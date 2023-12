Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de diciembre de 2023

Piscis

¡Es hora de afrontar las cosas con buen ánimo! A veces, ser amable y actuar bien con los demás puede llevar a malentendidos, pero no te preocupes por eso. Intenta a diario mantener la armonía. En cuanto al dinero, sé que estás bajo estrés, pero no te desesperes. Hoy es el día para poner a trabajar tu ingenio e imaginación, busca nuevas soluciones y encontrarás respuestas a tus problemas financieros. En temas de opinión, alguien importante te revelará algo que hará que cambies de parecer. Acepta que no siempre estás en lo correcto. Además, esa persona que ha aparecido recientemente y a la que estás empezando a encontrar defectos, en realidad, esos defectos estaban desde el principio; simplemente, no los habías notado. Ponte las pilas y soluciona cualquier problema que hayas tenido con otras personas para que inicies el año de cero, sin rencores, problemas o complicaciones. En esta semana deja todo en claro, piensa lo que hiciste en este año, lo que faltó y lo que ni siquiera intentaste, tienes todo para lograr tus objetivos y metas pero te olvidas de ti por atender las cuestiones de otras personas. Ya no te dejes influenciar por quien no te deja anda de provecho, atiende tus problemas y tu vida y no dejes que nadie se introduzca e tu vida.

Acuario

¡Es momento de ver las señales y celebrar la libertad! Tienes un montón de oportunidades diarias para cambiar tu vida y llenarla de prosperidad y felicidad, pero parece que las señales del Universo te están pasando desapercibidas. Abre bien los ojos hoy y interpreta lo que se cruza en tu camino.

Sé que tienes ganas de renovarte y cambiar, y eso está genial. Solo ten un poquito de paciencia, el momento adecuado para dar el gran salto llegará cuando el Universo te lo indique. Mientras tanto, reflexiona sobre lo que te fue mal en el pasado. Has superado capítulos dolorosos, incluso en el terreno sentimental. Hoy, celebra esa nueva etapa de libertad. ¡Adelante, que el Universo tiene grandes cosas preparadas para ti! Tienes muchas posibilidades de crecer en muchos ámbitos en las próximas fechas. Podrías sentir rencor por alguna persona que te rodea al ver sus actitudes que ha tenido contigo. Deja ya esas cuestiones, no te amargues por nadie y aprende a soltar, dejar ir y perdonar. Medita sobre ese sueño profesional que tanto has deseado desde hace tiempo pues puede materializarse sin problema el chiste es que descuidas tus cuestiones personales por atender otras que no te dejan nada de provecho.

Capricornio

Si hoy te sientes un poco incomprendido, relaja, es probable que estés viendo las cosas con lentes de aumento. No cambies quién eres ni cómo piensas, ¡eres único! En estas fiestas, el ambiente familiar puede estar un poco tenso, pero sé comprensivo, tolerante y abre el diálogo. Hablando se entiende la gente, y todos los problemas, incluso los de pareja, tienen solución. No te quedes callado, exprésate, pero hazlo sin ira ni reproches.

Y hablando de cambios, se avecinan cosas buenas en tu vida. Solo necesitas un poquito de paciencia, porque pronto entrarás en un periodo de abundancia. En el terreno sentimental, si has encontrado a alguien interesante, no te quedes de brazos cruzados. Haz algo a diario por verle de nuevo, por hablar con él. No dejes todo en manos del destino, ¡toma las riendas de tu vida amorosa! Despójate de gente pende**ja que solo te limita o no te deja avanzar en el cumplimiento de tus sueños. Excelentes fechas para meditar tu vida y ver si lo que has hecho ha sido suficiente para lograr tus metas y tus objetivos. Ya no te permitas caer por nadie y ve tras tus metas y sueños, reemplaza a quien no te busca, y deja de llorarle o de mendigar amor a quien solo te da dolores de cabeza. Tu vida estará llena de altas y bajas siempre, debes aprender a disfrutar tanto los momentos malos como bellos y aprovechar la felicidad que te llega pues esta no será eterna.

