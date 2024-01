Tekashi 6ix9ine dice que es un sueño estar con Yailin la más viral

Después del superescándalo que suponía el fin entre Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine, ha sido el propio rapero quien ha subido a las redes sociales un video en el que admite amar a La Chivirika.

Recordemos que la pareja se encuentra en Florida, ya que Yailin la más viral tiene una presentación ante las autoridades el día 16 de enero. Ese mismo día, Tekahi 6ix9ine dirá que no presentará cargos en contra de su pareja. Esto, después de que él mismo llamara al 911 y reportara a Yailin por violencia doméstica.

En el clip, sale Tekashi69 diciendo: “Yo estoy un poco tomado, pero no me juzguen. Yo sé que son un grupo de chismosas, pero yo amo a esta tipa, con toda mi vida. Te lo juro que yo doy mi vida por esta tipa. No importa qué ella diga, pero yo la amo con toda mi vida. Es una tipa, la más hermosa que yo he visto en mi vida. Te lo juro por mi madre, que es una tipa que he deseado en mi vida entera. Te lo juro que un sueño que yo esté con ella...”

Al lado se ve Jorgina Lulú Guillermo, como realmente se llama la cantante de género urbano riendo sin pronunciar ninguna palabra.

Yailin y Tekashi estrenaron “Bad Bxtch”

Hace pocos días, la cantante estrenó un videoclip llamado “Bad bxtch“, en el que también aparece Tekashi 6ix9ine. De hecho, se cree que la producción y dirección del mismo la realizó el rapero.

En este videoclip, Yailin la más viral estrena “look” y describe como una mujer tóxica, que no se arrepiente de sus decisiones.

Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine, como si nada, anuncian nuevo videoclip juntos https://t.co/rlZwLH04ig — La Opinión (@LaOpinionLA) December 28, 2023

Esto, en respuesta a los propios videos que viralizó Tekashi, donde Yailin la más viral lo perseguía con un cuchillo en mano y lo amenazaba.

En otro de los videos, que también compartió el intérprete de “Gooba”, se pudo apreciar a la intérprete de “Narcisista” y ex de Anuel AA, golpeándolo con un palo.

Posteriormente, las imágenes de Yailin dentro de la patrulla de policía recorrieron el mundo. En las mismas, ella explica que Tekashi 6ix9ine la golpea y que, cuando ella va a defenderse, él la graba.

Tekahi 6ix9ine, cantante de hip hop y Yailin La Más Viral, cantante de género urbano. Crédito: Bob Levey/ Vital Versatility. | Getty Images

Cosa que ella también hace con su celular, Sin embargo, también denunció que el cantante de Hip Hop le ha borrado los videos, que ella supuestamente tenía como evidencia en su contra.

Un historial de agresiones entre Yailin y Tekashi

En medio de toda esta polémica, Wanda Díaz, madre de Yailin la más viral fue a una Procuraduría en República Dominicana para interponer una querella en contra del cantante.

En ese momento, Yailin la más viral estaba saliendo de la cárcel después de haber pasado casi 24 horas. Tekashi 6ix9ine pagó una fianza de $1,000 dólares para que pudiera salir. Luego, se fue a un hotel que supuestamente le estaba pagando su amigo Santiago Matías, conductor y propietario de Aló Foque Radio Show.

Posteriormente, La Chivirika estuvo en el hospital, pues estaba nerviosa y deshidratada. Su amiga Camila, quien ha sido la que se comunica con algunos de los allegados de Yailin, dijo que decidió dejarla en Florida y regresar a República Dominicana.

Hoy en día y después de toda la polémica, Tekashi 6ix9ine y Yailin la más viral están juntos. Además, pasaron el fin de semana divirtiéndose en una discoteca en Florida.

Actualmente, están a la espera de la presentación de la dominicana ante las autoridades de Estados Unidos.

