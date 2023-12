Minnie Driver explica por qué lucía triste durante la entrega de los premios Oscar en 1998

En 1998 Minnie Driver nominó al premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto por la película “Good Will Hunting”, dirigida por Gus Van Sant. Ella compitió con Gloria Stuart, Julianne Moore, Joan Cusack y Kim Basinger, siendo esta última, finalmente, quien resultó ganadora. Pero no sólo por eso la actriz británica lucía triste en la ceremonia, y recientemente lo explicó.

Un video publicado en Instagram muestra el momento en el que Matt Damon y Ben Affleck -quienes se volvieron actores muy cotizados a partir de esa noche- aceptan el Oscar por Mejor Guión Original por la cinta antes mencionada. La cámara enfoca a otros artistas relacionados con el filme, como Robin Williams y Driver. Una cibernauta escribió el comentario: “Minnie luce tan triste”, sin imaginar que la actriz respondería: “Mi rostro 😂😂😂😂❤️. Matt había terminado nuestra relación unas semanas antes de esto y estaba en los Oscar con su nueva novia… Yo estaba devastada”.

Minnie, de 53 años, agregó que a pesar de la situación, ella no dejaba de sentirse orgullosa del trabajo de todo el reparto de “Good Will Hunting”: “¡Ojalá hubiera podido celebrar más, ya que fue un momento increíble para todos nosotros y para esta maravillosa película!” Aunque la actriz no reveló quién era la pareja de Damon en esa época, ciertos medios señalan que podría tratarse de Winona Ryder, con quién el actor tuvo una relación de 1998 a 2000.

El romance entre Matt Damon y Minnie Driver surgió durante el rodaje de la película, en 1997, pero terminó poco antes de que ésta obtuviera nominaciones a muchos premios. El año pasado ella comentó en una entrevista con Entertainment Tonight que los fotógrafos la acosaban, y que ella no estaba acostumbrada a eso: “Había un tipo que había sido enviado, el camarógrafo de los Premios de la Academia, a quien literalmente le habían dicho que se quedara conmigo. Era como un fotógrafo de vida silvestre esperando a la presa. Sólo estaba esperando el momento en que yo comenzara a llorar, o que me levantara y gritara”.

“Good Will Hunting” nominó a nueve premios Oscar, pero sólo ganó dos (Mejor Guión Original, para Damon y Affleck) y Mejor Actor de Reparto (para Williams). La película que trata sobre un joven con un gran talento para las matemáticas permanece como uno de los grandes trabajos del cine independiente, y fue distribuida por Miramax Films, la compañía de Harvey Weinstein.

