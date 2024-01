Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de enero de 2024

Piscis

Una tarea importante en tu lista, es recuperar esa relación social que has dejado un poco abandonada. Tus amigos te extrañan y tú también a ellos. Si tu romance actual te está absorbiendo demasiado, es momento de buscar tu propio espacio. No vaya a ser que, si las cosas no cuajan, te quedes sin novio y sin amigos. Dale una pensada y no te pierdas de esas amistades valiosas. Quizás sea un poco pronto para integrar a tu pareja en tu círculo de amigos, pero no descartes la idea. De todas formas, lo ideal sería que ambos tengan tiempo para sus respectivos grupos. Esa libertad puede ser justo lo que necesitan para fortalecer los lazos en su relación. ¡No te olvides de cultivar tus amistades, que son una parte importante de tu felicidad! Vienen muchas oportunidades tanto en el amor como en los negocios, podrías recibir críticas de una persona muy importante para ti, que no te afecte y que se te resbalen comentarios negativos. No te confundas en tus sentimientos, deja en claro qué es lo que quieres y buscas en esa persona que tanto te atrae, algunas veces das todo esperando recibir lo mismo y te fallan.

Acuario

Si hoy te reúnes con amigos planeando un futuro viaje, ten cuidado con comprometerte demasiado. Antes de decir “sí”, echa un vistazo a tus cuentas. Mejor reserva tus fondos por si acaso, así tendrás flexibilidad y podrás usar tus ahorros más adelante sin apuros. Para impulsar tu economía diaria, no te quedes lamentándote por la crisis. ¡Actívate! Deja de pensar en lo que no puedes hacer y usa tu creatividad. Con un poco de esfuerzo, seguro encontrarás formas de generar ingresos extras. No te limites, ¡tienes más potencial del que piensas! En el terreno sentimental, si las cosas no van como deseas, hoy es el día de recurrir a tu imaginación. Tanto tú como tu chico están demasiado inmersos en temas materiales. Denle más espacio a la fantasía, ¡les vendrá bien para mejorar la conexión entre ustedes dos! Te viene un dinerito extra. Te vas enterar de ciertos chismes que andan rondando en tu familia. Es importante que medites bien sobre tus sueños y metas de este año, has estado metido en problemas grandes con tu yo interno y eso te ha detenido mucho en tu camino, deja que la vida te sorprenda y no te quedes con ganas de nada, recuerda que algunas veces es mejor arrepentirse que quedarse con el antojo.

Capricornio

El día viene cargado de sorpresas, como encuentros que se cancelan y propuestas inesperadas que pueden surgir de personas que ni te imaginabas. No te pongas de mal humor si los planes cambian; más bien, saca el mejor partido de la improvisación. Lo nuevo podría resultar mucho mejor que lo que tenías en mente al principio. Además, prepárate para recibir una noticia que influirá positivamente en tu economía. Mantente atenta al teléfono, especialmente si es un llamado familiar. No dejes pasar la oportunidad, ¡hoy puede ser un día que mejore tu bolsillo! En general, estás viviendo un momento dulce. Si tienes pareja, la relación está estable. Y si eres un corazón libre, hoy podría ser el día en que encuentres a alguien que te haga replantearte tu estado civil. ¡Disfruta de este periodo positivo! No te culpes de errores que no son tuyos ni te dejes manipular por nadie, tú tienes el control de tu vida y solo tú decides hasta dónde quieres llegar. La vida te pondrá en una situación bien difícil que hará que valores lo que de verdad importa. Es importante que ya te pongas las pilas y lo que es del pasado déjalo al pasado, te apendej**as mucho y te encanta seguir viviendo y conviviendo con la mierd***a, no es momento ya de seguir flagelándote y haciéndote daño de esa manera, la vida está llena de oportunidades que debes saber aprovechar.

