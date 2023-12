Enrique Iglesias anuncia su retiro de los escenarios

El cantante español Enrique Iglesias compartío la noticia de su retiro musical a través de la revista estadounidense ‘Today’, dejando a sus fans con muchas interrogantes. El intérprete de “Bailamos” y “Heroe” tomó la decisión de alejarse de los escenarios después del lanzamiento de su último álbum, ‘Final Vol. 2’, que saldrá a la luz en febrero del próximo año.

El anuncio del final de la carrera musical del español llega en medio de “The Trilogy Tour”, su trayectoria se extiende por 28 años y 12 álbumes, consolidandolo como uno de los artistas más destacados de la música pop y latina. A pesar del retiro de los escenarios, el cantante no abandonará por completo la industria musical, ya que afirmó en una entrevista para ‘Today’ que seguirá componiendo canciones de una manera diferente.

Actualmente Enrique Iglesias se encuentra en la gira “The Trilogy Tour”, compartida con Pitbull y Ricky Martin, con 18 fechas aún por confirmar. Además, tiene planes de lanzar dos videos finales como parte de ‘Final Vol. 2’.

Con su apretada agenda liberada, Enrique priorizará pasar tiempo completo con su familia. El cantante, esposo de Anna Kournikova y padre de los mellizos Nicholas y Lucy (5 años) y la pequeña Mary (3 años), busca disfrutar de momentos significativos con sus seres queridos.

A pesar de su retirada de los escenarios, Enrique Iglesias seguirá siendo una figura clave en la música latina, con más de 70 millones de discos vendidos, 5 premios Grammy Latinos y un legado lleno de éxitos que ha conquistado con esfuerzo y dedicación a lo largo de su destacada carrera.

Enrique Iglesias, habló el medio estadounidense Today, sobre sus proyectos profesionales, en donde confesó que ya tiene listo su último álbum. La fuente señala que en el 2021 el artista dio a conocer que solo lanzaría dos álbumes más. En septiembre de ese año estrenó Final (Vol. 1), el cual fue su undécimo disco. Ahora, el artista ha confirmado que ya tiene listo Final (Vol. 2) y se lanzará al mercado en el 2024.

“Está terminado. De hecho, saldrá en febrero”, dijo Iglesias para Today. Agregó que: “Está completamente terminado. Lo que quiero hacer es grabar uno dos videos justo antes de la segunda etapa de la gira y lanzarlo”.

“He estado trabajando en este álbum durante bastantes años. Y para mí siempre fue como dije, mi último álbum… esto es todo”, dijo. “No creo.. No, lo sé, no haré más álbumes”, señaló. De este material ya se puede escuchar el sencillo Así es la vida con María Becerra, el cual se ha convertido en todo un éxito. Destaca la publicación que no significa un retiro definitivo, ya que seguirá trabajando en más música lanzando sencillos.

Familia Iglesias envuelta en polémica

Enrique Iglesias ha mostrado apoyo y es un pilar fundamental para sus hermanos en tiempos difíciles. Recientemente, brindó apoyo a su hermano Julio José durante su divorcio con Charisse Verhaert, mostrando la importancia de la unidad familiar.

Asimismo, Iglesias ha sido un refugio para su hermana Tamara Falcó, la marquesa de Griñón, quien ha enfrentado adversidades en su vida personal. Enrique ha demostrado ser un sostén vital para Tamara, brindándole apoyo durante momentos desafiantes, como su batalla contra la depresión.

Más allá de la música, Enrique Iglesias ha encontrado una nueva pasión en su colección de autos, que incluye joyas como el Audi A3, el BMW X5 y el Cadillac Escalade. Con más tiempo disponible, el cantante podrá sumergirse por completo en su pasión por los automóviles.

