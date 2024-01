John Williams decide no retirarse y confirma que seguirá trabajando

John Williams ha declarado que seguirá trabajando, luego de que el año pasado pensara en el retiro tras grabar la música de la película “Indiana Jones And The Dial Of Destiny”. Él comenzó a cambiar de parecer tras el estreno de esa cinta, y ahora está abierto a nuevos proyectos.

El director de orquesta y compositor de la música original de películas como “Schindler’s List”, “Jurassic Park”, “Star Wars” y “Superman” declaró a The Times que no desea descartar propuestas que le resulten interesantes: “No me importan mucho los grandes pronunciamientos, declaraciones firmes y terminadas y rodeadas de puertas cerradas. Si hice una sin ponerla en contexto, entonces la retiro. Si apareciera una película que me interesara mucho, con un calendario que pudiera afrontar, entonces no descartaría nada. Todo es posible. Todo está ante nosotros. Sólo nuestras limitaciones nos frenan. O, para decirlo más simplemente: me gusta mantener la mente abierta”.

John Williams ha estado nominado al premio Oscar en 54 ocasiones, obteniéndolo en cinco: en 1972, por la película “Fiddler On The Roof”; en 1976 por “Jaws”; en 1978 por “Star Wars”; en 1983 por “E.T. The Estra-Terrestrial”, y en 1994, por “Schindler’s List”. El músico cumplirá 92 años el 8 de febrero, y en una reciente entrevista dijo ser afortunado de gozar de buena salud a esa edad: “Cuando cumplí 90 años conocí a una mujer de mi edad en Boston. Ella era una señora muy simpática, exactamente de mi misma edad, y le dije: ‘La década más grande en la vida de un hombre es de los 80 a los 90’. Si tienes salud, porque si llegas a los 90, hay una compensación enorme”.

John también comentó que además de trabajar para George Lucas y otros grandes directores, hay una complicidad muy particular que mantiene con Steven Spielberg: “Bueno, Steven es muchas cosas. Es director, productor, escritor, filántropo y hasta educador. Es un hombre al que no le puedes decir ‘no'”.

Sigue leyendo: