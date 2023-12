Hombre que asesinó a dos jóvenes en cine de Corona estaba cuerdo en el momento de los crímenes

El hombre acusado de asesinar a balazos a dos jóvenes en un cine del Condado de Riverside en julio de 2021 fue declarado cuerdo en el momento del tiroteo, por lo que será sentenciado en febrero de 2024.

Este martes se presentaron los argumentos finales del juicio por demencia de Joseph Jiménez, acusado por los fiscales de disparar y matar a Rylee Goodrich, de 18 años, y a Anthony Barajas, de 19 años, durante la proyección de la película “The Forever Purge” en el Regal Edwards Theatre, en Corona.

El abogado de Jiménez, Charles Kenyon, argumentó durante el juicio de una semana que su cliente no era racional en el momento del incidente y que padecía esquizofrenia cuando efectuó a los adolescentes.

“Joseph Jiménez no es una mala persona, pero la carga legal es la que es. Al final del día, personas desarmadas que te dan la espalda y que no parecen presentar abiertamente una amenaza no es, bajo ninguna circunstancia, algo que se pueda defender desde una perspectiva objetiva”, dijo el abogado.

Kenyon expresó que Jiménez “se dejó guiar por las voces” y “en el teatro, pensó que no tenía opciones”. El abogado también mencionó que su cliente “actuaba por miedo en defensa de sus amigos y familiares“.

Sin embargo, la fiscalía refutó los argumentos de la defensa sobre las acciones de Jiménez durante y después de los asesinatos utilizando el propio testimonio del acusado.

Los fiscales dijeron que Jiménez sabía que las víctimas eran inocentes y no tenía motivo para matarlas, pero que había decidido hacerlo 20 minutos antes de dispararles a pesar de que las voces que lo instaban se habían callado.

Jiménez “sabía que había hecho algo moralmente malo y escapó” y “nadie le ordenaba hacer nada ni lo amenazaba”, dijeron los fiscales.

El abogado dijo que, debido a reglas legales, Jiménez tuvo que testificar en su propio juicio por demencia.

“No creo que Joseph haya dicho una mentira en su mente en ese estrado, pero la realidad fue que dañó su propio caso”, expresó.

Joseph Jiménez puede ser sentenciado a purgar cadena perpetua. Crédito: THIBAUD MORITZ | AFP / Getty Images

Jiménez dijo que le habían diagnosticado esquizofrenia y que no había estado tomando sus medicamentos. Posteriormente, mencionó que había sido atormentado por voces en su cabeza que amenazaban con hacerle daño, y que la única manera de salvarse era matando a los dos adolescentes en el cine.

Durante su testimonio, Jiménez dijo que las voces provenían de “Abigail” y un acompañante anónimo mientras estaba en el cine junto con tres amigos.

Las voces le decían: “Los vamos a atrapar muchachos”, y venían de varias filas frente a él, donde Rylee Goodrich y Anthony Barajas estaban sentados.

Joseph salió a su auto para sacar una bolsa que contenía un arma, y en el momento en que estaban los créditos de la película, se acercó sigilosamente y disparó a los dos jóvenes.

Jiménez se había declarado previamente no culpable de dos cargos de asesinato y no culpable por demencia, pero retiró las súplicas.

En lugar de un juicio penal, un juez tomó el caso y determinó el estado mental de Jiménez en el momento en que ocurrieron los hechos en Corona.

“Esto no devolverá las vidas de Anthony y Rylee, pero traerá una medida de justicia para sus familiares“, dijo a la cadena ABC el fiscal de distrito del Condado de Riverside, Mike Hestrin.

Se espera que Joseph Jiménez sea sentenciado a purgar una condena en una prisión estatal el 26 de febrero de 2024.

Jiménez enfrenta una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En caso de que el juez lo hubiera declarado con una enfermedad mental, el acusado habría sido internado en un hospital psiquiátrico estatal.

