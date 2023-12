Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de diciembre de 2023

Piscis

Eres una roca frente a los problemas, y hoy eso es clave. No importa cuántos desafíos enfrentes, siempre te levantas con una sonrisa para empezar de nuevo. A tu pareja le encanta no solo tu amor, sino también cómo superas obstáculos día tras día. A pesar de tener una intuición fuerte, a veces no le das toda la atención que merece. Hoy, tómate un momento para escuchar esos sentimientos internos y agradece por ese don que posees. Tu pareja lo valora, así que exprésale tu gratitud con gestos lindos y sencillos. Estás en una buena etapa, pero es hora de que valores plenamente todo. Mira a tu alrededor y reconoce las cosas positivas a tu alrededor. ¡Hoy es perfecto para agradecer y reconocer lo maravilloso que tienes en tu vida! No te permitas deja tus asuntos a medias, algunas veces inicias con toda la actitud pero no acabas lo que iniciaste. Muchos movimientos en tu vida y cambios importantes que te harán modificar mucho tu conducta, dejarás de confiar en personas que días están y días no, ten cuidado con tu pareja en caso de tener pues se visualizan engaños o mentiras en puerta. Vienen cambios muy importantes a tu vida, entre ellos decepciones que te ayudarán a madurar mucho y dejar atrás aquellas personas que solo te causan conflicto o te ching**an tus buenos momentos.

Acuario

Es fundamental darle atención a las emociones de tu pareja, que ha estado sintiéndose algo “abandonado” debido a tu agenda ocupada. Tómate un tiempo especial para estar juntos y fortalecer su conexión. En el trabajo, las estrellas están de tu lado, especialmente en temas de dinero y negocios. Aprovecha las oportunidades, pero si tienes que firmar algo, asegúrate de revisar bien los detalles para evitar sorpresas desagradables. Cuando te pidan ayuda en algo que no dominas, sé sincera. No tienes que tener todas las respuestas, y admitirlo evita problemas. Recuerda, ser transparente suma puntos. Encuentra un equilibrio entre tus responsabilidades profesionales y el cuidado de tu relación. ¡Aprovecha las oportunidades del día! La ambición es lo que te ha mantenido de pie y tus sueños de lograr vivir cómodamente y sin necesidad alguna es el poder que te mueve para ir siempre por más. Tu manera de ver y enfrentar la vida será tu mejor aliado para lograr lo que te propongas, te has enfrentado a grandes situaciones este año sin embargo has sabido salir bien librado o librada de cada una de ellas. Hay personas que te quieren ver derrotado, debes ser muy inteligente para poder darte cuenta qué personas son buenas en tu vida y quiénes no.

Capricornio

Podrías sentirte un poco agobiada por las expectativas de tu pareja, que pide mucho más de lo que quizás estás dispuesta a dar. Podrías encontrarte en una situación que destapa estas diferencias. Aunque tu pareja valora que puedas adivinar sus deseos, es momento de echar un vistazo a la relación. La relación tiene momentos buenos y apasionados, pero a veces también hay broncas fuertes. Sé sincera contigo misma y reflexiona sobre si la pasión se equilibra con sentimientos profundos. Es probable que tengas una noche apasionada hoy, lo cual está bien, pero recuerda que una relación fuerte necesita más que solo momentos apasionados; la comprensión mutua y la conexión son clave. Enfrenta la situación con sinceridad y reflexiona sobre la verdadera naturaleza de tu relación. ¡Busca el equilibrio y la auténtica conexión en tu vida amorosa! Esta navidad se esperan mucha reconciliaciones y problemas que te afectaban irán quedando en el pasado, no te detengas en tus planes y metas pues están a punto de materializarse. Nunca terminarás de conocer a las personas que te rodean así que lo que descubras de hoy en adelante que no te desanime o saque de onda, recuerda que nadie es moneda de oro, así que no esperes nada de nadie y solo así no te llevarás más decepciones. Dos personas de tu pasado retornan a cerrar ciclos y pendientes que quedaron abiertos contigo.

