Jorge Rodríguez, jugador argentino, aceptó jugar en la Liga MX tras tener buenas referencias

Hoy llegó a México el jugador argentino de 28 años de edad Jorge “Corcho” Rodríguez. Esta es la primera experiencia del jugador en la liga mexicana, comentó que sabe bastante saber del equipo al que llega y que reconoce cuál es el reto que representa jugar en el país azteca.

El último equipo del jugador sudamericano fue Estudiantes de La Plata y ahora llega a uno de los equipos que siempre busca a buenos jugadores sudamericanos para reforzarse. Corcho Rodríguez comentó que tuvo comunicación tanto con Walter Erviti como con Mauro Boselli para saber detalles tanto del equipo como del nivel futbolístico de la liga.

"MUY CONTENTO Y CON LAS EXPECTATIVAS MUY ALTAS"



Jorge 'Corcho' Rodríguez ya llegó a la Sultana del Norte y confesó que Walter Erviti y Mauro Boselli le dieron referencias de Monterrey



📹 @sergiotrevino9 #CentralFOX pic.twitter.com/BThNaT1p9Q — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) January 2, 2024

“Muy emocionado y contento, me habló mucha gente del club, tengo muchos conocidos que pasaron por acá, vengo con expectativas muy altas. Hablé con Walter Erviti, que es un ídolo por acá, y con Mauro Boselli, que me habló de la Liga. Me dijeron muchas cosas muy buenas”, dijo Rodríguez en sus primeras palabras en suelo mexicano.

El mediocampista defensivo sabe que el equipo de la “pandilla” es uno de los más importantes en México y por eso sabe que tiene que llegar rápido al equipo, adaptarse y empezar a rendir.

“Monterrey es un club muy grande e relevante, fue muy fácil decidirme a venir para acá. El objetivo grupal seguramente será todo, ser principales candidatos en todo y vengo a aportar para que al grupo le vaya de lo mejor”, comentó el jugador argentino.

Jorge “Corcho” Rodríguez era uno de los jugadores más pretendido en el fútbol argentino, debido al gran rendimiento que mostró durante todo el año 2023 dentro de las diferentes chancas en la que jugó. Foto: Daniel Jayo/Getty Images.

El fichaje de Jorge “Corcho” Rodríguez se cerró con la cifra de 3 millones de dólares para que el equipo de Monterrey tuviera el control total de la ficha. Hay que resaltar que este jugador desarrolla su juego como medio de contención y era pretendido tanto por Boca Juniors como por el Inter de Porto Alegre.

Esta era una de las opciones que más solicitaba la afición de los Rayados, que se reforzará después de quedar eliminados en los cuartos de final el torneo pasado y la directiva rápidamente se movió.

Es muy posible que el jugador sudamericano vista por primera vez la camiseta del equipo de los Rayados de Monterrey el sábado 13 de enero, cuando el equipo haga de manera oficial en el torneo clausura 20.

