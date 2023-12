Murió el actor británico Tom Wilkinson

El actor británico Tom Wilkinson, conocido por películas como Shakespeare in love o Full Monty, murió este sábado a los 75 años de edad.

La familia del actor compartió un comunicado para informar sobre el fallecimiento del intérprete. “La familia de Tom Wilkinson anuncia con gran tristeza que murió repentinamente en su casa el 30 de diciembre. Su mujer y su familia estaban con él”.

En el comunicado, difundido por su agente a medios británicos, la familia de Wilkinson también pidió respetar su privacidad en estos momentos difíciles.

Aunque en el comunicado la familia dice que Wilkinson falleció repentinamente, aún no trasciende de qué murió el actor.

Tom Wilkinson comenzó su carrera a mediados de los años 1970, tanto en cine como en televisión. Con el paso del tiempo el actor se ganó el respeto de la crítica y el público por trabajo en películas como En el nombre del padre (1993), Priest (1994) o Wilde (1997).

Sin embargo, su participación en Full Monty (1997) marcó un antes y un después en su carrera. El actor empezó a tener más reconocimiento y llegaron más papeles en cintas como Shakespeare in Love (1998), El patriota (2000) y In the Bedroom (2002), que le valió su primera nominación al Oscar.

Además de más reconocimiento, su personaje de Gerald Cooper en la comedia británica le dio un BAFTA al Mejor Actor Secundario.

En sus 60 años de carrera el actor trabajó con directores de la talla de Christopher Nolan, John Madden, Oliver Stone, Roman Polanski y Wes Anderson.

Se calcula que Tom Wilkinson participó en más de 130 producciones de cine y televisión, desde dramas históricos como Sentido y sensibilidad a roles al frente de una banda criminal, como RocknRolla de Guy Ritchie.

El actor estaba casado con la también actriz Diana Hardcastle, con quien actuó en la miniserie The Kennedys y en la película The best exotic Marigold hotel, con quien tuvo dos hijas, Alice y Molly.

Con información de EFE

Seguir leyendo: