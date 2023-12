Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de diciembre de 2023

Piscis

Tu intuición está en alza y vas a mandar a la fregada a muchas personas que crías que eran amigos. Confía en tus corazonadas en el trabajo y en las relaciones porque te van indicar que camino debes de seguir para tu bienestar. Aprovecha para relajarte y recargar energías para estos últimos días del año. Si surge la oportunidad de ayudar a alguien, ¡adelante, Piscis, tu compasión es un regalo, eres justo y nombre y siempre estar para quien lo necesita! Recuerda cuidarte a ti mismo también, ¡mereces un momento de paz y tranquilidad! Oportunidades de crecimiento en el área laboral y un viaje a playa se comenzará a pensar y planear para inicios de año. Si tienes pareja saldrán secretos a la luz que podrían poner en cuerda floja su estabilidad. Deja de poner toda la carne en el asador por personas que no lo merecen. Una caída o golpe se aproxima y perdidas de objetos. Es importante que cuides tu alimentación pero sobre todo hagas algo de deporte pues podrías desarrollar problemas por falta de movimientos. Ten cuidado con tus amistades falsas, pues estarás rodeada de ellas pero con el paso de estos días comenzarán a desaparecer de tu vida.

Acuario

Tu mente brillante está lista para destacar en lo que te propongas de hoy en adelante. En el trabajo, comparte tus ideas, son muy interesantes de verdad, no temas ser diferente pues eso será la clave para llamar la atención de tus superiores. En el amor, sé auténtico y busca conexiones verdaderas que realmente te hagan sentir vivo y te llenen de paz y tranquilidad. Si sientes la necesidad de expresarte artísticamente, adelante Acuario, el mundo necesita tu creatividad única, ponte a pintar, toma un curso de algo que te guste mantente activo. Grandes bendiciones están llegando a tu vida, te darás cuenta que la vida comenzará a regresarte todo eso que en el pasado te negó. Tu intuición te dirá en quien sí y en quien no debes de confiar. Un viaje y la posibilidad de nuevas amistades que conocerás por parte de una familiar se presentarán en no más de dos meses. Eres muy noble pero cuando te revienta el buche explotas sin medir las consecuencias. Sueños que te indicarán lo que pasará. Recuerda que las apariencias engañan y antes de querer entablar una relación con alguien aprende a conocerle más al fondo o podrías llevarte grandes sorpresas.

Capricornio

La disciplina y la planificación son tus aliados pero recuerda que no siempre todo te sale como quieres y has esperado. En el trabajo, organiza tus tareas y establece metas realistas para que después no te decepciones por no conseguir lo que deseas. En el plano personal, dedica tiempo a tus pasiones y recuerda que eso que te hace feliz tienes que alimentarlo. No temas pedir ayuda si lo necesitas. Recuerda, cada paso cuenta en tu viaje hacia el éxito, ¡sigue escalando, Capricornio! En el amor se ve un escenario confuso pues en realidad aún no sabes qué es lo que quieres en sí. Tiempo de ver más por tu cuerpazo pues se te está haciendo bolas el engrudo, subirás de peso rápidamente y te costará mucho trabajo bajarlo. Ya no la cajetes tanto en lo laboral, el que no habla Dios no lo escucha así que si quieres algo pídelo y exígelo siempre y cuando estés seguro que lo mereces. Vienen momentos de cambios bastante buenos para ti que te van a dejar muy buenas ganancias. No permitas que amores del pasado regresen porque solo te van a engrosar la vida. Cuida mucho tu dinero porqué vienen pérdidas de último momento por gastos innecesarios.

Sagitario

Ser optimista te define y es tu esencia pues siempre vas por lo que quieres y te vale lo que el mundo piense o diga de ti. En el trabajo, aborda los desafíos con una mentalidad positiva y creativa y eso te va ayudar mucho a tener un mejor puesto laboral. En las relaciones, comparte tus sueños y escucha los de los demás, al fin has comprendido que no siempre tienes la razón. Si sientes la llamada de la aventura, ¡sigue esa flecha y explora nuevas posibilidades, Sagitario, pero se cuidadoso para que no termines cometiendo los mismos errores del pasado! Muchas sorpresas se harán presentes, la felicidad te ha de alcanzar donde sea que te encuentres, por fin encontrarás la estabilidad en tu relación en caso de tener y le callarás la boca a muchas personas que dudaban del amor de ti y tu pareja. El pasado podría retornar pero ya sabes lo que tienes qué hacer. Una preocupación familiar pasará en estas semanas y verás cómo se solucionan las cosas poco a poco. Momento de hacer un cambio en tu vida el cual te conduzca por mejorar en todas las áreas en las que has estado estancado en tu vida. Cuidado con traiciones de último momento sobre todo en el área de la familia.

Escorpión

Eres intensamente emocional y hoy esa cualidad está en su punto más alto, podrías andar deprimido al pensar en personas de tu pasado que fueron muy importantes en tu vida. En el trabajo, encamina esa pasión hacia proyectos importantes que te lleven a lograr lo que siempre has querido y has buscado en la vida. En el amor, sé honesto acerca de tus sentimientos para que no te pierdas, ve por quien mueve tu mundo y aléjate de quien te causa dolores de cabeza. Evita caer en actitudes posesivas y permite que la confianza florezca. Recuerda, ser autentica es tu mayor fortaleza, ¡utilízala sabiamente, Escorpio! Pon mucha atención en tu trabajo o escuela pues podrías dejar pendientes sin resolver al punto que en pocos días se te junte el trabajo y no sepas por cuál puerta salir corriendo. Dos personas de piel clara se acercarán a tu vida y provocarán grandes cambios muy importantes que deberás de tomar en cuenta pues te enseñarán a crecer más como ser humano. Ten cuidado con quien te enredas pues estarás con tus defensas bajas y podrías contraers alguna enfermedad infecciosa.

Libra

Ya sabes que el equilibrio es clave en tus decisiones por esa razón debes de andar con mucho cuidado para que no te pierdas y logres tus objetivos y metas. En el trabajo, confía en tu intuición y no temas tomar la iniciativa en todo lo que quieres y te has propuesto en la vida. En las relaciones, busca armonía y escucha a tu corazón para que no te vuelvas equivocar con amores falsos de una noche. Si sientes la necesidad de hacer cambios en tu rutina de tu día a día ¡adelante! La armonía está en ser flexible y en seguir tu brújula interna, para que vayas por eso que te genera felicidad y tranquilidad. Enojos familiares por malos entendidos y no llegar acuerdos y la posibilidad de reencuentros. Días de plenitud muy buenos y de reencontrarte con amistades del pasado. Inicio de ciclo, cambios en el cual comenzarás a trabajar en tus propósitos para el año que va llegar. Cuídate de cuestiones de salud y de persona de piel blanca que conocerás en próximos días pues te meterá en problemas graves. Vienen compras innecesarias que vas hacer y van a provocar que para finales de mes andes bien pobre.

Virgo

Tu mente que analiza todo al detalle está en acción y comenzarás a mandar a la fregada a personas falsas que solo te causan estrés y problemas. Aprovecha para hacer tareas pendientes y organizar tus ideas para que sepas hacia donde vas y no te pierdas en tu camino. En las relaciones, la comunicación clara y precisa será clave para lograr el éxito y estabilidad. No te critiques a ti misma de manera excesiva y celebra tus logros a veces tú eres tú peor enemigo. Tienes que saber que la perfección no es el objetivo; ¡eres increíble tal como eres, Virgo! Ya no tienes la misma paciencia que tenías antes y ahora rápido te sulfuras y te enciendes, eso es bueno en una parte pero en otra no porque algunas ocasiones terminas mandando al chorizo a personas que ni la deben ni le temen. Si no tienes nada que decir es mejor cerrar el gaznate y no decir nada porque la seguirás regándola una y otra vez. Recuerda que nadie le roba nada a nadie y cada quien elige onde estars. Debes aprender a no meterte en problemas que no son tuyos porque al final vas a salir perjudicado en todos los aspectos. Cuídate de cambios de última hora en el amor porque podrías apostarle mucho a alguien que jo te va dar nada.

Leo

Eres un ser lleno de carisma, y tu energía contagiosa están en su punto más alto y eso va atraer a personas a tu vida entre ellos un nuevo amor. Aprovecha para destacar en el trabajo y brillar en tus relaciones sociales, recuerda que eres el centro de la fiesta y donde tú estés tienes qué brillar siempre más que los demás. En el amor, no temas expresar tus más apasionados sentimientos sin dejar de escuchar a los demás también. ¡El león siempre destaca, pero la empatía lo hace aún más grandioso! No te permitas caer al suelo por nadie, aprende a soltar y dejar ir, días buenos vienen en camino y otros con algunos problemas pues recordarás lo que se te fue de las manos y te lamentarás por eso. Si tienes pareja ten cuidado pues andará de cola suelta en próximas fechas y eso traerá discusiones y enfrentamientos. Cambios perros en tu sentido de humor pues andarás en modo bipolar activado al punto de hasta hacerte daño a ti mismo se te da mucho eso pues no logras controlarlo. Tienes todo para ser feliz y lograr lo que se te dé tu gana pero necesitas ponerte a trabajar en eso para que las cosas comiencen a fluir y n todos los aspectos. Mucha suerte en juegos de azar, vas a traer la suerte de tu lado.

