Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de enero de 2024

Piscis

Hoy es el día perfecto para conectar con gente, tanto aquellos a los que hace tiempo no ves como para sumar nuevos amigos, ¡así que socializa a lo grande! Sabrás de alguien que tiene ganas de conocerte, y aquí viene el chisme: podría ser la clave para tu felicidad futura. No significa que sea el amor de tu vida, pero es un elemento importante, así que ábrete a nuevas conexiones. Estás en una etapa de plenitud que te da una perspectiva más amplia de todo lo que te rodea, incluso empiezas a entender esos mensajes del Universo. Además, si estás pensando en aumentar la familia, hoy es un buen día para intentarlo. Y para los enamorados, prepárense para una noche memorable. ¡Disfruta al máximo! Recibirás noticias alentadoras de un trámite. Cuídate de chismes entre amistades y vecinas pues podrías armar un lío del cual te será difícil salir. Deja de dar consejos y mejor concéntrate en tu vida que está muy desalineada por tus malas decisiones. No confíes en personas que acabas de conocer o podrías cometer grandes errores e indiscreciones. Ten cuidado con cambios muy drásticos en tu vida pues podrían impactar mucho en tu círculo de amistades, algunas veces te alzas demasiado y te tomas atribuciones que no te corresponden, la vida te pondrá una prueba muy grande en la cual entenderás muchas cosas y entenderás el camino que ya pasaste.

Acuario

Parece que estás en la cima con tu trabajo, ¡qué bien! Pero ojo, hoy tu bolsillo corre peligro. Esa generosidad tuya, aunque admirable, podría llevarte a gastos de los que luego te arrepientas. Antes de salir de casa, establece cuánto puedes gastar y no te pases ni un peso del presupuesto. Sé realista y evita frustraciones. Aunque hoy no sea un día fácil, date cuenta de lo afortunada que eres a diario. A veces, queremos tirar la casa por la ventana y no podemos, pero ¿sabes qué? En la vida, los afectos y el amor valen más que cualquier cosa material. Así que, a pesar de los obstáculos, vive con felicidad y aprecia lo que realmente importa. ¡Ánimo! Enfermedad en una amistad se visualiza, todo va salir bien. Es posible que sientas necesidad de recuperar una amistad que perdiste hace tiempo, si está en tus manos solucionar y arreglar ese problema adelante. Hay varias de tus amistades que se la viven quejándose de todo y son buenos pa criticar todo y nada les parece, aléjate de esas personas que nomás te enredan en su veneno y depresión, después ahí andas quejándote y te anda llevando la que te trajo a este mundo osea tu santa madre. Trata de confiar más en ti, pues si tu no lo haces nadie más lo va hacer. Hay momentos en que quisieras mandar todo a la borda, tranquilízate y espera que la vida te compensara cuando menos lo esperes.

Capricornio

Hoy estarás llena de energía y qué mejor momento para darte el gusto de esas compras que tanto te ilusionan. Si tienes vacaciones, comienza la jornada relajándote, sobre todo si convives con tu pareja. ¿Cuándo fue la última vez que viviste una mañana romántica? Aprovecha hoy para cambiar el ritmo y disfrutar de esos momentos especiales. Si eres Capricornio y estás soltera, dedica este tiempo para ti misma, para cuidarte y consentirte. La clave es salir de casa relajada y feliz, con esa actitud de comerte el mundo que te caracteriza a diario. Rodearte solo de personas de confianza será clave hoy. Aquellas que son sinceras y te quieren de verdad. ¡Disfruta tu día! Es probable que recibas una noticia bastante alentadora en próximas fechas. Aprende a ser más sincero o sincera con tu pareja si quieres que la relación mejore. Pon atención a tus sueños pues tienen revelaciones para ti. La vida te devolverá a manos llenas todo tu esfuerzo y dedicación y en este mes recibirás dos noticias muy especiales que te llenarán de felicidad. Cuídate de caídas pues estarán a la orden del día. No te dejen caer por comentarios negativos de personas envidiosas, recuerda que tu actitud y seguridad ante la vida suele despertar muchas envidias.

