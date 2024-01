Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de enero de 2024

Aries

¡Prepárate para un tiempo increíble que está por comenzar! Las estrellas te están guiñando el ojo, trayendo oportunidades diarias que van a favorecer tus intereses. En el trabajo, te espera un desafío creativo que puede ser arriesgado, ¡pero no dudes en lanzarte! Eres más que capaz, así que confía en tu valía.

Ahora, en el amor, las cosas se ponen intensas. Si tu pareja está siendo un poco tímido para conocer a tu familia o amigos, no te preocupes. Ve despacio, cita a tu pareja con uno de tus amigos después del trabajo y repite esto gradualmente. La clave es integrarlo poco a poco en tu círculo social.

Confía en ti misma y enfrenta esos desafíos con determinación. ¡Este período promete ser emocionante tanto en el trabajo como en el amor! ¡A disfrutarlo! Viene grandes momentos de mucho amor y pasión y con ellos se concretarán muchos sueños que tenías con tu pareja. Este año se ve un embrazo, podrías ser padre o madre o alguien cercano a ti te dará esa felicidad. Tu buen sentido de humor te ayudará muchísimo para conquistar lo que quieras y tengas planeado, no dejes que los errores de tu pasado afecten tu presente, nada en esta vida es eterno, pero si te pones las pilas sabrás salir adelante.

Tauro

¡Prepárate para un día en el trabajo que puede ser un poco complicado! Es posible que te toque hacer algo que no te entusiasma para nada, o que te asignen a alguien que no es precisamente tu compañero ideal. Pero bueno, toca aceptar el desafío con buena onda y hacerlo lo mejor posible para salir rápido y sin dramas. ¡Paciencia, que todo saldrá bien! En el amor, parece que alguien que te llama la atención podría estar escondiendo algo o jugando un poco contigo. Mantente alerta a sus movimientos y no te tragues todo lo que te cuente. Quién sabe, tal vez esté exagerando un poquito. No te dejes engañar, ¡quizás solo sea un fantasmón! Toca sacrificarse un poco hoy, pero con buena actitud todo se resolverá. No confundas tus sentimientos y quien te quiera deberá de talonearle para ganárselo. Amistad de piel clara enfrentará problemas de justicia, escolares o laborales. En el amor, mantén los ojos abiertos y no te tragues cualquier historia. ¡Ánimo! Días algo grises los cuales deberás de atender, deja de deprimirte a lo tonto, no vale la pena seguir llorándole a quien no va regresar, sino es tu caso siéntete bendecido o bendecida. La vida te ha de colmar de grandes beneficios, pero deberás de saberlos aprovechar.

Géminis

¡Hoy toca recordar que el trabajo en equipo es clave! Deja que otros tomen la iniciativa de vez en cuando, incluso si lideras el proyecto. Las buenas ideas no son exclusivas tuyas, todos pueden aportar algo genial. No temas que te hagan sombra, dale más protagonismo a tu equipo. En el amor, las cosas pueden andar un poco revueltas. Si has tenido peleas constantes con tu pareja, es hora de afrontar esos problemas antes de seguir adelante. Y si te encuentras nostálgica por un amor que ya pasó, Géminis, suelta esos remordimientos. No llevan a nada y no te benefician en nada. Lo inteligente aquí es aprender de los errores y encarar el futuro con actitud positiva. ¡Adelante que todo mejora! Aprenderás a disfrutar cada día y exigirás lo que mereces para tu vida pues es lo mismo que tú has dado o luchado por eso. Viene mucho trabajo y muchas reflexiones sobre lo que quieres y hacia dónde diriges tu vida, ya no eres la misma mensa del 2023, ahora ves la vida más clara y las cosas en crudo, eso es bueno pues aprendes a ver a las personas como son y sin adornos o cualidades que muchas veces no existen.

Cáncer

¡Parece que hoy puede ser tu día para disfrutar de un poco de tiempo libre! Si es así, la sugerencia es clara: comparte ese tiempo con tu persona amada. Y si por alguna razón eso no es posible, pues manos a la obra: busca el regalo perfecto, compra los ingredientes para una cena romántica o planifica una salida para el fin de semana. Romper la rutina es la clave para avivar la llama en la relación. Ahora, para las Cáncer en busca de trabajo, el consejo es atreverse a más. Tú vales mucho más de lo que crees, así que amplía tus horizontes y convéncete de tu valía. La clave para avanzar en este terreno es tener claro lo que quieres y creer en tu capacidad para lograrlo. ¡Vamos, a brillar con confianza! Cuida más la parte de tus sentimientos pues ha estado demasiado expuesto al punto que pudieran dañarte aprovechándose de ti. La vida te compensará favores que hiciste en tu pasado, recuerda que lo que das y ofreces tarde o temprano regresará a ti por triplicado. Déjate de suposiciones, es momento que enfrentes tu vida, no pienses siempre mal de las personas, recuerda que si tus ojos no lo ven no existe, dudas demasiado y eres celoso en extremo, eso te ha traído grabes problemas.

