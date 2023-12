Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de diciembre de 2023

Piscis

Hoy toca echarle una mano a esa persona especial que está pasando por un mal momento. Aunque no haya dicho nada, asegúrate de estar ahí para ella, tanto emocional como físicamente. Juntos pueden salir adelante, ya no solo en el tema del corazón, sino también en el trabajo y las finanzas. En cuanto a tus metas y planes, este es el momento perfecto para hablar de ellos con esa persona especial. Podría convertirse en tu cómplice número uno, impulsándote hacia el éxito en diferentes áreas de tu vida. La conexión que comparten tiene un potencial increíble, así que exprímela al máximo. Y, por si fuera poco, en el trabajo se atisban noticias buenas para ti, Piscis. Prepárate para recibir algo positivo, quizás un buen golpe económico. Agradece al Universo y piensa en hacer una buena acción, como un donativo, para esparcir esa buena energía entre los que más lo necesitan. Ten cuidado con amistad de un amigo no te ve con buenos ojos y te tiene mucha envidia. No permitas que nadie te detenga en tu paso y no te limites por nada. Viene un evento social o fiesta en la que serás el centro de atención. Tu principal problema es que guardas muchos rencores con personas de tu pasado. No tengas miedo a enfrentarte a cambios en el área sentimental, deshazte de todas esas personas que solo te causen conflicto y no te dejen avanzar.

Acuario

Hoy puede sentirse un poco como si tus asuntos decidieran tomar un respiro, y eso puede generarte impaciencia. No te preocupes, este pequeño frenazo pasará pronto. Tómatelo con calma, disfruta del proceso y adopta otro ritmo. En el terreno sentimental, las cosas también podrían ir a paso lento, como si el tiempo se detuviera.

Pero no te desanimes, sigue luchando por lo que quieres. Pon un poquito más de esfuerzo a diario y no decaigas. Este no es el momento para venirse abajo, ¡es hora de persistir! Reconoce todo lo que has dado, pero plantéate si has dado realmente todo lo que puedes. No temas poner ese esfuerzo extra, porque la meta está ahí y con un poco más de tu parte, ¡puedes alcanzarla sin problemas! Ya no te sigas engañando a ti mismo, aprende a ver la vida como es y no hacerte ideas vanas. A la fregada amores baratos que solo duran 1 noche, no tienes necesidad de eso. Cambia tu forma de ver la vida y busca la manera de ser más positivo en cada una de las cosas que haces.

Capricornio

Hoy es el día perfecto para ir más allá de los comentarios superficiales en tu relación. Si estás conociendo a alguien especial, aprovecha para descubrir más sobre sus gustos, familia y amigos. Sorpresas pueden surgir, pero tranquilo, no te lances con preguntas directas. Si hay algo que no ves claro, sé diplomático al expresarlo. La idea es decidir juntos el futuro de la relación.

Estás en una etapa astral auspiciada para el amor, así que las sorpresas podrían ser positivas. Quién sabe, ¡quizás hoy descubres que has encontrado a tu alma gemela! La clave está en profundizar y ser honesto, pero con tacto. ¡A disfrutar del amor! Recuerda la manera en que has luchado para llegar donde estas, no permitas que ningún wey o vieja te bajen de donde te encuentras, podrían llegar propuestas de mejoras en tu trabajo sin embargo no te apresures y escucha bien antes de aceptar cualquier cosa. Tu buen corazón no se equivocará al tomar esa decisión que ha esperado tanto. Recuerda el precio que vales y no te bajes de ese nivel por nadie.

Sagitario

Buenas noticias: estás en una etapa excelente en todos los aspectos de tu vida. Sí, pueden surgir problemas a diario, pero la buena noticia es que tienes la capacidad de superarlos todos. ¡Te puedes sentir satisfecha y feliz! Hablemos de amor, porque hoy es tu día. Puede que conozcas a alguien que cambie tu vida, ¡los astros te lo dicen! Y si ya tienes pareja, prepárate porque la pasión se desbordará. Es el momento perfecto para planear ese viajecito que llevas en mente desde hace tiempo. ¿Por qué no empiezas hoy mismo? Habla con tu amor, elijan juntos el destino. No creas que necesitas un presupuesto gigante, a veces los planes más sencillos son los que más disfrutamos. ¡A viajar y a disfrutar! En la medida que des recibirás. Nunca esperes que la gente cambie por ti porque solo te decepcionarás, mejor aprende aceptarlas con sus fregados errores. Aléjate de quien te causa estrés. Movimientos lunares podrían alborotar tus calores y tener ganas de sacar a flote tus bajos instintos y pecaminosos deseos sexuales, ten cuidado con eso pues podrías fornicar con quien no debes, recuerda que tu eres muy de enamorarte en una noche.