Sagitario

Aunque tengas mil cosas por hacer y algunas compras pendientes, no te olvides de hacer ejercicio al aire libre. Un paseo por el parque o un lugar tranquilo te hará sentir como nueva y aliviará ese estrés. Organízate, evita olvidos (como suele pasar a diario) pero no te compliques con planes rígidos. Ve sobre la marcha y adapta tu día a lo que venga. Reúnete con amigos, pasa por casa de la familia o date una vuelta sola de tiendas, ¡haz lo que te apetezca! Por la tarde, sal a disfrutar de las calles iluminadas. Deja que tu espíritu de niña se apodere de ti. A tu pareja le encanta tu capacidad para ilusionarte, así que déjala brillar, especialmente en estos días mágicos. No te compliques la existencia si alguien no quiere seguir en tu vida que te borre de ella. Ten cuidado con pérdidas materiales, te enteras de un chisme en la familia. Es momento de renovarte, un cambio de look te vendría perfecto pues te ayudará a renovarte y estar más conforme con quien eres. Si tienes pareja te espera una noche muy buena en estos días, no pelees por pelear mejor busca crear mejores momentos entre ustedes. Cambios en tus estados de ánimo. Algunas veces te deprimes mucho y te cuelgas al no ver tus sueños materializados, el problema no son ellos sino tú falta de carácter para llevarlos a cabo.

Escorpión

Hoy es ideal para expresar lo que sientes, pero ojo, no todos a tu alrededor tienen buenas intenciones. Aprende a distinguir a quienes están contigo por conveniencia, ya que solo te quitarán energía sin aportar nada positivo. Mantén la buena voluntad, pero sin ser demasiado condescendiente. En el amor, la noche se presenta perfecta para momentos fantásticos con tu pareja. Si tienes claro que quieres seguir a su lado, es el momento de proponer algo especial, comprometerte, hablar de la boda o decidir vivir juntos. ¡Anímate a abordar estos temas importantes! Si lo has estado pensando a diario, hoy es el día de dar el paso. Sé más positivo pues solo así lograrás atraer cosas buenas para tu vida. Recibirás un dinero extra que te ayudará mucho en el ámbito de lo económico. La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas siempre y cuando en estos días le pongas las ganas que se necesitan. Trata de descansar más pues podría haber dolores de cabeza por estar pesando en cosas que ya fueron y ya no tienen solución. Ten presente que regresar con ex parejas es tragar lo que ya vomitaste. Momentos importantes se presentarán en próximos días, muchos cambios de los cuales aprenderás mucho y te dejarán un gran sabor de boca.

Libra

Las fiestas están llegando a su fin, pero aún hay tiempo para disfrutar. Hoy toca centrarse en tus cosas, en la familia y los amigos. Si aún te agobian las preocupaciones profesionales, cambia el chip, relájate y dedica tiempo a quienes más quieres. Tu pareja quiere tenerte más disponible, así que hazle un regalo emocional: dile que sea él quien proponga qué hacer en los días que faltan para Reyes. Puede ser la clave para resolver algún conflicto pendiente. ¡Anímate! Y si en este momento no estás enamorada, ¡no te preocupes! Comparte estos días con tus amigos. A veces, la mejor compañía se encuentra entre risas y buenos momentos. Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos. Trata de no ser tan agarrado de las cosas recuerda que entre más des más la vida te llenará de bendiciones. Es importante que pienses bien hacia dónde te diriges pues podrías cometer grandes errores, hay un compromiso en puerta, no te adelantes y dale tiempo al tiempo para que las cuestiones amorosas y laborales maduren o podrías cometer un grave error si te adelantas cuando el camino es paso a paso. Es momento de mejorar en esas cuestiones negativas que no te dejan avanzar. Ya no seas tan celoso o celosa y aprensiva sino crees en tu pareja o la persona con la que sales pues no vale la pena seguir ahí, ya ponte las pilas caramba.

Virgo

Planear un día de trabajo, compras y una noche romántica en casa suena genial, pero ojo con los gastos, ¡no queremos arruinarnos! Recuerda que los mejores regalos son los que salen del corazón, así que elige con cuidado, pensando en los gustos de la persona que lo recibirá. Y no te limites a cosas materiales, a veces lo intangible vale mucho más.

