Ex novia de Matthew Perry pidió que se investigue a los médicos del actor

Tras los resultados de la autopsia de Matthew Perry, que concluyeron que murió por los efectos provocados por consumir ketamina, una ex novia del actor no está convencida y pidió que se investigue a fondo las circunstancias de la muerte.

La semana pasada, el Departamento Médico Forense de Los Ángeles informó que Perry murió debido a los efectos provocados por la ketamina que encontraron en su organismo, así como también por ahogamiento, una enfermedad coronaria en las arterias y por los efectos de la buprenorfina, fármaco utilizado para tratar el trastorno por consumo de opioides.

Kayti Edwards, quien salió con Matthew Perry en 2006 y fue su asistente en el 2011, dijo en una entrevista con US Sun que tiene sus sospechas sobre las causas de la muerte, puesto que no cree que el actor consiguiera la ketamina en las calles.

“Estoy bastante segura de que en el cerebro de Matthew, las infusiones de ketamina en un médico contarían como si estuviera sobrio. En su cerebro no es lo mismo que salir a la calle a comprar crack o heroína. Ese probablemente fue el trampolín para que volviera a consumir drogas”, dijo en referencia al tratamiento que seguía Perry para tratar su depresión, que consistían en infusiones de ketamina.

Edwards considera que los médicos que atendieron al actor deberían dar mayores explicaciones sobre lo que le ocurrió al actor, porque la última dosis de su tratamiento con ketamina había sido una semana antes de su muerte, lo que indicaría que no causó directamente su muerte. “Creo que los médicos que habían estado trabajando con Matthew deberían ser investigados”, agregó.

Según TMZ, tras conocerse los resultados finales de los exámenes forenses, la ketamina en el organismo de Matthew Perry causó sobreestimulación cardiovascular y depresión respiratoria. Además, se reportó que no se hallaron rastros de alcohol, metanfetamina, cocaína, heroína, PCP o fentanilo.

No estaba bien

Contrario a los que se dijo luego de su muerte, la ex novia de Perry aseguró que el actor no se encontraba bien los días previos a su muerte y muchos no supieron leer las señales.

“Yo no estaba allí, así que no sé exactamente lo que pasó. Pero conozco a Matthew y conozco los patrones que condujeron a esto. No parecía estar bien durante las últimas dos semanas de su vida. Las personas sobrias que lo conocieron nunca estuvieron con él cuando se estaba drogando, así que no conocían las señales”, dijo.

Las personas que vieron a Perry en sus últimas horas de vida aseguraron que estaba “bien y de buen humor”.

El día en que murió, el actor fue jugar un partido de pickleball, su deporte favorito, las personas que lo vieron dijeron que lo vieron como de costumbre con la única diferencia de que lo notaron un poco más agotado de lo normal.

La estrella de Friends normalmente jugaba dos partidos todos los días, pero el sábado solo estuvo una hora en la cancha antes de regresar a casa, según informó el DailyMail.

Después del partido, el actor le pidió a su asistente que le recogiera un nuevo Iphone y unos lentes. Dos horas más tarde, cuando regresó a la casa de Perry, lo encontró inconsciente en el jacuzzi y llamó a los servicios de emergencia, según informó TMZ.

El actor fue enterrado el pasado 3 de noviembre en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles. Fue un funeral discreto al que al que asistieron Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow, sus compañeros de Friends.

