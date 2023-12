Jennifer Lopez comparte sus trucos para unos labios jugosos

Jennifer Lopez, quien es considerada todo un ícono de la musica, moda y belleza, no se guardó nada y saco a relucir los trucos que utiliza para lucir un maquillaje con labios de impacto. Aquí te hacemos un recuento de ellos.

Como ya es costumbre, desde su cuenta oficial de Instagram la famosa compartió un video con el paso a paso de su rutina de belleza. Esta consistió en un extenso proceso con el que garantizó unos labios jugosos y besables.

De acuerdo con JLo, la clave para unos labios rojos perfectos para esta época navideña es comenzar con un delineador neutro en un tono un poco más oscuro a su piel para dar la ilusion de labios más carnosos.

El labial que la interprete de “On the Floor” utilizó para esta tarea fue el Color Pencil de Makeup Forever, para luego aplicar el rojo intenso de NARS directo al centro de su boca. El truco esta en difuminar ambos colores con una brocha.

El toque final para unos labios jugosos es agregar la mascarilla labial Beso Balm de su propia marca de belleza, JLo Beauty. Esto con la finalidad de proveer brillo e hidratación para esta temporada de frío.

“Can’t Get Enough of that Beso💋”, escribió la famosa de 54 años de edad para acompañar la publicación que la convirtió en el blanco de piropos por parte de su comunidad digital de 253 millones de usuarios.

“Ella no envejece”, “Aww luces increíble”, “JLo, pásanos la receta para vernos así de espectaculares”, “Mi hermosa”, “Ese color de labios te queda divino” y “Reina”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Seguir leyendo:

• Jennifer Lopez protagonizará una película basada en el musical “Kiss Of The Spider Woman”

• Jennifer Lopez y su secreto para un cuerpo envidiable a sus 54 años de edad

• Jennifer Lopez y Ben Affleck contarán su historia de amor en “This Is Me… Now: The Film”