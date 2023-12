Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de diciembre de 2023

Piscis

Estás con poca energía, pero mira, has superado las dificultades recientes con mucha fuerza. No te rindas, hay mucho más por delante y la felicidad te espera. Comienza a disfrutar de las cosas buenas que tienes a diario: tu pareja, tus amigos, tu familia, tu trabajo y esas habilidades geniales que tienes. La tristeza de hoy seguramente viene de alguna experiencia mala reciente, pero no dejes que eso empañe todo lo bueno que tienes. Tu futuro brillante no merece que lo pongas en juego por tonterías. Aprecia tu vida, que es bastante aceptable y positiva. ¡Vamos, que la felicidad está a la vuelta de la esquina! La vida es dura y solo los fuertes sobreviven, ármate de valor para quitar de tu camino a esas personas que no te dejan avanzar, centra tu energía y tiempo en tus sueños y metas y no en otras personas que al final no vale la pena. Es importante que comiences a quitar de tu vida todo eso que te causa un problema o conflicto, has estado expuesto o expuesta a muchas críticas y habladurías que te han puesto de rodillas muchas veces, ya no es momento de vivir así, algunas veces hay que ser más perra o perro para que no vuelvan a doblegarte. Días grises de mucha reflexión pero es normal por estas fechas.

Acuario

Te dirán algo que, aunque puede ser duro, te ayudará a mejorar. No lo tomes como un regaño, sino como una oportunidad para crecer. En el amor, estás en un momento genial para consolidar tu relación. Aprovecha hoy para celebrar de manera original, quizás en privado, lo increíble que es estar juntos. Pero cuidado con la rutina, ¡añade sal y pimienta para que las cosas no se vuelvan aburridas! Aprende, crece y celebra el amor sin caer en la rutina. ¡Hacia adelante con entusiasmo! Ya no finjas sentimientos que no existen, muéstrate tal cual eres a quien le guste super bien y a quien no que le vaya mejor y que Dios le bendiga. Te vienen muchas nuevas oportunidades laborales y unión familiar, se solucionarán muchos problemas que existían en tu familia y conocerás nuevas personas las cuales te dejarán grandes sabores de boca. No tengas miedo al qué dirán, algunas veces las personas solo hablan porque no tienen nada qué hacer, tú sigue con tus metas y sueños y no permitas que nadie te quite tus ganas de ser mejor persona cada día. Es importante que nunca dejes de creer y confiar en tu pies si tu no lo haces nadie más lo va hacer.

Capricornio

Tómate un tiempo para decidir cosas importantes en tu vida. No dejes que el pasado te arrastre, estás en una etapa madura donde puedes lograr lo que quieras. Deshazte de lo que ya no te sirve y céntrate en crecer como persona. Olvida las malas experiencias y sigue con fuerza hacia un futuro positivo. En el amor, cambia la forma en que lo haces. Deja de ser el organizador y dale espacio a tu pareja para tomar la iniciativa. Busca un equilibrio donde ambos tengan voz. Ser flexible fortalecerá tu relación. Deja de quejarte y ve y trabaja en lo que quieres, nunca dudes de tu capacidad para lograr todo lo que te propongas, la vida te pondrá grandes pruebas las cuales serán complicadas de lograr. Nunca permitas que nadie te baje de tu nivel ni te trate mal, pon un alto a esas personas y aléjate o de lo contrario solo lograrán bajar tu autoestima. Vienen días en los cuales no sabrás qué camino seguir. Ya no te preocupes por eso y déjate de lamentaciones absurdas, trata de ir por algo verdaderamente efectivo que pueda dejarte grandes aprendizajes. Es importante que empieces a formar tu futuro, si tú no trabajas en eso nadie lo va hacer por ti. Hay días en los que no logras comprender muchas cosas y sientes que la vida te traiciona o te da facturas que no te corresponden.

Sagitario

Si te sientes un poco perdido últimamente, tómate un momento cada día para pensar en lo que realmente necesitas. Esa sensación de vacío puede ser tu impulso para salir adelante hacia algo mejor. En el trabajo, es tu momento de brillar. Muestra lo que vales porque hoy alguien importante se dará cuenta de tus habilidades. ¡No dudes en destacar, eres capaz de más de lo que crees! Y en el amor, las cosas van bien. Valora lo que tienes cerca. A pesar de los desafíos, recuerda que también hay momentos llenos de luz y amor. ¡Adelante Sagitario, el camino te tiene reservadas sorpresas increíbles! Cierre de muchos ciclos y cambios en tu manera de pensar y ver lo que viene siendo la vida, eso en cierto grado te va ayudar mucho a terminar de una buena vez con situaciones que te habían traído bien confuso o confusa. Empezará a nacer una amistad muy perra con otra persona y hay fortalecimientos de romance para los que tienen pareja y para los solteronas y solterones los anda rondando el amors muy perro, tienen 2 opciones, escojan no al mejor físicamente sino a quien los y las trate como se merecen, al final la belleza se va acabar! aguas con eso!. Deja de andar comparando a las personas y más si son ex, no la riegues en lo poco o mucho que has construido.

