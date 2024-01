Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de enero de 2024

Piscis

Hoy es tu día de suerte, los astros están de tu lado, así que prepárate para vivir una jornada magnífica, a pesar de que el regreso a la rutina laboral pueda costarte un poco. Alguien cercano te pedirá que hagas algo que inicialmente crees que será complicado. Aunque te sientas desconfiado, ¡hazlo! Verás que en realidad es algo sencillo y tanto tú como esa persona se sentirán genial. Tu capacidad de empatizar hará que tu ayuda sea justo lo que necesita. No te cierres a lo que el Universo tiene planeado para ti hoy, porque negarte a ello podría traer consecuencias negativas. Es importante que pienses bien lo que estás haciendo para cumplir tus metas y sueños pues hay acciones que en lugar de ayudarte solo te detienen llámese personas o situaciones sentimentales. Te enterarás de chismes en tu trabajo o vecindario hacia ti o tu familia. Te viene una reunión y posibilidad de encamarte con amistad. Ten presente que vienen días difíciles a tu vida podría presentarse el rompimiento de una relación. No dejes nada inconcluso y terminas tus pendientes a la brevedad, algunas veces te distraes en cuestiones bien pend**ejas y descuidas cuestiones que deberían de ser prioridad en tu vida. Un amor por red social podría manifestarse al punto que lo o la conozcas en muy poco tiempo, ya no temas a esas cuestiones, date tiempo de conocer a quien quiera conocerte, no desperdicies tu vida pues estarías dejando ir oportunidades muy buenas en el amor o en la caricia que tato te gusta.

Acuario

Hoy es el día perfecto para desahogarte con un amigo o amiga, contarles tus rollos, tus alegrías, todo lo que ronda en tu cabeza. Si no es hoy, programa eso para el próximo fin de semana, porque recargarás pilas y te vendrá genial. Tienes a mucha gente demandando tu atención, y eso te está dejando agotada. Haz un paréntesis, come mucha fruta, especialmente por la mañana, y asegúrate de descansar bien por la noche. Necesitas recuperar energías. En el amor, no le hagas perder el tiempo a alguien que no te interesa. Sé sincera, será mejor para ambos. Ten cuidado en la manera en que les hablas a tus seres queridos pues estarás en un tono algo molesto por problemas tuyos y llegar al punto de reaccionar mal con quien no lo merece. Busca a las personas que te buscan y a quienes no hacen nada para acercarse a ti mándalas a la fregada. Ya no finjas amor donde no lo hay y menos tolerancia con quien no la tienes, date la oportunidad de mandar a la mie**rda todo eso que te causa conflicto o molesta, recuerda que empezar de cero este mes. Ha tenido muchas oportunidades en los negocios pero los has descuidado por otras cuestiones, ya no te dejes manipular por amistades falsas que solo buscan sacar algo de provecho de tu vida. No temas a los cambios, pero mantente con la mirada bien arriba, si vas a mirar para atrás que se para ver lo todo lo que has logrado y no para lamentarte.

Capricornio

Veo que estás al tanto de los cambios a tu alrededor, especialmente en el trabajo. Hoy, dedica un rato a ponerte al día con las cosas que te interesan en tu labor, porque la info que encuentres ahora te será súper útil más adelante. ¡Te alegrarás de haberlo hecho!

En el amor, hoy es el día para hablar con tu chico y aclarar el camino de su relación. Una buena charla te dejará más tranquila y de mejor humor para enfrentar la rutina diaria. Ah, y no te molestes con los consejos no solicitados que te den, ninguno será acertado. Escucha más a tu vocecita interior, porque hoy te está indicando el camino correcto. Tienes muchas posibilidades de mejorar en muchos ámbitos de tu vida como el amor, el trabajo y la salud sin embargo va depender mucho de tu capacidad y constancia para ir tras lo que quieres y necesitas en tu vida. Tu carácter y manera de ver la vida te van ayudar mucho para atraer a muchas personas sin embargo muchas de ellas no se acercarán a ti con buenas intenciones, aprende a ser más selectivo con las personas y no des entrada a tu vida a cualquier ser que venga y te hable bonito. Te vas enterar de chismes acerca de una amistades, no te metas donde no te llaman y no des opinión donde no te la piden pues solo te harás acreedor o acreedora a comentarios mal intencionados que no eran para ti. Una amistad te necesita mucho, no le des la espalda, pues el día de mañana requerirás su ayuda. Aléjate de amores baratos pues sabes bien que no podrías vivir pasando necesidades. No te acostumbres a lo bueno pues podrías llevarte grandes sorpresas cuando te haga falta

Sagitario

Veo que últimamente estás más negativa de lo usual, y eso no es tu estilo. Parece que la gente a tu alrededor espera mucho de ti, y eso está afectando tu energía. No te agobies, está bien decir que no. Hoy es tu día, hecha fuera esa presión, tómate tiempo para ti misma y recupera esa actitud positiva que te caracteriza. Aunque quieras ayudar a todos, es necesario cuidarte también. Haz una visita rápida a la familia, pero no te quedes todo el día. Necesitas ese espacio para recargar energías. ¡Anímate, que el lado positivo está esperándote! Quita todo lo que te cause tristeza, perdona a quien te jodió la existencia en tu pasado y date la oportunidad de enamorarte de ti mismo. Sin embargo, si has dejado de creer en el amor la vida te pondrá una prueba para que vuelvas a confiar, viene en puerta una persona que te hará cambiar todas tus expectativas y te hará mejor persona. Recuerda que eres de los signos más nobles pero también fuertes, recuerda que no necesitas de nadie para ser feliz pues has aprendido a vivir con tu misma soledad y sabes que es mejor estar solo que sufriendo o mal acompañado. Deja de pensar ya en el futuro y centra tu tiempo en tu presente, la vida te devolverá un montón de cosas que te harán feliz, solo suelta aquello que ya fue y ya pasó, deja de vivir en el pasado y dale la oportunidad a nuevas personas de entrar en tu vida. Si tienes una relación ten cuidado pues viene un engaño o mentira por parte de tu pareja hacia ti, descubrirás cosas del pasado que pudieran hacerte desconfiar de quien amas. En cuanto puedas haz una limpieza a conciencia de tu recamara o casa pues las malas energías se estarán presentando en estos días, necesitas sacar lo malo para darle la bienvenida a lo bueno.

Escorpio

¡Sé que siempre llevas ese puntazo original que todos aman! Pero últimamente, parece que se ha ido a tomar un descanso. No te preocupes, estas cosas van y vienen, y tu talento sigue ahí, solo está echando una siestecita. Hoy puede ser el día para recuperarlo. Si decides quedarte en casa, ten cuidado, podría surgir una discusión con tu pareja. Mejor, sal a la calle, pasea y diviértete. Es el remedio perfecto para recuperar ese toque especial que tanto valoran. ¡Haz brillar de nuevo tu originalidad! Si tienes una relación atiéndela más y no la descuides pues hay competencia y podrías alejar a tu pareja por tu indiferencia y mal sentido de humor. Recuerda que eres un signo muy fuerte y quien te hace te la paga, sin embargo cuando te enamoras te apendej**as mucho y caes en cuestiones en las cuales dejas mucho que desear pues tus defensas se van hasta el suelo. Ponte las pilas, es momento de regresar al ser culer**o que eras pues solo así la gente aprenderá a no meterse más contigo ni seguir fregándote. Ya no finjas sentimientos que no existen en ti, date la oportunidad de experimentar nuevas cosas con quien te dedica tiempo y está a tu lado. Un cambio de ciudad te vendría perfecto para cambiar tu forma de ver la vida y deshacerte de lo que te afecta tu estado de ánimo. No caigas en juegos o provocaciones de amistades que solo buscarán hacerte enfadar. A veces caes bien gordo pues sueles creerte la divina garza envuelta en huevo y eso a muchas personas no les parece de ti, pues te dar aires que no te corresponden.

Libra

¡Hey levántate y sal a la calle! Nada de excusas hoy, necesitas conectar con tu gente. Pasa tiempo con amigos, charla con conocidos, y atiende esas conversaciones. ¡Quizá te des cuenta de que tu vida a diario parece más un retiro espiritual que otra cosa! Tienes creatividad, imaginación y un talento increíble, pero parece que están dormidos. ¿Cómo los despiertas? Saliendo, conociendo gente nueva y dándole caña a esos talentos tuyos. Hazlos brillar, que el mundo los vea.

Y esa idea que ronda tu cabeza todos los días, esa que podría darte ganancias, ¡no la ignores! Puede ser un gran paso que no te has dado cuenta. A partir de hoy, presta más atención a las señales del Universo. Centra más tu tiempo en tu familia que es punto importante que tienes que atender y ya deja de esperar el ching**ado amors que este ha de llegar cuando tena que llegar y si no lo hace que vaya y chingu**e a la gestora de sus días. Si este año sigues esperando a esa persona que nomás te trae como pendej**o o pendej**a y no te muestra con hechos su interés estás destinado o destinada a quedarte pa vestir santos, preocúpate por ti y ya no sigas creyendo en promesas falsas y mediocres de personas que solo quieren hacerte perder tu tiempo. Es probable que salgas de fiesta o se arme una reunión con amistades a finales de semana y salgan a flote temas del pasado que los hará pasar un momento muy agradable. Si ya tienes quien te gratine la concha no des motivos para que duden de tu fidelidad, aprende a consentir a tu pareja pues lo que no le des tú lo buscará en otros lugares. A la tiznada la gente mediocre que solo te busca cuando tiene una necesidad, no des cavidad en tu vida a gente aprovechada que solo quiere burlarse de ti y obtener algo a cambio.

Virgo

Después de los días festivos, es normal que pasar tanto tiempo con tu pareja a veces genere choques. No te preocupes si hoy andan a la greña por tonterías, siempre y cuando no sea la norma diaria, está todo bien.

Buenas noticias: ¡El amor está en el aire para los Virgo! Si estás en una relación establecida, hoy puede ser un día maravilloso. Deja de lado las responsabilidades diarias, nada de discutir quién baja la basura o quién cocina. ¡Hoy es el día para vivir el romanticismo y la pasión al máximo! Las tareas pueden esperar, el amor es lo importante hoy. ¡Disfruta! Recuerda que si sientes deseos de buscar a quien se fue que sea porque realmente vale la pena sino no tienes por qué seguir en ese camino. Amores nuevos se visualizan pero tendrás que poner mucha atención pues podrías cometer los mismos errores del pasado, desconfía de quien tienes que desconfiar, algunas veces te tomas el papel de culer**o muy enserio cuando sabes bien que realmente no eres así. La vida te pondrá nuevas oportunidades en tu trabajo y muchas mejoras sin embargo habrá personas que querrán fregarte y no dejarte avanzar, sueles despertar muchas envidias al ser una persona muy perfeccionista, tu familia siempre constituirá punto clave en tu vida pues será quien te levante cuando te caigas y te de las fuerzas para seguir de pie. En el trabajo se ve un escenario más productivo, horas extras podrían mejorar tus ingresos y pagar deudas, trata de ver más por tus sueños y metas que la vida está por recompensarte todo lo que haces.

Leo

¡El amor está en el aire! Has despertado pensando en alguien que te apasiona, ¿verdad? Si ambos se están pensando mutuamente, sería genial conocerse mejor. Esta persona podría ser alguien importante en tu vida, así que ¿por qué no darle una oportunidad? Recuerda siempre priorizar lo que te hace feliz. Ahora, si ya estás en una relación positiva, valora lo que tienes. Ilusionarte con otra persona puede no ser lo más conveniente ahora. Aunque al principio pueda ser complicado, con el tiempo verás que es lo mejor. Reflexiona sobre ello y toma una decisión responsable. Este proceso de pensamiento te hará crecer interiormente. Cambia de gente, no sigas con personas que te hunden o solo te causan conflicto, momento de hacer cambios en tu vida para tener nuevos resultados. La vida te vuelve a sonreír y te pone en charola de plata un ching**onal de cosas para que seas feliz y logres cada uno de tus propósitos. Tu tenacidad y fuerza de voluntad será clave para que logres tus metas y proyectos, ya basta de tanta flojera y de quejarse y pensar solo en cosas negativas, es momento que te levantes de cualquier situación por la que estés pasando y vayas a demostrarle al mundo quien eres y de lo que eres capaz. Si tienes pareja y las cosas se han enfriado pon las cartas sobre la mesa y busquen soluciones, sino estas dispuestos a esforzarse por mejorar como pareja cada quien siga su camino y no sigan dañándose. Cambios y planes de último momento, la vida te dará sorpresas a mediados de semana. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento y una oportunidad que tuviste se la llevará la que la trajo.

Cancer

¡La vida laboral te está llamando! Tienes esa oferta que has estado pensando constantemente, pero hoy es el día para tomar una decisión. Aprovecha ese tiempo libre, piénsalo bien y mañana ¡llama con la respuesta! No es probable que aparezca otra oportunidad tan buena pronto, así que decide con confianza. Si te sientes genial y realizada en tu trabajo actual, está bien decir “no” de manera diplomática, manteniendo esas puertas abiertas para el futuro. Siempre es bueno dejar opciones, ¿verdad? Y para los que están en pareja, ¡es un día espectacular! Paz y armonía por doquier. Si están pensando en dar un paso más en su relación, como convivir o aumentar la familia, hoy es el momento perfecto para considerarlo. Vienen cambios muy buenos y otros que te dejarán mucho de que pensar pues te podrías meter en problemas debido a chismes o ha una situación que tiene que ver con la noticia de ex pareja. Si sientes necesidad de pedir perdón a quien lastimaste anteriormente hazlo, no te quedes con las ganas pues solo así lograrás tener más tranquilidad en tu vida. Recuerda que tienes el poder de consolidar tus sueños pero está en ti lograrlo, no en tu familia ni en tus amistades, ponte las pilas y deja de esperar que las cosas lleguen solas. Ten en cuenta que cada acto bueno o malo que hagas en tu vida se te regresará siete veces siete, así que procura que lo que salga de tu boca y de tus acciones sean puras cosas positivas. Un nuevo trabajo se visualiza en tu escenario, recuerda que a veces no todo lo que brilla es oro, ve opciones y posibilidades y no sueltes nada hasta asegurar lo nuevo.

