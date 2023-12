Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine, como si nada, anuncian nuevo videoclip juntos

A pesar del encontronazo mundial que tuvieron Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine protagonizaron en Florida, aunque no lo crean, se juntaron para grabar un videoclip. Esto a pesar de que ella debía esperar hasta el 16 de enero para presentarse antes a las autoridades, después de la llamada por violencia doméstica que hizo su “colaborador”al 911.

Mire eso Yailin La Mas Viral y Tekashi 69 juntos de nuevo pic.twitter.com/fipcpfEnD8 — Wilkinmeta𝕏 (@wilkinmeta) December 24, 2023

Después de la desaparición y el problemón, lo que vino fue que Yailin la más viral activó su cuenta de Instagram. La misma no tiene fotos con Tekashi69. El exponente de hip hop sigue manteniendo su cuenta, pero también borro fotos de La Chivirika.

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine. FOTO: The Grosby Group. Crédito: Grosby Group

Su amiga, Camila, quien estuvo con ella desde que viajó a los Estados Unidos y al momento del arresto, literal tiró la toalla y la dejó en Miami junto a Takashi 6ix9ine y se devolvió a República Dominicana.

A través de un comunicado en Instagram, dejó claro que hizo lo que pudo y que estaba regresando a su país sin ella. No queda del todo claro dónde se encuentra Yailin la más viral, pero se supone que pueda estar en alguna propiedad de Tekashi. Esto, a pesar de que fue él que llamó a la policía, para que detuvieran a Yailin por supuestamente estar “incontrolable”.

La detención de Yailin la más viral tras llamada de Tekashi 6ix9ine

A Yailin la llevaron entonces detenida. Pasó la noche en la cárcel y al día siguiente se pagó una fianza. Santiago Matías, conductor de Alofoke Radio Show la pagó. Daniel Hernández, como se llama realmente Tekashi 6ix9ine también.

Las autoridades tomaron la fianza del rapero porque llegó primero. También su equipo de trabajo estaba a las afueras de la prisión para recibirla y transportarla a un hotel.

Hotel que, según Camila, la amiga de Yailin, pagaba Alfoke. Supuestamente, ella no tenía ni dinero, ni pertenencias. También se viralizaron algunas imágenes, donde Yailin la más viral era traslada en una ambulancia a una emergencia.

Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine juntos grabando un videoclip

Supuestamente, la cantante de género urbano estaba alterada y deshidratada. Después de eso, no se supo más hasta ahora, que se han viralizado las imágenes de Yailin la más viral vestida muy provocadora, grabando un video junto a Tekashi 6ix9ine en Florida.

Yailín y Tekashi con mentira en enero el juez te está esperando.. quiere que se olvide de todo lo que pasó 🤡 pic.twitter.com/WthPD1sMpF — EL TOXICO RD (@eltoxicord) December 24, 2023

Recordemos que la misma no puede salir del país hasta que se presente y Tekashi 6ix9ine reafirme que no presentará cargos en su contra. Esto hace que Yailin la más viral no pase la fechas decembrinas ni con su familia, ni con la hija que tiene con Anuel AA, Cattleya.

De ella, no se sabe muy bien si el puertorriqueño estaría solicitando la custodia, después de todo este problema legal que pasó entre los “colaboradores”.

Videos y llamadas policiales de Yailin y Tekashi

En todo este trayecto, se han viral izado videos al momento de la detención. Uno de ellos fue cuando Yailin la más viral se encontraba dentro de la patrulla de la policía y le explicaba a los efectivos policiales lo sucedido.

También aceptó que Tekashi 6ix9ine la golpea y que, cuando ella va a defenderse, la graba. También que ella ha tenido videos en su celular de las agresiones por parte de Tekashi, pero que se los ha borrado.

Ella dijo que ha tenido que enviárselo a otros amigos y familiares para que puedan tener pruebas. También aseguró que el mismo no quería darle su pasaporte, ni sus pertenencias.

Otra de las cosas que se viralizó fue la llamada que hizo Tekashi 6ix9ine al 911. En ella, él explica que Yailin estaba alterada y que estaba agrediéndolo. De fondo, se escuchaban los gritos y cuando le pasa la llamada a otra persona, que da los datos de Yailin como: su nombre, su edad y su nacionalidad.

Sin embargo, Yailin no se llama Yailin en la vida real. Su nombre es Jorgina Lulú Guillermo, por lo que se deduce que esta persona no conocía verdaderamente a la cantante. Lo cierto es que, parece que las diferencias entre este par las dejaron de lado nublado y dentro de muy poco estarán estrenando el videoclip que grabaron.

