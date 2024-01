Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de enero de 2024

Piscis

¡Estás en un momento increíble de renovación! Estás aprendiendo a delegar responsabilidades, y eso es genial. Pero hoy, lleva ese aprendizaje también a tu vida personal. Háblales a tu familia, explícales que no siempre puedes ser la solución a todos los problemas. Tienes bastante con el trabajo diario, ¡y mereces esos momentos de diversión y esparcimiento! En el amor, si ya tienes pareja, piensa en darle un toque nuevo al hogar, reorganiza los espacios, cambias los muebles de lugar, y si tienes la posibilidad compra, aunque sea un cuadro nuevo. ¡Hoy es perfecto para eso! Y si estás soltero, sigue la corriente de la vida, porque el amor te tiene una sorpresa preparada. Hay alguien que lleva tiempo esperándote y que tiene muchas afinidades contigo. ¡Que tengas un día lleno de renovación y amor, Piscis! Una amistad comenzará a sentir cierto deseo por ti, no quiere nada formal solo quiere dormir bajo tus sabanas, si te gusta échatelo o échatela y que te valga, aprende a disfrutar lo que se te presenta pero siempre y cuando lo hagas con responsabilidad. Inicias el año de cero, ponte las pilas en todos los aspectos que no te dejen avanzar en cuestiones del amor y en la parte económica. Mucha gente pen**deja que impedirá tu realización y solo te meterá en problemas, aprende a mandar a toda esa gente al chorizo y ver más por ti.

Acuario

¡Hoy es tu día para brillar como una reina! Olvida los rollos negativos por un ratito y céntrate en lo bueno que te rodea, ¡es un día propicio para eso! Aprovecha para encontrarte con familia y amigos, recibir su cariño y pasar un rato genial. En el amor, sorprende a tu pareja con un toque romántico. Un aceite esencial, un masaje mutuo; no solo aliviará tensiones, ¡sino que avivará la llama de la pasión! Dedícale tiempo especial y verás cómo mejora el día para ambos. ¡Que tengas un día de reina! Ten mucho cuidado con accidentes y caídas y pues estarán a la orden del día. No seas tonto y busca a quien te busca y está interesado o interesada en ti. Se aproxima el desprendimiento de tu vida de una persona, te costará trabajo dejarla ir sin embargo entenderás que es lo mejor pues solo trajo a tu vida angustias y dolores de cabeza. Algunas veces te juegan el dedo en la boca y hacen contigo lo que quieren, aprende a tomar tus decisiones y no permitir que nadie se interponga en tus planes.

Capricornio

¡Hoy es el día de bajar un poco el tono! Entiendo que estás a la que salta, pero tu irritabilidad puede herir a quienes te rodean, ¡y eso no está bueno! Escucha a las personas cercanas, algunos de sus consejos podrían serte útiles. Falta un poco de comprensión hacia los demás, así que es momento de devolver el cariño que te dan.

En el amor, ¡cuidado con las cuerdas flojas! No te dejes arrastrar por juegos tóxicos. Busca una relación que te deje tener los dos pies en el suelo. Tal vez ahí radica tu irritabilidad. Haz un gesto, llama a esas personas que sabes que estarán felices de escucharte. ¡Vamos, a mejorar esas relaciones y a bajarle a la irritabilidad! Momento de darle duro al gym o a el zumba y dejarte ya de flojeras, es un excelente año para cumplir metas y sueños y que todo se materialice de la mejor forma. Es importante que ya te pongas las pilas y vayas por lo que quieres y deseas en tu vida sea trabajo, persona o un viaje. Nadie tiene el compromiso de cumplir tus sueños más que tu mismos, sino le pones el ching**ado empeño que se requiere jamás lograrás consolidarlo.

Sagitario

¡No cambies tus planes hoy por nada ni por nadie! Aunque te llamen con propuestas tentadoras, seguir tu propio camino te ayudará a desconectar y eso es justo lo que necesitas. Tus amigos agradecerán tu compromiso, y los demás aprenderán a planificar mejor cuando te quieran invitar a algo. Estás en una buena racha, así que usa tu mente y tu intuición para tomar decisiones que te beneficien. No te preocupes por gastar dinero en tus salidas, considera eso una inversión en tu bienestar. ¡Disfruta de tus planes, te lo mereces! Es posible que tengas ciertos sueños que te anunciarán las traiciones de personas que son muy queridas para ti. Momentos importantes se aproximan, entenderás el por qué de una situación y te darás cuenta que tomaste la mejor decisión. No temas a cambios en cuestión de tu trabajo y de tu forma de ver la vida, estas madurando un chin**gos y vas a comprender muchas cosas perras que estarán sucediendo. Momentos de incertidumbre se aproximan, la llegada de una persona que te pondrá entre la espada y la pared pues te hará tomar una decisión de la cual no estarás muy seguro o segura.