Leo

¡Vamos a hablar de números y corazones hoy! Económicamente estás bien, pero ojo, no te emociones si entra dinero extra. Nada de gastarlo en tonterías, solo lo esencial. Guarda algo, que nunca se sabe cuándo te vendrá bien. Además, hay movimientos en el trabajo, así que ándate con ojo y estate atento a cualquier cambio que se cueza a tu alrededor.

En el amor, tu pareja está pidiendo más tiempo contigo. Así que hoy, amigo Leo, deja de lado por un momento el trajín diario y dedica tiempo al amor. Ah, y prepárate para recibir un consejito sorpresa de alguien inesperado. ¡Presta atención, que puede serte útil para resolver algún problemilla sentimental! Muchas sorpresas están por llegar y con ellas noticias que te beneficiarán mucho pues un nuevo trabajo y un viaje comenzarán a planearse. No dejes para el siguiente mes todo lo que puedes hacer hoy. Tus cambios repentinos de humor podrían ser la causa de muchos de tus problemas, inicias el año de manera bipolar, controla tu carácter antes de que afecte a las personas que son importantes para ti.

Virgo

¡La resaca de las festividades te tiene al borde del cansancio hoy! La energía está por los suelos, ¿no? Sería genial si planeas una escapadita de dos días para el próximo fin de semana, aunque sé que con Reyes puede ser complicado. Pero en serio, necesitas ratos de descanso y diversión para contrarrestar este cansancio diario. En el lado social, cuidado con esa amistad que está en apuros. Parece que la otra persona está cansada de que le des largas, y no se traga la excusa del trabajo hoy. Dedícale un tiempo, que vale la pena mantener el buen rollo. Además, tiene un corazón de oro, así que no lo descuides. Y en el amor, ojo con las decisiones apresuradas hoy. No importa en qué situación te encuentres sentimentalmente, hoy no es el día de tomar decisiones importantes. ¡Espera un poco antes de lanzarte a la piscina! No permitas que el pasado forme parte de tu presente, aprende de las lecciones y no cometas lo errores por los que ya pasaste. El amor ha de florecer en tu vida, si tienes una relación viene una ola de buenos momentos que consolidarán más que nunca tu relación, este será tu año y vendrá cargado de buenos momentos al punto que se espera un compromiso de boda.

Libra

¡Estás en una racha profesional envidiable según los astros! Hoy podría llegarte una oferta de trabajo nueva o una oportunidad para cambiar dentro de tu empresa con mejor salario. Decide rápido, pero tampoco te agobies, tómate un par de segundos para pensarlo bien antes de dar la respuesta.

Ah, y hoy un amiguito del sexo opuesto vendrá a buscarte porque necesita tu sabiduría en un tema en el que eres un crack. Sé generoso y no pienses que pierdes el tiempo; el karma te lo devolverá multiplicado.

En el amor, si sientes que tu pareja está un poco distante, no te comas la cabeza a diario. Mejor pregúntale directamente en lugar de hacerte películas. Probablemente tenga otras cosas en la mente que le impiden estar al cien por cien. ¡Comunicación, eso es clave! Debes buscar la manera de encontrarte contigo mismo y saber qué es lo que necesitas en tu vida para ser feliz. Recuerda que nada es para siempre y todos somos reemplazables. Debes aprender que la vida es un subir y bajar, deja de preocuparte tanto por quien no te toma en cuenta, tiene que haber reciprocidad en tu vida o de lo contrario nada funcionará en caso de tener una relación.

Escorpio

¡Hoy es el día para buscar esa ocupación que despierte tu creatividad! No se trata de dejar tu trabajo actual de un plumazo, pero sí de buscar algo más satisfactorio y que te haga sentir realizada. Y si ya eres de las suertudas que encontraron ese trabajo que les llena, a pesar de no parar ni un segundo, seguro te sientes pletórica. ¡Bien por ti!

En el amor, si has sabido demostrar tu cariño, estás en una etapa genial. Vive cada momento intensamente y no te angusties por problemas que solo existen en tu cabeza. Si estás soltera, es probable que haya un amor esperándote, pero que por miedo se esconde un poco. Hoy, quizás te dé algunas pistas. Si ya tienes sospechas de quién podría ser, ¡dale una oportunidad! ¡Vamos, a brillar en todos los aspectos! Vienen días buenos y malos, pero sabrás sacarle provecho a cada situación pues ya no eres la misma tonta de antes. Tu carácter ha sido el causante de quien eres hoy en día, has sabido no bajar la guardia por nadie y ya no aceptas migajas de nadie, sabes bien lo que quieres y lo que mereces y este año te hará una persona más fuerte e intensa y quien quiera pasarse de listo contigo lo pagará muy caro.

