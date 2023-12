Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de diciembre de 2023

Piscis

Estás en una racha excelente, y nada ni nadie debería quitarte esa buena vibra, a menos que tú mismo lo permitas. Comienza por alejar a las personas negativas de tu lado. No malgastes ni un minuto de tu tiempo diario con gente que solo te amarga la vida. Tú mereces rodearte de lo positivo. Y mira, con ese ánimo arriba, es el momento perfecto para darle un empujón a esos proyectos que tienes en mente. Sabes que siempre has tenido que esforzarte, ¡y ahora no es diferente! No olvides a esa persona especial que está a tu lado, la que te ama de verdad y cree en ti. Hazle sentir lo especial que es, no solo hoy, sino en estos días señalados. Un detalle puede hacer maravillas. Procura conservar esa fuente de alegría a tu lado, porque te puede hacer muy feliz. Cierra el año al 100 quitando de tu vida y camino todo lo que no te hace feliz. Si tienes pareja vienen celos y quizás separación por unos días debido a que ya no se entienden y ya se aburrieron de comer lo mismo cada día. Mucho trabajo en puerta y comenzarás a quitar de tu camino todas esas personas que se han interpuesto en tus planes y no te han dejado crecer y avanzar. Recuerda que nadie es indispensable y todos somos reemplazables así que aplícate.

Acuario

Parece que hoy no es el día más brillante, y es probable que quienes te rodean tampoco estén en su mejor onda. Evita meterse en discusiones, ni para calmar los ánimos ni para nada. Mejor deja que cada quien resuelva sus asuntos solo, no sea que salgas perjudicada sin razón. En el tema del corazón, ¿estás cediendo más de la cuenta? Deberías ser tú misma, Acuario. No trates de ser lo que no eres o actuar en contra de lo que sientes. Eso solo te cansará y no te hará feliz a largo plazo. Cambia la actitud ahora que estás a tiempo. Si a tu chico le gustas, genial, pero si no, no vale la pena seguir con alguien que no valore tu autenticidad. Te viene una entrada de dinero muy buena que te dejará grandes ganancias, pero debes de ser cuidadoso con el dinero pues, así como llegará se podría ir. Es posible que te vayas de compras o inicias una etapa de grandes cambios donde tú serás tú centro de atención y lo demás te va a valer madres. No andes de lengua floja con tus amistades porque la información que le sueltes la andarán divulgando por todo el mundo. Tu instinto siempre te dice cuando alguien te miente o te quiere ver la cara de estúpida, no permitas que nadie se sobre pase contigo.

Capricornio

Parece que estás metiéndole duro al trabajo, ¿verdad? Pero hoy quiero recordarte que no debes olvidar tus sueños. No te obsesiones tanto con el dinero si lo que haces no te llena de verdad. Es hora de seguir luchando por eso que siempre has deseado, ¡te hará sentir genial! Y hablando de cosas geniales, hoy podrías recibir una invitación para salir con amigos. Si estás soltero, ¡acepta sin dudar! Va a ser divertido y en la conversación podrían surgir temas que te interesen. No olvides llevar un detalle para el anfitrión o la anfitriona, la cortesía siempre suma puntos. Recuerda, equilibra el trabajo con tus sueños y no dejes pasar las oportunidades de disfrutar la vida. ¡Adelante! Ponte las pilas en ese proyecto que tienes en mente, te va a ir super bien solo es cuestión que confíes en ti y te acerques con las personas adecuadas. Date la oportunidad de divertirte y no te cierres a nuevas oportunidades en tu vida, recuerda que vida solo una y muy corta así que aprende a vivir y disfrutar al máximo. Ofrecimientos para que seas la tercera en cuestión, ten cuidado con esas cuestiones que se pueden salir de control.

Sagitario

Parece que, a pesar de la desmotivación diaria en el trabajo, el descanso y la diversión te han levantado el ánimo, ¿eh? ¡Hoy promete ser genial, con logros importantes que te dejarán satisfecha! Y ojo, no pienses que fue solo suerte, es tu esfuerzo personal el que está haciendo que las cosas funcionen. Te lo mereces totalmente. Ahora, en el amor, las sorpresas no paran. Tanto si tienes pareja como si no, en tu camino puede aparecer alguien que te va a cautivar de inmediato. Sí, parece un amor imposible por diversas razones, pero recuerda, en esta vida no hay nada imposible. Eso sí, si ya estás en pareja, cuidado. No te cuelgues de alguien a quien apenas conoces. Mantén la precaución y disfruta del día. ¡Que la buena onda te siga! Daté el taco y la oportunidad de que te extrañen, si esa persona nomas se hace mensa y no da el primer paso y tú ya lo disté no tienes que seguir ahí esperando. Suelta y deja ir eso que te afecta, te hace daño o quita el sueño pues no es algo digno de ti. Amistad del pasado te pedirá disculpas o intentará acercarse a ti. Una noticia laboral o de un negocio te llega. Deja de pensar en eso que solo te hace daño y pone de malas, momento de que empieces a valorar a quien tienes a tu lado. Aprende de los errores y no vuelvas a caer en el lodo por nadie. Hay días en que te cuesta levantarte, pero sino lo haces nadie lo va a hacer por ti.

