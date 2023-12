Horóscopo de hoy de Nana Calistar 31 de diciembre de 2023

Piscis

Parece que estás cargado de buenos propósitos para el 2024, ¿verdad? Pues no esperes más, algunos de esos propósitos los puedes poner en práctica ¡desde hoy mismo! ¿Qué te parece empezar con algo genial? Proponte pasar un día absolutamente fantástico con tu pareja. La situación económica está aceptable, así que puedes darte algunos caprichitos. Ya sea salir a pasear por algún lugar romántico o preparar una cenita íntima en casa a la luz de las velas, la idea es disfrutar. Y si estás con la vena ahorrativa, no te preocupes, hay opciones a diario que se ajustan a tus deseos y no te costarán nada. La clave está en la ilusión y la capacidad de disfrutar de los momentos felices que la vida nos regala, ¡desde hoy mismo! Así que, ¡a vivir la vida, Piscis! En lo laboral se ve una baja por discusiones o malos entendidos, te enteras de un problema con familiares lejanos. En lo laboral mucho trabajo y pendientes, te vas atrasar mucho pero lograrás cumplir con tus pendientes, se visualizan dos viajes muy pronto. Cuídate de embarazos inesperados pues estarán a la orden del día. Si tienes ya una pareja cuídate mucho de caer en la monotonía pues muchas veces tu relación parece una rutina de día a día. Grandes fiestas en las cuales las convivencias familiares te dejarán grandes cosas positivas así como más confianza. Una noticia inesperada te llega en Enero, se cancela una salida con amistades.

Acuario

El cosmos te sonríe, y es el momento perfecto para poner manos a la obra y preparar esa Nochevieja que te espera con magia. Convoca a tu gente, familia y amigos, y si hay alguien lejano que no puede estar presente físicamente, ¡una videoconferencia puede ser la solución! No descartes esa conexión virtual, te sorprenderá lo bien que puede funcionar. Y hablando de conexiones, ¿qué tal convocar al chico que te trae pensando todo el tiempo? Hoy es el día, ¡lanza la invitación y mira qué pasa! Tal vez descubras que esos sentimientos son mutuos. Además, toma un momento para concentrarte y hacer introspección. Piensa en lo que has estado haciendo a diario, en tus logros y en esas metas que aún no alcanzas. La respuesta a por qué no las has logrado puede estar en ese análisis. ¡Vamos, que el día está lleno de posibilidades! Una persona te estará insistiendo en verte o conocerte, si te llama la atención date la oportunidad, no pierdes nada. Si sufres por quien se fue y no quiso regresar o por quien de plano no quiso iniciar nada, mírate en un espejo y no hables solo de tus virtudes, mira tus defectos y ahí encentrarás muchas respuestas, sabes bien que tu orgullo está fuerte y que te cuesta mucho bajar la guardia, ese siempre será tu problema y debido a eso perderás a muchas personas e incluso al amor de tu vida. Cuida más la parte de tus anginas y de tu estomago. Amistades te visitan, te enteras de chisme de ex pareja a no temas a cambios, si quieres nuevos resultados hazlos pues te llegarán cosas maravillosas.

Capricornio

Prepárate porque el cosmos te pone en el centro de la acción. Vas a notar cuánta confianza depositan en ti tus amigos y familiares, ¡hasta te podrían pedir organizar la fiesta de Fin de Año! Y sabes qué, lo harás genial. Pero aquí va un consejo estelar: no quieras llevarte todos los elogios, busca apoyo en otros y reconoce su esfuerzo. La fiesta será un éxito si trabajan en equipo.

En el terreno sentimental, tu pareja está pasando por un momento complicado debido a cosas ajenas a ustedes. No te conviertas en consejero, ni minimices la situación. Lo único que necesita a diario es tu amor y comprensión. No subestimes el poder de estar allí, simplemente siendo un apoyo incondicional. ¡Ánimo, que el amor es tu mejor carta! Te llega dinerito extra para el gasto, aprovéchalo bien y trata de pagar donde tienes deudas. Un nuevo reencuentro con amistad del pasado podría alegrarte los días. Échale ganas a tu trabajo, que se vean las ganas por crecer y mejorar pues eso te dará muchos puntos con tus superiores y cuando menos lo acuerdes conseguirás el puesto o el cambio que has buscado y esperado. Ten cuidado con vecinos no les cae tu familia y son muy de hacer cosas y trabajos de brujería. Pon unas tijeras abiertas colgadas en la entrada de tu casa o una sábila en maceta. Recuerda que siempre logras lo que te propones cuando lo haces con el corazón y con muchas ganas, sino te nace no lo hagas o dejarás las cosas inconclusas.

Sagitario

Prepara tu arco y flecha porque hoy es tu día de gloria, gracias a una protección astral extra que te acompaña. Es el momento perfecto para hablar claro, poner las cartas sobre la mesa y aclarar cualquier malentendido que haya complicado tu día a día. ¡Que nada se quede enredado, es hora de despedir el año con todo resuelto! En el terreno amoroso, si te gusta alguien y sientes que no se ha dado cuenta, hoy es el día para dar el paso. Habla con esa persona y exprésale lo que sientes. Te sentirás más tranquila y quién sabe, ¡puede ser el inicio de algo genial! Además, el cosmos te invita a reflexionar sobre la espiritualidad. Profundiza en este aspecto que te ha dado tantas satisfacciones a diario. Descubre su esencia y verás cómo contribuye a tu crecimiento como ser humano. Si le prestas atención, seguirá trayendo buenas energías en el futuro. ¡A brillar! No trates de hacerte daño con puro comentario negativo pero si analiza y busca la manera de cambiar eso que sabes que es incorrecto y afecta tu entorno. Aprende a enviar bendiciones a tus enemigos que eso les calará más que ponerte al tú por tú. Ya no finjas sentimientos que no tienes por las demás personas, exprésate como eres y no cambies nada por agradar a los demás no es necesario, quien de verdad te quiera te aceptará así como eres de mamila. Podría aparecer una persona que te robará el aliento con sus atenciones, date la oportunidad de conocerle más y no aflojarle a la primera.

Escorpio

Mira que estás a punto de cerrar el año, y si haces un repaso, te darás cuenta de que estás más cerca de tus metas de lo que pensabas. ¡Casi las tocas con la punta de los dedos! Así que date un aplauso, ¡te lo mereces! Además, esa cosa que te tenía preocupado o enfadado, está a punto de resolverse. ¡El balance es positivo! Así que deja que tu rostro se ilumine con una sonrisa sincera. Pero, atención, siempre hay alguien que quiere enturbiar la fiesta. Si hoy te llegan con chismes sobre tu familia o pareja, haz oídos sordos. No se comportan honestamente, así que relájate y descansa. Todo está funcionando bien, así que, ¡a alejar esas amistades peligrosas y disfrutar de la tranquilidad diaria! ¡Vamos, que el cierre de año será genial! Verás cierta situación entre unas personas que te va incomodar mucho. Ponte las pilas en tu dieta y ejercicio recuerda que subes bien rápido de peso y cuando quieras hacerlo será mucha más difícil. Tus tristezas tienen nombre y apellido a pesar de tu fortaleza y poder de olvido. En lo laboral hay dudas y estancamiento y eso se debe a que sueles despertar muchas envidias pues siempre logras lo que te propones. No descuides tus sentimientos y no te vuelvas tan duro o dura con las demás personas, trata de mostrar lo que hay en tu interior que solo así lograrás comerte al mundo y tener a quien te propongas.

Libra

El cosmos te sonríe después de una temporada complicada, y ahora estás en la onda ascendente hacia esa cima que tanto deseabas. ¡Sigue avanzando, que lo lograrás muy pronto! Recuerda esos días difíciles y convéncete de que cada esfuerzo tiene su recompensa, y la tuya está en camino.

En el tema económico, es posible que estés en modo ahorro después de un bajón financiero. Piensas dos veces antes de soltar la plata, ¡y está bien! Pero recuerda, acumular fortuna no es lo tuyo. Hoy, permítete un capricho, te lo mereces. Y en el terreno sentimental, prepárate, porque esta noche tu ser amado tiene algo especial para ti. Agradece ese gesto y disfruta del amor. ¡La vida te está sonriendo, así que sigue brillando!

No descuides tu cuerpazo pues le has entrado duro a la tragazón y no te mueves, le huevoneas mucho y te la vives en el face y whatsapp, si sigues así dentro de poco estarás lista pa los tamales. Vienen sueños que te revelarán cosas que están por suceder. Un curso o negocio estará pasando por tu mente. Persona que ya no está físicamente contigo, desde otros cielos buscará darte señales de cuanto te cuida.

