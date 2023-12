‘Espacios verdes y parques aumentan esperanza de vida’: estudio de UCLA

El aumento de la vegetación urbana, las copas de los árboles y de los espacios para parques, particularmente en áreas pobres, podría agregar casi un millón de años de esperanza de vida en todo el condado de Los Ángeles.

Un estudio de la Escuela de Salud Pública Fielding de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) publicado en julio de este año, indica además que mejoraría dramáticamente la vida de los residentes de bajos ingresos y los de color.

Durante la videoconferencia: “¿Qué tan verde es mi ciudad? Cómo los árboles y los parques añaden años a la longevidad” organizada por Ethnic Media Services, funcionarios forestales, defensores del medio ambiente y expertos en ecologismo urbano, hablaron de Los Ángeles como un estudio de caso de la conexión entre la salud humana y los espacios verde.

Michael Jerrett, profesor del Departamento de Ciencias para la Salud del Medio Ambiente de UCLA, y coautor del estudio dijo que las áreas verdes y el acceso a los parques, donde viven las poblaciones de bajos ingresos como los latinos, afroamericanos y asiáticos en Los Ángeles, es de lo peor.

“Cuando miramos la literatura podemos ver que hay una tremenda cantidad de evidencias que sugiere que hemos reducido el déficit de atención, la hiperactividad, la mortalidad, las enfermedades cardiovasculares,respiratorias y la depresión cuando hay un mayor contacto con la naturaleza”.

Dijo que por estas razones iniciaron un proyecto de colaboración para evaluar la asociación entre la esperanza de vida y el acceso a los parques, los espacios verdes y las áreas sombreadas por árboles.

“Nuestra hipótesis es que la esperanza de vida tiene una asociación positiva con los espacios verdes y parques”.

Precisó que con base en estadísticas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), encontraron que la esperanza de vida en el sur de Los Ángeles es de 68 años mientras que en Malibu es de 93 años.

“La ampliación de los parques en el sur y el norte del condado, aportaría 164,700 años de esperanza de vida a la región, 118,000 años, corresponderían a los residentes afroamericanos y latinos”.

Rachel Malarich, la primera administradora forestal de la Ciudad de Los Ángeles, dijo que uno de los grandes proyectos en los que están trabajando es en un plan de manejo urbano forestal.

“Realmente necesitamos tener árboles en los vecindarios para obtener beneficios; y uno de nuestros cuatro pilares es plantar árboles, mantenimiento, preservarlos cuando tenemos nuevas construcciones y hacer que la gente sea parte de la reforestación urbana”.

Afirmó que las personas pueden ayudar a los árboles a mantenerse saludables; y están buscando educar a los residentes sobre su importancia y beneficios en los vecindarios.

“También queremos escucharlos porque buscamos que los bosques urbanos que estamos diseñando, llenen las necesidades de nuestros residentes”.

Malarich precisó que están desarrollando el primer plan de manejo de bosques urbanos que esperan completar para 2025.

“Este documento va a proveer una guía para alcanzar nuestra visión”.

Marcos Trinidad, director forestal de la organización TreePeople, dijo que deben comenzar a dar prioridad a las áreas que necesitan más árboles como el norte del valle, el sur y el sureste de Los Ángeles y Boyle Heights.

“Nos gustaría trabajar en un acercamiento más holístico, llevando oportunidades a las comunidades en forma de empleo, concientización y educación ambiental”.

Observó que no se trata de ir a decirle a la gente, debes pensar en tus árboles. “Con frecuencia les digo, que soy un observador de las aves, y qué maravilla es verlas en áreas donde hay árboles; o despertar pensando qué pájaro voy a ver hoy”.

Dijo que si bien han trabajado con voluntarios, están ahora buscando desarrollar una fuerza laboral y pagar por hacer este trabajo.

“Actualmente tenemos un modelo que nos permite obtener financiamiento para apoyar empleos en el nivel comunitario, y darles entrenamiento, experiencia para continuar con lo necesario para tener un bosque urbano sustentable”.

Dijo que el mantenimiento es enorme. “Estamos cortando grandes árboles y reemplazandolos con pequeños, pero no estamos haciendo lo que se necesita”.

Bz Zhang, gerente de proyectos de la organización no lucrativa Los Angeles Neighborhood Land Trust, dijo que en los más de 20 años que llevan de existencia, han creado cerca de 30 parques y jardines que sirven a medio millón de residentes del condado de Los Ángeles.

“Estamos hablando de un total de 21 acres de espacio verdes, de parques que van desde 0.15 acres hasta ocho y medio acres como el Wishing Tree Park en el oeste de Carson que abrirá en un mes o un poco más”.

Precisó que de los 30 parques, 14 son manejados directamente por ellos, los cuales sirven a 360,000 residentes del condado al año.

“El resto de parques los hemos construido en alianza con pequeñas ciudades del condado de Los Ángeles”.

Puntualizó que hay una necesidad real de crear más espacios verdes públicos desde una perspectiva de equidad y justicia, para que en especial las comunidades de bajos recursos tengan el acceso.

Jon Christensen, profesor asistente del Institute of the Environment del Luskin Center for Innovation, y del Laboratory for Environmental Narrative Strategies de UCLA, dijo que es un asunto de vida o muerte, invertir en remediar las desigualdades en los complejos ecosistemas de las ciudades.

“Las inversiones aprobadas en los años recientes deben dar prioridad a las comunidades en mayor desventaja y que han sido desplazadas por infraestructura”.

Dijo que en California se van a gastar $100,000 millones en infraestructura verde urbana, fortaleza climática, adaptación y mitigación. “La mitad es aportada por el gobierno federal y el resto, por el estado”.