Escorpio

¡Deja de darle vueltas a lo que no va bien! En lugar de disfrutar tu tiempo libre con amigos o tu pareja, te estás recreando en cosas que solo te perjudican. Recuerda que no todo tiempo pasado fue mejor y mira a tu alrededor, ¡tienes muchas cosas que deberían hacerte feliz hoy! Sí, puede que tus metas sean más ambiciosas ahora, pero no las centres solo en lo económico. Hay un montón de cosas que pueden hacer que te sientas genial. Habla con la gente de confianza, te ayudará a ver la realidad y a apreciar lo que realmente importa. ¡Dale un giro positivo a tu día! Vienen cambios importantes en el amor, en la economía y en lo que se refiere a viajes. Es probable que te caiga una oferta de trabajo o mejor puesto. Tu carácter siempre fuerte, es difícil mentirte o hacerte sentir mal pues tienes el poder para detectar mentiras, no perdonas traiciones y eres rencoroso y con justa razón, sabes bien en qué momento cobrar venganza y lo haces de la mejor manera. Si se te ha dificultado encontrar trabajo o salir de una situación complicada en el amor o dinero, reúne agua bendita de tres iglesias y júntala, al terminar de bañarte como normalmente lo haces echa el agua bendita de las tres iglesias sobre ti mientras rezas el salmo 91, no te seques y ponte la ropa normal. Eso te ayudará a quitar karmas pasados o salaciones.

Libra

¡Antes de levantarte, échale un vistazo a esa agenda! Podría haber compromisos importantes que no recuerdas. Una amistad necesita verte y sentirse mal si te olvidas, así que asegúrate de no dejarla colgada. Además, hay alguien cercano que podría beneficiarse de un plan para levantarle el ánimo. ¿Qué tal llevarla de fiesta esta noche? A veces solo necesitan escapar de la rutina diaria. En el terreno del amor, ya eres más prudente, ¡bien hecho! Pero ten cuidado de no alargar las cosas tanto que la otra persona se canse de esperar más de ti. Busca ese término medio, el equilibrio es clave. ¡Que tengas un día armonioso y lleno de conexiones! Es importante que no te dejes menospreciar por nadie y te des cuenta lo que eres y vales, si alguien no quiere seguir en tu vida que le rumbe a la ñonga y que deje de estar estorbando en la puerta donde seguramente habrá fila. Ponte las pilas en cuestión de tu físico sino lo haces tú nadie podrá hacerlo por ti, recuerda que tu salud está de por medio y se visualizan problemas de hipertensión y posibilidades de enfermedades como diabetes. Tienes mucha luz en tu interior y eso es lo que atrae a las personas, tu sinceridad y forma de ver la vida atrae mucho sin embargo algunas veces sueles flagelarte o no creer lo que eres y vales.

Virgo

¡Hoy es el día de romper un poco la rutina financiera! Si tu pareja sugiere salir de compras y comer fuera, ¡anímate! Aunque eres ahorradora, a veces vale la pena gastar en cosas que realmente valen la pena. Este plan no solo te hará desconectar del estrés diario, sino que también fortalecerá la conexión con tu amor. Si quieres sorprenderlo, propón tú misma la idea. No está acostumbrado, ¡así que lo dejarás con la boca abierta! Ya sea un paseo y cena, salir al campo o cualquier alternativa, recuerda que gastar un poco en estos momentos es más una necesidad que una locura. ¡Disfruta del tiempo juntos! Es importante que visualices hacia donde te diriges y que harás para lograrlo. Es importante que no te dejen manipular por nadie, aprende a tomar tus propias decisiones y hacerte responsable de tus actos. Siempre que tengas un sueño o meta no lo cuentes pues la gente es muy cul**era y la envidia de los demás pueden salártelo. La vida debes disfrutarla más, no te la tomes tan enserio que nadie lo hace. Una persona de piel blanca te pondrá muchos obstáculos y trabas en estos días, tiene ciertos rencores o hay algo de ti que no tolera.

Leo

¡Si te sientes un poco desconectado, es momento de activar el modo social! Llama a tus amigos, organiza algo especial al final del día, algo que no hagan a diario. La diversión está garantizada, ¡hazlo diferente y disfruta!

Si estás sin pareja, hoy puede ser tu día de suerte. Puede que aparezca alguien especial. Sé honesto sobre tus intenciones y deja que la otra persona decida si quiere algo informal o más serio. Recuerda, siempre es importante tomarse un tiempo diario para relajarse y divertirse. ¿Qué tal unas rebajas o explorar la ciudad en busca de gangas? ¡Dedícate un tiempo, te lo mereces! La vida te pondrá una prueba en la cual valorarás mucho a tu familia. Ponte las pilas y date cuenta que tu familia es lo más importante que tienes, el dinero no hace la felicidad y al final los únicos que quedarán y siempre estarán ahí contigo será tu propia familia y las personas que de verdad te quieren y valoran. Momentos gratos se aproximan entre ellos se resolverá una discusión o problemas que hubo con una amistad que te importa mucho, debes cuidar más tu forma de actuar pues puedes decepcionar a una persona que te veía con buenos ojos.