Escorpio

Hoy puede que recibas una noticia que te golpee un poco: esa persona especial que te ilusiona diariamente podría verte más como una amiga que como pareja. Sí, puede ser decepcionante, pero tranquila, al menos es sincero. Las cualidades que te atrajeron siguen ahí, así que, ¿por qué no mantener esa amistad valiosa a diario? Además, para cambiar de aires, hoy es un día perfecto para darle un nuevo look a tu hogar. Reorganiza, redecora y prepárate para el nuevo año con energías renovadas. Puede que tengas que soltar algunos billetitos, pero créeme, será un gasto que disfrutarás mucho, así que ¡anímate! a veces, las mejores cosas surgen cuando menos te lo esperas. Tienes envidias a tu alrededor, que eso no te detenga, trata de siempre cargar un limón verde en tu bolso o coche para evitar accidentes. Cuídate de infecciones y de golpes pues podrías sufrir un fregazo. Ten cuidado y temor de quienes un día están y otro no, son las peores personas y cuando menos acuerdes pueden darte una puñalada por la espalda. Es posible que al final del día te sientas triste y pienses que ya no hay esperanza de seguir de pie, pero si das una vuelta por tu alrededor y por tus sueños sabrás que vale la pena seguir para consolidar tus sueños.

Libra

Hoy toca estar atenta al móvil, no dejes mensajes o llamadas sin responder. Una persona quiere hablar contigo sobre algo que te interesa mucho y puede ser de gran ayuda. No te lo pierdas, ¡responde en cuanto puedas!

Además, presta atención a esas señales que indican actividades que has dejado de hacer y que deberías retomar. Prepárate desde hoy para el trabajo que viene en esta semana o incluso al inicio del nuevo año. Será abundante y muy fructífero, puede que haya un cambio que te haga aún más valiosa para tus superiores. Tus habilidades sociales y tu creatividad brillarán a diario. Así que ¡anímate y prepárate para encumbrarte! Este es tu momento, y las oportunidades están a la vuelta de la esquina. La vida te pondrá pruebas las cuales te harán madurar y darte cuenta el tremendo amor que vive a tu alrededor, recuerda que la vida no es una perra, uno es quien decide como quiere vivir y lo que quiere sufrir. Momentos increíbles se aproximan, tanto golpe te ha enseñado a valorar la vida y lo que tienes. Un nuevo amor tocará tu puerta y este llegará por medio de una amistad, pon mucha atención pues traerá consigo buenos momentos.

Virgo

Hoy el día pinta muy bien para ti, estarás más conectada con quienes te rodean. Pero ojo, si aparece algún obstáculo, no te rindas fácilmente. Tú tienes ese poder de lucha innato, ¡así que pelea un poquito más! Sabes perfectamente cómo superar estos desafíos, aunque a veces se te olvide. Haz una reflexión y date cuenta de todas las veces que has salido victoriosa de situaciones así. No dejes que otros se salgan con la suya, ¡tú eres una guerrera! Además, tu pareja estará un poco baja de moral hoy, así que será tu momento de brillar. Anímate y derrocha esa energía positiva que llevas dentro, como sueles hacer a diario. Todos te están esperando para levantar el ánimo. ¡A darle con todo, este día es tuyo para brillar y superar lo que sea! Ponte las pilas y cuida tu alimentación para que no te veas afectado recuerda que se te complica mucho bajar los kilos. Cuidado con tratar mal a quien se ha desvivido por ti, necesitas aprender amar y perdonar pues se te ha olvidado como se hace eso. Podrías requiere regresar al pasado para evitar cometer ciertos errores, lo hecho esta hecho, recuerda que es mejor arrepentirse de lo sucedido que quedarse con las fregadas ganas.

Leo

Sé que te sientes un poco desanimada hoy, pero justamente este no es el momento de bajar la guardia, ¿vale? En el trabajo, parece que estás en una batalla constante y hay algo que te preocupa. Pero quiero que cambies la perspectiva, en unos días tendrás una reunión con competidores directos. Escucha bien lo que tienen que decir, porque, como dicen, quien domina una conversación no es el que habla, sino el que escucha. Hoy, activa ese chip de rapidez mental que tienes y expón con claridad tus argumentos. Mantén ese espíritu de lucha que te caracteriza, Leo. A diario, es mejor mantener una actitud positiva y presentar batalla. Recuerda, lo importante es no darte por vencida de antemano. Ahora que lo sabes, ¡ve y demuéstrales de lo que eres capaz! ¡Tú puedes! Días de grandes cambios trata de ver la vida con más sabor, disfrútala. No descuides la parte sentimental pues si eres duro ha sido por cómo te ha tratado la vida. Dios te dará nuevas oportunidades para que reflexiones y enfrentes todos esos problemas que te han quitado el sueño, ya no te rindas ni te dejes menospreciar por nadie.

