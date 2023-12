Nikki Haley perdonaría a Donald Trump de sus presuntos delitos en caso de llegar a la Casa Blanca

Nikki Haley, aspirante a la candidatura republicana, reconoció que, en caso de convertirse en presidenta de la nación, perdonaría a Donald Trump si es declarado culpable de todos sus presuntos delitos.

Durante un evento de campaña grabado por la cadena de televisión NBC News, la exgobernadora de New Jersey declaró que perdonaría a quien hoy es su mayor adversario en las encuestas.

“Si es declarado culpable, un líder debe pensar en lo que es mejor para el país. Lo que es mejor para la nación es no tener a un hombre de 80 años en la cárcel, eso continúa dividiendo a nuestro país.

Lo mejor sería perdonarlo para que podamos seguir adelante como país y no hablar más de él“, expresó.

Cabe señalar que Donald Trump enfrenta cuatro casos penales, las cuales le implican hasta 91 cargos.

Aunque está en marcha uno de sus juicios donde se le responsabiliza por presuntamente haber cometido fraude financiero al manipular el valor de los activos de sus empresas en New York, será hasta que inicie el proceso donde el fiscal especial Jack Smith lo responsabiliza de intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y por presunta retención intencional de información de defensa nacional, cuando realmente el republicano de 77 años se vea en serios problemas.

Aunque Nikki Haley muestra benevolencia hacia Donald Trump, él siente que traicionó su confianza. (Crédito: Timothy A. Clary / AFP vía Getty Images)

Mientras tanto, por descabellado que suene, continúa al frente de todas encuestas de cara a las primarias con una cómoda ventaja sobre el resto de los aspirantes republicanos.

De hecho, algunos detractores de Nikki Haley argumentan que, consiente de no poder alcanzar a Trump en la carrera por la candidatura republicana, comienza a suavizar su discurso en torno a él con el objetivo de convertirse en su compañera de fórmula para competir a la dupla demócrata de Joe Biden y Kamala Harris.

No obstante, el magnate republicano suele ser un personaje a quien no le agrada dar un paso atrás en el trato hacia sus adversarios.

A lo largo de su campaña Donald Trump ha descrito a la exembajadora ante la Organización de Naciones Unidas como una “bruja” e incluso la define como a una mujer con el “cerebro del tamaño de un pájaro” que fue capaz de mentirle.

“¡Sin lealtad, muchas mentiras! ‘Nunca me presentaré contra nuestro gran presidente’, dijo, ‘ha hecho un trabajo sobresaliente’. A lo que respondí: ‘Qué amable de tu parte decirlo, Nikki’, sabiendo muy bien que sus palabras no significan nada. Incluso vino a Mar-a-Lago con su familia, trayendo regalos. De todos modos, la cerebro de pájaro no tiene el TALENTO ni el TEMPERAMENTO para hacer el trabajo”, escribió Trump en septiembre, en la plataforma Truth Social.

