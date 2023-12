Olivia Wilde fue fotografiada junto a Bryn Mooser, su nuevo novio

Tras año de relaciones complicadas, parece que Olivia Wilde por fin encontró una relación que le ha dado un poco de estabilidad a su vida amorosa.

Recientemente, la directora de 39 años de edad fue vista junto a su nuevo novio, el director del estudio XTR Bryn Mooser, de 44 años. Ambos fueron fotografiados muy cariñosos mientras esteraban que el valet parking le llevara su auto.

La pareja no solo mantiene una relación sentimental, sino que también trabajan juntos. Ambos trabajaron juntos en el último documental dirigido por Wilde sobre uno de los locales de música más emblemáticos de los años 70.

Asimismo, Wilde también fue coproductora ejecutiva del cortometraje de Mooser The Rider And The Storm, de 2013.

¿Quién es Bryn Mooser?

Bryn Mooser, de de 44 años de edad, es cineasta y emprendedor. En 2012, fundó su compañía RYOT, especializada en cine documental, realidad virtual y aumentada.

En sus años de carrera ha producido más de 200 películas que le han valido varios premios Emmy, dos nominaciones al Oscar, un Peabody y un León de Cannes.

En 2019, Mooser lanzó XTR, su nuevo estudio especializado en cine y productos para televisión de no ficción.

Más allá de las producciones cinematográficas, Mooser también invierte su tiempo a labores humanitarias. Pasó tres años en el Cuerpo de Paz en África Occidental y fue director nacional de Artistas por la Paz y la Justicia en Haití.

En este último lugar, ayudó a construir el centro contra el cólera más grande del país y una escuela secundaria en Puerto Príncipe que hoy brinda educación formal a casi 3 mil niños y adolescentes.

Los amores de Olivia Wilde

Con apenas 19 años de edad, Oliva se casó por primera vez con Tao Ruspoli, cineasta y miembro de una de las dinastías más poderosas de Italia, la de los príncipes de Poggio Suasa y de Ceveteri.

La ex pareja se casó en junio de 2003 y se separó en febrero de 2011. En ese momento, se supo que Wilde fue quien solicitó el divorcio en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles tras “diferencias irreconciliables”.

El mismo año en el que la actriz y directora se divorció, comenzó a salir con Jason Sudeikis, con quien se comprometió en enero de 2013 y tuvo su primer hijo, Otis Alexander.

En 2016, Wilde anunció que ella y el actor estaban a la espera de su segundo bebé, una niña que llamaron Daisy Josephine y que nació en octubre de ese año.

Aunque ambos se convirtieron en una de las parejas más queridas de Hollywood, en 2020 Wilde y Sudeikis anunciaron su separación. En ese momento, aseguraron que mantenían una relación “amistosa”, por el bien de sus hijos.

Tiempo después en una entrevista con GQ, el actor dejó entrever que la separación no fue de mutuo acuerdo, puesto que indicó que estaba tratando de entender qué había pasado. “Voy a entender mejor por qué (nos separamos) en un año, un poco mejor en dos y mucho mejor en cinco”, dijo.

Aunque al principio parecía que Wilde y Sudeikis mantenían una relación amistosa, el año pasado la directora recibió durante una Comic Con una serie de documentos legales enviados por los abogados de su ex referidos a la custodia de sus dos hijos.

Un año antes de ese incidente, Olivia Wilde había comenzado un romance con uno de los protagonistas de su último filme Don’t Worry Darling, Harry Styles. Ambos habían mantenido su romance con discreción, debido a la tensión entre la directora y su ex esposo.

Sin embargo, tras dos años de relación la pareja decidió tomarse un tiempo. Según informó People, ambos tenían prioridades distintas.

