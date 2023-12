Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de diciembre de 2023

Piscis

Toca echarle una mano a alguien que está cerca y necesita tu apoyo. No te centres solo en tus cosas y recuerda que dar una mano a los demás siempre suma. Aunque al principio pueda parecer un poco molesto, no hace falta que le dediques todo tu tiempo. El Universo te devolverá esa buena acción, y, además, esa persona podría ser clave en tu vida más adelante. También, escucha bien lo que opinan los demás sobre un tema que te interesa y sobre el cual podrías tener una idea equivocada. Para tus propósitos de 2024, considera leer más a diario para satisfacer tu curiosidad sobre temas interesantes y actuales. Mantente al día con lo que está pasando, ya sea a través de libros, periódicos o revistas; es una forma amena de cultivarte. Vienen oportunidades en los negocios, pues un cambio de trabajo o la posibilidad de compra y venta de artículos electrónicos se aproximan. Ten cuidado con poner tu corazón en bandeja de plata a quien solo sabe comer en platos de cartón y desechables, podrías cometer ciertas imprudencias que te causarán problemas con la familia o algunas amistades, no apendej**es y no te dejes manipular por personas que en días te hablan y en otros no.

Acuario

si hoy te sientes sin energía, es probable que la rutina en el trabajo te esté agobiando. Sueñas con grandes cosas, pero todavía no te animas a dar el paso. ¿Qué esperas? En el tema del corazón, las cosas van bien. Si estás soltero y te interesa alguien apasionado, ten cuidado de no confundir un beso con una declaración de amor. No te hagas ilusiones exageradas para no llevarte chascos. Y si estás en pareja, recuerda que la pasión es clave, junto con el cariño y la ternura. ¡Anímate a soltar un poco la imaginación! Ten cuidado con tu familia, la has descuidado mucho por atender asuntos que no te ayudan ni te dejan nada bueno. La vida te compensará unas buenas obras que hiciste en tu pasado, están por llegar nuevas personas a tu vida las cuales te dejarán muchos aprendizajes. Te viene momentos increíbles con amistades y una duda que traías en mente sobre cierta persona se despejará con ciertos acontecimientos que están por suceder. Momento de que te pongas las pilas, ya no más inches traiciones y frega**deras, deja de confiar en quien solo te da dolores de cabeza, aprende a valorarte y no aceptar migajas de nadie.

Capricornio

No dejes que el mal humor te amargue el día. Si recibes noticias sobre tus cuentas bancarias que te desaniman, no te agobies, ajusta tu presupuesto y recuerda que todo tiene su razón de ser. Ajusta tus planes sin estresarte, y procura controlar tus gastos diarios; las cosas mejorarán pronto. Es posible que recibas la llamada de alguien que tenías ganas de ver desde hace tiempo, incluso alguien con quien estuviste a punto de tener algo más en el pasado. Si te propone una cita, anímate; puede ser el momento adecuado ahora. Si estás en pareja, cuidado con decir cosas que no sientes y evita que tu mal humor afecte la relación. No te dejes caer ni vencer y ve tras tus metas y objetivos ya sea amor, trabajo o dinero que si te lo propones lo conseguirás en un corto periodo. Ya no permitas que nadie interfiera en tus planes, te desanimas fácilmente si ves que alguien no lo logró, recuerda que no todos tienen la misma capacidad y el mismo poder y constancia que tú. Mujer de piel blanca podría ponerte ciertos obstáculos en tu camino, se más precavido o precavida y aléjate de chismes que podrías enfrentar ciertos problemas en tu familia o con amistades.

Sagitario

Date cuenta de que tienes un potencial increíble para lograr lo que te propongas, pero no hace falta que se lo demuestres a nadie, ¡basta con que tú misma lo creas! Hoy, aprovecha para poner orden en tu casa, organizar tus cosas y deshacerte de lo que ya no necesitas. Si lleva más de dos años guardado y no lo usas, véndelo en internet o dónalo a alguna asociación solidaria. Haz espacio para que la buena onda fluya, sobre todo en estos días navideños. Si vives con tu pareja, comparte momentos divertidos y tal vez surja una idea genial para darle un buen uso a lo que ya no necesitan. ¡Dale, que el día es tuyo! Te vienen movimientos en tus estados de ánimo muy culer**os los cuales te harán más bitch que de costumbre, podrían pagar justos por pecadores sin deberla ni temerla, asegúrate bien que lo que hagas no repercuta en tu futuro, recuerda que el karma podría dañarte o afectarte. Cada día más cabr**ón o cabro**na, haz cambiado mucho en estos últimos meses y eso se debe a la vida que has llevado, es complicado que te hagan pendej**o pues sabes bien detectar cuando te mienten o quieren pasarse contigo. Tu buen corazón solo funcionará con los tuyos, sin embargo podrías decir un comentario que los haga sentir mal o los ofenda, cuida mucho tus palabras.