Cáncer

¡Es hora de tomarte un merecido respiro! Después de superar situaciones laborales intensas o eventos familiares, tu cuerpo y mente necesitan recargar energías. Si recientemente has lidiado con un trancazo, asegúrate de cuidarte con zumos naturales y vitaminas diarias. ¡No te arriesgues a recaer!

Hoy, la clave es el descanso y la intimidad. Quédate en casa con tu pareja, abrazaditos en el sofá. Nada de palomitas esta vez, solo disfruta de la calma, ya sea viendo televisión o escuchando música. Tu bienestar es lo más importante, ¡así que tómatelo con calma! Vienen situaciones bastante buenas a tu vida, maduración y cambios en tus estados de humor muy perros, estas moldeando tu personalidad y en el proceso podrías entrar en cuestiones de bipolaridad y arremetír con personas que de verdad te aprecian, pon mucha atención ahí y que no paguen justos por pecadores. Deja de mendigar cariño, amor y atenciones y aprende a darte tu lugar, quien de verdad te quiera pagará tu precio quien no, mándale bien lejos que solo sirve para estorbar.

Géminis

¡Es tu día de descanso bien merecido, pero no te quedes tirado todo el día! Si prefieres el hogar, adelante, pero ¡ojo!, holgazanear demasiado no es la mejor idea. Haz algo productivo, como arreglar esos cajones que siempre pospones o probar nuevas recetas en la cocina. También puedes sumergirte en un buen libro, poner música o ver una peli, ¡es tu momento! Ahora, si te sientes con más energía, ¿por qué no salir? Rebajas, un paseo, cine o un restaurante, las opciones son variadas. Descansar no significa quedarse quieto, así que elige lo que te haga sentir mejor. ¡Disfruta tu merecido día! Te desesperas mucho al no recibir una noticia que tiene que ver con el área laboral y con tu crecimiento económico, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos y las cosas llegarán cuando deban de llegar. Momentos de incertidumbre sobre una noticia que llegará a tus oídos y te pondrá algo mal, ya no te debe de afectar lo que suceda con las demás personas más que con tu familia. Deja de huir de tu pasado y enfréntalo, si ya es asunto olvidado no tener por qué dañarte o hacerte algún mal. El problema es que quieres aparentas fortalezas ante los demás pero en el fondo sigues siendo muy débil y de corazón de pollo.

Tauro

¡Prepárate para una sorpresa agradable hoy! Esas personas del pasado que vuelven no lo hacen por casualidad, así que abre bien los ojos y oídos. Hay mensajes ocultos que pueden serte de gran utilidad. ¡No subestimes la importancia de las conexiones!

En el juego del amor, si alguien no responde a tus mensajes, no te pongas de mal humor de inmediato. Piensa que tal vez haya tenido algún contratiempo. Y si ya estás en pareja, las cosas van mejor, pero no te duermas en los laureles. Trabaja día a día para evitar caer en la rutina. ¡Valora y cuida esas relaciones, Tauro! Es momento de soltar todo eso que te chin**ga la existencia y no te deja seguir tu camino y abrirle los brazos a nuevos horizontes y nuevas oportunidades. Momentos de incertidumbre sobre una noticia que llegará a tus oídos y te pondrá algo mal, ya no te debe de afectar lo que suceda con las demás personas más que con tu familia. Deja de preocuparte por el futuro y vive tu presente pues varios amores están por llegar. Bájale a la tragazón y ponte las pilas en el gym, dieta y zumba pues debes recuperar el cuerpazo criminal que quizás nunca has tenido. Aprende a quererte y amarte y hacerle cariños a tu cuerpo, demuéstrale cuanto lo amas poniéndote en forma.

Aries

¡Aries, hoy es el día para reconectar! Tira de ese celular y ponte en contacto con esas personas que hace tiempo no ves. Mándales un mensaje, llámales o lánzate a una videoconferencia. ¡La tecnología está para algo! Por otro lado, intenta no pasar mucho tiempo en casa hoy, podría haber una visita sorpresa, aunque no necesariamente agradable. Si no puedes evitarlo, sé cortés, pero no te compliques demasiado. Si es necesario, inventa una excusa para que el encuentro sea breve. Y, ¿te acuerdas de esa meta de perder unos kilitos? ¡Es hora de tomarlo en serio! Fuera los alimentos procesados, controla las porciones y reduce el alcohol. En lugar de eso, el agua será tu mejor aliada. ¡Cuida de ti mismo, y disfruta de las conexiones sociales y de una vida más saludable! Eres un ser de luz, con mucho amor para dar y muy inteligente sin embargo se te da mucho fijarte en gente culer**a que solo te ching**a mucho la existencia. Familiar se enferma de infección, te vienen noticias de un proyecto o negocio que has traído en mente y la posibilidad de un viaje. Debes aprender mucho de la vida y ya no dejarte manipular por nadie, aprovecha todas las oportunidades que te llegan en el trabajo y amor, deja ya el pasado atrás y llénate de ánimos para iniciar de ceros, quien no quiso seguir contigo en el camino mándale bendiciones pero no trates de llevarlo a la fuerza contigo o tu vida será una porquería.