Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de diciembre de 2023

Piscis

Es momento de pensar en esos buenos propósitos que quieres llevar a cabo en el próximo año. Dedica un tiempo a reflexionar sobre lo que deseas cambiar y mejorar, porque estos días que quedan del año te brindan la oportunidad perfecta para hacerlo. Uno de los primeros propósitos debe enfocarse en tu entorno laboral. Deja de asumir responsabilidades ajenas y corrige esos temas que andan cojeando tanto por tu parte como por parte de los demás. Haz ajustes para lograr un ambiente más equilibrado. Alguien a quien aprecias mucho te buscará, porque está atravesando una relación tóxica y necesita tu consejo. Ofrece todo tu apoyo y recuérdale, y recuérdalo también a diario, que una relación debe llevarnos a la felicidad, no al sufrimiento. ¡Que el próximo año te traiga cambios positivos y relaciones llenas de alegría! La vida te pondrá en charola de plata todo para que logres tus metas y objetivos pero está en ti que así sea. Ten cuidado con dejar rencores o mentiras en estos días pues podrían constituir una bomba de tiempo que afectará tu entorno a finales del mes siguiente. No descuides más tu cuerpazo criminal y que en tus metas esté mejorar tu físico ya no pa ching**ar a la comadre o tu compadre sino para estar bien de salud. Fin de semana de pensar tus propósitos para el año que llega pero esta vez debes ponerte las chinga**das pilas pues eres muy de prometer mil cosas y nunca cumplir nada.

Acuario

Si te sientes un poco solitaria a pesar de estar rodeada de gente, no te preocupes. Puede que necesites un descanso del ajetreo de las fiestas para renovar energías y disfrutar al máximo de la noche mágica de Fin de Año. Escucha esa voz interior, si te provoca quedarte en casa, ¡hazlo! Aprovecha para disfrutar de tu intimidad y recuperar tu espíritu de lucha característico. Es tu día de reflexión, echa un vistazo a lo que has vivido este año y prepara algunos proyectos para el que está por venir. Recuerda hidratarte bien con dos litros de agua al día y dale a tu cuerpo un respiro con una dieta de frutas y verduras. ¡El 31 estarás resplandeciente! Así que tómate este día para cuidarte y recargar energías. ¡El año nuevo te espera con sorpresas increíbles! La vida te llenará de nuevas oportunidades en el negocio y te desligará de personas que solo han estado en tu vida para dañarte o hacerte sentir de la fregada. Tiempo de reflexionar y dejar en claro hacia dónde te diriges lo que quieres, buscas y necesitas en tu vida. No busques pretextos para descuidar tu salud o tu alimentación, momento que te quieras ching**os y valores lo que eres, no cualquiera puede pagar tu precio así que comienza por darte tu lugar y no entregarte a cualquiera que te hable bonito o te haga solo promesas inciertas. El amor será un sentimiento complicado pues no sabrás del todo qué es lo que necesitas y requieres de una persona.

Capricornio

Entre todas las ideas que rondan tu mente, hay una que destaca como un faro brillante. Dale un par de vueltas más, porque ahí encontrarás el objetivo y el camino perfecto para seguir a diario y alcanzarlo. Estás en un momento ideal para tomar grandes decisiones, así que no dudes en aprovecharlo al máximo. Además, tu lucidez mental es un súper poder hoy. Aprovecha esa agudeza para dar consejo a esa persona que lo necesita. Esa habilidad tuya puede hacer la diferencia en la vida de alguien. Pero atención, si en tu relación sentimental sientes limitaciones, es momento de hablar en serio con tu chico. Si hay un exceso de control, no te sacrifiques más. En una pareja, cada uno debe tener su espacio de libertad. Habla con él hoy y asegúrate de que comprenda tu necesidad de autonomía. ¡Toma las riendas de tu día! Cuida mucho la actitud que tomas ante la vida pues podrías cometer errores grandes que te costarán la perdida de muchas personas importantes. Estos días son de perdonar errores del pasado, deslindarte de todo aquello que te detiene en tu camino y no te deja seguir, vienen cambios muy perros entre ellos maduración y frialdad en tu vida, dejarás de sentir tanto por las personas que te rodean, no se te dará tan fácil el amor pues estarás cansado de decepciones amorosas y mentiras de personas con las que has intentado algo. En el trabajo un terreno incierto se visualiza, hay muchas personas que quieren tumbarte del trono o quitarte lo que por derecho te corresponde.

Sagitario

Todos te conocen como alguien en quien pueden confiar, pero ¿te has dado cuenta de que esa confianza a veces te carga de más? Hoy es el día para cambiar esa dinámica. Hazte el propósito firme de no dejar de vivir tu propia vida por cumplir con las obligaciones de los demás. No será algo que resuelvas de un día para otro, pero comienza a ganar terreno, coloca a cada uno en su lugar y aprende a decir no cuando sea necesario. Tu bienestar también es importante, Sagitario.

Es posible que hoy sientas un poco de nostalgia y anheles ternura y cariño, pero si todos a tu alrededor están ocupados en sus cosas, no dudes en hacérselo saber. Pon los puntos sobre las íes, especialmente con tu pareja. Que tomen conciencia de que no pueden pedirte cosas a diario sin ofrecerte nada a cambio. Establece límites claros y recuerda que también mereces cuidado y atención. ¡El equilibrio está en tus manos! Se te da mucho prometer mil y un cosa y al final te cuesta trabajo cumplirlas, no prometas cuando estés bien y feliz y cuando estés molesto o enojado trata de no hablar con nadie pues podrías dañar inconscientemente a quien no lo merece y hacer pagar justos por pecadores. Es importante que dejes en claro a esa persona que te busca tanto el interés que existe de tu parte hacia él o ella, no lastimes y no des ilusiones falsas a alguien que en buena forma intenta algo serio y duradero contigo. El amor te va sonreír muy pronto sin embargo te costará trabajo aceptarlo pues tienes chin**go de miedos del pasado que te hacen temer el volver a cometer errores.

Escorpión

Estamos en esos días en los que todos pensamos en hacer cambios y tomar decisiones para el nuevo año, pero tranquilo, no es necesario que lo hagas a las doce en punto de Fin de Año. Tómate tu tiempo, madura esas decisiones importantes y planifica esos cambios que realmente quieres. La clave es evitar las prisas y actuar con calma para que todo salga como esperas.

Prepárate para un “flash” de inspiración. Una idea fantástica podría cruzar tu mente, especialmente relacionada con la posibilidad de ganar dinero en el futuro. No dejes que se escape, apúntala en tu móvil hoy mismo. Y en el amor, esa estrategia de seducción que estás implementando está empezando a dar frutos, aunque no lo notes de inmediato. No desesperes, las cosas están en movimiento a tu favor. ¡Adelante, que el futuro promete buenas sorpresas! Traes en mente un cambio de carro o de aparato eléctrico, el mes de enero se presta para eso pero necesitas no gastar ni tener deudas extras para que no se te complique la cuestión económica. Fecha importante para que te pongas las pilas, tienes que ver más por ti y preocuparte por tus sueños y metas, tienes el carácter fuerte y has lastimado con tus actitudes a personas importantes para ti. Debes de darte una oportunidad en el amor y dejar de andar picando aquí y allá pues entras en una zona de confort en la cual prefieres una persona por un rato que algo duradero.

Libra

Día para soltar la imaginación y dejar que tus sueños te lleven a lugares que anhelas. Visualiza tus objetivos como si ya fueran una realidad, porque el Universo tiene la magia de hacerlo llegar si lo deseas con fuerza. También es un buen momento para generar buenos propósitos, incluyendo el deseo constante de algo mejor para tu vida y la de los demás. Sueña a lo grande, porque el día de hoy te invita a hacerlo. En el amor, no olvides la importancia de la comunicación. Exprésale a esa persona especial tus deseos y expectativas en la relación. La clave está en practicar la comunicación a diario, porque es un ingrediente esencial para mantener la conexión y la comprensión en el amor. ¡Adelante, que tus sueños y deseos están a un paso de convertirse en realidad! Debes de cambiar muchas cosas en tu vida entre ellas el dejar de esperar que las cosas caigan del cielo e ir tú por ellas. Hay mucha gente cabr**ona que te quiere ver mal y hará lo imposible para chinga**rte la vida, sacúdete a esa gente de tu ida y sigue tu camino, deja que el mundo ruede. Ya no te dejes manipular por amistades ni por familia, toma tus riesgos y haz las cosas que tengas que hacer justo cuando el corazón te lo indique. Vienen cambios importantes a tu vida de los cuales aprenderás mucho, te has menospreciado y has perdido mucho tu tiempo con persona a quien no le importas, debes ser muy inteligente para darte cuenta que no todo lo que brilla es oro y quien te valore hará hasta lo imposible por tenerte en su vida.