Escorpión

Te veo con la energía por las nubes, lista para comerse el mundo. Pero claro, sabemos que a diario no siempre estás en ese pico de euforia. Aunque te propongan eventos sociales o cosas así, mejor déjalo para más adelante. Tienes otras cosas más importantes en tu día a día que necesitas atender. En el camino, te tocará tomar una decisión que también afecta a otra persona. Piénsalo bien, no sea que metas la pata y perjudiques a alguien sin querer. Y hablando de decisiones, hoy puede que alguien se te acerque pidiendo prestado. Aunque ahora tengas el bolsillo más suelto, piénsatelo dos veces. Prestar así a la descarada puede ser un sablazo, y después recuperar lo prestado podría ser un dolor de cabeza. Encuentra una buena excusa y resguarda tu billetera. El amor no se manifiesta porque sigues viviendo en el pasado, cierra círculos y empieza ver a tu alrededor que existen varias personas que esperan su oportunidad. Has andado muy pensativo o pensativa, aprende a que los problemas de los demás no te afecten tanto en tu estado de ánimo, debes ver más por ti antes de querer resolver la vida y los problemas de las demás personas. Vienen chismes de familiares, que te valga lo que digan y comenten, recuerda que tu vida tú la haces como se te de tu gana porque es tuya y nadie tiene derecho a meterse al menos que sea quien te da pa’ el gasto.

Libra

Parece que tu relación está encontrando su equilibrio, ¿eh? Hoy es el momento ideal para disfrutar de esos ratitos íntimos con tu pareja. Se nota que él está flipando con esa fuerza tuya que supera cualquier obstáculo diario. Pero ojo, tú andas un poco desconfiada de si su actitud es sincera. Tranquila, en estos momentos lo es, más adelante lo comprobarás, pero por ahora, confía en él.

Este es el momento perfecto para dar un paso más en la relación, estrechar lazos y comprometerse. ¡Aprovecha la buena onda! Y si estás soltera y hay alguien que te llama la atención, atrévete a hablarle hoy mismo. Te aseguro que vas a tener éxito, porque esa persona vale la pena y te hará feliz a diario. Una amistad del pasado regresa con la cola entre las patas disculpándose por errores y aceptando sus culpas, aprende hacer a un lado el orgullo y dar una segunda oportunidad. Posibilidades de un viaje y de conocer a una persona que has estado tratando por una red social, ten mucho cuidado y no confíes a la primera. Relaciones prohibidas no es lo tuyo así que no te enredes ni te metas en esas cuestiones o de lo contrario te expones a sufrir un engaño muy fuerte en un futuro recuerda que el karma no perdona.

Virgo

Parece que te has metido de lleno en el trabajo y estás olvidando lo divertido de la vida. Hoy, dale una vuelta a eso para que no te pase mañana de nuevo. Sí, ponerle ganas al trabajo está bien, pero cuando salgas, cambia el chip y disfruta con amigos o tu pareja. Ah, y estás en un momento genial para conocer gente nueva. Hoy te vas a cruzar con personas que van a encajar perfecto en tu grupo de amigos. En el amor, es hora de que tomes la iniciativa. No esperes a que siempre sea tu chico quien dé el primer paso. ¡Hazlo tú hoy! No temas, la respuesta va a ser positiva, y te sorprenderás de lo bien que va a salir. Anímate a hacerlo más seguido, ¡seguro que también será un éxito! Chismes en tu trabajo te podrían poner de malas, que no te importen comentarios, aprende a que se te resbalen energías negativas de personas que no avanzan ni dejan crecer a los demás. Vienen cambios en tus estados de ánimo que podrían afectar tu trabajo y el ambiente familiar, no es momento de estar triste sino solucionar esos problemas que te aquejan. Pon en su lugar a esa persona que estará hablando de ti, no permitas más chismes ni situaciones que te roben tu paz interior este día.

Leo

Parece que estás viendo el mundo con nuevos ojos, ¿no? Esa onda positiva que te cargas, ¡úsala con la gente que te rodea! Tal vez necesitas cambiar un poco el chip sobre cómo ves a ciertas personas en tu día a día. En el trabajo, esta nueva perspectiva te va a ayudar un montón. Vas a tomar decisiones más acertadas, y hoy mismo podrías tener la clave para eso. En el amor, las cosas marchan sobre ruedas, ¡pero atención! A tu chico le gustaría que te tomaras la relación un poquito más en serio. Si de verdad te interesa, dale para adelante. No te pongas a pensar tanto en el futuro. Vive el presente y disfruta el momento sin comerte la cabeza con lo que pueda pasar más adelante. Tu defecto más grande es amar sin esperar nada a cambio, recuerda que los tiempos cambian y si te conformas con migajas en el futuro no te andes quejando. No permitas que te arruinen los días en que te levantas feliz, mejor aléjate de personas pesimistas e inoportunas que solo buscan hacerte sentir mal y afectar tu vida. Debes aprender a soltar para poder recibir cosas nuevas en tu vida, te fue muy mal anteriormente, pero inicias un cambio en el cual el amor y los negocios será tu carta más importante.

