Revelaciones para el 2024 de los 12 signos del zodiaco por Nana Calistar

ARIES – REVELACIONES 2024

¡Ey Aries! Prepárate para un 2024 muy movidito y lleno de cambios. Iniciarás el año con dieta y ejercicio para el mes de mayo habrás logrado tu objetivo físico y culminará con cirugía plástica. Tener mucho cuidado con accidentes en casa y con pérdidas materiales por descuido. Las relaciones están en el centro de todo, así que vas a tener que aprender a aceptar a los demás tal como son, sin olvidarte de lo que tú necesitas. No te emociones demasiado rápido, controla esa impulsividad y aprende a hablar las cosas. Sí, sé que a veces puedes ser un torbellino, pero este año es para que encuentres un equilibrio. En lo laboral se muestra un escenario estable sin embargo existe la posibilidad de mejorar tus ingresos o la obtención de un mejor puesto. Un compañero del trabajo renuncia o se cambia y te dejará gran vacío en el mes de marzo-abril.

Arrancamos el año con toda la energía para alcanzar tus metas, bien enfocada en la tierra. Pero hacia finales de enero, el aire se apodera del cielo, volviéndolo más intelectual y ligero, esto te va a beneficiar mucho si quieres poner un negocio o alguna cuestión que te duplique tus ingresos. ¡En marzo la cosa se pone fuerte! Así que carga pilas en enero y febrero para lo que viene. Mucha suerte en juegos de azar en los primeros 3 meses del año. Incremento en el trabajo y un viaje a playa en meses de enero a marzo. Darás pie a una relación clandestina en caso de estar soltero o soltera. Es probable que haya un embarazo en la familia y será niña, puede ser de hermano o hermana o primos cercanos. Muchos cambios en los próximos meses estarán envuelto en cuestiones sentimentales pues se visualiza un triángulo amoroso que se dará a mediados de año.

Marzo trae el sol a tu signo, y con Mercurio también en Aries, prepárate para sentirte impulsivo y con ganas de acción, querrás lograr mil cosas, pero de tantas no harás ni una. Pero ojo, el 25 de marzo inicia la temporada de eclipses con uno lunar en Libra, seguido por el gran evento del año, el Eclipse Solar Total en Aries el 8 de abril. Grandes oportunidades van a llamar a tu puerta, pero controla esa energía. ¿Boxeo, artes marciales, yoga? Haz algo para liberar tensiones. Mejora en sueldos e ingresos a mediados de año. Compromiso en puerta o boda, el amor llegará en su máxima expresión. Deberás de tener cuidado con cuestiones que tengan que ver con compra o venta pues podrías sufrir un engaño el cual te haga perder buena cantidad de dinero.

En mitad de año, con Júpiter en Géminis y los planetas retrocediendo, toca repensar sueños, autoestima y las heridas del pasado, ya es momento de sanar y no seguir aplazando nada. ¡Momento de conectar contigo mismo, paciencia y espiritualidad! Una enfermedad en miembro de tu familia los pondrá algo tensos, pero al final las cosas saldrán bien, viene cirugía de un familiar entre el mes de febrero y mayo. Deben aprender a soltar un poco sus sentimientos y conocer más lo que les rodea, su familia será punto clave para madurar y para darse cuenta lo que tienen y no valoran. Compromiso de bodas antes del mes de octubre y embarazos no deseados estarán muy fuertes en tu familia. Posibilidad de cambio de domicilio entre los meses de marzo y julio.

En el último trimestre, ten cuidado con las tensiones y heridas en las relaciones, infidelidades, mentiras y maltratos, sobre todo con el eclipse solar en Libra y Marte en Leo. Aprende a mantener la calma, vive el presente y conecta con tu lado espiritual. La meditación será tu aliada este año. ¡Vamos Aries, a arrasar con el 2024!

TAURO – REVELACIONES 2024

Este año que llega se inicia con todo, especialmente para ti. Júpiter está en modo directo desde la primera semana, y tienes dos opciones: o te subes al tren de la acción y el movimiento, o te quedas lamentándote por los golpes que te da la vida. Pero vamos, sé que no eres de los que se quedan, quietos, así que a moverse se ha dicho, ve por lo que mueve tu vida y tu mundo, debes enfocarte y dirigirte a eso que te hace feliz, no es momento de perder el tiempo ya en nada, ya fueron muchos años y es necesario salir de tu zona de confort. Es probable una compra grande ya sea vehículo o casa entre los meses de febrero y junio. Amistad sufrirá accidente de gravedad. En la salud problemas renales y dolores musculares que te traerán muy estresado o estresada, debes atenderte a la brevedad y no dejar pasar mucho tiempo pues podría complicarse todo. Llegada de un nuevo miembro a tu familia o embarazo en este año. Una oferta laboral muy buena que te hará mejorar mucho económicamente; no suelten nada de lo que tienen hasta asegurar la nueva propuesta. Probabilidad de cambio de vehículo o compra de uno, problemas en los huesos, ya sea por alguna fractura o golpe que los dejará lesionados por 1 o 2 semanas.

Y ojo, en enero Urano también se pone en marcha. Si no te preparas en las primeras semanas, prepárate para cambios inesperados a partir del 28 de enero, estos cambios serán en todos los sentidos sobre todo en el área sentimental. La vida te está empujando al cambio desde 2019, ¡y aún hay más trabajo por hacer hasta 2027! Así que no te duermas en los laureles. En caso de iniciar el año ya con una relación posibilidades de boda en los primeros seis meses del año o separación en los meses de julio-agosto, hay que tener mucho cuidado en estas fechas pues si no existe un compromiso firme una tercera persona podría aparecer y hacer dudar sobre el amor que la pareja se profesa.