Sagitario

¡Toca hablar de relaciones y dinero! En el amor, reconoce que todos tienen sus problemillas, pero la clave está en resolverlos a medida que aparecen. Si los problemas son insalvables, no te amargues ni amargues a la otra persona, mejor dar un paso al costado. Y sobre todo, no dejes que nadie, ni los del círculo más cercano, influya en tus decisiones. Los que te conocen de verdad respetarán tus elecciones. Hoy, alguien pedirá un favor y, aunque andes justo de tiempo, échale una mano. Recuerda que en el futuro podría ser al revés, y necesitarás su ayuda. Si las finanzas no están de tu lado en estos días, apriétate el cinturón, pero ni se te ocurra intentar estafar a nadie, ¡cuida tus relaciones y tus bolsillos! ¡Vamos, a enfrentar el día con buena actitud! Amistades se van y otras regresan del pasado, no dejes entrar a nadie que ya te haya ching**ado la existencia. Recuerda que tu sexto sentido te avisará de una persona que quiere hacerte daño o sobrepasarse contigo. Es importante que tomes decisiones de tu vida en estos momentos, deja atrás todo eso que ha constituido un obstáculo en tu camino, tienes todo para ser feliz y consolidar tus sueños, algunas ocasiones te deprimes por cosas sin importancia, tu familia te necesita más que nunca, no la dejes ni a sol ni asombra y aprovecha cada minuto para demostrarles el amor que sientes por ellos.

Escorpión

¡Toca hablar de esos asuntos del corazón! Si sientes que tu vida sentimental no está del todo encauzada, es momento de actuar correctamente y ser honesta contigo misma. Nada de engañarse, porque al final, serías la que más sufriría. Puede que te estés quedando corta, o tal vez te estés pasando. A veces, por miedo a mostrar mucho interés, terminamos desmotivando a la otra persona, haciéndola pensar que no hay futuro. Pero ¡cuidado! La situación opuesta, ser demasiado insistente, tampoco es buena. Nadie quiere que le estén encima todo el tiempo. Hoy es el día de sacar conclusiones, Escorpio. Analiza la situación y encontrarás la clave para resolver tus problemas sentimentales. Si ya estás en una relación sólida, prepárate, porque hoy podrías conseguir algo importante, ¡quizás hasta un compromiso! Tu familia constituirá pieza clave de hoy en adelante. Un proyecto que tenías pensado se cancelará debido a cuestiones económicas y desacuerdos de personas. Tus proyectos y metas que emprendas de hoy en adelante deberán de girar en torno a tu vida y no a la de los demás, ponte metas a corto y mediano plazo solo así podrás lograr lo que buscas y quieres para ti. Viene un evento desagradable con persona de tu pasado y te pondrás de mal humor debido a lo seco o seca que podría ser una persona contigo mediante platiques con él o ella mediante una red social o whatsapp.

Libra

¡Tu actitud positiva es oro puro! Sigue así porque te está trayendo beneficios a diario y la cosa puede mejorar aún más. Cuando las cosas se tuercen, tu enfoque optimista te ayuda a encontrar soluciones reales en lugar de lamentarte por los rincones. Hoy puede que te enfrentes a una decisión importante, nada de darle vueltas, ¡actúa con convicción!

Y cambiando de tema, ese cuerpo tuyo merece algo mejor que esas dietas rápidas. Olvídate de ellas y empieza a cuidarte con alimentos más saludables, ¡tu salud te lo agradecerá! Además, hoy es el día perfecto para hablar con tu chico sobre esos pequeños detalles de la relación que quieres mejorar. Aprovecha que estará de buen humor. ¡Vamos, Libra, a comerte el día con todo! Te podrían llenar de mentiras tu cabeza en estos días, si hay tantos obstáculos que te separan del ser amado no tiene caso seguir ahí, aprende a buscar mejores oportunidades en las cuales sientas felicidad plena. Semana muy perra llena de nuevas cosas, te esperan cambios importantes en los cuales comprenderás con quien sí, con quien no y con quien jamás. Recuerda que tu meta y objetivo deberán de estar enfocados en tu felicidad y no en las demás personas. Aprende de tus errores y no te dejes influenciar por personas que apenas y conoce.

