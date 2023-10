Enrique Iglesias genera críticas por tono de voz

Hace meses, Enrique Iglesias se vio obligado a cancelar varios conciertos en México debido a una grave neumonía. Sus seguidores esperaban ansiosos noticias sobre su próxima actuación en vivo. Sin embargo, tras la difusión de videos de una de sus actuaciones más recientes, algunos fans se muestran renuentes a asistir a sus futuros conciertos.

En las redes sociales, los usuarios compartieron varios videos de una de las presentaciones más recientes de Enrique Iglesias durante su Trilogy Tour en Estados Unidos. Algunos espectadores compararon su actuación con la de Mickey Mouse o Elmo debido a su peculiar estilo al cantar en vivo. Incluso, hubo quienes expresaron que preferirían escucharlo con música pregrabada.

En los últimos meses, Enrique Iglesias ha enfrentado desafíos de salud, y lo que menos esperaba era convertirse en objeto de burlas debido a su interpretación en vivo de “I Like It”.

Las comparaciones con personajes infantiles como Mickey Mouse y Elmo no pasaron desapercibidas, y el cantante ha tenido que lidiar con críticas y burlas en las redes sociales. No obstante, es importante mencionar que no todas las opiniones son negativas, ya que algunos seguidores han salido en su defensa, argumentando que la calidad de su espectáculo no ha disminuido a pesar de su enfermedad.

Los comentarios en las redes sociales reflejan una amplia gama de reacciones. Algunos de ellos expresan: “Enrique Iglesias nunca supo cantar decentemente xd”, “Díganme que es una broma”, “¿Por qué nadie se rió?”, “ENMICKY IGLESIAS“, “Nunca lo había escuchado en vivo” y “Mis ahorros, mi dinero tanto que me costó ahorrarlo, escucho borroso”.

En cuanto a sus próximas presentaciones en México, Enrique Iglesias tenía programadas dos actuaciones importantes para este año. Una de ellas era su participación en el Festival Tecate Emblema, la cual canceló el mismo día del evento, y tampoco se presentó en la Fenapo 2023. La incertidumbre rodea su regreso a los escenarios mexicanos.

Enrique Iglesias y el detrás de sus canciones

Enrique Iglesias, el exitoso cantante español, ha compartido detalles reveladores sobre algunas de sus canciones más icónicas. Durante su gira de conciertos “Trilogy” junto a Ricky Martin y Pitbull, se tomó un momento para hablar con PEOPLE. Una de sus canciones más conocidas es “Tonight (I’m F—in’ You)”, lanzada en 2010, que presenta letras sensuales y explícitas. ¿Le resulta extraño interpretarla ahora que es un padre de familia?

“No, en absoluto”, confesó el artista de 48 años con una sonrisa. Añadió que quizás cuando llegue a los 60 o 70 años, no se sentirá igual cantando esas letras, pero todavía no ha alcanzado ese punto.

Enrique Iglesias es padre de los mellizos Lucy y Nicholas, de 5 años, y de su hija Mary, de 3 años. Estos son fruto de su relación con la extenista rusa Anna Kournikova, de 42 años.

La gira de conciertos, que recorre varias ciudades de Estados Unidos, comenzó el 14 de octubre en Washington, D.C., y concluirá el 11 de diciembre. A continuación, Enrique Iglesias reflexiona sobre algunos de sus mayores éxitos y comparte anécdotas relacionadas con ellos.

En sus primeros tres discos, Iglesias cantó en español. Sin embargo, “Bailamos” marcó su debut en inglés en 1999. El artista confiesa que no se sentía en su zona de confort al incursionar en el mercado anglosajón. A pesar de ello, considera que esta canción fortaleció su carrera y la considera “uno de esos momentos que cambian tu vida”.