Cancer

Te veo más relajado, estás pensando más en las cosas, tomando decisiones con calma, y eso está de lujo. Hoy es ideal para decidir algo que podría cambiar tu futuro, así que pon la mente a trabajar. Hay alguien importante cerca de ti que la está pasando mal. Seguro sabes quién es. Si decides echarle una mano o simplemente darle tu apoyo, el Universo te va a tirar buena onda. Acompáñale en estos momentos difíciles, y verás cómo las cosas se acomodan. En el amor, hoy es top para las parejas consolidadas. Sal y diviértete con tu chico, pero no te olvides de buscar esos momentos a solas. La base de una relación es el amor y la intimidad, así que dale su espacio a esos ratitos diarios para conectar más. Nuevas verdades saldrán a la luz, pero no tienen por qué afectarte a estas alturas, recuerda que al enemigo hay que tenerlo cerca. Si no aprendes de tu pasado seguirás cometiendo los mismos errores de siempre, es momento de ir por nuevas metas y objetivos y no volver a caer en las mismas situaciones. Noticias que tienen que ver con ex amor aparecerán y con ellas sentimientos encontrados, no te preocupes por lo que no pudo ser y mejor disfruta de las nuevas oportunidades.

Géminis

Ya te veo pensando en los rollos de la Nochevieja, ¿verdad? Compritas, pelu, toda la movida. Esa ilusión te sienta de maravilla, le está dando vida a tu día a día. Pero ojo, no te desconectes de las responsabilidades cotidianas, que se pueden poner feas si las dejas de lado. Ahora, la parte buena: ¡tienes unos momentos geniales en el amor! Además de la ilusión, la pasión está por las nubes. Ideal para las relaciones y la familia. Si ya eres parte de un clan, planea algo chévere para el fin de semana. Va a ser una experiencia que agradecerás a diario, cerrando con broche de oro este 2023 que nos ha dado de todo. No tengas miedo de enfrentar tu pasado pues solo así podrás quitar de tu vida personas toxicas que solo han constituido un problema en tu crecimiento personal. Cuidado con caídas o golpes pues estarán a la orden del día. Viene una noticia en el área de los dineros y la oportunidad de cambio de casa o vehículo. Divorcio o separación dentro de la familia, un embarazo no deseado en puerta y cambios de humor repentino que terminarán en enfrentamientos familiares.

Tauro

Este día no es para relajarse, ¡toca estar en acción! Aunque el trabajo diario podría ir más suave, hoy es de esos en los que salir con tus amigos es la movida. Te van a proponer un planazo que quizás pienses en rechazar, pero no lo hagas. ¡Va a ser divertidísimo! En el amor, estás en un momento genial. Si tienes pareja, están avanzando juntos hacia algo que los hará felices. Si estás soltera, hoy es perfecto para conocer gente nueva y hacer conexiones que podrían ser importantes en el futuro. Después del trabajo, queda con tus amigos, porque valorar esas amistades puede llevarte a cambios sorprendentes en unos días. Momento de desprenderte de todo eso que ya dolió demasiado, dale vuelta a la página y busca la manera de encontrar el balance en tu vida para iniciar el año al 100. No permitas que nadie robe tus sueños y metas, aprende a tomar tus decisiones y no permitir más obstáculos por parte de quienes te rodean. Viene un fin de semana increíble lleno de sorpresas, podrías encamarte con una amistad, toma tus precauciones. Viaje en puerta, cuida tu economía para que no te afecte en próximos días.

Aries

Es hora de enfrentar esos rollos que has venido esquivando. Nada de postergar, encuentra soluciones fáciles y rápidas, ¡tú sabes cómo hacerlo! Además, prepárate porque alguien te va a pedir el veredicto fashion para la Nochevieja. Dale ese toque único tuyo y haz que brillen. En el tema amoroso, si hay algún bache, tranquilo, no será nada grave y se va a esfumar rápido. Recuerda qué fue lo que te prendió con esa persona. La rutina puede haber hecho estragos, pero la chispa original sigue ahí. Rememora esos momentos especiales y deja que el amor resurja. Es momento de cambios de cerrar el año con la mejor actitud y de darte cuenta que no necesitas más que de ti para ser feliz y estar bien. Podría presentarse la oportunidad de realizar un viaje iniciando el año y deberás de aprovecharlo al máximo para salir de la rutina y enfocarte en cuestiones que de verdad te dejan algo de provecho. Momento de salir de la rutina y de comenzar a planear un plan el cual esté enfocado en mejorar tu económica y tu vida sentimental. No te dejes influenciar por personas que no han construido nada en sus vidas y que buscaran la manera de modificar tus planes y proyectos. Mucha suerte en juegos de azar que deberás de aprovechar al máximo pues te va ir bien.