Escorpión

Échale ganas a renovar tu casa, esa idea que traes en mente desde hace rato. La Nochebuena se acerca, así que es hora de ponerle onda, sobre todo si esperas tener invitados. Tira lo viejo y sal de shopping en busca de detalles chiquitos que le den calorcito a tu lugar, sin gastar una fortuna. Aunque eres relajada, hoy la posición de los astros podría hacerte ver como mandona. Trata de relajarte, porque no a todos les va a caer bien y podrían juzgarte mal si no te conocen mucho. Mantén tu auténtico estilo de Escorpio para seguir brillando en sociedad. ¡Dale para adelante! Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona que te va cambiar la suerte llegará por medio de una amistad o de una red social, pon mucha atención pues en los próximos días se presentará, podrías confundirte en tus sentimientos pues no sabrás qué intenciones tiene contigo. Tu carácter tan fuerte y tan débil a la vez, te gusta ser líder en todo y tener el control, en tu camino te has topado con toda clase de personas sin embargo no has sabido encontrar la plenitud y la felicidad, recuerda que la felicidad no es eterna así que disfruta los momentos buenos que tengas. En la última semana del año se te presentarán grandes oportunidades de crecimiento personal no las desaproveches pues oportunidades así no se te volverán a presentar pronto.

Libra

Toca pensar en grande y arriesgarse un poco. En estas fiestas, analiza esa opción que tienes en mente y asegúrate de que todo encaje bien. Puede ser viable, pero cuidado de no salir perdiendo con el cambio que estás considerando. La clave está en planificar bien cómo hacerlo, porque si lo haces bien, será un éxito. Es hora de recobrar la confianza en ti misma. Es posible que tengas que cambiar tus planes al último minuto hoy, pero a veces la improvisación resulta mejor que lo que tenías pensado. En el amor, no esperes que esa persona especial hable de futuro hoy. Está bastante estresada y con muchos temas en la cabeza. Ten paciencia; las circunstancias podrían cambiar en el futuro. Un negocio se va cocinar en próximas fechas y la posibilidad de mejorar los ingresos de una manera bastante buena. Pon los pies en la tierra y no pongas disfraces de cordero a los lobos, algunas veces te encanta estar con quien solo te chin**ga la vida y te hace sentir mal, te encanta el dolor y la mala vida. Vienen encuentros muy perros con personas que te van atraer muchísimo por su capacidad e inteligencia, llévate las cosas tranquilas y no te apresures a nada, sueles ilusionarte muy rápido de las personas y eso se debe a la necesidad de ser amada.

Virgo

Hoy, aunque por lo general todo está en su punto, te va a dar un bajón inexplicable y podrías sentirte nerviosa, agitada, lo que puede llevarte a meter la pata. Aunque normalmente eres la reina de las ideas, hoy tu radar parece apagado y te está costando. Seguramente sea solo cansancio o estrés, así que descansa y relájate para volver a la normalidad. Evita tirar malas ondas a la gente por este momento irritable; aunque el episodio pase, la impresión que dejes puede quedar. En el amor, si estás con alguien, hoy pueden llegar buenas noticias para tu chico. En lugar de ponerte celosa, celebra su éxito como si fuera tuyo, mañana lo agradecerás. Si has tenido problemas con tu pareja ya no te preocupes que las cosas comenzarán a solucionarse, eres bien orgulloso u orgullosa y no sabes pedir disculpas y eso en cierto grado es lo que te ching**a mucho. Etapa muy perra en la cual todo lo que tenga que ver con cuestiones laborales y mejoras económicas estarán a la orden del día. Una persona de tu pasado te piensa mucho sin embargo te guarda ciertos rencores que no lo dejan acercarse a ti. Deja de ser manipulado por quienes te rodean, algunas veces te apendej**as muchísimo y por “amor” te dejas manipular a la imagen y semejanza de las demás personas.

Leo

A veces te dejas influenciar demasiado por lo que te rodea. Si estás con gente positiva, te contagias al toque, pero si te topas con alguien amargado, te afecta en grande. Es hora de aprender a lidiar con eso. Hoy, corres el riesgo de sentirte mal porque alguien cercano te está bombardeando con sus problemas y eso te está afectando. Cambia la actitud, sé auténtico y no dejes que las cosas ajenas te bajen la energía. En el amor, tienes a alguien reciente rondando tu cabeza y hoy puede ser el día para encender la chispa, confía en tu intuición. No tomes ninguna decisión en estos momentos que no es el momento para hacerlo pues todo podría resultar en tu contra; en las cuestiones sentimentales espera que termine el año si tienes que decidir entre una u otra persona. Te desesperas ching**os por que no ves llegar ese amor que tanto has deseado y esperado, recuerda que si quieres algo bueno y duradero tendrás que esperar y no enredarte con cualquier hijo e hija de la tiznada. Si ya tienes pareja ponle más atención, tu pareja es muy de necesitar que le muestres tu cariño y atención y le digas cuanto le quieres y le ames, no des por hecho que sabe o conoce tus sentimientos.