Sagitario

Hoy la familia y el dinero van a ser los protagonistas en tu vida. Si te inquieta a diario un dinero que te deben, no te preocupes, te lo van a devolver. Considera esto como un “ahorro secreto” que pronto volverá a tu bolsillo, así que mantén la calma. Es un día perfecto para dedicarlo a la familia, especialmente a tus padres. No hace falta pasar todo el día con ellos, pero sí tómate un tiempo para hablar, compartir tus logros e inquietudes, y llévales un detalle que sabes les hará mucha ilusión. Conoces sus gustos, ¡así que a por ello! En el amor, estás en un momento un tanto extraño. Te has dado cuenta de que tu relación no tiene de esos incentivos que necesitas a diario. Es hora de tomar una decisión y no dejar que pase más tiempo. La honestidad contigo misma es clave. ¡Adelante, que este día te brinda la oportunidad de poner en orden tus asuntos familiares y sentimentales! Vienen oportunidades de un viaje y te llegará familia del extranjero. Vienen cambios en tu trabajo, nuevos puestos, oportunidades de crecimiento e incluso oportunidad de viajar. Es posible que sientas necesidad de buscar a una amistad para contarle tus problemas, necesitas desahogarte porque traes muchas cuestiones de tu pasado que no te han dejado seguir y te joden mucho la existencia. Deja de pensar en quien se fue y no quiso regresar, la vida te llenará de oportunidades nuevas en el amor para que las aproveches.

Escorpio

Hoy es un día para cambiar la perspectiva que tenías sobre la vida. Puede que sea por un desengaño amoroso o por una decisión importante en tu relación sentimental. No te preocupes, si decides cortar, es porque lo tienes claro. Tal vez descubras una verdad oculta que cambie tus sentimientos hacia esa persona. Lo más probable es que sientas más rabia por la mentira que dolor por la pérdida, así que procura relajarte y no dejes que la ira te consuma. Busca a tus amigos más cercanos, sal con ellos en un “pequeño comité” y desahógate. A partir de hoy, plantéate las cosas de una forma más positiva para ti. Deja de poner los deseos de los demás antes que los tuyos, es hora de pensar en ti primero. ¡Adelante, que este cambio te llevará a un camino más liberador y centrado en tu bienestar! Tienes muchas posibilidades de concretar algo pleno y feliz pero lo has descuidado mucho por atender otras cuestiones. No te dejes caer ni vencer por nadie, tu tienes el poder de levantarte y hacer lo que se te dé la gana para salir adelante, deja de dar explicaciones y de rendir cuentas a quien no te las pide y no merece que le presentes atención. Ya déjate de huevonerías y ponte las pilas no te detengas por nadie, quien te quiera te ayudará a luchar por tus sueños quien no solo te dará excusas para no seguir tu camino.

Libra

Parece que tu mente está un poco revuelta, ¿no? Necesitas pararte un momentito, ordenar tus pensamientos y tomar decisiones importantes. Si cada día te dispersas, nunca vas a llegar a ninguna conclusión. Hoy es el día para enfrentar esos asuntos económicos y amorosos que has estado evitando. El tema del dinero te está quitando el sueño, pero en lugar de apartarlo de tu mente, hoy es el día para buscar opciones y resolverlo de una vez. Hay más de una solución, Libra, solo necesitas tomarte el tiempo para pensar en serio. Y en el amor, si sientes que la persona con la que estás no te llena por completo, ¿por qué esperar más? Estás perdiendo oportunidades que se cruzan en tu vida diariamente. No te conformes con algo que no te satisface por completo. Toma las riendas y decide hoy mismo. ¡Adelante, que las decisiones te llevarán a un camino más claro y satisfactorio! Se te presentará una oportunidad para ser amante, ya has pasado por esas situaciones antes, toma tus precauciones, date a respetar y no aflojes la caricia. Tu carácter te va ayudar en una situación que está por suceder, pon a las personas que se quieran meter en tu vida en su lugar pues solo así aprenderán a respetar lo ajeno.

Virgo

Parece que te estás sintiendo más segura de ti misma últimamente, ¡y eso es genial! Pero ojo, porque este cambio podría estar asustando un poco a esa persona especial con la que te estás viendo. No te preocupes, hoy es el día perfecto para demostrarle que, a pesar de los cambios, tu esencia sigue siendo la misma. Hazle ver que esta nueva etapa es algo positivo para ambos. Si estás dándolo todo por alguien que parece no notarlo, pjjcambia de estrategia hoy. No demuestres tanto interés y hazlo con astucia. Verás cómo este pequeño truco puede hacer maravillas. Y si estás enredada entre dos amores, confía en tu intuición y elige. No prolongues la situación, porque al final, lo que importa es tu felicidad. ¡Adelante, que este cambio es para bien y mereces lo mejor! Siempre tan inseguro e ingenuo, tienes siempre oportunidades en el amor pero las dejas ir por miedo a volver a sufrir o a que no sea lo que esperas, deja ya de lamentarte y de hacerte la victima que no lo eres, al final cada quien tiene lo que merece y si te fue mal la vida se está encargando de devolverte con creces lo que te debía, el problema aquí es que no lo has sabido aprovechar por tus inseguridades y miedos que no te dejan avanzar. Oportunidades de crecimiento profesional, borrachera en puerta y chisme de amistades se aproxima o se hará presente en estos días.

