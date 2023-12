Fallece Colin Burgess, primer baterista de AC/DC, a los 77 años

La icónica banda AC/DC comunicó el fallecimiento de su primer baterista, Colin Burgess, a los 77 años. Aunque la noticia fue compartida en las redes sociales, no se proporcionaron detalles sobre las causas de su muerte. La agrupación expresó su tristeza y reconocimiento al músico, recordándolo como un integrante respetado y dejando un mensaje de despedida.

Colin Burgess, nacido el 16 de noviembre de 1946 en Sídney, se unió a AC/DC en 1973, siendo reemplazado posteriormente por Phil Rudd. Su breve regreso a la banda ocurrió tras una lesión de Rudd. Su primer concierto oficial con AC/DC tuvo lugar en la discoteca Chequers en Australia durante la Nochevieja de 1973. Sin embargo, en 1974 fue despedido, aunque logró grabar una versión de ‘Can I Sit Next To You Girl’.

TMZ informa que Burgess fue acusado de embriagarse en el escenario durante una actuación, lo que supuestamente condujo a su despido. Burgess negó los hechos, argumentando que alguien había adulterado su bebida. Además de su paso por AC/DC, el músico formó parte de la banda australiana The Masters Apprentices de 1968 a 1972 y fue incluido en el Salón de la Fama de la Asociación de la Industria Discográfica Australiana (ARIA) en 1988.

Colaborando en diferentes proyectos, Burgess participó en las formaciones de The Burgess Brothers Band y Good Time Charlie, y más recientemente, tocaba para His Majesty y Dead Singer Man. Su fallecimiento se suma a las pérdidas anteriores de miembros de AC/DC, como Malcolm Young en 2017 y el bajista George Young en el mismo año. En 1980, el vocalista Bon Scott también falleció a los 33 años debido a una intoxicación etílica, marcando otra tragedia en la historia de la banda.

Chris Slade comparte experiencia en AC/DC y reacciona a cambios recientes

En una reciente entrevista con Rock Candy a través de Blabbermouth.net, Chris Slade, antiguo baterista de AC/DC durante el emblemático álbum ‘The Razor’s Edge’, ofreció perspectivas sobre su tiempo en la banda y expresó cómo percibió el ambiente interno.

Slade destacó la peculiar comunicación no verbal entre los hermanos Angus y Malcolm Young en AC/DC, señalando que gran parte de lo que se transmitía entre ellos no requería palabras. Recordó su primera audición, donde los hermanos Young lo observaron tocar en silencio antes de invitarlo a unirse a la banda, destacando la falta de palabras como distintiva de la dinámica en AC/DC.

El baterista también admitió que, en el momento de ‘The Razor’s Edge’, no predijo su éxito, especialmente con canciones como ‘Thunderstruck’. Comparó esta experiencia con su participación en ‘Blinded By The Light’ con Manfred Mann, donde sí sintió el potencial del proyecto.

Ante la ausencia de Phil Rudd en el regreso de AC/DC al festival Power Trip, Slade no fue convocado y en su lugar se eligió a Matt Laug. Ante esta decisión, Slade elogió a Laug como un baterista competente y expresó sus mejores deseos. Sin embargo, tras reacciones polémicas, Slade aclaró en sus redes sociales que no esperaba una llamada de AC/DC y que su intención era simplemente destacar la capacidad de Laug.

En un segundo mensaje, Slade se disculpó por cualquier malentendido generado por su sentido del humor, asegurando que no estaba amargado y que su posición durante sus 60 años en bandas siempre fue en la parte trasera del escenario.

