Yailin la más viral acusa a Tekashi 6ix9ine de serle infiel con su amiga en Instagram: “Cuernero”

Poco duró la paz en el paraíso de Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine. Después de haber pasado por la cárcel, haber pagado una fianza y haber expuesto videos con cuchillo en mano y amenazas, la pareja vuelve a protagonizar una segunda polémica en menos de un mes.

Apenas hace unas horas, se viralizaban imágenes de Tekashi 69 alabando el amor que siente por Yailin la más viral. Ahora la ha vuelto a exponer, pero esta vez hablando unos supuestos enfermizos celos que siente La Chivirika.

Primero publicó una imagen sugerente y comprometedora ella en su perfil de Instagram. Después, Tekashi 6ix9ne comenzó a subir videos en los que Yailin le está reclamando haber tenido una relación con una amiga llamar a Anabelle. Incluso llamando a la tercera en discordia.

·Tekashi 6ix9ine publica foto comprometedora de Yailin la más viral en Instagram

Yailin la más viral confronta a amiga por Tekashi 6ix9ine

“¿Y por qué tú no me había dicho que tú estabas zin**** con Dani? Mi amor, escribiéndose del Instagram falso. Yo tengo la conversación aquí. Yo tengo la conversación aquí. Lo tengo aquí. El Instagram de él falso y estabas hablando del tuyo. No te hagas la loca mija….”, se escucha decir Yailin la más viral a su amiga Anabelle.

“Cuernero, cuernero y te me vas de aquí. Mírame a los ojos. ¿Tú estás viendo esto?”, se escucha decir a Yailin mientras lloraba.

“Ahí yo tengo los captures. Yo no tengo que ver nada. Yo vi lo que vi. el mío yo no tengo que leer nada. Vete de ahí”, le dice Yailin a Tekashi en otro de los videos que publicó el rapero.

Pero además de esto también, la ex de Anuel AA escribió unos mensajes que publicó en los “stories” de su cuenta de Instagram.

“Pero si yo estoy tan loca porque seguías conmigo?… Porque que decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir tamo en el 2024 pasa la página porque no hablas del show de la Vega que fuiste a entrarle a golpes a todo el mundo porque me fui tú también necesita ayuda papitooo que aquí tamo loso too y dame banda mujercita”…, escribió Yailin.

Yailin acusa a Tekashi de subir videos viejos

“Si yo ya tomé la decisión de no estar contigo deja de estar subiendo videos viejos”, dijo La Chivirika en otra publicación.

Todo parece indicar que, Yailin la más viral dice que Tekashi 6ix9ine tiene una especie de venganza con ella por haberlo dejado y que, por eso, sube este tipo de videos. Mismos que, ella segura son de vieja data.

Yailin La Más Viral cuando aún era pareja de Anuel AA. Tekashi 6ix9ine en un evento en Milán 2017. Crédito: The Grosby Group. | AFP / Getty Images

Incluso se ha llegado a pensar que era Tekashi 6ix9ine el que manipulaba la cuenta de Yailin, hace una semanas atrás. Lo cierto es que, él expuso en estos videos que la dominicana le reclama constantemente por mujeres y que siente celos enfermizos.

“No es para broma, pero esto era todos los días”. Además de decir que Yailin la más viral tiene un problema de salud mental y que le busquen ayuda.

Sin embargo, la otra amiga que estaba con Yailin en Florida al momento de ser detenida y de nombre Camila la dejó ahí con Tekashi.

La joven volvió a República Dominicana y dijo que hizo “todo lo que pudo”. Asegurando prácticamente que, Yailin había preferido seguir con Tekahi 6ix9ine.

·Llamada de Tekashi 6ix9ine al 911 por agresión de Yailin la más viral se viraliza en IG

Últimas peleas entre Tekashi 6ix9ine y Yailin la más viral

Hagamos un resumen de los últimos acontecimientos en la vida de Yailin y Tekashi. Siempre se ha filtrado la información de que el rapero maltrataba Yailin la más viral.

Fue justamente el cantante, el que publicó unos videos mostrado lo contrario. Se veía en ellos a Yailin la más viral alterada y amenazándolo.

Supuestamente, antes otro hecho la violencia, Tekashi 69 llamó a las autoridades. La policía se llevó detenida a Yailin la más viral por aproximadamente casi 24 horas.

Tekashi pagó la fianza y Yailin se fue de la cárcel con su amiga y el equipo de trabajo del rapero. Ella llegó a un hotel que estaba pagando Santiago Matías, conductor de Alofoke Radio Show y ex amigo personal de Yailin.

De ahí, la cantante tuvo que ir a un hospital, pues no se encontraba bien de salud. Hasta ese momento, todo el mundo creía que, efectivamente, ante una polémica como esta, la pareja se había separado.

Pero no fue así. Lo que vino después fue el estreno de un videoclip llamado “Bad Bxtch“, en el que Yailin no solo se presenta como una mujer desafiante, sino que también aparece un cuchillo en las imágenes.

El mundo se enteraba entonces de su reconciliación. Sin embargo, hoy, vuelven a dar a conocer que la relación no está en las perfectas condiciones que dejaron claro hace unos días, cuando salieron de fiesta a una discoteca en Miami.

Es todo lo contrario. Hoy vuelven a presentar otra polémica más y a exponerla ante las redes sociales. Hasta el momento de cierre de esta nota, la pareja anunció el fin de su relación. Sin embargo, estaremos al pendiente de cualquier cargo cambio drástico de timón, como ya nos tiene el par conformado por Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine.