Leo

Está claro que eres un alma vibrante, pero necesitas cuidarte un poquito más, ¿eh? Si sales demasiado, descansas poco y no prestas atención a lo que comes o bebes, al final la cosa puede ponerse fea. Y si a eso le sumas una vida sedentaria, es como el plan perfecto para acabar hecha unos zorros. ¿La solución? Empieza desde hoy mismo a adoptar hábitos más sanos. Notarás la diferencia enseguida, y sentirte bien te motivará a seguir. Hoy puede ser un día un tanto conflictivo, especialmente con ese sector de tu familia que critica a tu persona especial. Aunque tengan razón en algo, no vale la pena echar más leña al fuego. Defiende a tu amor, evita malos rollos y no dejes que afecten tu felicidad. Al fin y al cabo, están metiéndose en cosas que son más tonterías que otra cosa. Mantén el foco en lo que realmente importa: tu relación y tu bienestar. ¡Adelante, Leo, que el amor siempre merece defensa! Chismes siempre abra en tu vida, recuerda que tu signo suele despertar muchas envidias, que se te resbalen, no debe de afectarte los comentarios de personas que no son nada en tu vida y no te da pa el gasto. Ya no descuides tu cuerpazo criminal, bájale a la tragazón y ni se te ocurra echarle mordidas a la rosca de reyes, ves la tempestad y no te hincas, si bien es cierto que físico no importa tampoco puedes hacerlo un lado y entrar en la absurda idea de quién te quiera te querrá como eres, si quieres acceder a algo bueno y decente debes de poner de tu parte pa estar de la misma forma, recuerda que como esté el sapo deberá de estar la pedrada; dale duro al gym y comienza por cumplir esos propósitos este año.

Cancer

Parece que estás en una racha de cambios positivos en tu vida, y la gente lo nota. Hoy te dirán que tienes el guapo subido, y no es porque te hayas hecho algo en la cara o hayas cambiado tu maquillaje, ¡es por esos cambios que estás haciendo en tu vida! Estás sintiendo el impacto positivo de tu equilibrio emocional reflejado en tu aspecto físico. Y si, además, estás viviendo una nueva ilusión amorosa, ¡prepárate para que la gente lo note aún más! Tus perspectivas son realmente buenas, pero ojo, sé prudente y no te adelantes a celebrar lo que aún no ha sucedido. No queremos tentar a la mala suerte. Sin embargo, hoy es un buen día para reunir a tus amigos y compartir esas buenas noticias. Ellos no están solo para los malos momentos, así que comparte a diario con ellos tu satisfacción. ¡Adelante, Cáncer, que el mundo está notando tu resplandor positivo! La vida te llevará hacia el lugar y la persona correcta sin necesidad de tener que estar buscando y equivocándote. El amor llegará cuando tenga que llegar así como las oportunidades, mírate en un espejo y si no te gusta lo que ves trabaja en eso. Deja que el mundo ruede y que los comentarios positivos o negativos hacia tu persona sigan su curso, no cometas los mismos chinga**dos errores que cometiste ya en tu pasado, tienes el poder para remediar cualquier error que hayas cometido pero no está permitido seguir viviendo en lo mismos. En estos días tendrás tu sexto sentido muy desarrollado y detectarás quien te miente y quien te quiere ver la cara de pendej**o.