Escorpión

Es hora de que veas lo increíble que eres. A veces te pones melancólica, pero hoy, date cuenta de lo cerca que estás de tus metas. ¡Siéntete bien por cada logro! En el amor, puede que te atraiga alguien que no busca compromisos. Si aceptaste vivir el momento, recuerda que fue tu elección. No lo presiones ni critiques, simplemente diviértete. Pero ojo, sé consciente de que las cosas pueden cambiar, así que vive cada momento con intensidad. ¡Adelante Escorpio, el presente está lleno de cosas emocionantes! Todos esos problemas y asuntos por los que estabas pasando que te traían como tonto desaparecerán poco a poco. Empezarás a recuperarte económicamente y amorosamente. Posibilidades de encontrar a pareja en una reunión social, borrachera o fiesta. No tienes por qué cambiar por complacer a otras personas, la vida te va enseñar cuando es el momento de hacer tus cambios, si algo no te parece o no te hace sentir tranquilo y bien debes de quitarlo o cambiarlo, te esperan nuevas amistades y entre ellas la oportunidad de establecer un romance sin embargo te costará mucho trabajo volver a creer en el amor pues tu pasado será una traba.

Libra

Tu carrera está a punto de despegar, pero ojo, el camino podría tener algún tropiezo, como una discusión. No te apresures a responder, piensa antes de hablar y evita líos. Hoy es el día para mostrar tu mejor actitud. Mantén la calma, aunque las cosas se pongan difíciles. Y, hablando de momentos agradables, si alguien te invita a salir en las próximas fiestas, ¡dale para adelante! Podría surgir algo genial de esa conversación. Prepárate para el éxito en el trabajo, maneja las dificultades con calma y no te pierdas las oportunidades sociales. ¡Brilla con tu encanto característico! Vienen muchas sorpresas en puerta que te van a dejar con muchas dudas. Cuídate de las personas falsas, te andan rodeando un muchísimo. La vida te dará una nueva oportunidad para ser feliz sino la aprovechas te quedarás a vestir santos. Recuerda que las cosas llegan en el momento que debe de ser, así que no te desesperes, no busques el amor que solo te van a lastimar y hacer sentir lo miserable que eres, mejor relájate y disfruta tu soltería que cuando menos lo esperes estarás ya bien trepada o trepado en el guayabo. Recibirás una noticia o te enterarás de algo que va hacer que cambies la perspectiva que tenías sobre una persona.

Virgo

Viene un periodo lleno de chances que no esperarán por nadie, así que prepárate. No te pares mucho a pensar, avanza rápido y mantente alerta, porque hay competencia. Sé la primera en tomar esas oportunidades. Aunque estés a mil por hora, no te olvides de tu familia. Hazles una visita, llévales algo lindo. Eso no solo los hará felices, sino que también te ayudará a sentirte mejor emocionalmente. Y en medio de todo esto, recuerda cuidarte. A partir de ahora, date un poco más de cariño cada día. ¡Adelante Virgo, que hay un montón de cosas buenas esperándote! Si tienes pareja es importante que te la creas y actúes como tal, aprende a quitar a los parásitos de tu camino pues son personas que buscan la manera de dañar tu relación. Problemas que tenías en tu vida laboral se comenzarán a resolver. Probabilidades de que te llegue una lanita extra que te hará salir de ciertos problemas económicos por los que estabas pasando. Semana buena, serás el centro de atención del lugar donde vayas, si tiene planeado irte de fin de semana o salir del lugar donde vives con tu pareja está perfecto pa que revivan la llama del amors y la relación se fortalezca mucho. Ponte bien buzo o buza y da tu el primer paso pa acercarte, déjate de miedos y esas cuestiones y actúa que no estas pa perder el tiempo.

Leo

Hoy es posible que te sientas exhausta y hayas decidido dejar algunas responsabilidades en manos de otros. ¡No te preocupes! A veces es necesario soltar un poco el control para ver las cosas desde otra perspectiva. Permítete ese respiro.

En el amor, si sientes que las cosas no van bien, no dejes que el cansancio lo empeore. Habla con tu pareja de manera sincera, confía en que pueden superar juntos cualquier crisis. Recuerda, a veces un buen descanso y una charla abierta son todo lo que necesitas. ¡Ánimo, Leo! Aguas con tus vecinos y vecinas que comenzaran a despotricar en contra de tu persona, diarrea y malestares estomacales en puerta. Pon toda tu fuerza y energía en eso que haz anhelado mucho y verás cómo lo consigues, no bajes la guardia y no le flojees que eso no te llevará a ningún lado. No andes prestando tu firma ni aval para créditos de otras personas porque te vas a meter en problemas legales. Te sentirás muy orgulloso de un familiar o un amigo en este fin de semana, todo eso que te quitaba el sueño o te inquietaba pasará a segundo término y empezarás a comprender el por qué muchas cosas no funcionaron como debían.