Los eclipses de marzo y abril van a remover el caldero de tus relaciones. Es momento de poner en valor tus necesidades sin olvidar a los demás, pero con valentía y encarando la realidad, ya deja de hacerte pendej… Te estás flexibilizando y empoderando. Arreglas documentación pendiente. El pasado retornará con una persona que te dañó mucho y en el 2024 seguirá dándote guerra sin embargo solo te comerás la torta porque no querrás nada serio con esa persona, te has enamorado de tu libertad y será difícil perderla. Mejora en sueldos e ingresos a mediados de año.

En mayo, el Sol entra en Tauro, acompañado por Venus y Mercurio. Prepárate para una temporada enriquecedora. Trata de cuidar mucho tu autoestima y no permitir que nadie te haga sentir menos de lo que sabes que vales. Pero tranquilo, hacia finales de mayo, Júpiter se muda a Géminis, y la vida baja un cambio. Aprovecha para expandir tus conocimientos y disfrutar de la vida desde un lugar más relajado.

Pero atención, Urano sigue en la jugada, así que nada de dormirse en los laureles. En el último cuarto del año, con los eclipses de septiembre y octubre, vuelven a la carga los temas de relaciones y si estas en una estará en una cuerda floja. Mucha intensidad emocional, empatía y cambios a lo grande. Plutón regresa a Capricornio, marcando el cierre de viejas estructuras y construyendo algo nuevo. Tendrás trabajo, pero te sentirás en sintonía con la energía del momento. ¡A darle con todo, Tauro! Viene muy fuerte para ti la parte de la profesionalización, posibilidades de iniciar o concluir estudios o realizar algún curso que les ayudará mucho para un trabajo que podría llegar entre los meses de agosto – noviembre, podrían emplearse en otros trabajos meses antes pero el trabajo bueno y estable se ve en esos meses. Deberás de tener cuidado con cuestiones que tengan que ver con compra o venta pues podrías sufrir un engaño el cual te haga perder buena cantidad de dinero. Si están iniciando el año con una relación habrá discusiones fuertes y rompimiento, sin embargo, será un ir y venir ya que regresarán a los pocos días. 4 viajes importantes a lo largo del año entre ellos dos con una persona muy especial y uno con familia o laboral.

GÉMINIS – REVELACIONES 2024

Prepárate porque tu horóscopo para el 2024 viene cargado de buenas vibras y oportunidades de crecimiento, pero si te apendej… todo se irá a la borda. Esto no es solo un año, es tu momento para brillar. Mejorarás mucho en tu aspecto físico pues le entrarás duro a dietas y ejercicios, debes de ser una de tus metas más importantes pues será la forma de expresarle a tu cuerpo cuento lo amas. Pleitos con persona de piel blanca que llegó en el 2023 a tu vida y en el 2024 termina amistad. Perdonarás a personas del pasado quienes los dañaron, pero no volverán a caer en el mismo error pues el orgullo que manejarán será más fuerte que cualquier otro sentimiento. Iniciarás un curso o culminas uno entre los meses de junio – julio. Podrían entrar en conflictos con personas de su familia debido a desacuerdos en la compra de un artículo grande.

Desde el primer día de enero, Júpiter está directo en Tauro, y eso significa que se activa una energía poderosa que influye en tus valores y recursos. Pero ojo, no dejes que el ego y la avaricia se apoderen de ti. Mantén la calma, sé consciente de los cambios y estarás en buena forma. Te llegarán noticias de una persona a la que tienes mucho que no ves y vendrá un desprendimiento de una persona la cual fallecerá o se cambiará de ciudad. Año de mucho amor y consolidación, la felicidad ha llegado a ti y el 2024 será tu mejor año en lo que respecta al amor y a la pareja pues comenzarás a sentirle sabor a la vida.

Enero arranca con una mezcla de energía de tierra y agua, perfecta para sembrar nuevas semillas en tu vida, proyectos, relaciones amorosas, cambios de casa se verán excelentes. Pero la magia llega en febrero, cuando el Sol entra en Acuario y el aire se apodera del escenario. Te sentirás más acorde contigo misma, más movida, concentrada y cómoda, eso te ayudará a lograr metas de bajar de peso o realizar algún viaje que ha pospuesto. Si has sembrado con paciencia y perseverancia, prepárate para sentir alivio. Deben aprender más de las personas que les rodean y no querer siempre hacer las cosas por su cuenta, pues necesitarán mucho apoyo de la parte de la familia. Podrías cometer indiscreciones las cuales harán que tu familia sufra una separación sin embargo un nacimiento hará que la familia esté más unida que nunca.

Ahora, atención a marzo y abril, porque la energía se intensifica. Momentos de alto voltaje en tus relaciones, con deseos de imponer tus necesidades y entender que el otro tiene las suyas, esto puede hacer que vengan peleas y discusiones. Aquí, el diálogo es clave. Escucha, comunica, sé empático y respeta las ideas del otro. Es un momento crucial que puede hacer más fuerte o romper una relación.

Pero la estrella del espectáculo llega en la segunda mitad del año con Júpiter entrando en tu signo. Esto es como una inyección de energía positiva que te va a cambiar la manera de ver la vida. Proyectos con tu pareja o amistad los cuales los unirán más que antes. Deberás de cuidar más tu carácter endemoniado que te cargas pues podrías perder grandes personas hasta tu pareja en caso de tener una relación. Mucha suerte en juegos de azar en los primeros 2 meses del año.

Despedida de un familiar. Una enfermedad respiratoria en la familia traerá ciertas complicaciones y familiar terminará hospitalizado. Si te preparas para ello en los meses anteriores, prepárate para un impulso que enriquecerá tu vida. ¡Aprovecha cada oportunidad, que el 2024 es tuyo!

CÁNCER – REVELACIONES 2024

El 2024 viene con todo, y tu horóscopo tiene detalles jugosos. Arrancamos fuerte en enero, ¿listo para una Luna Nueva en Capricornio el día 11? Esto es como una invitación del universo para poner el foco en lo material, sembrar esas semillas y construir una realidad nueva, ya no te duermas en tus laureles que es momento de trabajar en cumplir sueños y metas. ¡Productividad a tope! Familiar sufre accidente en los primeros tres meses del año. Se visualizan varios viajes y buena entrada de dinero pues les llegarán dos oportunidades bastantes buenas en las cuales se podrán mejorar los ingresos de una manera bastante buena. En el 2024 vienen retornos y cambios en tus sentimientos, maduración y probabilidad de cambios de residencia.

A mediados de enero, con el Sol en Acuario, la cosa se pone un poco tensa. Plutón te empuja a soltar un poco los amarres emocionales, pensar más en los demás y menos en tus propias necesidades. Prepárate para una etapa de entrenamiento en febrero y principios de marzo. ¿El objetivo? Ser más libre e independiente sin perder tu esencia emocional. ¡Relaciones auténticas en camino! Un familiar va a tener mucho que ver en sus mejoras económicas y en la posibilidad de un negocio que tiene que ver con ventas. El 2024 será un año de perdonar, profesionalizarse e iniciar nuevo ciclo en área laboral. Muchos viajes, uno de ellos a playa con una persona con la que estarán saliendo o será tu pareja.

Atención a los eclipses de marzo y abril, van a sacudir tus relaciones amorosas y podrían entrar en crisis. Grandes cambios pueden ocurrir, desde fortalecer lazos hasta enfrentar crisis intensas que vendrán acompañadas de problemas de salud mental como estrés, ansiedad y depresión. El 25 de marzo puede poner tus emociones en primer plano, así que mantén la calma. Se vienen grandes movimientos para los cánceres, deben aprender muchas cuestiones pues podrían llevarse grandes sorpresas en corto plazo. Será un año de muchos cambios, lograrán el equilibro y la estabilidad pues hay muchas posibilidades de compromisos o matrimonios para quienes ya tienen pareja. El 2024 será un año de perdonar, profesionalizarse e iniciar nuevo ciclo en área laboral.

El segundo trimestre trae la energía de aire con Júpiter en Géminis, generando tensión mental y emocional, no permitas que las cosas se salgan de tus manos y tus planes y proyectos se los lleve el carajo. Desapegarte y ser racional será clave. Pero no te preocupes, cuando llega la temporada Cáncer a finales de junio, la cosa cambia. Disfruta del placer, conecta contigo mismo y valora tus relaciones antes que sea demasiado tarde. Iniciarás el año 2024 algo triste al no poder concretar una propuesta sentimental, te darás cuenta de que buscas algo estable y ya no solo pasar el resto con alguien. Familiar mayor cae en cama entre los meses de febrero y junio va a ser muy difícil que salga adelante más no imposible.

Los meses de verano son tu tiempo para evaluar deseos, sueños y hasta considerar cambios importantes, lo que no ha resultado será momento de cambiarlo. ¿Nuevo curso, cambio de residencia? En septiembre, podrías dar el paso definitivo para tu nueva vida. Los eclipses del 18 de septiembre y 2 de octubre aportarán luz emocional. Estarás sensible, pero con energía para fortalecer relaciones amorosas e inclusive de amistad. Muchos viajes, uno de ellos a playa con una persona con la que estarán saliendo o será tu pareja. Año de mucho sexo tengas o no una relación, le darás vuelo a la caricia. Habrá una situación que les quitará el sueño que tendrá que ver con el pasado, si siguen atormentándose por lo que no fue, jamás lograrán consolidar algo nuevo

El último trimestre del año es decisivo para tus cambios estructurales. Analiza con detalle y mantén el enfoque en tu destino final. Un final de año dinámico, con la influencia de los eclipses y la reflexión de todo lo que se movió meses atrás. Perdonarás a personas del pasado quienes los dañaron, pero no volverán a caer en el mismo error pues el orgullo que manejarán será más fuerte que cualquier otro sentimiento. Iniciarás un curso o culminas uno entre los meses de julio – noviembre.

¡Prepárate para un año emocionante y desafiante que te hará más fuerte e independiente! Piensa en los demás, pero no te olvides de ti mismo. ¡A conquistar el 2024!

LEO – REVELACIONES 2024

El 2024 se asoma con todo, y tu horóscopo promete una montaña rusa emocionante. Arrancamos fuerte con Júpiter directo y la energía de Capricornio, impulsándote a moverte y organizar tu año. Se visualiza un amor muy fuerte que te hará ver tu suerte, pero a la vez comprenderás tantas cosas que no entendías, podría significar el amor de tu vida, pero personas y familia que los rodea no permitirán dicho compromiso. Es probable una compra grande ya sea vehículo o casa entre los meses de marzo y junio. Amistad sufrirá accidente de gravedad. Estarán muy indecisos en cuestiones del amor pues tendrán varias oportunidades de concretar algo sólido sin embargo ciertos miedos te impedirán dar el sí o ese primer paso hacia la persona que te atrae, preferirás cero compromisos y dedicarte de lleno a tu área profesional y a mejorar físicamente.

Este año es un recordatorio de que no estás sola en el mundo. Los eclipses de marzo y abril te traen conexiones significativas, así que abre tu corazón y sé empática, podrías comenzar una relación amorosa en dichos meses. Es hora de flexibilizar la seriedad y disciplina, ¡relájate un poco! Las cosas son mas simples de lo que crees e imaginas. Un año bastante bueno, muchos cambios que les beneficiarán, sin duda será un excelente año, entre los meses de mayo y agosto logro profesional hará que la familia se reúna. Se darán cuenta quién realmente les convienen en su vida y a quien hay que soltar.

En el segundo trimestre, tu creatividad se dispara con la energía de Aries. Pero ojo, maneja la agresividad y recuerda lo aprendido sobre vivir en sociedad. Diversifica y encuentra soluciones nuevas en el tercer trimestre, ¡aprovecha esa luz del sol para crecer intelectualmente y ser más auténtica! Toma algún curso, diplomado, profesionalízate que eso te va a dar armas laborales más fuertes. El 2024 viene cargado de oportunidades tanto en el amor como en lo laboral, si anteriormente se habían sentido frustrados al no concretar nada en cuestión sentimental el próximo año se ve excelente para que la racha de salación que han venido cargando termine.

Los eclipses de septiembre y octubre ponen el foco en tus relaciones, si una no es sólida eso se va a terminar a la brevedad. Algunas podrían fortalecerse, otras llegar a su fin. Muéstrate generosa y auténtica, eres como un faro para los demás. Este año es tu oportunidad para aprender a guiar sin perder tu brillo. Cierre de ciclos entre los meses de marzo y abril, terminarán una relación de amistad que había estado algo confusa y con dudas sobre la lealtad de tu amigo o amiga. Quinceañera de familiar en los últimos meses del año. Familiar se va a vivir al extranjero. Una amistad se separa o divorcia, necesitará mucho de tu apoyo. Se visualiza una oportunidad muy buena de trabajo o cambio que traerá mejoras económicas muy buenas. Una boda en la familia o bautizo, evento en que el color blanco será clave. Familiar cae en cama por varios días, pero logrará reponerse, aunque tendrá que cuidarse mucho más adelante.

¡Leo, este año es tu escenario para crecer, ser auténtica y brillar más que nunca! Aprende de tus relaciones, sé ese faro consciente y amoroso. ¡Conquista el 2024 con tu luz única!

VIRGO – REVELACIONES 2024

El 2024 se presenta como un descanso profesional para ti, pero no te preocupes, ¡viene cargado de oportunidades en el amor y las relaciones! Así que relájate y prepárate para un año de crecimiento personal. Necesitarás organizar tu tiempo pues estarán muy ocupados al punto de poner en riesgo tu salud. Rompimiento de una relación y embarazo en un integrante de la familia, el rompimiento puede venir por parte de una amistad muy cercana o familiar. En el amor se consolidarán muchas cuestiones pues si tienes ya una pareja podría darse un compromiso más fuerte y sólido.

Arrancamos el año con mucha energía y propósitos nuevos. Tu mente estará a full con ideas sociales y comunitarias. ¡Es el momento perfecto para plantar esas semillas de cambio! Te gusta mucho ayudar a los mas necesitados trata de hacer una actividad de esa índole que eso te llenara el alma y el corazón. Se visualiza crecimiento en la familia ya que se ve un nacimiento en el transcurso del año, va a traer muchas bendiciones y uniones familiares. Retorno de amistad con la que se habían alejado por malentendidos y chismes de terceras personas. En el amor se consolidarán muchas cuestiones pues si tienes ya una pareja podría darse un compromiso más fuerte y sólido. Varios viajes en el año y boda de amistad después del mes julio, harás un viaje por boda. Un familiar va a tener mucho que ver en sus mejoras económicas y en la posibilidad de un negocio que tiene que ver con ventas.

En febrero y marzo, toca entrenar esas habilidades sociales. Conéctate con tus grupos, amigos y familia desde el corazón, sal de la rutina y disfruta la vida. Pero cuidado, porque los eclipses de marzo y abril pondrán a prueba tus relaciones, así que si estas en una estará en una cuerda floja en esa época. Algunas podrían cambiar, pero recuerda, ¡todo es para tu crecimiento personal! Varios viajes en el próximo año y boda de amistad después del mes julio, harás un viaje por boda. Les vienen dos amores muy importantes de piel blanca, estarán algo confundidos pues dejarán huella en sus vidas en caso de estar soltero o soltera, de igual forma un desprendimiento dolerá mucho y quizás te arrepientas de muchas cuestiones que no hiciste. Podrías casarte inclusive pues se visualiza unión muy fuerte con persona mayo que tú, puede que sea la pareja que tienes en caso de tener.

Con Urano y Júpiter en acción, prepárate para sorpresas y un deseo insaciable de conocimiento. Tu mente y corazón se enriquecerán, así que mantén la mente abierta. Mejorarás mucho en tu aspecto físico pues le entrarás duro a dietas y ejercicios, debes de ser una de tus metas más importantes pues será la forma de expresarle a tu cuerpo cuento lo amas. Pleitos con persona de piel blanca que llegó en el 2023 a tu vida y en el 2024 termina amistad.

La segunda mitad del año trae introspección. Es momento de evaluar sueños, patrones y heridas emocionales para que no sigan sangrando dichas heridas. ¡Pero no te preocupes, saldrás más fuerte y brillante! Familiar cae en cama por varios días, pero logrará reponerse, aunque tendrá que cuidarse mucho más adelante. Visitas de familiares que están en el extranjero y ya tienen tiempo de no ver.

Y al final del año, con Plutón en Acuario, se inicia un ciclo de transformación en tus ideas y relaciones. Mantén la mente abierta y prepárate para mantener esos cambios. Este será tu año para el amor y la amistad. ¡Disfruta del viaje y brilla con todo tu esplendor!

LIBRA – REVELACIONES 2024

Este año que recién empieza viene con todo, así que prepárate para ponerte las pilas. Tendrás que enfrentar retos, pero no hay problema, porque es la oportunidad perfecta para mejorar tu forma de decidir las cosas y reforzar esos valores que te definen. Este nuevo año terminará el cariño o el amor por una persona quien no mostró mucho interés por ustedes. Es probable que se dé la oferta de cambiar de casa o de auto en este año que inicia y la posibilidad de un viaje en compañía de persona amada. Cambios en cuestión de tus sentimientos, serán muy maduros a la hora de elegir una pareja. Te viene un año con muchas oportunidades, sin duda mejorarán muchas cuestiones que los habían tenido preocupados. Año de grandes cambios en los cuales te sentirás algo triste esta noche por lo que se va. Nuevas amistades y posibilidad de realizar algún curso o retomar ciertos estudios.

Eso sí, déjame decirte que resistirte a los cambios no es opción. Si te aferras demasiado a la rutina, vas a tener problemas. Este año te toca ser más auténtica e independiente. Nada de dudar, ¡es momento de que te hagas valer!

Al principio del año, sentirás esa energía trabajadora y enfocada con la Luna Nueva en Capricornio. Pero ojo, tocará tomar decisiones difíciles. En enero, la onda de Acuario te pondrá en modo social y comunicativo. Conocerás a gente con ideas locas, ¡así que ábrete a lo nuevo! Es probable que en lo laboral pienses cambiar de trabajo pues te llegará una oferta muy buena sin embargo habrá más trabajo y más estrés laboral. Iniciará ciclo cargado de amor en tu vida pues la persona indicada ha llegado o llegará en caso de iniciar el año soltero o soltera. Mejoras en los ingresos y proposición de matrimonio en la familia. El amor te hará una mejor persona pues se vienen grandes cambios en tu temperamento y carácter que te beneficiarán y te harán crecer como persona. Momentos de suma alegría por compromiso que se consolida o boda en puerta a mediados de año, ya vas a salir.

Marzo trae un eclipse lunar en tu signo que puede cambiar algunas cosas en tus relaciones. No te relajes, porque en abril con el eclipse solar en Aries, te van a pedir que seas auténtica y no pierdas tu esencia. El amor te hará una mejor persona pues se vienen grandes cambios en tu temperamento y carácter que te beneficiarán y te harán crecer como persona. Momentos de suma alegría por compromiso que se consolida o boda en puerta a mediados de año, ya vas a salir. Necesitarás organizar tu tiempo pues estarán muy ocupados al punto de poner en riesgo tu salud

Llega mayo y Júpiter en Géminis te va a dar ese impulso social que necesitas. Prepárate para un verano lleno de diversión y nuevas amistades. Pero en junio, con Lilith y Saturno, puede que sientas una cierta dificultad para disfrutar. No temas expresarte y conecta con tu lado más femenino. El 2024 viene cargado de oportunidades tanto en el amor como en lo laboral, si anteriormente se habían sentido frustrados al no concretar nada en cuestión sentimental el próximo año se ve excelente para que la racha de salación que han venido cargando termine.

El verano será para reflexionar y valorar todo lo aprendido. En septiembre, un eclipse te hará conectar con tus emociones más profundas. Puede que te enamores o decidas dedicar tu vida a los demás. Se visualiza un amor muy fuerte que te hará ver tu suerte, pero a la vez comprenderás tantas cosas que no entendías, podría significar el amor de tu vida, pero personas y familia que los rodea no permitirán dicho compromiso. Pero atención, porque con el Sol entrando en tu signo en septiembre y un eclipse solar en octubre, prepárate para cambios radicales. Grandes crisis y transformaciones te esperan, así que sé consciente de lo que te aportan los demás y de lo que te hace brillar. Se viene un periodo de mucha consciencia personal. ¡Vívelo con intensidad y sin miedo al cambio!Se visualiza crecimiento en la familia ya que se ven dos nacimientos en el transcurso del año, va traer muchas bendiciones y uniones familiares.

ESCORPION – REVELACIONES 2024

¿Listos para el 2024? ¡Va a ser un año movido! Prepárate porque Plutón, tu regente, se muda a Acuario. Despídete de viejas formas y hábitos, y sí, eso puede significar perder a gente que ya no suma en tu vida. Pero tranquilo, es para tu crecimiento. Viene un año muy perro cargado de ciertos sucesos que te enseñarán a valorar tu vida, un cambio de domicilio, casa o viaje a mediados de año te va a dar mucha esperanza en crecer económicamente. Te llegarán propuestas de un empleo que tiene que ver con medios de comunicación o de una empresa grande, te dejará muy buenos ingresos y la oportunidad de viajar mucho. Viene mucho éxito en los negocios, cualquier proyecto que realices para mejorar los ingresos te vendrá súper bien pues tendrás grandes resultados.

El 2024 viene cargado de oportunidades tanto en el amor como en lo laboral, si anteriormente se habían sentido frustrados al no concretar nada en cuestión sentimental el próximo año se ve excelente para que la racha de salación que han venido cargando termine. Se cierran ciclos de inestabilidad y les dará por buscar una relación estable, esta se concretará a mediados de año y hay muchas posibilidades que sea con una amistad.

En los primeros meses, vas a conocer gente diferente, con ideas locas. Sí, será difícil soltar lo antiguo, pero te prometo que será un cambio tremendo. ¡Ábrete a lo nuevo! El eclipse lunar en marzo te va a ayudar a encontrar equilibrio en tus relaciones. Recuerda, no eres propiedad de nadie y nadie te pertenece, además que eres perra sin dueño y nunca te dejas de nadie. Es hora de fusionarte con el otro desde un lugar liberador e independiente. Pudieras cometer ciertos errores graves si llegas a permitir que una persona de piel blanca se mete en tu vida y en la de tu familia. Deberás aprender a no esperar nada de nadie y centrar tu tiempo y energía en tus metas y sueños personales, no le des valor a quien no lo merece y no finjas sentimientos que no sientes.

Después, viene Júpiter en Géminis, algo incómodo, pero útil. Te va a hacer replantearte cómo amas y te relacionas. Estarás más reflexivo, evaluando tus sueños y heridas. Prepárate para una mitad de año productiva. Un proyecto podría quedar solo en planes pues estarán demasiado ocupados en otras cuestiones que descuidarán proyectos personales. Ten cuidado con una persona que llegará de fueras pues te hará pasar malos ratos y lastimará tu corazón.

En septiembre, Plutón vuelve a Capricornio y con un eclipse lunar parcial en Piscis, salen a flote temas emocionales. Apóyate en tus seres queridos y fortalece tus relaciones. Amistad termina relación y necesitará mucho de tu apoyo. Se viene un conflicto familiar que podría alejar a miembros de la familia entre ellos tíos o primos. Es probable que sientas atracción por una amistad que te rondará mucho. Si inicias el año en una relación la vida y dos personas les pondrán muchas trabas que pondrá en una cuerda floja su relación, de ambos dependerá sacarla adelante. Familiares que no se habían visto desde hace tiempo retornan, es importante que cierren ciclos donde hubo cuestiones pendientes o de lo contrario no podrán avanzar en muchas cuestiones. Muchos viajes muy importantes durante el año, en su mayoría con el ser amado o familia. Deben de tener mucho cuidado en qué invierten su dinero ya que hay fraudes en puerta que podría desestabilizarlos al iniciar el año.

Un familiar va a tener mucho que ver en sus mejoras económicas y en la posibilidad de un negocio que tiene que ver con ventas. Se visualiza crecimiento en la familia ya que se ven dos nacimientos al finalizar el año, va a traer muchas bendiciones y uniones familiares.

La última parte del año con Plutón directo en Capricornio marca el momento de materializar lo que has trabajado. Y en noviembre, Plutón en Acuario inicia un nuevo ciclo. Es hora de compartir tu sabiduría con el mundo. Después de este año, te sentirás más ligero y abierto a lo nuevo. ¡Nuevas amistades y vínculos te esperan! ¡A disfrutar! 2 viajes grande y 4-7 a lugares algo cercanos, te la pasarás genial pues varios de ellos serán con personas a las que quieres y valoras mucho. En la salud cuidar mucho pies y órganos masculinos o femeninos pues podrían aparecer problemas en la matriz por quistes, inflamaciones.

SAGITARIO – REVELACIONES 2024

Prepárate porque el 2024 es tu año para brillar desde el primer día. Júpiter, tu regente, está en acción, poniendo fin a momentos complicados y devolviéndote la sonrisa. Solo un consejo: controla un poquito el ego, que estarás radiante. No se trata de deslumbrar, sino de guiar y ser un faro para los demás. ¡Vas a ser un guía en todo sentido! Se ven dos amores muy importantes que te moverán el suelo o inclusive podrías cometer ciertas locuras, en el mes de agosto a noviembre se ven tristezas por perdida de un ser querido. Deben de aprender a soltar el pasado e iniciar ciclos nuevos, 2 amores fuertes el próximo año uno de piel blanca y uno de piel aperlada dejarán huella en tu vida sin embargo persona del pasado seguirá dando lata los primeros meses del año. Dos propuestas muy buenas de negocio una llegará antes del mes de febrero. Es probable que te enfrentes a cuestiones de tu pasado que te impedirán superarte o realizar ciertas cosas, la vida te llenará de nuevas oportunidades laborales pues hasta vendrán ofertas para que cambies tu lugar de residencia. Año de desprendimiento y renacimiento, pasarás por situaciones complicadas en los primeros 3 meses pues descubrirás grandes secretos que te habían ocultado tanto en tu familia como con tus amistades, tocarás fondo con una situación que se presentará en el mes de febrero y te hará valorar más lo que eres y hacia donde te diriges. Momentos de suma alegría por la llegada de personas del pasado quienes significaron mucho en tu vida aparecerán.

Plutón en Acuario viene con cambios sociales y culturales. Prepárate para conectar con diferentes grupos y comunidades. Serás la dirección y el enfoque que muchos necesitan. Pero ojo, en las relaciones, los eclipses de marzo y abril van a poner a prueba tu autenticidad. ¿Hasta dónde te entregas y eres tú mismo? Amistad en quien confiabas demasiado te pondrá en un apuro o situación algo compleja en los meses de febrero o marzo y habrá distanciamientos, se solucionarán los problemas a las pocas semanas, pero las cosas jamás volverán hacer como antes. Recuerda que se requieren muy poco para que dos personas estén juntas, no te la compliques, el amor no te va a llegar ya construido, sino que necesitarás realizarlo con la persona que tú elijas. Terminará el cariño o el amor por una persona quien no mostró mucho interés por ustedes. Es probable que se dé la oferta de cambiar de casa o de auto en este año que inicia y la posibilidad de un viaje en compañía de persona amada.

En abril, la conjunción de Júpiter y Urano trae sorpresas y cambios inesperados. Prepárate para luchar por relaciones auténticas y libres, donde ambos crezcan juntos. A partir de mayo, con Júpiter en Géminis, prepárate para diversión máxima y actividad intelectual. Aprender idiomas, hacer cursos y conocer gente nueva serán el foco. ¡Será un verano increíble! El último tramo del año será más tranquilo, ideal para revisar patrones y estructuras. Los eclipses de septiembre y octubre iluminarán tus heridas y te conectarán con tu niño interno. Se visualiza un amor muy fuerte que te hará ver tu suerte, pero a la vez comprenderás tantas cosas que no entendías, podría significar el amor de tu vida pero personas y familia que los rodea no permitirán dicho compromiso. Una enfermedad respiratoria en la familia traerá ciertas complicaciones pues será muy contagiosa.