Géminis

Parece que te encuentras en un momento bastante positivo, aunque a veces tiendes a ver el vaso medio vacío. Esa actitud ha alejado a algunas personas, así que es hora de cambiar el chip y darle la bienvenida a ser positiva. Si en las últimas semanas has estado más en modo ermitaña y tus amigos parecen estar ocupados, la solución es sencilla: ¡toma el teléfono y llámales! Seguro que te recibirán con los brazos abiertos. Recuerda, la gente quiere estar contigo, pero no pueden estar insistiendo todo el tiempo. La vida social es clave ahora, así que amplía tu círculo de amistades y contactos. Es el camino para prosperar en varios aspectos de tu vida. En el terreno sentimental, hoy podría ser el día en que estás esperando una llamada importante. Sin embargo, es posible que esa persona se haya cansado de esperar que tomes decisiones. No dejes que las oportunidades se te escapen. ¡Adelante, Géminis, que la vida está llena de posibilidades! Ten presente que la vida está llena de altas y bajas pero cuando aprendes a disfrutar tus aciertos y tus fallas es cuando le encuentras sentido a la vida y conocer la verdadera felicidad. El amor siempre estará en ti tengas o no con quien compartirlo, habrá amores que te marcarán en tu vida, unos que cada que se les recuerde te sacarán una sonrisa y otros que solo te harán mentar la madre.

Tauro

Si sientes que las cosas no han salido como esperabas hasta ahora, tranquila, porque la vida tiene reservadas grandes oportunidades para ti. Dedica un momento para reflexionar sobre lo que quieres lograr día a día y los pasos que debes dar pjara alcanzarlo. Además, es hora de poner orden en tu vida, ¡incluyendo ese coche que probablemente necesita un poco de atención! Deshazte de lo que no sirve, crea espacio y verás cómo tu mente se despeja al mismo tiempo que despejas tus espacios. Aprovecha el tiempo de manera inteligente, Tauro. Ordenar tu entorno no solo te dará satisfacción personal, sino que también te permitirá gastar poco, algo que te vendrá muy bien en este momento. Si compartes tu vida con alguien, este día puede traer mucha diversión y emoción. ¡Así que adelante, Tauro, que las oportunidades y el orden están de tu lado! Hay una amistad que siente interés sentimental por ti pero tiene miedo de acercarse y ser rechazado o rechazada. Ya no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor, date la oportunidad de conocer a quien te rodea pues no te has dado cuenta que ahí está lo que has buscado desde hace mucho tiempo en personas equivocadas. Es probable que recibas una noticia muy especial de cierta persona que te va alegrar mucho. Tu familia necesitará más que nunca de ti en estos días y aunque no te lo haga saber directamente deberás de estar ahí con ellos. Ya no trates de cambiar tu esencia por quien no va mover un dedo por ti, recuerda que quien quiera modificar lo que eres no te merece. Probabilidades de empezar a planear negocio.

Aries

Es el día perfecto para empezar de cero, deja los rencores diarios a un lado y concéntrate en lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. ¿Para qué cargar con negatividad cuando puedes vivir felizmente? Enfrenta los problemas con una sonrisa y un toque de positivismo. No dejes que nada ni nadie te quite la energía. Recuerda, el rencor solo afecta tu propia paz interior, así que deshazte de él y céntrate en las cosas buenas que te rodean. Dedícate tiempo a ti misma y a las personas que realmente te importan. Rodearte de amigos y seres queridos te dará las mejores vibras para el resto de la semana. ¿Un paseo relajado, una salida para disfrutar de la noche de Reyes, o quizás una tarde de cine? Tú decides, pero asegúrate de que sea algo que te haga sonreír. En lo sentimental, las estrellas indican que las cosas van viento en popa. Disfruta de un día espléndido junto a tu pareja. Siéntete agradecida por lo que tienes y haz que este día sea inolvidable. ¡Vamos, Aries, que la vida es para disfrutarla al máximo! Es probable que sientas necesidad de buscar a quien ya se fue pues te encanta la mala vida y vivir en el engaño y la mentira, deja de juzgarte, el pero juez que tienes eres tu pues sueles ser demasiado duro o dura contigo y eso no debería de ser así, si tú no te amas, te quieres y te valoras y te cuidas nadie lo va hacer por ti. Te llegará una persona a tu vida un poco mayor, te hará ver el mundo de manera distinta y tendrás las mejores noches de pasión que antes no habías tenido. Andarás bien inche arto o arta en tu trabajo pues sientes que ya no te llena y que se ha convertido en una rutina, busca mejores oportunidades y no sueltes lo que tienes hasta tener asegurado tu fututo.