Virgo

El cosmos te manda un recordatorio amistoso: sueltas las riendas, no puedes controlarlo todo. Aunque te desvivas por tener el control, sabes que siempre habrá algo que se te escape de las manos. Relájate, no malgastes tus energías tratando de solucionar problemas ajenos que ni te van ni te vienen. Si un amigo o amiga necesita tu ayuda, genial, pero no te ofrezcas para salvar el mundo, porque te desbordas y descuidas tus propias necesidades. Reflexiona sobre esto mientras te relajas en el sofá con un buen zumo de frutas o una infusión. Deja que la realidad te alcance: descansa un poco cuando el trabajo te lo permita, o mañana estarás hecha un desastre. Reserva tus energías para lo que realmente importa, y hoy dedica un poco de tiempo a mimarte. ¡Date ese capricho que te mereces! Te espera la llegada de una amistad con la cual te la pasarás genial. Viene días de felicidad y en Enero inicias nueva etapa en la cual formarás y consolidarás uno de tus grandes sueños de toda tu vida. Podrías ser víctima de un robo o perderás una de tus pertenecias. Se fortalecerá relación debido a ciertos consejos que recibirás de otras personas. Cuídate de una amistad de piel clara y ojo claro te ve con mala leche y sus malas energías podrían ocasionarte cansancio y dolores de cabeza. La noticia de un embarazo en una amiga podría alegrar muchas cosas. Ten cuidado con voltear a ver tu pasado, podrías llevarte grandes sorpresas.

Leo

El universo te está diciendo: “¡Tómate un respiro, es tu momento!” Así que deja a un lado la rutina diaria y concéntrate en mimarte un poco. ¿Cómo? Con una dieta desintoxicante llena de cosas verdes y líquidos. Dale a tu cuerpo ese descanso que se merece. Aprovecha también para consentirte con tratamientos de belleza naturales, esos que siempre has querido probar. Y lo mejor, sin gastar una fortuna. Mientras esperas que las maravillas de la mascarilla hagan su magia, dedica un rato a pensar en esas decisiones importantes que rondan tu mente para el próximo año, tómate tu tiempo para meditar. Si alguien te tira los trastos a diario, detente un momento. Antes de lanzarte de cabeza, investiga un poco sobre esa persona. Quién sabe, podría no ser lo que parece y más vale descubrirlo antes de involucrarte. En temas de corazón, la precaución es tu mejor aliada. Nuevos amores se visualizan pero serán muy complicados pues querrán cambiar tu forma de pensar y de ver la vida. En tu familia seguirán los problemas pero con el paso de los días comenzarán a ver la luz y hallarán soluciones. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Ya no esperes nada de esa persona si te quiere y le importas te va buscar, no habrá necesidad que andes de arrastrado o arrastrada rogándole y pidiéndole migajas de atención. Es posible que comiences a ver las cosas de manera distinta, en el amor cambiarán muchas cosas en tu interior pues no querrás perder tu libertad, tus amistades, y tu soledad por alguien que no soporte vivir con una ave como tú.

Cancer

Parece que en estas fiestas el ambiente está más cargado de lo usual, ¿verdad? La gente a tu alrededor anda híper sensible, y la familia no se escapa de ello. Podrías toparte con algún conflicto entre parientes, aunque sea por un tema sin mucha importancia pero que está generando mal rollo. Aquí va la regla número uno: no te metas en camisas de once varas. Mantente neutral y déjalos que se las apañen solitos. Si te lanzas a dar opiniones, podría ser peor, así que mantén la calma y sé conciliadora. En serio, hacerlo así te evitará problemas. Ah, y si hay otro problemilla que te quita el sueño, relájate. El consejo cósmico es claro: escucha más a tu intuición y deja de darle vueltas a las preocupaciones. Despeja tu cabeza, que hoy es día de empezar los preparativos para despedir el año. ¡Hazlo de manera romántica! La vida es corta, y el cosmos te sugiere que te deshagas de las preocupaciones y te lances a disfrutar de momentos especiales. ¡Vamos, que el 2024 está a la vuelta de la esquina! Cuídate de monotonías en relaciones pues serán tu talón de Aquiles. No vivas ni dependas de nadie, recuerda que la vida es bella y no requieres de nadie para que tu felicidad se consolide. Es importante que pongas atención en dos amistades tuyas que últimamente han andado muy pegadas pues podrían estar complotando en tu contra o sacando a la luz pública ciertas cuestiones que saben de ti, no confíes tanto en quienes te rodean y no sueltes la sopa a la primera o solo te expones a que si salen de pleito rieguen toda la leche y te dejen en mal.

