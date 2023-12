Rumores sobre el próximo James Bond aumentan al cierre de 2023

El año 2023 llega a su conclusión sin noticias sobre el próximo actor que interpretará a James Bond, el icónico agente secreto británico. La espera ha generado especulaciones y, a medida que se acerca el año 2024, los rumores sobre quién podría ser el nuevo 007 comienzan a tomar fuerza.

En el mundo de las apuestas, las probabilidades han experimentado cambios significativos en las últimas 24 horas. Aaron Taylor-Johnson, conocido por su participación en películas como “Kick-Ass” y “Vengadores: La era de Ultrón”, ha emergido como el favorito de las casas de apuestas para asumir el papel de James Bond. Su probabilidad se ha reducido de 5-2 a 2-1, según informó John Hill de Coral, quien destacó que el respaldo hacia Taylor-Johnson ha sido notable.

A sus 33 años, Aaron Taylor-Johnson ha demostrado versatilidad en roles de acción y cuenta con el atractivo físico que caracteriza al agente secreto. Su edad, poco más de treinta años, lo coloca como un candidato ideal para encarnar la próxima versión del espía creado por Ian Fleming.

Los rumores sobre la posible elección de Taylor-Johnson se intensificaron a principios de año, cuando se mencionaron audiciones secretas y la impresión positiva que dejó en Barbara Broccoli, productora de la franquicia Bond. A pesar de estos indicios, el actor ha mantenido cierto hermetismo al respecto en entrevistas recientes.

Mientras tanto, figuras como Henry Cavill y James Norton siguen siendo contempladas, pero las recientes fluctuaciones en las probabilidades sugieren que Aaron Taylor-Johnson se ha convertido en el principal contendiente para asumir el icónico papel del agente 007 en la próxima entrega de James Bond.

Christopher Nolan niega rumores sobre dirigir próxima película de James Bond

Con la salida de Daniel Craig del icónico papel de James Bond, la incertidumbre rodea el futuro de la serie 007. Aunque se especuló que Christopher Nolan, el director de renombre de películas como Inception y Oppenheimer, tomaría las riendas de la franquicia, recientes declaraciones desmienten estos rumores.

A pesar de numerosos informes que situaban a Nolan como el director de la próxima película de 007, e incluso se mencionaba la posibilidad de liderar una trilogía centrada en el agente secreto, el director ha aclarado en una entrevista con The Associated Press que tales afirmaciones no son ciertas. Nolan afirmó categóricamente: “No, lamentablemente no, esos rumores no son ciertos”.

Aunque los rumores se intensificaron después del estreno de Oppenheimer este verano, el director niega su vinculación con la serie. Informes de octubre sugerían que Nolan dirigiría las siguientes dos o tres entregas de James Bond, ambientadas en la década de 1950 y recuperando elementos clásicos de la franquicia.

La noticia decepcionará a los seguidores de Nolan, quienes han expresado su deseo de ver al director a cargo de James Bond. En una entrevista previa en el podcast de Happy Sad Confused, Nolan expresó su admiración por las películas de Bond y su interés en dirigir una. Sin embargo, subrayó la importancia de que el momento creativo sea adecuado y que esté plenamente comprometido con el proyecto.

Aunque películas como Inception y Tenet comparten similitudes con las aventuras de James Bond, los rumores sobre la dirección de Nolan no se han confirmado. A pesar de esto, Nolan no descarta completamente la posibilidad de dirigir una película de 007 en el futuro.

