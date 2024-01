Julio César Chávez y su mensaje de apoyo para su hijo “Júnior” 

Julio César Chávez Jr. ha sido una personalidad del deporte que ha estado constantemente en los medios estos últimos años. Sin embargo, gran parte de esta presencia no se debe precisamente a sus actuaciones sobre el cuadrilátero. El “Júnior” no ha podido superar sus problemas con las adicciones y su padre espera que esto pueda cambiar.

A través de sus redes sociales, el Gran Campeón Mexicano compartió un video en el que le mandó un mensaje a su hijo Julio. El exboxeador azteca reconoció sentir aprecio hacia su hijo, pero al mismo tiempo deseó que dejara de hablar tantas “pendejadas”.

“(A Julio César) lo quiero mucho, Dios te bendiga hijo, y ojalá Dios quiera y te caiga un proyecto de luz, y deja de hablar tantas pendejadas por favor”, dijo Julio César Chávez en su video.

Para todo mexico pic.twitter.com/pvxKvuH1BZ — Julio César Chávez (@Jcchavez115) December 31, 2023

El “Júnior” ha usado frecuentemente sus redes sociales para cuestionar las actitudes de su familia y defenderse constantemente sobre su estado de salud, además de negar sus problemas con las adicciones. Incluso, Chávez Jr. ha utilizado esos medios para denunciar públicamente a su padre y esposa.

“Respecto a mi hijo Julio, la verdad sigue ofendiendo a su esposa y a mí, y todas las pendejadas que dice”, agregó el exboxeador mexicano.

Por otra parte, Julio César Chávez también le respondió a quienes le cuestionan por no haber podido sacar a su hijo de los problemas de adicciones. El exboxeador azteca también tuvo estos inconvenientes en el pasado, pero pudo superarlos. En la actualidad dirige organizaciones de rehabilitación de este tipo de casos, pero no ha podido ayudar al “Júnior”.

“Mucha gente me pregunta por qué no lo ayudo. Las leyes en Estados Unidos son muy diferentes, y si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro”, explicó.

¿Cuál es la adicción de Chávez Jr?

En una entrevista a principios de 2023 para Primera Mano, Julio César Chávez explicó cuál es el problema de adicción en el que el “Júnior” se encuentra sumergido. El expeleador mexicano reveló que el consumo excesivo de pastillas para adelgazar es lo que ha afectado la vida de su hijo en los últimos años.

“Realmente, mi hijo Julio no usa cocaína, no se droga, ni siquiera es bebedor. Su problema es una adicción a las pastillas para bajar de peso, si te tomas 20 o 30 de esas pastillas empiezas a ver ‘moros con tranchetes’, a celar a tu esposa, a hablar mal de tu padre, te empieza a valer la vida. Esa era mi frustración, siempre entraba y salía de esa adicción”, explicó.

