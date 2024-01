José Emilio, hijo de Mariana Levy, revela si pasó Navidad solo tras su pleito con Ana Bárbara

José Emilio, el hijo de la fallecida Mariana Levy, ha dado muchísimo de qué hablar en los últimos meses por su mala relación con Ana Bárbara y con todos los miembros de su familia, lo que lo llevó a contemplar la posibilidad de pasar solo la Navidad.

A pesar de su deseo inicial, en el que aseguró que terminaría cenando pizza y durmiéndose temprano, el hermano de María y Paula sí consiguió con quién celebrar estas fechas y, no solo eso, sino que además se dio tiempo para preparar un exquisito pavo.

“Ya no fue comiendo pizza, pude hacer un pavo. Vino uno de mis mejores amigos aquí a la casa y estuvimos comiendo pavo y platicando toda la noche, así fue mi Navidad”, comentó el joven en entrevista con el programa ‘De primera mano’.

En la misma conversación compartió las razones por la que no pasó Navidad con su tío, Pato Levy, quien lo invitó a pasar esos días en Valle de Bravo.

” Nunca hubo una invitación concreta, me dijo de una idea, ‘oye si no tienes con quien pasar Navidad puedes venir con nosotros a Valle de Bravo, ahí la vamos a pasar en casa de unos amigos y me encantaría que estuvieras con nosotros'”, comentó el joven, quien adelantó que no cambia su Navidad por nada.

También se dio tiempo para hablar de Ana Bárbara, quien se hizo cargo de él desde que era un niño, pero con quien no tiene la mejor de las relaciones ahora, al asegurar que ni siquiera lo felicitó por Navidad.

“Ningún mensaje de feliz Navidad. Emiliano me felicitó, me puso ‘Feliz Navidad’. Con Chema nos hablamos para ver qué estábamos haciendo”, compartió el joven, quien acusa a Ángel Muñoz, actual pareja de Ana Bárbara, de ser el causante de su separación.

“A mí sí me duele que gracias a ese señor, porque es la verdad, tiene un distanciamiento con mis hermanos, con su mamá, con sus mismos hermanos, gracias a su pareja, entonces a mí sí me duele que esté pasando eso, porque no se da cuenta”, concluyó José Emilio.

Sigue leyendo:

Vinculan a proceso a involucrados en robo con violencia a casa de Miguel Bosé en México

Revelan cómo celebrará Silvia Pinal el Día de Reyes en casa tras ser dada de alta del hospital

Paul Stanley se sincera sobre lo mal que la pasó en ‘La Casa de los Famosos México’

Penthouse de Joan Rivers es sacado del mercado tras 3 años sin nadie interesado en comprarlo