Comprenderás mejor a los demás y equilibrarás tus relaciones. Mucho interés en lo que viene siendo la cirugía plástica y posibilidades de realizar algún arreglo. Para cerrar el año, con Júpiter retrogradando, tendrás tiempo de digerir todo lo aprendido. ¡Un año lleno de acción, trabajo duro, novedades, amor y diversión te espera, Sagitario! ¡A disfrutarlo al máximo!

CAPRICORNIO – REVELACIONES 2024

El 2024 arranca con todo tu poder. Marte está en tu rincón desde enero, y con el empujón de Júpiter en Tauro, ¡prepara tus metas y proyectos desde ya! La Luna Nueva en Capricornio el 11 de enero es como tu semilla mágica para un año lleno de sorpresas y novedades. Año de consolidar metas y sueño, tienes muchas posibilidades de lograr una meta por la que has luchado desde hace mucho, se materializará a más tardar a mediados de año. Surgirá el interés de una amistad hacia ustedes muy pronto, si ya tienes un compromiso deja las cosas en claro desde el inicio. Una enfermedad en miembro de tu familia los pondrá algo tensos pero al final las cosas saldrán bien.

Cuida mucho las amistades pues viene mucha desintoxicación en tu vida, quitarás todo eso que te estorba y hace daño. Debes cuidar más tu salud pues problemas con estómago y área de los pies y rodillas podrían presentarse. Cuídate mucho de accidentes automovilísticos y de robos pues se visualizan en los primeros 3 meses del año.

Plutón se despide de tu signo el 23 de enero, marcando el fin de una era de transformación. Evalúa las nuevas estructuras y pensamientos que has adoptado desde el año 2008. ¡Es hora de cambiar patrones más sociales y comunicativos! 2 viajes grandes entre ellos playa y lugar de montañas a lo largo del año y otras salidas a lugares relativamente cercanos. Te viene un cambio en cuestión física ya sea por cirugía o te someterás algún tratamiento para mejorar tu aspecto.

Aunque Plutón se va, aún hay un último round del 3 de septiembre al 20 de noviembre. Participa activamente para evitar sorpresas desagradables. ¡Lo que no sueltes tú, la vida lo hará por ti! Es probable que te enfrentes a cuestiones de tu pasado que te impedirán superarte o realizar ciertas cosas, la vida te llenará de nuevas oportunidades laborales pues hasta vendrán ofertas para que cambies tu lugar de residencia.

Desde el 1 de julio, Saturno (tu regente) entra en modo retro en Piscis. Con Neptuno y Quirón, es momento de revisar tu vulnerabilidad y cómo has estructurado tus sueños. Diferencia entre lo real y lo ficticio en tus relaciones. Errores y traiciones quedarán en el pasado después de la mitad del año y aprenderás a perdonar a quien te dañó sin embargo romperás cualquier contacto o camino que te conduzca hacia esa persona.

Los eclipses de septiembre y octubre serán clave. El 18 de septiembre, en Piscis, quitará velos y despejará tu camino. El 2 de octubre, con el eclipse en Libra, afianzarás vínculos y buscarás la unión a través de la comunicación. Es probable que la vida les ponga en una situación muy complicada entre los meses de febrero y marzo, dicha situación les hará valorar a su familia y su propio tiempo. Les vienen dos amores muy importantes de piel blanca, estarán algo confundidos pues dejarán huella en sus vidas. Si están iniciando el año con una relación habrá discusiones fuertes y rompimiento, sin embargo será un ir y venir ya que regresarán a los pocos días.

Después del 20 de noviembre, Plutón se va de vez. ¡Respira profundo! Después de este 2024 intenso, estarás lista para enfrentar el nuevo mundo con madurez y conciencia. ¡Estás lista para el siguiente paso! ¡A brillar, Capricornio!

ACUARIO – REVELACIONES 2024

Prepárate porque el 2024 viene con toda la energía revolucionaria para ti. Plutón entra en tu signo después de una larga temporada en Capricornio, marcando el inicio de cambios profundos, especialmente en lo social y mental. Desde el 21 de enero, con el Sol en tu signo, la cosa se pone intensa. Un nacimiento o embarazo en familia cercana dará mucha alegría y cambiará la comunicación dentro del seno familiar. Debes aprender a creer un poco más en ti pues sino lo haces se te cerrarán algunas puertas en el área laboral. En el mes de marzo una alegría muy grande en la familia los unirá más que nunca. Muchos cambios en los próximos meses, estarán envuelto en cuestiones sentimentales pues se visualiza un triángulo amoroso que se dará a mediados de año. Si salen con alguien, Enero se muestra perfecto para abrir el corazón y declarar lo que sienten, es importante que aprovechen todo el tiempo y no lo desperdicien con quien no tiene ninguna intención de estar con ustedes.

En febrero, alrededor del 17 y 18, el cielo se llena de energía acuariana con Plutón, Venus, Marte, Mercurio y el Sol. ¡Un torbellino de cambios sociales y mentales! Si cumples años por esos días, agárrate, porque te tocará especialmente fuerte.

Los eclipses en marzo te van a descolocar un poco. El del 25 en Piscis te pondrá más sensible y conectado con la gente, aunque el contacto físico te incomode un poco. El del 8 de abril será un punto de inflexión para la segunda mitad del año, donde reconocerás tus talentos y necesidades personales. Cambios en tus sentimientos, te harás más desconfiado y te costará trabajo enamorarte, tendrás en mente bien definido el tipo de persona que buscas en tu vida, no les será fácil mentirte de hoy en adelante. Ponte las pilas pues si inicias el año con toda la actitud a mediados de año tendrás mejores resultados.