Sagitario

Hoy podrías recibir una noticia que debería alegrarte, pero quizás te sientas un poco incómodo/a porque otra persona logró algo que tú también querías. Deja de lado esos sentimientos negativos, no te sirven para nada. No hay razón para envidiar los éxitos de los demás. Valora lo que tienes y lo que logras cada día, eso te traerá más beneficios. Aunque la noticia te cause incomodidad, recuerda que persistir en tus objetivos diariamente te llevará al éxito. Deja de lado la envidia y sigue luchando como lo has hecho hasta ahora. Cuando alcances tus metas, querrás que todos se alegren contigo. Podrías cruzarte con alguien que se vuelva importante en tu vida cotidiana. Mantén la mente abierta y prepárate para sorpresas agradables. No dejes que la envidia te detenga, sigue avanzando hacia tus metas con gratitud y determinación. ¡Tú puedes! Si sientes necesidad de buscar a una persona que ya anteriormente te ching**o la vida piensa un poco en lo que ya pasaste y si estás dispuesto o dispuesta arriesgarte adelante, pero ten presente que volverá a jugarte el dedo en la boca como ya una vez lo hizo. No pongas tu corazón en las manos de cualquier persona o solo te arriesgarás a cometer los mismos errores de tu pasado, la vida te pondrá en bandeja de plata lo que necesitas para ser feliz pero necesitarás ser muy inteligente para saber aprovechar cada cosa.

Escorpio

Descubrirás que alguien cercano está interesado en ti, a pesar de que ni te diste cuenta. Aunque antes no le hayas prestado atención, este interés despierta tu curiosidad, y al conocer mejor a esta persona, podrías encontrar una relación romántica duradera y genial. ¡La vida te tiene preparadas sorpresas, así que mantente alerta! No dejes que la prisa cotidiana te haga perder detalles importantes. A veces, las cosas significativas pasan desapercibidas. Estate atento y no te pierdas oportunidades que podrían cambiar tu vida. Una amiga tiene algo planeado para ti. Te propondrá una salida especial. Deja de lado tus obsesiones con las obligaciones y acepta la invitación. Podría ser una experiencia súper chévere y llena de momentos geniales. ¡Vive el presente, y disfruta de las sorpresas que la vida te tiene reservadas! Tienes los hue**vos que se requieren y que ha muchas personas le hacen falta para decir las cosas en la cara y como son, tus enemigos suelen caer solos sin necesidad de que muevas un dedo aunque algunas veces tú te has encargado de que el karma les llegue antes de tiempo. Es importante que pongas tus sentimientos en claro, hay dos personas que te mueven el tapete un chin**gos pero no sabes quién es la correcta, el físico es importante pero al final se acaba o tarde o temprano te baja el mandado alguien mejor que tu así que tú decides, recuerda que los sentimientos y lo que hay en el corazón siempre será lo más importante.

Libra

Aunque con tu pareja todo esté en calma, es hora de meterle un poco de chispa diariamente. Aunque tu pareja sea constante, no te olvides de mostrarle amor. Evita caer en la rutina, ¡dale un giro! Hoy mismo, sé más romántica, tienes ideas, ¡ponte creativa y sorpréndelo! En el trabajo, piensa en ese consejo que ignoraste últimamente. Podría abrirte puertas a oportunidades interesantes, como mejoras o ascensos. No menosprecies lo que puedes aprender de los demás. A veces te dejas llevar por las apariencias al juzgar a la gente. Es hora de mirar más allá y tomarte un tiempo para entender su interior. Practica esto a diario y verás cómo mejora todo en tu vida. Vienen muchos cambios en el área económica los cuales te van a beneficiar mucho, suerte en juegos de azar, mucho ojo en terminaciones con el número 3, 12 y 24. Tus calenturas podrían hacerte cometer un error, así que no te apresures ni te adelantes a los hechos, llévate las cosas en paz y tranquilas y no le aflojes a nadie sino hay un compromiso o algo serio porque después no te tomarán más en cuenta. No te dejes influenciar por una amistad o persona mayor que tú que quiere que te alejes de cierta persona disque por tu bien, recuerda que la última decisión la tienes tú y las equivocaciones son tu responsabilidad.

Virgo

Si ya estás con pareja o viven juntos, toca planificar el futuro juntos. Empieza a ahorrar todos los días para tener tu propio hogar más adelante. Aunque dudes, la relación va bien, y hoy los astros te dan la chance de convertir esos sueños diarios en realidad. Si siempre has pensado en emprender, este es el momento perfecto. Los astros te dan la oportunidad de ser tu propio jefe y montar tu propio negocio. No dejes que el miedo al fracaso te frene. ¡Arranca, hazlo con valentía y sin mirar atrás! El universo te está diciendo que es hora de tomar las riendas de tu vida y perseguir esos sueños que llevas tiempo pensando. En medio de todo esto, recuerda cuidarte. A partir de ahora, date un poco más de cariño cada día. ¡Adelante que hay un montón de cosas buenas esperándote!

Es importante que materialices ya ese negocio que tienes en mente pues se ven beneficios económicos a partir de la segunda semana de haber iniciado. Una persona del extranjero familiar te visitará. Si tienes ya una pareja asume tu compromiso y muéstrale tus sentimientos, algunas veces eres muy frío o fría y te cuesta trabajo demostrar tus sentimientos hacia las demás personas y eso en cierta medida te convierte en una persona de corazón de piedra y no es para menos con tanta traición y chinga***dera del pasado te has convertido en alguien que no confía en las demás personas por más amor que te demuestren.

Leo

Si te topas con un problema inesperado hoy, no tengas miedo de pedir ayuda a alguien cercano que pueda tener la solución. No te pongas terco, pide asistencia con humildad; todos necesitamos una mano a veces, y eso no te hace débil, al contrario, es de listos buscar apoyo. Si alguien te da un buen consejo, síguelo al pie de la letra; podría ser la clave para resolver tus rollos. No te sientas menos por aceptar ayuda; muestra inteligencia reconocer cuando necesitas apoyo. Revisa tus cuentas todos los días; quizás estás soltando billete por algo que no deberías. Asegúrate de que tus finanzas estén en orden y no estás tirando la plata por la ventana. En el amor, si estás tratando de llamar la atención de alguien especial, desata tu imaginación hoy. Sé creativo, que a veces, frente a problemas grandes, necesitas soluciones ingeniosas. Ya no pienses tanto en lo que podría ser y arriésgate, si tanto te gusta esa persona dile lo que sientes y si te acepta adelante sino ya no seguirás ahí perdiendo el tiempo con quien no te merece o no quiere nada contigo. Artas posibilidades de ser feliz pero te complicas por cuestiones tan mediocres y pende**jas. No te permitas caer por nadie ni te dejes manipular por alguien quien te gusta mucho. Tu carácter te hará cometer un error del cual te vas arrepentir; sé más considerado con lo que sale de tu boca o podrías cometer una indiscreción y quedar mal ante la persona que amas.

Cancer

Antes de las fiestas, es clave cuidar tu bienestar. Asegúrate de descansar bien cada día para tener la pila recargada y enfrentar el ajetreo con más energía. Hoy, es posible que te encuentres con algún problema en el trabajo, pero relax, se resolverá solo. Ahorra tu energía para lo verdaderamente importante. Recuerda, todos metemos la pata, y hoy es un buen día para aprender de esos errores. Si alguien intenta culparte o bajarte el ánimo, no dejes que lo logre. Enfréntalo con valentía y hazle saber que nadie tiene el derecho de juzgarte. Todos cometemos errores, pero lo vital es aprender y seguir adelante. Mantén la frente en alto, y afronta cualquier obstáculo con la seguridad de que puedes superarlo. ¡Vamos, que tú puedes! Ponte las pilas y cambia tus actitudes si quieres recibir lo mismo. Debes de saber que tus actitudes algunas veces dejan mucho que desear, quieres todo en charola de plata y en la boca pero no haces nada por dar o mostrar lo mismo. Hay momentos en que te pones muy triste por no saber qué sigue en tu vida, te da temor quedarte solo o sola o que lo que ya has iniciado no resulte como debes, deja que la vida te lleve, no pienses en lo que no sabes si llegará y disfruta cada momento que tienes.

Géminis

Te estás matando para alcanzar tus metas, pero relájate un poco, ¡no vayas a terminar agotada o, peor aún, abandonando todo! Si ya te cuesta salir de la cama por las mañanas, necesitas equilibrar las cosas. Haz un poco de ejercicio para recargar pilas y despejar la mente. ¡Comienza hoy mismo! Además, échale un ojo a cómo estás enfrentando tu tarea actual. Tal vez haya una manera más fácil de hacer las cosas, ahorrándote tiempo y esfuerzo. Si crees que hay un método mejor pero no lo encuentras, antes de quemarte, pide consejo a alguien que sepa más. La clave es encontrar el equilibrio y hacer las cosas de forma más lista. ¡No te sobrecargues, y verás cómo todo fluye mejor! La vida te ha llenado de sorpresas en estas semanas, ha habido una revolución en la cual has madurado muchísimo, dejado ir personas y darle la bienvenida a muchas más. En estos días entrarás en una etapa con muchos cambios, comenzarás a ver la verdadera cara de muchas personas y te sorprenderás demasiado al ver lo falso que han sido. No te dejes caer por nadie ni permitas que otras personas se interpongan en tus planes, tienes el poder de ser feliz y concretar lo que te propongas pero para eso necesitarás de mucha lucha y constancia, podrías enfermarte pero todo saldrá bien, no descuides tu salud.

Tauro

No dejes que tu pasado amoroso te amarre. Hoy es el día para dejar atrás las malas jugadas, y darle chance a nuevas conexiones. No te cierres a conocer a alguien especial por lo que ya pasó. En la familia, si se arma una bronca, no te lances de inmediato. Tómate un par de días para ver qué onda. Evita armar más desmadre con una reacción impulsiva. Mantén la calma, sé astuto y espera a que la situación se calme sola. No te metas de lleno; a veces, el tiempo y el buen juicio son la clave para resolver rollos familiares. Si te mantienes tranquilo, todos saldrán ganando. ¡Relájate y observa cómo se acomodan las cosas! Viene una situación complicada pues tendrás que escoger entre dos personas, no sabrás qué decisión tomar, déjate llevar por tu corazón y tu sexto sentido. Tu fuerza y voluntad de enfrentar la vida ha sido tu haz bajo la manga que te ha llevado a lograr siempre lo que te propones, muchas personas te han traicionado o solo te han buscado por interés, tienes el poder para mandar a toda esa gente al chorizo y dejar de vivir en el suelo. Un familiar se enfermará de alguna infección, saldrá adelante con el paso de los días. Te llegarán noticias de tu ex, te darás cuenta lo bueno que fue terminar esa relación.

Aries

Relájate y deja de rayarte por cosas sin sentido hoy. No te estreses más de la cuenta porque las cosas van bien, aunque a paso de tortuga. Mantén la buena onda y no dejes que lo negativo te pegue. En el trabajo, puede que te llegue una oferta chida. Aunque ya tengas chamba, no la mandes al diablo sin pensarlo. Investiga bien antes de tomar decisiones a lo loco. Puede ser una movida genial para tu carrera. Hoy toca ser paciente. Celebra tus logros pequeños y aprecia lo que ya tienes. Si decides lanzarte a una nueva oferta, que no sea solo por el billete. Chécate cómo cuadra con tu vida en general. Mantén la mente abierta y la vibra positiva. Algo bueno podría estar a la vuelta de la esquina. ¡Dale con todo! Debes aprender a soltar y dejar ir y que no te afecte la salida de personas a tu vida, te desvaloras mucho y humillas por personas que no valen madr**e. Tu corazón no lo entregues a cualquier persona que te aparezca en tu camino, tienes el poder de acceder a algo bueno y duradero pero tu problema es que bajas mucho tu precio, date tu lugar y cotízate que si tú no lo haces nadie lo hará por ti. Tiempos nuevos se aproximan, culminación de ciclos, nuevos amores, mejoras laborales, conclusión de un trámite, llegada de nuevas personas a tu vida. Te viene un dinero extra y la oportunidad de que emprendas negocio que tiene que ver con venta de alimentos.