Virgo

Es posible que tengas un roce con alguien a quien aprecias mucho, pero la clave está en no perder esa amistad por nada del mundo. Si hace falta, baja un poco el orgullo, pide disculpas o déjale la razón, aunque sientas que tienes razón tú. A veces, la objetividad es clave, y podrías estar viendo las cosas desde una perspectiva subjetiva. Por otro lado, si te enteras de murmullos sobre ti, no dudes en pararle los pies a esa persona, especialmente si es alguien con quien interactúas a diario y su opinión no te importa. ¡No dejes que chismes innecesarios te afecten! En el ámbito profesional, es el momento de ponerse al día en ese tema que has tenido pendiente. Supera la pereza, y céntrate en avanzar. Llega al Año Nuevo sin ninguna carga innecesaria y prepárate para el progreso que te espera. ¡Adelante Virgo, que la energía positiva está de tu lado! Viene la posibilidad de iniciar un viaje, el cual comenzará a planearse en próximos días. Días de ponerte las pilas y atender esos pendientes que has dejado para después, no sigas dejando cuestiones en tu vida inconclusas, ponte las pilas y termina lo que iniciaste o de lo contrario se hará costumbre en tu vida, sueles iniciar con muchas ganas tus metas y proyectos y al final los dejas inconclusos. Tienes muchas metas y sueños pero no se materializan porque no le pones el empeño que se requiere. Busca personas en tu vida que te ayuden en el cumplimiento de tus sueños y no personas que solo te hagan sentir menos de lo que eres y vales.

Leo

Te espera un encuentro casual con un amigo que realmente valora tus talentos y recursos. Presta atención porque te planteará una idea que podría convertirse en un buen negocio, sobre todo si confías en esa intuición aguda que tienes ahora. Eso sí, recuerda separar el negocio de la amistad para que todo funcione como debe. Además, sería genial que hoy visites a tu familia. Aparte de recibir consejos que te vendrán de perlas, el cariño de tus seres queridos hará maravillas por tu estado emocional, Leo. En el amor, si estás en busca y sientes que últimamente no tienes suerte, atento a los temas de conversación. Evita la sofisticación excesiva, ya que podrías asustar a posibles parejas. Mantén la autenticidad, y verás cómo las cosas fluyen. ¡Adelante, Leo, que las estrellas te acompañan! Es momento que veas tu vida de manera distinta y te des cuenta las maravillas que tienes a tu alrededor. Deja que la vida te sorprenda y no te la vivas buscando ese amor que solo lograrás equivocarte una y otra vez. Podrías sentir cierto rencor por una persona que te jugo chueco, perdona y sigue tu camino, no es momento de vivir de rencores que solo se transforman en obstáculos para tu vida. Deja de menospreciarte tanto y de ser tan duro o dura contigo, no te juzgues tanto que no eres el culpable de todo lo que sucede. Muchos cambios que deberá de realizar en tu fregada vida, has tenido todo en la vida pero lo has dejado ir por atender cuestiones que al final no te han dejado nada más que dolores de cabeza, frustraciones y depresiones sin sentido.

Cáncer

Si hoy te sientes de mal humor por temas económicos, como el maldito sentimiento de que no te pagan lo que mereces o te han dejado a deber dinero, tranquilo. La paciencia será tu mejor aliada, porque la situación se resolverá, aunque lleve un poquito de tiempo. Además, prepárate porque van a llegar a diario otros ingresos que aliviarán la presión.

Es posible que hoy te lleguen noticias de algún chismorreo que anda rondando, cortesía de la envidia de alguien. Si es puro humo, se desvanecerá solo. Pero si hay algo de verdad, no te agobies. Enfrenta la situación, asume cualquier error, y haz lo necesario para corregirlo. Corta de raíz con quien propaga chismes y verás cómo el viento comienza a soplar a tu favor. ¡Ánimo, que siempre hay luz al final del túnel! Ten ching**os de cuidado con una persona de piel blanca que no te ve con buenos ojos y buscará la manera de fregarte o hacerte sentir mal con ciertos comentarios. No menosprecies el cariño sincero que ciertas personas te brindan, pues en el futuro te hará falta. Es importante que te visualices en unos meses y veas si realmente es lo que quieres de ti y buscas. La vida te llenará de nuevas oportunidades y opciones en cuestiones de amistades y amor. Es probable que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, la vida te la pondrá en tu camino para que te des cuenta lo jodi**do o jodi**da que está en estos momentos. Oportunidades de cambiar o comprar algún artículo electrónico y hasta nuevo vehículo podría estar en tus planes.

