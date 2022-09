Juez afirma que Trump podría ser culpable por los ataques del 6 de enero al Capitolio

Un juez federal describió en un documento, que el expresidente Donald Trump podría ser responsable de iniciar el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, ya que la demanda que busca responsabilizarlo por esa acción, sigue su proceso y si puede avanzar hacía los tribunales.

El juez Amit Mehta detalló que las declaraciones de Trump a sus seguidores antes de los disturbios “son la esencia de la conspiración civil”, porque el expresidente habló de sí mismo y de los asistentes al mitin trabajando “hacia un objetivo común” de pelear y caminar por la avenida Pensilvania, según informó CNN.

“El Discurso de Concentración del Presidente del 6 de enero puede verse razonablemente como un llamado a la acción colectiva. Negarle a un presidente inmunidad por daños civiles no es un paso pequeño. El tribunal entiende bien la gravedad de su decisión, pero los supuestos hechos de este caso no tienen precedentes”, escribió Mehta.

Los miembros demócratas de la Cámara y los policías que defendieron el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero demandaron a Donald Trump el año pasado, su principal alegato es que él fue quien los incitó para que atacaran las instalaciones del edificio. Mehta asegura que las tres demandas podrían pasar a la fase de recopilación de pruebas, para después ser un juicio que Trump perdería en los tribunales.

“Las acciones del presidente aquí no se relacionan con sus deberes de ejecutar fielmente las leyes, conducir los asuntos exteriores, comandar las fuerzas armadas o administrar el Poder Ejecutivo. Se refieren por completo a sus esfuerzos por permanecer en el cargo por un segundo mandato. Estos son actos no oficiales, por lo que las preocupaciones sobre la separación de poderes que justifican la amplia inmunidad del presidente no están presentes aquí”, argumentó el juez.

El juez Amit Mehta falló a favor de Rudy Giuliani, su hijo Donald Trump Jr. y el representante republicano Mo Brooks, que también hablaron en el mitin del 6 de enero diciendo que él desestimaría las reclamaciones en su contra.

Las amenazas de Trump, según redacta, se deben a una conspiración para detener la sesión del Congreso en donde se certificaban las elecciones presidenciales de 2020. Mitch McConnell, señaló que el “litigio civil” era una vía a través de la cual se podía abordar la conducta de Trump.

Metha define este procedimiento como un caso único, en el que el exmandatario podría enfrentar consecuencias por la insurrección, además que las palabras y la acción de ese día pueden tener más implicaciones.

Los abogados de los legisladores demócratas y la policía que interpusieron las demandas celebraron el fallo del juez. “Hoy es una gran victoria para el estado de derecho y demuestra cuán importantes son los tribunales para garantizar la rendición de cuentas”, dijo Joseph Sellers, quien representa a un grupo de miembros demócratas del Congreso.

La presidente del grupo, Derrick Johnson, se unió a la celebración y pidió responsabilidades para Trump y los grupos de derecha. Así mismo, Matthew Kaiser, abogado del representante demócrata Eric Swalwell, lo calificó como un gran fallo para poder llevar a Trump a juicio.

Y Patrick Malone, en representación de los policías dijo: “Es bueno ver que nadie está por encima de la ley. Todos deben rendir cuentas por sus acciones”.

Con información de CNN