Cancer

Hoy puedes sentirte un poco intimidada en el trabajo porque hay alguien que parece avanzar más rápido que tú. Pero tranquila, cada persona tiene su ritmo, y el tuyo, más pausado por tu afán de perfeccionismo, es igualmente valioso. No dejes que esos complejos te amarguen, Cáncer, tu dedicación y atención al detalle son muy apreciadas.

Hoy es perfecto para revisar esos cursos que te gustaría seguir. No los veas como un gasto, sino como una inversión en tu crecimiento personal. ¡Tú vales la pena! Rodearte de amigos y familia te dará ese calor reconfortante que necesitas. Cuídate, especialmente en el aspecto emocional. ¡Eres increíble, no lo olvides! Vienen días de mucha reflexión y tristezas al recordar a quien ya se fue, aprende a vivir de los bellos recuerdos y no martirizarte con lo que ya no existe. Trata de ir por eso que has deseado, cada año prometes y no cumples, ya estas en edad de no perder tiempo y hacerte tonto, recupera esa cuerpaaaa que nunca has tenido, metele duro al gym y la dieta, es momento de cambiar tu estilo de vida por uno más sano. No te confundas en lo que quieres y deseas pues algunas ocaciones sueles ir por cuestiones equivocadas.

Géminis

Hoy puede que te lleves una sorpresa agradable, ¡porque hay un regalo inesperado en camino! Y no solo pienses en cosas materiales, ¿eh? Los regalos valiosos a veces son intangibles: un buen consejo, una declaración de amor, un gesto de un amigo o la visita de alguien querido al que no ves desde hace tiempo. Aprecia cada uno de estos regalos, Géminis, que tienen un valor enorme. En el amor, si estabas conociendo a alguien y de repente desaparece, no te preocupes. Mejor así, porque esa persona no era la adecuada para ti. Recuerda, cuando una puerta se cierra, es señal de que algo mejor te espera. ¡A disfrutar del día, que las sorpresas positivas están a la vuelta de la esquina! Cuidado con ir tan aprisa en la vida pues no estás disfrutando el momento. Días de incertidumbre y de muchos pensamientos, algunos muy negativos y otros un tanto positivos, trata de aprender de cada error para no volver a cometerlos. Cuida lo que comes pues vienen dolores de estómago. Hay mortificaciones que vienes cargando desde hace algún tiempo, deja de preocuparte y mejor atiende esos problemas que te han detenido o imposibilitado a lograr tus objetivos.

Tauro

Prepárate para vivir un día espectacular, porque hoy está destinado a ser magnífico para ti. Si estás soltera, ojo, que puede ser el momento perfecto para encontrar el amor. Vas a conocer gente nueva que te abrirá un mundo de posibilidades a diario. Presta atención a las conversaciones, porque lo que escuches será tu fuente de inspiración en los días que vienen. ¡Incluso unas palabras de alguien nuevo podrían ser la clave para avanzar en ese proyecto que tanto te ilusiona desde hace tiempo! Solo una pequeña sombra en el día. Es posible que alguien que no te aprecia haga un comentario que te hiera. Pero no dejes que eso te afecte, ponte la coraza. ¡Todos tienen algún enemigo y no vale la pena dejar que eso influya en tu ánimo diario! Deja que la vida te sorprenda, pero no demasiado, recuerda siempre ir un paso por encima de las demás personas para poder lograr cada uno de tus objetivos. No des nada por hecho y aprende a vivir al 100. Se va el año y con ello todos esos problemas que pasaste, aprendiste a ser más fuerte y librarte de muchas situaciones sin embargo viene un año muy distinto en el cual deberás de cambiar tu manera de pensar por completo y emprender ese negocio que tanto haz anhelado.

Aries

Relájate y deja de darle vueltas al tema laboral, porque las cosas están funcionando de maravilla para ti. ¡Un hecho importante acaba de ocurrir y te favorecerá un montón en tu progreso diario en el trabajo! Así que no te agobies con esos cambios que tenías en mente, ya no los necesitas. Ahora, es momento de enfocarte en tus seres queridos, que te están echando de menos. Últimamente te has distanciado un poco, incluso de tus amigos, y eso no suma puntos a tu favor. Anímate, queda con alguna amiga hoy mismo. ¡Tienes oportunidades de establecer nuevos contactos, incluyendo a alguien con quien la pasarías fenomenal a diario! No te quedes en casa, ¡la diversión te espera afuera! Cuida tu estado de ánimo pues haz andado algo achicopalada estos días, no dejes que nadie te haga menos, solo tú sabes quién eres y lo que vales. Es momento que veas la vida de otra manera, que en frentes cada situación que venga y te pongas las pilas para no caer y ser más fuerte que nunca. Grandes momentos en familia y muchos secretos saldrán a la vista de los demás y será el momento de enfrentar la realidad de los hechos.