Michael Bolton informa que fue operado de un tumor cerebral

El cantante estadounidense Michael Bolton informó a sus fans que hace algunas semanas le fue diagnosticado un tumor cerebral, por lo que se sometió a una cirugía para que se lo extirparan. Debido a ello, se tomará un descanso y no regresará a los escenarios durante un tiempo.

Bolton, de 70 años, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un largo mensaje, y comenzó deseando un feliz año nuevo a sus seguidores: “También quiero compartir que 2023 terminó presentándome unos desafíos inesperados. Justo antes de las fiestas navideñas, descubrieron que tenía un tumor cerebral, que requería cirugía inmediata. Gracias a mi increíble equipo de médicos, la cirugía fue un éxito.

“Ahora estoy recuperándome en casa y rodeado de mi familia, con amor y apoyo. Durante los próximos dos meses dedicaré mi tiempo y energía para mi recuperación, lo cual significa que tendré que tomar un descanso temporal de las giras. Siempre lo más difícil para mí ha sido desilusionar a mis fans al tener que posponer un show, pero no tengan dudas de que estoy trabajando muy duro para acelerar mi recuperación y regresar a cantar pronto. Estoy más que agradecido por todo el amor y apoyo que tan generosamente me han mostrado a través de los años. Sepan que estoy guardando sus mensajes positivos en mi corazón, y les daré más noticias tan pronto como pueda. Mucho amor, como siempre. MB”.

Michael Bolton es uno de los cantantes más exitosos en el género de Adulto Contemporáneo. Con álbumes como Soul Provider (de 1989) y Time, Love And Tenderness (de 1991) obtuvo ventas millonarias y varias nominaciones al premio Grammy. Algunos de sus sencillos de éxito son “How Am I Supposed To Live Without You”, “Love Is a Wonderful Thing” y “Steel Bars”, este último coescrito con Bob Dylan.

Tras una pausa de cuatro años, el artista originario de Connecticut lanzó en 2023 el álbum Spark Of Light, que obtuvo buenas críticas. Las canciones que lo integran las escribió durante la pandemia, y al respecto comentó lo siguiente a Yahoo: “Básicamente estábamos observando a nuestros amigos y familiares, y viendo que todos realmente necesitaban algo de luz, que todo era muy oscuro y opresivo, y básicamente todos llevábamos capas de miedo en nuestro día a día. Entonces comenzamos a tener un sentido de responsabilidad, de brindar esperanza y promesas y todos estos sentimientos que parecen tan esquivos, y así el disco comenzó a convertirse en algo para sentirse bien”.

