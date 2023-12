Video de Yailin la más viral en patrulla de policía: “Tekashi 6ix9ine me pega y me graba”

A pesar de que fue hace casi una semana fue que Yailin la más viral estuvo detenida en una prisión en Florida, detalles de la pelea que tuvo con Tekashi 6ix9ine sigan saliendo a la luz.

Uno de ellos es un video en donde se ve a la Chivirika dentro de la patrulla explicándole al policía que había sucedido. En el mismo, la cantante dominicana de género urbano explica que ambos estaban discutiendo violentamente.

“Me agarro mis brazos y me puso así. Yo me le fui encima para que me diera mis cosas. Él me da, me pega y luego agarra el teléfono así y me graba. Yo también lo grabé. Pero él me borró los videos…”, dijo la ex de Anuel AA.

También, que el motivo de esa discusión fue el hecho de que Tekashi 6ix9ine no quisiera darle su pasaporte, ni pertenencias. Explicó también como él le dijo que su documento de identidad lo tenía un seguridad.

Las agresiones entre Yailin y Tekashi

La ex de Anuel AA afirmó que decidió dejarle sus pertenencias y pedirle dinero para poder irse de la casa de Tekashi 6ix9ine. Pero lo más impactante de estas declaraciones, es que la dominicana asegura que el rapero la golpea y luego la graba con el teléfono celular.

Esto es algo que ella también ha hecho con él. Sin embargo, dice que Tekashi69 tomó su celular y le borró los videos que tenía de evidencia.

Justamente hace poco se viralizó uno de los recuperados, en el que se puede ver cuando Tekashi 6ix9ine efectivamente le avienta una peluca y un celular al inodoro. Este video salió la luz después de que el propio cantante diera conocer videos donde se ve a Yailin la más viral con un cuchillo en mano y bastante alterada.

Estando dentro de la patrulla, Yailin le dijo a la oficial de policía cómo Tekashi se mete en su celular y le borra los videos. También que ella decidió mandárselo a sus amistades, para que tengan pruebas de las agresiones.

Este video en la patrulla de policía fue tomado justo antes de que Yailin la más viral fuera trasladada a una prisión regional en West Palm Beach. Ahí pasó unas horas hasta que el propio Tekashi69 pagó la fianza de $1,000 dóalres.

El rapero y su equipo recogieron a Georgina Lulu Guillermo, cómo se llama la intérprete de “Narcisista” y la dejaron en un hotel. Posteriormente, Santiago Matías, conductor de Alofoke Radio Radio Show dio a conocer, que también había enviado el dinero para pagar la fianza.

Asegura que la idea era recoger a Yailin de la prisión y brindarle todo el apoyo para que pudiese volver a República Dominicana. Sin embargo, esto no sucedió, pues el equipo de trabajo de Tekashi y el propio rapero estaban a las afueras de la prisión. La cantante se fue con ellos.

Le llueven los problemas legales a Tekashi 6ix9ine y Yailin la más viral

Hasta el momento de cierre de esta nota, no se sabe dónde se encuentra físicamente La Chivirika. Su próxima presentación ante las autoridades de Estados Unidos será el próximo 16 de enero.

Mientras, Yailin la más viral no podrá salir del país. Su última actividad fue restablecer su cuenta de Instagram, pero sin romper el silencio todavía.

Por otro lado, recordemos que Tekashi 6ix9ine tiene un procedimiento abierto en República Dominicana. Esto, después de haber supuestamente golpeado a unos productores de Diamond La Mafia que estaban trabajando con Yailin la más viral en un estudio.

Yailin La Mas Viral y Tekashi 6ix9ine. Crédito: Grosby Group

Daniel Hernández, como se llama el exponente de Hip Hop, debe presentarse también a las autoridades en República Dominicana. En La Opinión hemos tratado de comunicarnos con su abogado, Félix Portas, pero no ha respondido a nuestras solicitudes.

También acaba de recibir una sentencia el miércoles por otro caso de violencia que tienen los Estados Unidos desde 2021. Al parecer, el cantante lanzó una botella y le cayó, sin querer, a una stripper mandándola al hospital.

Ahora un juez ha decidido que debe pagarle $10 millones de dólares, por lo que se cree que el intérprete de “Gooba” y “Trollz” tendrá qué vender su mansión es West Palm Beach y su Rolls-Royce para cubrir este requisito legal.

La mamá de Yailin la más viral, Wanda Díaz, no solo se está encargando de su nieta. También tomó cartas en el asunto y se fue a la fiscalía en República Dominicana para interponer una querella en contra de Tekashi69 por agresión a Yailin la más viral.

Al parecer y según contaron varios testigos allegados a La Chivirika, la mamá de Yailin también ha presenciado varios momentos de violencia entre ellos.

El más reciente antes de la discusión con la que envió a Yailin la más viral a la cárcel, fue durante el bautizo de Cattleya. Supuestamente, la aventó al suelo delante de todos. Posteriormente, el equipo de Tekashi 6ix9ine revisó los teléfonos celulares para asegurarse de que nadie hubiese grabado el incidente.

Lo cierto es que, aunque esta pareja de “colaboradores” quisiera estar juntos ahorita tal como dicen Alofoke, la verdad es que la ley no se los permite. De hacerlo, estarían incurriendo en un delito, pues deben mantener la distancia entre ellos hasta que Yailin la más viral tenga la nueva presentación ante las autoridades.

