Mariah Carey comparte su celebración de Año Nuevo con un vestido rojo y un toque de glamour

La icónica Mariah Carey, conocida como la diva de “Mariposa”, brindó a sus seguidores un vistazo a su particular manera de recibir el año nuevo a través de un video compartido en Instagram el pasado 31 de diciembre. La artista de 54 años, famosa por sus tradicionales inmersiones en vestidos de diseñador, protagonizó un elegante momento al sumergirse con cuidado en un jacuzzi mientras lucía un deslumbrante vestido rojo cubierto de lentejuelas.

El diseño, con mangas largas y una abertura hasta el muslo, se complementó con un llamativo collar de cadena incrustado de diamantes, mientras que Mariah recogió su cabello en un moño alto. Imágenes adicionales la capturan disfrutando del final del año 2023 y de unas vacaciones en el majestuoso Aspen, Colorado.

En su mensaje de celebración, Carey deseó a todos un “feliz año nuevo saludable, pacífico y feliz”. La publicación atrajo la atención de muchos de sus 13.1 millones de seguidores en la plataforma, quienes expresaron su admiración por el divertido video de fin de año. Comentarios como “Está nadando con un vestido GLAM y joyas que solo Mariah puede hacer, feliz año nuevo MC” y “Reina, te amamos. Feliz año nuevo” inundaron la sección.

Este no es el primer video de Mariah sumergiéndose en vestidos de diseñador, una práctica que ha convertido en parte de su distintivo estilo. En julio de 2022, llevó sus habilidades al siguiente nivel al nadar en el mar de Capri con un elegante vestido negro.

El elegante atuendo de noche de la cantante de “Fantasy” surge tras anunciar su separación de Bryan Tanaka a través de Instagram el 26 de diciembre. En sus palabras, compartió que la decisión de seguir caminos separados fue mutua y expresó profundo respeto y gratitud por los siete años de relación. “Los recuerdos que creamos y la colaboración artística quedarán grabados en mi corazón para siempre”, afirmó Tanaka.

Con su estilo único y su emotiva separación, Mariah Carey continúa siendo una figura fascinante para sus seguidores, cerrando el año de una manera que solo ella podría hacer.

All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey rompe récords en las Listas Billboard Global

La emblemática canción de Mariah Carey, “All I Want for Christmas Is You”, continúa su reinado en las listas Billboard Global, consolidándose como un clásico navideño imparable. Según la última actualización con fecha del 6 de enero de 2024, la canción ha alcanzado un récord al permanecer 18 semanas consecutivas en el puesto número 1 en la lista Billboard Global 200. Asimismo, lidera el Billboard Global Excl. U.S. por 13 semanas, igualando otra marca significativa.

Lo llamativo de esta hazaña es que tanto el top 10 completo de ambas listas como los 19 primeros títulos del Global 200 son temas navideños, siendo esta la mayor concentración de éxitos festivos en los primeros lugares desde que estas listas se iniciaron en 2020. En comparación, el año pasado, en las listas del 7 de enero de 2023, el top 10 del Global 200 y las primeras siete canciones del Global Excl. U.S. también estaban dominadas por canciones navideñas.

Las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S. evalúan la actividad de streaming y ventas de más de 200 territorios en todo el mundo. El Global 200 incluye datos mundiales, mientras que el Global Excl. U.S. abarca datos de territorios que excluyen a Estados Unidos.

