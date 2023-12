“Vine aquí a ganar”: Yoshinobu Yamamoto llega a Dodger Stadium con hambre de campeonatos

“Buenas tardes, mi nombre es Yoshinobu Yamamoto, de los L.A. Dodgers”. Esas fueron las primeras palabras -en inglés- de la nueva joya de los Dodgers en su conferencia de presentación la tarde del miércoles en Los Ángeles.

“Estoy más que emocionado de convertirme en nuevo miembro de esta histórica franquicia y no puedo expresar lo mucho que significa para mí llamar a Los Ángeles mi nuevo hogar”, agregó Yoshinobu Yamamoto pocas horas después de haber sido oficialmente firmado por los Dodgers. El contrato de 12 años y $325 millones de dólares es el más lucrativo de la historia del béisbol para un lanzador.

A partir de entonces, todo lo que dijo Yamamoto fue en el mismo tono: ganar con los Dodgers. Palabras que fueron similares a las escuchadas semanas atrás en el mismo lugar detrás del jardín central de Dodger Stadium al ser presentado Shohei Ohtani.

Dijo Yamamoto, de 25 años y asombrosos logros en su carrera en Japón: “A partir de hoy les prometo a todos los fans de L.A. que voy a enfocar todo lo que tengo en ser un mejor pelotero y en convertirme en campeón mundial como integrante de los Dodgers”.

Yoshinobu Yamamoto demostró enorme felicidad en su primer día como Dodger. /Foto: Robyn Beck/AFP vía Getty Images

En el evento realizado ante un centenar de representantes de los medios de comunicación -alrededor de la tercera parte de los que asistieron a la presentación de Ohtani- y en presencia de altos directivos de los Dodgers y del manager Dave Roberts, el pitcher derecho se escuchó serio, ambicioso y humilde a la vez.

“Voy a dejar de simplemente admirar a jugadores a los que yo seguía y en lugar de eso esforzarme para convertirme en el jugador que otros quieran ser”, se propuso el tres veces jugador más valioso de la liga japonesa, donde tuvo números de 70-29 y 1.82 de carreras limpias.

Yamamoto revela gusto por los Dodgers desde temprana edad

Yamamoto, al ser cuestionado por reporteros, reveló que los Dodgers le gustaban desde que era muy joven, pero admitió que no necesariamente se hizo fan del equipo. Eso sí, contó que hace seis años estuvo en Dodger Stadium para un partido iniciado en la loma por su compatriota Kenta Maeda, uno de los 11 peloteros japoneses entre otros asiáticos que han vestido la casaca del club y que ese momento le motivó para buscar un futuro en las Ligas Mayores.

El manager de los Dodgers Dave Roberts (der.) bromea con su nueva estrella, Yoshinobu Yamamoto. /Foto: Kevork Djansezian/Getty Images

Yamamoto fue el segundo agente libre más codiciado de este invierno solo detrás de Ohtani y ahora los dos serán piezas fundamentales para unos Dodgers que lucen repletos de talento y que serán indudables favoritos para llegar a la Serie Mundial. El equipo también adquirió al pitcher Tyler Glasnow, as de los Tampa Bay Rays en años recientes.

Yamamoto expresó su aprecio por Ohtani, quien al diferir casi todo el dinero de su contrato histórico facilitó a los Dodgers ir en busca de Yamamoto, pero hizo una interesante aclaración.

“Incluso si él se hubiera ido a otra parte, yo probablemente habría terminado en L.A, como Dodger. Pero más allá de eso, Shohei no es solo uno de los mejores peloteros japoneses, sino uno de los mejores en MLB, punto. Y poder jugar aquí a su lado significa mucho”, explicó.

Comando en sus pitcheadas, la virtud de Yamamoto que enamoró a Dodgers

Brandon Gomes, gerente general de los Dodgers, había indicado minutos antes que él y otros representantes del club vieron lanzar a Yamamoto incontables veces como parte del proceso que este miércoles se consumó y elogió al lanzador por la manera en que cuida de su cuerpo. Gomes agregó:

“El comando en sus lanzamientos está a la altura de algunos de los mejores que he visto en el béisbol… Ese comando no solo le permite llegar a los innings finales de los partidos, sino que cuando lo necesita, él tiene un repertorio de élite para hacer abanicar a los bateadores”.



Yamamoto aceptó que los retos como nuevo Dodger incluyen el cambio de escenario, la comida, encontrar su nueva casa, manejar al estadio, etc., pero que tiene muy claro a lo que vino.

“Irreal”, dijo Yoshinobu Yamamoto acerca de subirse al montículo de Dodger Stadium por primera vez. /Foto: Kevork Djansezian/Getty Images

“Era muy importante estar con un equipo que quiere ganar, no solo ahora, sino también en el futuro”, comentó Yamamoto, que más adelante apuntó cuando le hicieron otra pregunta: “Vine aquí a ganar, así que espero que los fans me apoyen y digan: ‘Quiero que él gane, quiero que él sea exitoso'”.

Por último, la nueva estrella de una rotación que en 2024 contará con hombres como Walker Buehler, Tyler Glasnow y Bobby Miller, habló acerca de su primer día en el campo de juego de Dodger Stadium.

“Pienso que realmente es un estadio hermoso y tan solo subir a la loma se siente irreal”.