Cancer

Eres la mata de la sensibilidad y siempre está a flor de piel, no temas mostrar tus emociones, pero ten cuidado con ser fan sentimental porque algunas veces te miras falso y comienzan a dudar de tu teatro. Dedica tiempo para cuidar de ti mismo y alimentar tus relaciones cercanas pues eso será la base de una relación duradera y armoniosa. En el trabajo, confía en tu intuición para tomar decisiones importantes y para no perder el rumbo de tu vida y de lo que quieres y has buscado. Recuerda, a veces, ser vulnerable fortalece los lazos emocionales. ¡Sigue brillando, querido cangrejo! La vida se hizo pa gozarla y disfrutarla, deja de rendir cuentas a quien no te las pide. Si sales con alguien date a desear y no aflojes tan rápido o de lo contrario solo te utilizarán. Vienen días de mucha incertidumbre en los cuales no sabrás ni pa donde hacerte. No temas a decir lo que sientes y suelta la sopa, algunas veces temes a que tu palabra afecte o dañe a quienes te rodean pero si no dices lo que sientes se convertirá en una bomba de tiempo que tarde o temprano estallará.

Géminis

Tu mente inquieta puede llevarte a explorar nuevas ideas y proyectos pero también llevarte a la perdición con amores falsos que no te aportan nada solo dolores de cabeza. Aprovecha esa curiosidad para aprender algo nuevo o comunicar tus pensamientos a los demás diciendo lo que sientes y lo que sale de tu ronco pecho. Si estas en una relación, es el momento perfecto para expresar lo que sientes y conectar a un nivel más profundo, deja los celos y las inseguridades en el pasado que eso no te define como ser humano. No temas ser tú mismo, deja que la vida se encargue de poner a cada quien en su lugar. Deja de andar de caricia floja pues si sigues con esa actitud el día de mañana solo te verá como objeto sexual y no te tomarán en cuenta como tú quisieras. Cambios muy buenos se aproximan, en la cuestión de los dineros te van a llegar unos centavos que te van a caer de perlas. Días de cambios, pues una traición en una amistad te pondrá muy de malas. Debes tener cuidado con una persona del pasado que aparecerá en cualquier momento y que podría meterte en serios problemas. Cambia tu forma de expresarte ante los demás porque lo pueden tomar a mal.

Tauro

Es un día perfecto para conectar con tu lado práctico, ponte hacer lo que te hace feliz y a vivir la vida de manera distinta, más enfocado en tus sueños y metas. Si tienes algún proyecto en mente, es hora de poner manos a la obra. La perseverancia y el enfoque son tus mejores aliados para lograr lo que te venga en gana y sin rendir cuentas a nadie. No dudes en pedir ayuda si la necesitas. En el amor, la sinceridad y la comunicación abierta serán clave para que esa relación mejore o crezca ¡Adelante con ese toro imparable! No cometas los mismos errores que ya cometiste o te van a bufars bien feo. Trata de no tomar en cuenta comentarios tontos de quienes te rodean pues dichos comentarios son con el afán de lastimarte o hacerte sentir más miserable de lo que te sientes. Ten cuidado con dudas existenciales que se te presentarán pues podrías terminar deprimiéndote de la nada. Si tienes pareja trata de no ser tan aprensivo o aprensiva con ella o de lo contrario solo lograrás cansarla y hartarla al punto que te mande bien lejos. Vienen oportunidades de realizar un viaje en el cual te la pasarás de la mejor manera, solo debes organizarte mejor en los dineros para evitar pérdidas.

Aries

Hoy es un día para relajarte un poco y dejar de estar pensando en tonterías que no te llevan a ningún sitio. Después de arrancar la semana con toda la energía, ahora es momento de hacer un cambio de 180 grados que esté enfocado en las mejoras. Si sientes menos motivación o estás un poco más tranquila, está bien. Puede ser una oportunidad para reflexionar con calma sobre cómo mejorar sin castigarte demasiado. No te preocupes, ¡sigue adelante con buena vibra! La vida te hará sonreírs pero para eso tendrá que ponerte una prueba en la cual serás el triangulo amoroso, al final entenderás que fue lo mejor lo sucedido pues gracias a eso encontrarás una persona que te rellene digo que te llene en todos los sentidos. Palabra necias oídos sordos, deja de pensar que tienes el control de las demás personas pues por querer cambiarlos lo único que ganas son enemigos. La vida te va sorprender con muchos cambios los cuales te dejarán grandes cosas entre ellos un viaje que sucederá entre a finales de Diciembre. Ten cuidado con amistades falsas que te rodean y que te meterán en serios problemas. Amor de una noche y posibilidad de cambio de casa o vehículo.