Géminis

Parece que hoy estás llena de ilusiones pensando en la noche de Fin de Año, ¿verdad? Pero aquí va un consejo cósmico: ¿por qué no empezar la celebración desde ahora? No hace falta esperar hasta mañana. ¡Los dos últimos días del año son para vivirlos al máximo! Tu vida sentimental va viento en popa, hoy es el día perfecto para desatar el romanticismo y la pasión. Prepárate para mañana con un baño purificante, velitas, incienso y ¡sumérgete en el agua… con tu chico! Será una forma maravillosa de despedir el 2023 y experimentar nuevas sensaciones juntos. La clave aquí es usar toda tu imaginación.

Pero ojo, la magia no tiene que esperar a fechas especiales. El cosmos te anima a sorprender y compartir a diario. Desata la pasión en tu vida cotidiana. ¿Listos para encender la chispa, no solo hoy, sino cada día? ¡Adelante, que el cosmos está de tu lado! No desperdicies tu tiempo haciendo cosas que no te dejan nada de provecho, invierte más tu tiempo en algo que te haga crecer económicamente y te haga mejor persona. Es posible que recibas una noticia que has estado esperando sin embargo tu felicidad ya no será tan plena pues se te ha pasado el encanto. Es importante que cierres cualquier ciclo que siga abierto y comiences a prepararte para lo nuevo que viene pues en pocos meses saldrás beneficiado o beneficiada en caso que hagas dichos cambios antes de la segunda semana de Enero. Te desespera mucho el no lograr todo lo que te propones, ten paciencia que todo tiene una hora para llegar.

Tauro

Parece que te levantaste con el pie derecho y no es para menos. Las preocupaciones laborales que te tenían inquieta quedaron en el pasado. Al contrario, el cosmos te está tirando buena onda y apunta a que se avecina una oportunidad de crecimiento en el trabajo. ¡Es hora de brillar en tu carrera! El universo te anima a darle rienda suelta al disfrute en tu tiempo libre. ¿Hay algo que realmente te apetece hacer? Pues hoy es el día para hacerlo. La diversión no solo es un lujo, sino también una necesidad. Despeja la mente, déjate inspirar y renueva esas energías.

Te invito a probar este cóctel de buen rollo. Haz algo que te divierta de verdad, y verás cómo todo se alinea para que te sientas aún mejor. ¡A disfrutar! Te gusta vivir la vida y disfrutar todo pero cuando se trata de el amor desconfías y no es para menos pues cuando es mucha la limosna hasta el santo desconfía, haces bien en no creer en palabras de amor cuando apenas y conoces a esa persona, recuerda que esos y esas son las peores, el amor nacerá del trato, de la convivencia y del día a día no en una noche o una semana, que no te hagan tonto pues solo buscarán ultrajarte lo que viene siendo la caricia para después no volverte a dar ni los buenos días. Siempre fuerte, siempre sonriendo, siempre adelante. Tu clave de éxito radica en la manera en enfrentar los problemas, te has caído muchas veces pero has sabido levantarte, la vida te pondrá pruebas muy grandes las cuales superarás sin ningún problema.

Aries

Parece que hoy el cosmos te está guiando hacia un merecido descanso. La movida para hoy es tomártelo con calma y darte un respiro. Sal a dar una vuelta, charla con esa amiga que siempre te hace reír, cena con la familia o tu pareja, o simplemente relájate viendo una buena peli en el sofá. El universo te sugiere que vayas preparando tu espacio para el año 2024. Deshazte de lo que no necesitas, crea espacio para la renovación. Es el momento de pensar en cambios positivos que te vendrían de perlas. Y un consejo importante: organízate para evitar el estrés innecesario. Prepara todo para la noche siguiente y evita las prisas. Si estás en pareja, comparte tus planes y pensamientos con él o ella. ¡Quién sabe! Podría surgir un plan inesperado que les haga pasar un momento genial juntos. ¡Buena suerte! Sueles amar pronto pero también olvidar, eres un ser fuerte y quien te la hace te la paga tarde o temprano, sueles ir de la mano del karma y sabes cobrarte muy bien las traiciones. Es preciso que cambies de actitud con quienes te valoran y se portan bien contigo, sueles caer en errores bien graves por hacer caso a comentarios de personas que nomas buscan afectarte y hacerte sentir mal. Viene un año cargado de energías, grandes logros y triunfos sin embargo una traición se aproxima y podría tumbarte o hacerte sentir de la fregada.