Hoy, déjate llevar por tu imaginación, especialmente si quieres sorprender a alguien especial en el día de Reyes. Sé creativo y busca algo que realmente lo deje boquiabierto. Si tu corazón está libre, los amigos son la mejor compañía hoy. ¡Quién sabe, tal vez descubras que alguno de ellos puede convertirse en algo más! Mantén la mente abierta y disfruta de la compañía de quienes te rodean. Dos personas andarán tras tus huesos, pon mucha atención pues una de ellas solo quiere tu cuerpazo criminal y no busca nada serio y la otra solo te ve como una apuesta o trofeo. La llegada de un dinero del extranjero o de un pago atrasado te va ayudar a salir de deuda. Vienen muchos cambios a tu vida los cuales te ayudarán a madurar mucho, ten cuidado con lo que deseas sobre todo en las cuestiones negativas pues se te podría cumplir. Ya no trates de engañarte, ni sigas caminos que no son tuyos. Muchas veces te desespera la pasividad de otras personas, si quieren seguir viviendo en el lodo es muy su problema tu preocúpate por cambiar de actitud ante la vida. Amores van amores llegan los más importante se quedarán, aprende a desechar los que no te sirven y cuidar lo que tienes contigo.

Leo

Tu economía está en buen camino, pero ojo, hoy no te pases con los gastos de Reyes. Recuerda, no siempre un regalo caro es la mejor opción. Un detalle sencillo y pensado con cariño tiene mucho más valor.

En el ámbito laboral, estás en un momento de decisiones importantes. Sé realista, no te dejes llevar solo por ilusiones. Reflexiona sobre tus opciones y toma decisiones con la cabeza fría. En el amor, hoy podrías tener algún problemilla con tu pareja. Antes de hablar, párate a pensar y evita soltar lo primero que se te venga a la mente. Esto ha causado complicaciones antes, así que aprende de la experiencia y mantén la paz y armonía en estos días mágicos. Ten paciendo con tu familia algunas veces eres algo duro o dura quieres que piensen como tú y entiendas las cosas rápido. Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos pues por tus cambios de humor y la bipolaridad que te andas cargando podrías herirlos. Es momento de que comiences a ver más por ti antes de ver por los demás, muchas veces te olvidas de ti por atender lo de otras personas. No seas tan rencoroso o rencorosa con las demás personas, aprende a perdonar pero eso sí, no vuelvas a tener la misma confianza de personas que ya te afectaron la existencia en tu pasado. Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no caigas en las mismas situaciones de antes, no te permitas regresar a lo mismo.

Cancer

Estás en la cresta de la ola, y hay más gente de la que imaginas que te toma como ejemplo. Así que, ¿por qué no valorarte un poquito más? Tu influencia positiva está dejando huella, así que date ese crédito que mereces.

Hoy, alguien cercano necesita tu apoyo en un mal momento. Aunque tengas que hacer ajustes en tus planes, dedícale un tiempo. No solo te sentirás bien contigo mismo, sino que tu ayuda puede marcar la diferencia para esa persona. Cuando compres regalitos, considera un libro. No solo es un buen regalo, sino que también habla mucho sobre ti y tus conexiones con quienes lo reciben. Además, prepárate porque hoy podrían llegar visitas inesperadas a casa. Así que, ¡asegúrate de causar una buena impresión! Quién sabe, una de esas personas podría convertirse en alguien indispensable en tu vida diaria. Ten cuidado con querer ir más allá de donde puedes, es posible que en próximos días recibas noticias inesperadas de una persona que fue muy querida para ti. Podrías sufrir un engaño inesperado de una persona que es muy importante para ti, no te tomes las cosas tan a pecho y date la oportunidad de que el tiempo arregle dicha situación. Familiar te buscará. Cuestiones que tienen que ver con trámites y pagos se resolverán de la mejor manera. Algunas ocasiones caes en las mismas situaciones por las que ya pasaste y vuelves a tropezar con la misma piedra, ponte las pilas o podrías lamentarlo en poco tiempo.