Sagitario

¡Parece que necesitas un poco de equilibrio en tu vida en estos momentos! Después de tiempos complicados en el trabajo y las finanzas, ya es hora de dejar de darle tantas vueltas a la cabeza. Pronto, todo va a funcionar como por arte de magia. Disfruta de las cosas sencillas y cotidianas, que tu sensibilidad te permite encontrar placer en lo que a muchos se les escapa. ¡Hazlo por tu bienestar! En el amor, sí, puede haber algún roce con tu pareja, pero tranquilo, que tiene solución fácil. A veces, nos cuesta ver lo que está frente a nosotros y preferimos no enfrentar la realidad por miedo a perder lo que queremos. Pero tú no eres de esos. Hoy, diviértete más con tu chico y no te comas tanto la cabeza. ¡Relájate y disfruta del momento! Dios y la vida te van a sorprender, deberás aprender a ser más positivo o positiva en tu vida y ver las cosas de manera distinta, solo así nadie volverá a dañar tu felicidad. La vida te dará una gran sorpresa, viene un giro de 190 grados, una etapa en la cual comprenderás muchas cosas, serás un ser más fuerte y el amor te llegará en abundancia, busca la manera de aprovechar tu tiempo y no volver a perderlo en cuestiones que en el 2023 no te dejaron nada.

Capricornio

¡Prepara tu mejor actitud porque en el trabajo hoy va a haber mucho movimiento! Enséñales lo que vales y despliega tu talento, sobre todo si estás empezando en un nuevo puesto. Organízate bien y no te estreses, porque ahora es momento de darlo todo y obtener esos resultados que te van a hacer brillar. Estás muy bien considerado, así que siéntete orgulloso, ¡te lo has ganado!

Ahora, en el amor, parece que las cosas andan un poco monótonas con tu pareja. No te preocupes, busca nuevas formas de expresarle tu cariño. Planifica algo chulo para este fin de semana, no hace falta que sea algo extravagante, tu imaginación puede hacer que sea una experiencia inolvidable incluso sin salir de la ciudad. ¡Vamos, a ponerle un poco de chispa a la vida! Si en el pasado te dañaron y jugaron con tus sentimientos eso ya no sucederá en el futuro pues la experiencia que has adquirido en este tiempo será la base primordial para que jamás te jueguen el dedo en el hocico. Deja que cada quien se ahogue con su veneno, ya no es momento de meter las manos al fuego por nadie porque nadie lo va hacer por ti, vienen días muy buenos en los cuales aprenderás el sentido de la amistad y de la fidelidad.

Acuario

¡Hoy es el día para brillar con seguridad! Es posible que te encuentres con algo incómodo que preferirías evitar, pero tranquila, mantén la calma, que seguro sabrás lidiar con ello y salir airosa. Recuerda, más seguridad en ti misma te ahorrará sufrimientos. Nada de tirarte en el sofá a divagar, ocúpate en tus tareas o sal a hacer ejercicio al aire libre. La actividad diaria será tu aliada para el bienestar emocional. Ahora, en el amor y con los seres queridos, es tiempo de salir de la rutina. ¡Hoy, planea algo diferente! Una caminata con la familia o una cena fuera con tu pareja pueden ser la chispa que encienda la llama en todos. ¡No te conformes con lo habitual, sorprende y disfruta del día! Vienen oportunidades buenas en el amor en caso de estar soltero o soltera, iniciarás el año en perra de 8 chiches pues traerás un pegue impresionante, deja que Dios y la vida se encarguen de poner a la persona adecuada en tu vida, no te lleves nada a prisa o las cosas podrían resultar de manera equivocada…

Piscis

¡Hoy es el día para arreglar esos asuntos familiares! Desde esos pequeños malentendidos hasta planear el próximo cumpleaños, todo está de tu lado. Aprovecha este buen rollo para reconciliarte con aquellos parientes con los que puedas tener alguna distancia. Hazlo, no solo es positivo para todos, sino especialmente para ti.

En tu grupo de amigos, es posible que hoy te busquen para que des tu opinión sobre algo que tiene a alguien angustiado. Sé sincera, la crítica constructiva está bien, pero a veces, un abrazo y mucho amor valen más que mil palabras. Y en cuanto a la vida diaria, es hora de empezar a disfrutar de las cosas sencillas, redescúbrete en esos pequeños detalles. Si vienen tiempos ajustados económicamente, comparte con tu pareja la idea de apretarse el cinturón, dejando de lado los lujos caros y centrándose en experiencias más simples pero significativas. ¡Adelante, a vivir plenamente! Que nadie quiete la paz de tu entorno, la vida te está llenando de grandes oportunidades, pero si tú no los aprovechas otro lo hará por ti. Inicias el año al 100, con toda la actitud de comerte el mundo hacer y deshacer, no pierdas ese encanto que traes pues al final de semana podrían pasar ciertos hechos que te decepcionen de algunas personas.