Virgo

¡El trabajo puede ponerte a prueba! Si te encuentras en una situación complicada, nada de echar culpas ni excusas. Lo que de verdad te hará brillar es admitirlo, encontrar soluciones y resolver el embrollo. Tú tienes la astucia necesaria para salir airoso de esta, y después te valorarán aún más por tu sinceridad y buena disposición. Y hablando de planes, si estás preparando tus propósitos para el 2024, apunta todo lo importante en tu lista. En el amor, no te duermas en los laureles, Virgo. Desde ya, empieza a maquinar alguna sorpresita para tu chico y celebren juntos la entrada del Año Nuevo. Tiempo de perdonar y mejorar en esos aspectos que no te conducen a nada. Es probable que te sientas solo o sola en estas fechas, aprende acercarte más a tu familia y convivir más con ellos, recuerda que son tu punto débil. Ten cuidado de hoy en adelante el terreno que pisas, podrías cometer grandes errores que te costarían mucho reparar, la vida ha sido complicado contigo y debido a eso te has vuelto un ser algo insensible e inexpresivo. Si piensas hacer movimientos en tu economía, trabajo o sentimientos, hazlo, recuerda que todo cambio que realices al iniciar el año repercutirá para bien a finales del mismo.

Leo

¡Estás a punto de vivir un torbellino de amor! Si logras encender la chispa de la pasión, prepárate para unas horas intensas de romance. Tu relación está en una buena etapa, estable y quizás sea el momento perfecto para hablar con tu chico sobre ese proyecto que te ronda la cabeza a diario. Si lo conversan juntos, podrán darle un empujón, aunque la parte práctica tendrá que esperar un poquito. No te preocupes, mientras tanto, estudien y detallen todos los aspectos del plan. Esto fortalecerá aún más su unión.

En otro asunto, hoy alguien cercano te traerá noticias de tu pasado. Si no estás de humor para rememorar viejas etapas, no hay problema, simplemente haz oídos sordos. Enfócate a diario en borrar lo negativo de tu presente y mantener solo lo bueno. ¡Adelante, Leo, que el amor y el futuro te esperan con los brazos abiertos! Ciertos malos comentarios o chismes por parte de amistades llegarán a ti y te pondrán de muy mal humor, que se te resbalen los chismes y ese tipo de cuestiones, recuerda lo que eres y vales y esas minoridades no te dejarán caer. Échale muchas ganas a tu trabajo pues se están por consolidar grandes sueños en tu vida, tu carácter ha mejorado mucho y poco a poco irás dejando en el pasado a esas personas que te ching**an tu existencia y tu vida. No tengas miedo de enfrentar nuevos retos pues estos te darán las armas para que en el futuro estés preparado para nuevas batallas.

Cancer

Cáncer, agárrate porque hoy el panorama en tus relaciones está más revuelto que un coctel en una coctelera. Parece que las personas a tu alrededor no pillan tu rollo ni entienden cómo te las ingenias para lidiar con las situaciones. Pero tranquilo, intentar convencerlos solo te va a estresar más. Ponte la coraza emocional, deja que digan lo que quieran y confía en que el tiempo va a poner a cada uno en su lugar. Vas a necesitar la colaboración de esta gente, pero al final, lo más probable es que te encuentres haciéndolo todo prácticamente sola. Ahí es cuando deberían abrir los ojos y darse cuenta de que estaban equivocados, pero bueno, no esperes que lo admitan. Déjalos en su error y que no te afecte demasiado. Algunas veces te apende**jas mucho y sueles cometer tonterías muy perras, desperdicias tu tiempo en cosas sin importancia y has dañado a personas que no lo merecían, ya el karma se encargará de poner las cosas en tu lugar. Una amistad te buscará pa´ pedirte un consejo; sino sabes que recomendarle no le digas nada pues los errores que cometa serán tu culpa. Ponte las pilas en el gym o el zumba para que recuperes a la brevedad tu cuerpazo criminal, estás comiendo muchas cosas que te engordan. Es probable que la vida te ponga un gran reto en tu familia que los hará estar más unidos que nunca; debes aprender de cada situación que sucede a tu alrededor.

Géminis

Estos días de convivencia familiar pueden volverse un poco complicados, ya que tu naturaleza dominante a veces está a la orden del día. Para evitar roces y discusiones, relaja un poco el control sobre la gente que tienes cerca. Deja que cada uno haga y piense a su rollo. No te empeñes en imponer tu criterio, ¿vale? Busca tu lugar en la familia, pero no para dar órdenes, sino para compartir toda la buena onda que llevas dentro y que te hace ser esa gran persona que eres. Si ves las cosas desde esta perspectiva, te aseguro que la relación familiar va a mejorar. Recuerda ese dicho de que “dos no se pelean si uno no quiere”, así que aplica esa filosofía y verás cómo todo fluye mejor. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde te diriges y no pierdas el piso. Sentirás cierto rencor por persona de tu pasado pues la persona que eres hoy se debe a esa persona que tanto te ching**o la vida anteriormente. Viene un ciclo muy perro iniciando el año, muchos sueños se harán realidad pero necesitas poner mucho de tu parte pues solos no se realizarán. Reuniones con amistades se avecinan y una buena borrachera; cuídate mucho de aflojar a quien no debes. Te enterarás de una verdad que te costará creer sobre cierta persona que está en tu vida.

Tauro

Si te tomaste unos días libres, hoy es el día para mandar el trabajo al rincón más oscuro de tu mente y relajarte de verdad. No te compliques la vida con pensamientos nostálgicos; ese rollo de que el tiempo vuela tiene que ver con tus ideas sobre la vida y el paso del tiempo. Recuerda que el tiempo nos da experiencia, sabiduría y, lo más importante, buenos recuerdos. Y hablando de buenos momentos, si estás conociendo a alguien especial, disfruta de esa etapa inicial de la relación. ¿Recuerdas esas mariposas en el estómago? ¡Esas mismas! No te apures, las mejores relaciones pasan por varias etapas antes de volverse serias. Así que vive el presente, disfruta de las mariposas y deja que todo fluya sin prisas. Nunca te quedes con ganas de nada y aprovecha la vida que tienes ahora que es posible. Te podría llegar una noticia inesperada que te pondrá algo de malas. Es probable que en estos días te sientas algo raro o rara y eso se debe a estas fechas, ponte las pilas que grandes cambios se aproximan en tu vida entre ellos entrada de ingresos económicos y se te quitará la venda de tus ojos sobre ciertas personas. Cuida mucho lo que comes en estos días, problemas de inflamación y gastritis se aproximan. Es momento de ponerte ya las pilas y dejar de estar de flojo o floja, estos días son para reflexión y pensar hacia dónde te diriges y con quién te diriges. Cambia tu forma de actuar con las personas que te buscan y te procuran, sé más considerado.

Aries

¡Relájate y no te rayes tanto con el futuro! Hoy es un día para vivir el presente y estar atento a las sorpresas que te tiene preparadas la vida. Deja de darle vueltas a lo que vendrá y goza de los momentazos que están por llegar. Al llegar a casa, prepárate para algo chulo que te va a hacer ilusión. Eso sí, en cuanto a los regalos y el look para Fin de Año, no te emociones demasiado. Mantén la cabeza fría y no te gastes todo el dinero de golpe. No siempre lo más caro es lo mejor, así que piensa en tu presupuesto. Ahorra para las rebajas y verás cómo te rinde más. Te espera nuevas aventuras y cambios en cuestiones de tus sentimientos. En lo laboral nuevas propuestas, no dejes un trabajo sin tener asegurado otro más. Perderás a una persona que estuvo siempre ahí para ti esperando tu atención, tu cariño y tu amor, has cambiado mucho y no eres ni la sombra de la blanca paloma amorosa que eras, tus sentimientos se han quedado muy ocultos y has dejado de creer en el amor y en la felicidad, nadie es culpable de eso más que tú por permite cambiar por las demás personas, has tenido la oportunidad de ser feliz y la has dejado pasar por atender a quien solo te ha hecho sentir mal y te ha dado trsitezas y dolores de cabeza.