Géminis

Se avecinan los Reyes Magos y el espíritu festivo está en el aire. Olvídate del trabajo y de las preocupaciones diarias, y sumérgete en la magia de estos días. Haz como una niña, ve de tiendas y date el gusto de unos churros. Tus amigos y tu pareja serán los mejores cómplices para disfrutar de esta salida navideña. Al regresar a casa, aprovecha la intimidad de esos momentos. Una copa, un ambiente cálido y ¡añádele un toque de pasión! La magia no solo está en la calle, también puede ser parte de tus momentos más íntimos. Y no te olvides de empezar a preparar con cariño ese regalo para esa persona especial que alegra tu vida a diario. Recuerda, más que el precio, lo que importa es el mensaje y la conexión emocional. Tu chico también ha pensado en eso al elegir tu obsequio. ¡Que la magia de estos días te llene de alegría! Mucho trabajo o estrés en casa. Chismes de vecindad. Embarazo inesperado de una amistad. Es probable que la vida te haga cambiar de últimos planes varios proyectos que tenías en mente. Un amor por una red social se aproxima en estas fechas. Si tienes guardado algún atuendo para una ocasión especial, no esperes esa ocasión usa todo lo que tienes nuevo que eso renovará energías. No te confíes de quien un día te baja el cielo y las estrellas y al siguiente no se acuerda ni de tu existencia, tienes todas las armas para concretar una relación y ser feliz sin embargo has desaprovechado esas oportunidades por andar mendigando cariño y amor por quien no te merece.

Tauro

Parece que en el área del corazón estás un poco confundida últimamente, pero tranquila, el resto de tu vida está como un mar en calma. Si hoy no tienes claro qué sientes, no te preocupes, no tomes decisiones apresuradas ni te comprometas en ninguna dirección. Espera a entender bien tus sentimientos antes de lanzarte a la acción. Mantente abierta a las opciones que se presenten hoy, pero no rompas ni hagas promesas que no estás segura de cumplir. La paciencia es clave en este momento. Ah, y cuando salgas de compras, recuerda que hay muchos niños a los que los Reyes Magos no podrán visitar. Si tienes la oportunidad, únete a la campaña de recogida de juguetes y haz feliz a un niño con un regalito. ¡Te sentirás bien y harás el día de alguien más brillante! Ex pareja te ha pensado mucho y dentro de poco te lo hará saber. Cuida mucho la cuestión de la alimentación pues estarás expuesto o expuesta a subir de peso en estas semanas. Chismes en la familia se harán presentes en pocos días. Deja de vivir en el suelo y lamentarte por errores del pasado, sana viejas heridas y centra tu energía y tiempo en enfocarte en cosas positivas. Deja de confiar y creer en quien solo te ha dado dudas y malos momentos, aprende a desconfiar de todo mundo hasta de tu sombra pues solo así lograrás no decepcionarte de las personas cuando éstas te fallen.

Aries

Presta atención a tus emociones este período festivo. Si sientes que tu pareja es más un extraño que tu compañero, es hora de hablar claro. No malgastes energía en una relación que ya no te llena de la misma manera. Es preferible terminar como amigos que acabar en una bronca. Si eres una afortunada y tu relación sigue en buen camino, dedica tiempo y atención a tu pareja. Sorpréndele con una cena romántica en casa, llena el lugar de velas y demuéstrale cuánto le quieres. Estos días son propicios para restaurar la armonía y dejar atrás viejos rencores. Algunas de ustedes podrían enfrentarse a revelaciones dolorosas. Prepárate para posibles sorpresas, pero recuerda que siempre es mejor la honestidad. ¡Confía en que todo se acomodará, y el 2024 traerá nuevas oportunidades para el amor! Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Amistad te buscará pa contarte chisme y pedirte un consejos. Amor del pasado retorna con disque buenas intenciones. Aléjate de relaciones prohibidas recuerda que no estás para esas tonterías de amantes. Muchas veces te duele el no poder concretar tus sueños y metas pero eso se debe a tu falta de carácter y flojera para hacer las cosas. Cambios importantes en los dineros pues te llegará un dinerito extra que te ayudará a pagar algunas deudas. Si te interesa mucho esa persona con detalles y atenciones podrías ganarte su corazón, no vayas tan rápido o solo lograrás que se aleje y asuste.