Abril viene con una conjunción de Júpiter y Urano en Tauro, prometiendo máxima intensidad y una revolución interior. Prepárate para cualquier cosa. Con Júpiter en Géminis desde mayo, tus horizontes mentales se expanden. Nuevas amistades, proyectos, ¡de todo un poco! Arreglarás documentos que tienen que ver con una propiedad o con pasaporte o visa. Suerte en juegos de azar en los inicios del año. Un viaje con familia en los meses de marzo o abril y la posibilidad de cambiar muebles en casa. Cierre de ciclos entre los meses de marzo y abril, terminarán una relación de amistad que había estado algo confusa y con dudas sobre la lealtad de tu amigo o amiga. En lo laboral se presentarán dos oportunidades de trabajo una en los meses de febrero o marzo y la otra entre los meses de agosto u octubre.

A partir del 2 de septiembre, Urano retrocede, y tendrás que replantearte tu libertad y los cambios que están pasando en tu vida. Plutón vuelve a Capricornio hasta el 20 de noviembre, dándote un respiro antes de transformar tu identidad por varios años. Un proyecto podría quedar solo en planes pues estarán demasiado ocupados en otras cuestiones que descuidarán proyectos personales. Ten cuidado con una persona que llegará de fueras pues te hará pasar malos ratos y lastimará tu corazón. Cambios en cuestión de tus sentimientos, serán muy maduros a la hora de elegir una pareja.

Los eclipses de septiembre y octubre serán cruciales para tus relaciones. Si has aprendido a amar con el corazón, serán momentos inolvidables, pero también podrían surgir conflictos si no empatizas con tus seres queridos. La última parte del año será pura renovación y deseo de abrirte a lo nuevo. Aprovecha este año para cerrar etapas y comenzar con energía renovada y motivación.

PISCIS – REVELACIONES 2024

El 2024 está en la casa y viene cargado de energía revolucionaria para ti. Imagina que Plutón se muda a tu signo después de una larga temporada en Capricornio. Esto significa cambios profundos, especialmente en tu manera de lidiar con la sociedad y tu mente. Desde el 21 de enero, con el Sol iluminando tu signo, prepárate para un año intenso. Se alejan personas que les causaban conflicto emocional en su vida. En el 2024 tendrás que iniciar de cero en cuestiones sentimentales en caso de estar soltero, deberás de no ser tan aprensivo y llevarte la vida más simple.

Arrancamos el año y parece que la energía está un poco intensa, ¿verdad? Estás como cansadito y batallando para ponerte al día con todo el trabajo y esas metas que te andan persiguiendo. Pero ojo, que, aunque te cueste, Saturno está ahí para ayudarte a entender mejor lo que está pasando a tu alrededor.

Año de reflexión, mejoras económicas y rompimientos amorosos, se visualizan varios amores a lo largo del año uno de ellos constituirá una persona muy importante para ti, dichos amores llegarán mediante redes sociales y por medio de amistades, sabrás identificarlos por la necesidad y el empeño que pondrán en verte, dos de ellos no serán muy bien agraciados físicamente pero tendrán un corazón enorme y una manera tan peculiar de tratarte que te enamorarán muy pronto.

Te voy a dar un consejito: agarra papel y lapz, ¿sí? Anota todos esos proyectos que se te cruzan por la cabeza. Escribirlos te va a ayudar a organizar las ideas y, quién sabe, igual hasta logras materializar alguno.

El 11 de enero es tu momento, con la Luna Nueva en Capricornio, para sembrar esas metas que te cuesta arrancar pero que sabes que valen la pena. Y hablando de cambios, prepárate porque en enero Júpiter y Urano van a ser tus aliados. Va a haber momentos de sorpresas y revelaciones, sobre todo cuando Plutón entre en Acuario el 23 de enero.

Errores y traiciones quedarán en el pasado y aprenderás a perdonar a quien te daño sin embargo romperás cualquier contacto o camino que te conduzca hacia esa persona. En lo laboral se muestra un escenario estable sin embargo existe la posibilidad de mejorar tus ingresos u la obtención de un mejor puesto. Un compañero del trabajo renuncia o se cambia y te dejará gran vacío.

Estás en un período de entrenamiento para eclipses, así que aprovecha para trabajar en tus relaciones, ¿sabes cómo te relacionas con los demás? En abril, con el eclipse solar en Aries, van a salir a la luz temas importantes. Y atención al 17 de abril de 2024, con la conjunción de Júpiter y Urano en Tauro, porque se esperan cambios fuertes. Pero tranquilo, que sé que a ti te gusta fluir con la vida y aceptar los imprevistos con buena onda, ¡y más si Júpiter está de tu lado!

El verano puede ser un poquito bajo de energía, así que tómate un respiro. Reflexiona sobre lo que has vivido en los últimos meses, especialmente con la retrogradación de Neptuno, tu regente, y la compañía de Quirón y Saturno en Piscis. Culminarás este periodo con un eclipse lunar parcial el 18 de septiembre, momento de descubrimiento y aprendizaje, ¡no te asustes de ser vulnerable! Y para cerrar el año, con Saturno directo el 16 de noviembre, te toca enfrentar la realidad y seguir construyendo esa vida que mereces. ¡Vamos, Piscis, que el cosmos te tiene preparadas grandes cosas!

Si inician el año con una relación, peleas y separación entre los meses de marzo y mayo, no será definitivo pero dichos sucesos quedarán bien guardados en la memoria y saldrán a flote en cada pela que exista de esa fecha en adelante. Es probable que una persona mayor de tu familia tenga problemas de salud a lo largo del año, pero va a salir adelante poco a poco.

Se ven embarazos propios en los piscis y también pérdidas de personas cercanas, ya sea por cambios de ciudad. Mucha mejora económica pues se concretará un negocio que se ha tenido en mente entre mayo y agosto. Te llegarán propuestas de un empleo que tiene que ver con comercio o de una empresa grande, te dejará muy buenos ingresos y la oportunidad de viajar mucho.