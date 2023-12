Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 15 de diciembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Thalia: 130,599 Likes

Thalia (@thalia) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 21,215,187 seguidores. La artista es popular por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Thalia publicó una foto que recogió 130,599 me gusta. “Get ready with me para ir al concierto de @madonna So much fun! #GRWM”, indicó en su publicación.

2- Becky G: 39,981 Likes

Seguido de Thalia tenemos Becky G (@iambeckyg), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La artista cuenta con más de 37,880,330 seguidores. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 39,981 me gusta de su comunidad. “Feeling all the feels watching videos from the Mi Casa, Tu Casa Tour, where @vitacoco and @iambeckyg teamed up to keep the energy high and hydration even higher as everyone sang, danced, and laughed the night away Each city and performance was truly unforgettable. Here’s to those incredible moments and to more coming in 2024 ”, escribió la aclamada instagramer en su publicación.

3- Adamari López: 8,969 Likes

La actriz y presentadora de televisión Adamari López (@adamarilopez) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Actualmente tiene un total de 8,946,830 seguidores. En su última publicación, Adamari López ha logrado un total de 8,969 likes desus followers. Esto fue lo que publicó: “¿Ya tienes tus regalitos de Navidad? Mi gente linda me imagino que al igual que yo están en modo compras navideñas, a mi encanta regalar con intención y mucho amor así que hice este live para mostrarles todo lo que tengo en mi página web y darles ideas de regalos con significado. Les mando besos y que disfruten de la magia de la época. ¿Ya tienes tus regalitos de Navidad? Los espero en http://www.adamarilopez.net, todos mis accesorios a $49 y envío gratis a USA y PR” y puedes verla justo debajo.

4- Gaby Espino: 6,862 Likes

Gaby Espino sigue a las tres celebridades superiores con un total de 13,818,778 seguidores. En su cuenta (@gabyespino), la actriz y presentadora de televisión es famosa por postear fotos y videos de su vida profesional y personal. En su último post recibió 6,862 me gusta. “Heyyy.. NEW COLOR ALERT para Christmas PRE-SALE Desde hoy puedes hacer tu pedido de mi set rojo EDICIÓN LIMITADA en collab con @winfitnesswear.usa Y este set viene con un regalo. Por compras mayores a $119.00 te llevas gratis un Tote Bag! Vayan ya a http://www.winfitnesswear.com Acuérdense que pueden ordenar desde cualquier parte del mundo, ¡Stock limitado!”, escribió en ella.

5- Lili Estefan: 5,825 Likes

Para finalizar, cerramos este ranking con Lili Estefan, la presentadora de televisión con una comunidad de 3,832,690 followers en Instagram. Sus posteos en (@liliestefan) por supuesto que provocan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 5,825 likes. “#tbt ME ENCANTA ESTA FOTO No la había visto hasta hoy #baby #SienaMichelleEstefan solo faltó mi Cuñis pero nosotros seguimos disfrutando este milagro de Dios @jestefan30 @olidaestefan”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