Géminis

Estás en pleno viaje de revisión interna, viviendo una situación especial que quizás no terminas de entender del todo, pero hoy, las fichas empiezan a caer. Esos días que ni te propones, pero te hacen reflexionar, ¿verdad? Los comentarios de alguien que valoras van a darte un golpe de realidad, haciéndote ver lo bueno que tienes a tu alrededor. ¡No pases por alto los consejos que te den hoy! Uno de ellos podría ser ese empujón que necesitas. Además, en el terreno sentimental, esos altibajos con tu chico están llegando a su fin, ¡las nubes se disipan! Prepárate para entrar en un ciclo prometedor en el amor. Reflexiona sobre lo que realmente importa en tu vida, escucha los consejos que te den y, en el amor, ¡prepara tu corazón para un ciclo lleno de promesas y estabilidad! ¡Adelante, que las estrellas te guían! Es importante que te visualices en unos meses y pongas metas en tu vida e ir trabajando para cumplirlas, no te exijas demasiado pues podrías quedarte a deber y fracasar en tus proyectos, ve paso a paso y escalón por escalón. Cambios importante en tu área laboral, muchos movimientos en la cuestión sentimental, te sientes bien en soledad pero también desearías una pareja con quien compartir el pan y el agua más que nada. Es posible que una amistad tenga cierto interés sentimental por ti pero tiene ciertos miedos pues tu has dejado en claro más de una vez que no necesitas de nadie pa ser feliz.

Tauro

Hoy es tu día para exprimir al máximo las oportunidades que se te presenten. Un encuentro fortuito con alguien en el centro comercial, en una terraza o en plena calle podría convertirse en una amistad chévere o ¡quién sabe! algo más profundo. Si estás sin pareja, no te pierdas la chance de quedar con esa persona, podría volverse muy importante en tu vida. Pero ojo, ese nubarrón que te acecha tiene que ver con el miedo exagerado a perder tu chamba. Tranquilo, nadie te quitará tu lugar. Aunque pueda rondarte la mente, suéltalo y prepárate para disfrutar a lo grande la llegada del Año Nuevo sin dejar que nada te amargue la fiesta. ¡Vamos, que este día tiene potencial para ser genial!

En resumen, abre los ojos a las oportunidades de hoy, especialmente las de tipo social. Deja atrás ese miedo irracional a perder tu trabajo, nadie te lo va a quitar. Libérate de esas preocupaciones y prepárate para recibir el Año Nuevo con toda la buena vibra. En el amor vienen muchos cambios importantes si tienes pareja habrá motivos para culminar la relación pues te sentirás en un bache sin salida, te darás cuenta que ya las cosas han cambiado y lo que los unía o los mantenía juntos ya no es suficiente, han perdido el piso y dejado de ser lo que eran cuando iniciaron, necesitan poner las cartas sobre la mesa y salir de la monotonía que los está jodiendo. Es importante que cambies tus actitudes alzadas, tienes que aprender de la humildad pues será con lo que lograrás atraer a ti a quien se te de la gana. Si estas soltero o soltera disfruta cada momento que tienes y vive y goza, aprovecha porque está por llegar un ser que te hará cambiar tu forma de pensar, corregirá muchos de tus defectos y vendrá mediante una red social o una amistad.

Aries

El universo te susurra que hoy es ideal para darle un giro positivo a tu hogar. Sal de compras, consiéntete con cosas que hagan tu espacio más acogedor y renueva la energía con una pizca de pintura o redecoración. Resuelve esos problemillas domésticos, como esos electrodomésticos rebeldes, ¡evita que contagien a los demás! Aclara dudas con tu pareja, fortalece esos lazos. En el trabajo, maquina cómo presentar tus ideas brillantes para el 2024. Y planifica con astucia para la Nochevieja, mereces el reconocimiento. ¡Hoy es tu día, brilla con todo! En resumen, hoy aprovecha para transformar tu hogar y fortalecer vínculos personales. En el trabajo, gesta la estrategia para destacar con tus ideas en el próximo año. Planifica con inteligencia para la Nochevieja, ¡tu merecido reconocimiento está en juego! Es momento de que no te compliques más la vida y disfrutes lo que está llegando, aléjate de quien te quita el sueño o te hace sentir miserable, valórate date cuenta de lo que vales y aprende a soltar e iniciar de cero. Tu familia requiere de más tiempo a su lado, recuerda que es lo más importante que tienes, aprovéchala y no la dejes ir. Compras de aproximan y un poco de problemas económicos, has gastado mucho en cosas que ni necesitas. Podrías entrar en conflicto con amistades al enterarte de chismes. Movimientos en tus pensamientos, en tus actos y en tu corazón, estarás en un tono muy seco y quien te quería y buscaba con insistencia empezará alejarse pues no recibió de ti ni el más mínimo afecto o entrada a tu vida.