Cancer

Estás en una etapa de cambios y las cosas que antes parecían bloqueadas ahora están abriéndose para ti. En esta nueva fase, la movida es aprender a elegir lo que te conviene. No te asustes de tomar la iniciativa, eso te dará fuerza en este viaje de transformación. En el amor, la independencia es clave. No te estreses si tu pareja quiere tiempo con amigos. Igualmente, toma tus decisiones con buena onda. La confianza y el respeto son lo más importante ahora. Bájale a las grasas que vas a subir a chorros de peso, ves la tempestad y no te incas, sino cambias tu hábitos alimenticios olvídate de recuperar tu cuerpo criminal y de conseguir a alguien que te humedezca tus partes nobles. Vienen retos que tienes que cumplir, sino te pones las pilas olvídate que lograras algo, deja de flojear y de pasártela echado o echada nomas en el face estresándote y deprimiéndote por personas que ni te pelan, ponte las pilas y saca los pendientes y afronta los retos que la vida te está poniendo en frente.

Géminis

Es tu día para brillar, así que confía en lo que tienes. No dejes pasar las oportunidades que se te crucen; es hora de tomar decisiones y actuar para alcanzar tus metas. Los astros te están dando un empujón extra, así que demuestra lo que vales. ¡Este día es tuyo!

En el amor, vuelve a notar los pequeños detalles que hacen que cada día sea especial. Si sientes que hay cierto distanciamiento, no te preocupes, nada grave. Hoy es el día para recuperar esos momentos. La chispa volverá si te enfocas en las cosas pequeñas que hacen que su relación sea única. Oportunidades para realizar una viaje con amistades o familia, cambia tu forma de ser con quienes te llenan de reproches a veces hay que ser mas canino o canina pa que dejen de vernos la cara. Amistad sufre decepción amorosa. Cambios, caídas, golpes, traiciones y más. Ni te asustes que vas a comprender muchas cosas que te costaba trabajo, vas a aprender de cada golpe de la vida y no volverás a cometer los mismos errores. No pierdas tiempo con quien no lo merece, no te expongas de más con nadie y aprende a quedarte callado cuando no te piden opinión, revelarás secreto.

Tauro

Es hora de poner tu cerebro a trabajar. Estás en un momento perfecto para absorber nuevas ideas, así que no pierdas esta oportunidad que no se repite tan fácil. En el trabajo, las cosas están geniales, así que sácale provecho. En el amor, si te late alguien fuerte, relájate y deja que todo fluya. No te apresures ni satures con mensajes. La paciencia es tu mejor aliada, y aunque las cosas vayan lentas, al final saldrá todo bien. Hoy, podrías tener un encuentro que cambie tus ideas sobre el amor. Escucha los consejos que te den, podrían ser clave. La vida te de alcanzar cuando menos lo espere y te llenará de felicidad con la llegada de una persona de piel blanca. Te viene días de cambios importantes en los cuales necesitarás más que nunca algunos miembros de tu familia. Podrías caer en el juego de una persona que días te muestra atenciones, cariño y amor y otros días simplemente desaparece y al poco tiempo retorna con el mismo juego. Se te cae proyecto que tenías pensado debido a ciertas envidias de personas que te rodean.

Aries

Tus negocios van viento en popa, a pesar de tropiezos pasados. Has aprendido a calar mejor los riesgos y ahora tus inversiones son un éxito. Si te llega una propuesta dudosa hoy, confía en tus instintos y arriésgate, ¡estarás en buena racha! En el amor, prepárate para un día genial. Una cita con alguien especial te espera. Esta persona tiene potencial para algo más serio, pero depende de ti. Sé auténtico y dispuesto a invertir, ¡la relación tiene todo para ser un éxito! Aprovecha esta buena racha, Aries, ¡tanto en el trabajo como en el amor! Es probable que sientas necesidad de una pareja en caso de no tener una relación, llévate las cosas tranquilamente no necesitas amarrarte con nadie, disfruta tu soltería y dale vuelo que no tienes a nadie quien rendirle cuentas. No insistas con quien ni siquiera te toma en cuenta, tienes la felicidad a un lado y ni cuenta te has dado, por estar concentrado en tonterías sin importancia. La verdad tarde o temprano saldrá a la luz así que deja de tratar de demostrar que eres inocente o que no eres culpable de ciertos hechos, palabras o acontecimientos. Te llegará noticia de dinerito que te va caer de perlas y con eso solucionarás ciertos problemas. Enfermedades respiratorias se visualizan, cuídate de cambios de temperatura.