Géminis

¡La nostalgia no es tu mejor amiga hoy! Estás dejando que ese sentimiento te invada, pero en realidad, estás a punto de cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. Deja de pensar que tu vida es un desastre, porque eso solo atrae mala suerte. Ánimo, mira el lado positivo y date cuenta de todas las cosas interesantes que tienes. Puede que te llegue una noticia complicada, como descubrir que tu ex está con alguien más. Pero aquí va el consejo: olvídate de él, pasa página y ábrete de nuevo al amor. No dejes que la rabia te perjudique, la única que sale perdiendo eres tú. Cambia esa actitud hoy mismo y verás cómo todo empieza a mejorar. Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos y las cosas llegan a su tiempo. Amistad de otro rumbo te dará noticias muy pronto. Recuerda que nada es para siempre así que cierra ciclos que hayas dejado abiertos, vienen movimientos importantes en los cuales nuevas personas entran a tu vida, muchas de ellas serán parte de tu vida de hoy en adelante y otras solo dolores de cabeza que te causarán estrés. Hay una leve mejoría en enfermedad de un familiar sin embargo deberá de cuidarse más en este y segundo mes del año pues podría haber complicaciones. En el amor andarás algo tenso pues cuando no te llueve te graniza, sientes desesperación, rabia e incluso estas decepcionado de muchas personas con quien parecía que llegarías a algo más. A la tiznada los vecinos o vecinas que nomás sirven pa’ tirar su veneno, es tiempo que te desconectes del mundo y no te afecte lo que la gente hija de su reverenda gestora de sus días diga.

Tauro

¡Estás a punto de recibir una dosis seria de buena suerte en el trabajo! Después de tanto esfuerzo diario, finalmente están llegando las recompensas. Alguien importante va a tomar una decisión sobre tu futuro, y te enterarás muy pronto. ¡Prepárate para el éxito, amiga!

En el ámbito familiar, parece que hay buenas noticias en camino. Alguien de la familia te va a dar una sorpresa positiva sobre una solicitud que hiciste hace tiempo. ¡La vida está sonriendo! Pero ojo, mi amiga, el dinero es un tema hoy. Después de las compras de Reyes, las finanzas están un poco ajustadas. Olvídate de esos planes que te dejarían sin un euro. Guarda algo para el día a día y evita pedir prestado. ¡Administra esa plata con cabeza! La vida te pondrá algunas pruebas en estos días para que valores más a tu familia y tus amistades, no las descuides por atender a personas que nomás te sirven para ir a chinga**ar a su madre. Tienes grandes oportunidades para mejorar en tu empleo o cambiar a uno mejor, no sueltes nada hasta tener ya algo asegurado o de lo contrario podrías quedarte sin nada. Es importante que tengas en mente ese proyecto y trates de comenzar a buscar a las personas adecuadas que te ayuden a cumplirlo pues estas en la mejor etapa de lograrlo. Mientras más te dejes y sigas rogando a quien no te quiere ni hace nada por conservarte más seguirás sufriendo por amor, entiende la lección y ármate de valor, no permitas que la mendiga gente siga jugando con tus sentimientos y forma de ser.

Aries

Echando un vistazo a las estrellas, parece que has estado perdiendo esa chispa que solías tener. ¿Qué pasó con ese espíritu de lucha que te llevaba a conquistar el mundo todos los días? ¡Recupéralo, hermana! Algunos intentarán tirar de ti hacia su propio rollo, pero no te dejes. Habla claro y recuerda que tu camino es solo tuyo. En el amor, las palabras pueden ser como tormentas, así que ten cuidado. Evita esos temas que siempre acaban en discusiones con tu pareja. Hoy no es el día para pelear. Sé tolerante, disfruta de la paz y mantén el amor en el aire. ¡Vamos, Aries, a brillar con esa luz propia! Ya no temas a cambios, acéptalos y llévalos acabo pues serán nuevos resultados muy positivos. La vida te llenará de sorpresas y nuevas oportunidades pero tendrás que ponerte las pilas pues en el momento que menos lo esperes una nueva persona tocará tu puerta, será unos años mayor que tú y con su experiencia sabrá enseñarte el verdadero camino a la felicidad. Es el momento de ponerte las pilas y a darle con todo a eso que tares en mente, un proyecto que has pensado mucho podría consolidarse en próximas fechas sin embargo sino pones de tu parte pues solo no se va llevar acabo. Si no tienes compromiso con nadie no tienes por qué rendir cuentas a nadie, así que no des explicaciones de tu vida íntima. Si tienes una relación, los celos, la inseguridad y las mentiras podrían hacer que termine en malos términos, pongan las cartas sobre la mesa de una buena vez.