Trump no puede usar la inmunidad para evitar las demandas de la policía del Capitolio

Un tribunal federal de apelaciones permitió el viernes que avance una demanda presentada por un grupo de agentes de la Policía del Capitolio de Estados Unidos contra el expresidente Donald Trump, dictaminando que Trump no tiene derecho a inmunidad absoluta frente a demandas civiles.

La demanda se centra en la presunta conducta de Trump en torno al asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.

Trump incitó a “parar el robo” de las elecciones. Después ocurrió el asalto al Capitolio. Crédito: Tasos Katopodis | Getty Images

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia basó su decisión en un fallo anterior en un caso separado, que fue presentado por dos agentes de la Policía del Capitolio y un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes y que se dictó a principios de este mes, según CBS News.

En su opinión del 1 de diciembre, el Circuito de D.C. rechazó la afirmación de Trump de que está protegido de responsabilidad civil porque sus supuestas acciones en relación con el ataque del 6 de enero entraban dentro de las funciones oficiales de la presidencia.

En su opinión no firmada del viernes, los tres jueces dijeron que el caso que tienen ante ellos es “indistinguible” de la otra disputa civil interpuesta y dijeron que el argumento de Trump de que tiene inmunidad “fracasa”.

“‘Si las acciones [del presidente Trump] involucraron discursos sobre asuntos de interés público no tienen una conexión inherente con la distinción esencial entre actos oficiales y no oficiales'”, escribieron en su opinión el juez principal Sri Srinivasan y los jueces Bradley García y Judith Rogers, citando el fallo anterior del circuito de DC.

El caso civil contra Trump iniciado por policías del Capitolio

El caso fue presentado en agosto de 2021 por siete agentes de la Policía del Capitolio que defendieron el complejo del Capitolio el 6 de enero y fueron agredidos y acosados durante el motín, que, según dijeron, fue el resultado de “acciones ilegales” de Trump y sus aliados.

Además de demandar a Trump, los agentes nombraron a más de una docena de personas más como acusados.

Entre ellos se encuentran miembros de los grupos de extrema derecha Proud Boys y Oath Keepers, así como Roger Stone, un antiguo aliado de Trump.

Un miembro de la Policía del Capitolio lesionado reposa en el piso el 6 de enero de 2021. Crédito: JIM LO SCALZO | EFE

Los agentes de la Policía del Capitolio solicitaron una indemnización civil por las lesiones físicas y emocionales que dijeron haber sufrido como resultado del ataque del 6 de enero.

Trump pidió al Tribunal de Distrito federal en Washington que desestimara el caso, argumentando que es absolutamente inmune a ser demandado por esos presuntos actos.

Pero en enero de 2023, el juez de distrito estadounidense Amit Mehta rechazó su argumento y permitió que el caso continuara.

Mehta aplicó el mismo razonamiento utilizado en el caso presentado por los legisladores demócratas y dos policías que usó el tribunal de apelaciones en su fallo este viernes.

El juez Mehta dictaminó en febrero de 2022 que Trump no tiene derecho a una amplia inmunidad frente a demandas civiles que buscan responsabilizarlo por los disturbios del 6 de enero.

“Las acciones del presidente aquí no se relacionan con sus deberes de ejecutar fielmente las leyes, conducir los asuntos exteriores, comandar las fuerzas armadas o administrar el Poder Ejecutivo. Se refieren por completo a sus esfuerzos por permanecer en el cargo por un segundo mandato. Estos son actos no oficiales, por lo que las preocupaciones sobre la separación de poderes que justifican la amplia inmunidad del presidente no están presentes aquí”, argumentó el juez.

Haciendo referencia al discurso de Trump fuera de la Casa Blanca antes de que entraran en el edificio del Capitolio, Mehta dijo que los comentarios no formaban parte de los deberes oficiales del presidente.

En cambio, dijo el juez, las palabras de Trump fueron “un llamado implícito a la violencia inminente o la anarquía” que no está protegida por la inmunidad presidencial ni por la Primera Enmienda.

Los partidarios de Trump chocaron con la policía y las fuerzas de seguridad durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Crédito: Brent Stirton | Getty Images

El Circuito de D.C. estuvo de acuerdo con el fallo del tribunal inferior y rechazó el argumento de Trump de que estaba participando en una función oficial de la presidencia cuando habló frente a la Casa Blanca el 6 de enero.

“Cuando un presidente en su primer mandato opta por buscar un segundo mandato, su campaña para ganar la reelección no es un acto presidencial oficial”, escribió Srinivasan, a quien se le asignaron ambos casos, para el panel de tres jueces, en el fallo dado a conocer este viernes. “La Oficina de la Presidencia como institución es agnóstica sobre quién la ocupará a continuación. Y hacer campaña para ganar ese cargo no es un acto oficial del cargo”.

Trump puede solicitar la revisión de los fallos adversos en ambos casos civiles ante el pleno del Circuito de D.C. o ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

