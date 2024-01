Se anuncian dos películas de horror basadas en Mickey Mouse y el cortometraje “Steamboat Willie”

El 1 de enero de 2024 la compañía Disney perdió los derechos del personaje Mickey Mouse, en la versión presentada en los cortometrajes de 1928 “Plane Crazy”, “The Gallopin’ Gaucho” y “Steamboat Willie”. Tan sólo un día después de que el icónico ratón pasara a ser del dominio público, ya se han dado a conocer dos proyectos fílmicos basados en él; se trata de películas de horror que se estrenarán este mismo año.

La primera cinta aún no cuenta con un título, pero estará basada en “Steamboat Willie” y será dirigida por Steven LaMorte; se presentará al ratón atormentando a los pasajeros de un ferry. El rodaje comenzará esta primavera y cabe mencionar que en el filme el personaje principal no tendrá el nombre de Mickey Mouse.

En un comunicado, LaMorte (conocido también por “The Mean One”, una parodia de el Grinch, pero en el género de horror) comentó que ya trabaja con un equipo de abogados para asegurarse de que todos los detalles de Mickey Mouse tratados en el argumento de la película estén dentro de la ley: “Todo surge de nuestro amor por estos personajes. Cineastas: todos somos niños en la caja de arena. Nos encanta llevarlos y jugar con ellos de diferentes maneras. No es un deseo de arruinar a estos personajes o ganar dinero rápido, sino amarlos, honrarlos y mostrarlos bajo una nueva luz…Estamos haciendo nuestras debidas diligencias para asegurarnos de que no haya dudas o confusión sobre lo que estamos haciendo. Esta es nuestra versión de un personaje de dominio público. Es un viaje aterrador, emocionante, con corazón y humor, basado en este personaje que todo el mundo conoce”.

En cuanto a la otra película, es titulada “Mickey’s Mouse Trap”, y el trailer acaba de estrenarse; muestra a un asesino con una máscara de Mickey Mouse que va en busca de sus víctimas armado con un cuchillo de cocina. La comedia de horror fue dirigida por James Bailey y no cuenta aún con una fecha oficial para su estreno, aunque los productores informaron que podría llegar a las salas de cine en marzo.

Escenas de “Mickey’s Mouse Trap” muestran una sala de cine en la que se está proyectando “Steamboat Willie”, un negocio de arcade y unos jóvenes que corren peligro, junto con la frase “el ratón está afuera”. En un boletín Bailey dijo lo siguiente acerca de su obra: “Sólo queríamos divertirnos con todo. Quiero decir, es Mickey Mouse de “Steamboat Willie” asesinando gente. Es ridículo. Nos fuimos por ahí, nos divertimos haciéndolo y creo que se nota”.