Cáncer

Te vendría bien rebajar un poco ese ego. Aunque ni lo digas, parece que a veces piensas que eres la estrella del show y que lo haces todo mejor que los demás, la humildad no va a matarte, al contrario, te acerca más a la gente. Claro, tienes talento, pero agrandarte no suma, más bien resta. Sería re copado aprender de la gente a tu alrededor que también la rompe en cosas extraordinarias. Ese orgullo mal entendido no te va a llevar a ningún lado bueno. Y en el amor, sé que llevas tiempo esperando a tu chico ideal, pero relaja un poco las expectativas. A lo mejor, por andar buscando perfección, te estás perdiendo a alguien bien interesante que anda por ahí. Si tienes pareja ésta andará que no la calienta nadie, podría reclamarte cosas del pasado que ya no vienen al caso o hacértela de ped**o por cuestiones muy tontas y pende**jas. Entrarás en una etapa muy perra en la cual tu palabra tendrá mucho peso, si antes dudaron de tu fidelidad y de tu palabra hoy en día las personas que te rodean se darán cuenta de tu sinceridad. No expreses lo que no sientes, habla siempre con tu corazón, sueles expresar sentimientos que no sientes por no hacer sentir mal a tu pareja o amistad.

Geminis

Te va a pesar un poco pensar en las decisiones que tomaste, sobre todo las que no fueron tan acertadas. Pero tranqui, hay que verlas como experiencias que te suman. Nada de echarle la culpa a otros cuando las cosas no salen como esperabas, eso es de gente que no quiere crecer. Es hora de dar un paso adelante y seguir por el camino correcto. En el tema del corazón, si estás soltero y buscas conocer a alguien especial, las apps pueden ser tu mejor amiga. Hoy podrías encontrarte con alguien que te llame la atención. Si te proponen una cita, ¡dale para adelante y sal de dudas! No desperdicies tu tiempo en personas que no lo valoran, que no te exijan más de lo que tienes y puedes ofrecer. En el trabajo y en el amor grandes cambios que te van a beneficiar mucho, la vida te llenará de grandes sorpresas y te sentirás más seguro de ti mismo. Este fin de semana conocerás la verdad sobre un secreto que estaba oculto, después de descubrir dicha verdad irás por un camino más afectivo, no te compliques la existencia y busca la manera de estar más seguro de ti. Una amistad o familiar querrá hacer que prometas cosas que no está en tus manos cumplir, no accedas y no te permitas que nadie te manipule.

Tauro

Puede que te sientas un poco bajoneado y veas las cosas en modo negativo. Deja ya de pensar que todo lo haces mal y que dañas a los demás. Nadie está sufriendo por tus movidas, así que relaja la mente. Un rato con amigos puede sacarte esas ideas negativas de la cabeza y recordarte lo chévere que es tener panas, sobre todo cuando andas en mal plan. Sal de casa, distráete y si estás obsesionado con alguien que no te pela, recuerda que los amores imposibles no existen. Si no se da con ese chico, es porque la felicidad está en otro lado. Cuida mucho tus sentimientos y no los expongas tanto y menos a personas mediocres que no les importan, vienen días en los que darás la caricia a una amistad o personas que apenas conocerás, no seas tan fácil y darte más a respetar. Debes aprender a quererte un poco más y ser tú la prioridad en tu vida, te dejas manipular muy fácilmente y al final terminas haciendo lo que los demás quieren. Un trámite que has estado realizando saldrá de la mejor manera. En caso de planear un viaje todo pinta para que salga genial y te dejará buenas ganancias económicas.

Aries

Hoy toca echarles un ojo a las cuentas y saldar esas deudas que te traen de cabeza. Aprovecha tu tiempo libre para pasear por la ciudad, disfrutar de las luces y relajarte en lugares tranquilos. Nada de quedarte encerrada en casa. Si sientes que tu creatividad anda en baja, esta es la oportunidad perfecta para inspirarte. La vida te va a dar lo que necesitas para despertar esa mente dormida. Y en el amor, Aries, si estás soltera, hoy podría cruzarse alguien importante en tu camino. No dejes pasar esa chance; sería un error. Dale la bienvenida al amor y aprovecha la ocasión que te brinda la vida. Empezará a desaparecer el amor y necesidad que has tenido por una persona al enterarte de que te ha mentido y jugado con tus sentimientos. Cambios importantes siguen presentes, está por concluir un año muy intenso en el cual hubo altas y bajas, tú has tenido el control de tu vida pero en cierto grado lo has desaprovechado por atender los problemas de las demás personas. A pesar de tener un buen corazón la vida te ha golpeado de tal forma que te ha hecho una persona muy insensible, asegúrate de no dañar a quien de verdad te quiere y aprecia por problemas de tu pasado, no todas las personas son iguales.