Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de enero de 2024

Piscis

¡Acción y nada de sobre pensar! Es hora de hacer las cosas que sientes en tu corazón. Confía en tu intuición, que siempre aciertas. Se acabó el ser el bueno que perdona y da segundas oportunidades sin medida. Este 2024 revelará un Piscis más listo, que no permite que se aprovechen de él. Prepárate para decir las verdades a la cara y perseguir tus metas directo y sin rodeos. En el amor, puede que sientas que las cosas están un poco estancadas. Ya sea que estés en una relación o soltero, busca revivir esas chispas románticas que te caracterizan. Eres una persona súper romántica, así que busca ese amor especial que llevas dentro y no dudes en compartirlo, ya sea con tu pareja o contigo misma. Y si estás soltera, no pierdas la esperanza. Sabemos que hay muchos idiotas sueltos, pero aún no se han presentado esas personas especiales para ti. Confía, no dejes que nadie cambie tu esencia enamoradiza. Momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad, ponte las pilas o podrías perder personas que de verdad importan por atender a quien no sirve ni para ir a fregar a la gestora de sus días. No estés para quien solo te busca cuando lo necesita, esas personas no te sirven de nada. Cambios en el trabajo y en el amor, si tienes pareja viene un enfrentamiento a causa de mal entendido, no te estreses y dale tiempo para que las cosas se calmen. Ya no trates de cambiar por alguien que no vale la pena. Una amistad del pasado regresará a ti y volverá a nacer entre ustedes ese sentimiento de hermandad. No te dejes manipular por personas que solo buscan sacar información de tu parte, debes ser más discreto en cuanto a tus cuestiones personales o de lo contrario cometerás grandes errores.

Acuario

¡Las estrellas te animan a dejar atrás las piedras en tu camino y atraer solo cosas buenas! Parece que has confiado en personas que no se lo merecían, pero no te culpes, todos cometemos errores. Este es el momento de ser más exigente y no regalar tu confianza a cualquiera. Cambia el chip y aprende de estas experiencias para que no vuelva a pasar. ¿Te imaginas unas vacaciones ilimitadas en tu ciudad o país preferido? ¡Suena genial! Pues bien, es hora de empezar a organizar alguna escapada. Eres un ser libre, y nada te da más libertad que viajar. Dale rienda suelta a esa necesidad de explorar. Con la Luna Nueva en Capricornio, esta semana es perfecta para mandar a la mierda a esas personas que absorben tu energía positiva. Tú siempre das buenas vibras, pero ahora es el momento de guardártelas para ti. Esta Luna Nueva marca el inicio de una era de renacimiento para ti, así que prepárate para brillar con luz propia. A cuidarte y atraer solo lo bueno.

El amor llegará cuando tenga que llegar, no apresures las cosas o solo lograrás cometer equivocaciones. No te quejes por lo que no tienes y disfruta de lo que te rodea siendo agradecido. Es momento de iniciar de cero, de perdonar errores que te han dañado y mermado tu existencia, ten presente que vida solo tendrás una y nadie tiene derecho a vivirla más que tu, aprende a ser feliz en soledad y en compañía, no sigas viviendo arrastras y menos mendigando cariño, amor y atención por personas a quien les importas un carajo, date tu lugar, valórate, amate. No tengas miedo al amor, te han lastimado y has lastimado, recuerda que son enseñanzas y aprendizaje para no cometer los mismos errores, tu problema siempre será que buscas una persona con las mismas aspiraciones que tu, recuerda que polos opuestos se atraen, si sigues buscando la perfección en una relación jamás lograrás concretar nada.

Capricornio

¡Semana está cargada de oportunidades para ti, así que prepárate para brillar como nunca! ¿Has estado pensando en un cambio en el trabajo? Pues, es hora de contemplarlo en serio. La vida es corta, y no tiene sentido malgastarla en un lugar donde no eres feliz. Este 2024, proponerte dejar atrás lo que no te llena puede ser la clave para tu bienestar. La Luna Nueva de enero llega a tu signo, y sabes que esto significa nuevos comienzos. Lleno de energía, este es el momento perfecto para hacer esos cambios que has estado posponiendo. ¿Un cambio de look? ¡Adelante! ¿Invertir más en ti mismo? ¡Hazlo sin dudar! A partir de esta semana, tú eres tu propia prioridad. Además, el sábado, Mercurio entra en tu signo. Prepárate para hablar con la verdad, aunque pueda traer algunos conflictos en el amor. ¡Se acabó el callar lo que necesitas expresar! Esta semana, tu brillo va a sorprender a más de uno. El final de tu temporada astrológica se perfila como algo increíble. A brillar con autenticidad y a abrazar esos cambios que te llevarán a la felicidad. Un embarazo inesperado en una amistad se aproxima. Vienen nuevos amores en camino pero también traiciones muy perras, no confíes ni te enamores tan pronto o podrías salir muy lastimado o lastimada. Una amistad comenzará a desarrollar sentimientos carnales por ti, sino te interesa y no tienes buenas intenciones con él o ella no des motivos para que piense que le importas o podrías llegar a lastimar a esa persona. Un viaje y la llegada de una persona de piel blanca te ayudarán mucho a mejorar en las cuestiones económicas. Podría haber inestabilidad en tus sentimientos y eso se debe a que no se ha podido concretar algo duradero y pleno en el terreno del amor. No aflojes a la primer cita date tu tiempo para conocer más a tu pareja.

Sagitario

¡Esta semana está cargada de revisar tus pensamientos más profundos y buenas noticias financieras! Después de las fiestas, la soledad regresa, pero tranquila, no es algo malo. Es tu momento de reflexionar, aclarar tus ideas y decidir qué quieres hacer. No temas cancelar algunos planes pendientes, necesitas deshacerte de excesos y eso lo sabes. Siempre te las has arreglado sola, pero ahora más que nunca, es momento de que te centres en ti misma. No sigas regalando favores sin esperar nada a cambio. Pon límites en tus relaciones y empieza a mirar por ti. ¡Y ahora las buenas nuevas! Gracias a la Luna Nueva en Capricornio, tu cuenta bancaria va a recibir un impulso. Si estás buscando cambios en el trabajo, prepárate para una conversación que puede darte el empujón que necesitas. Todo ese esfuerzo que has puesto finalmente se traduce en recompensas. A brillar con tu independencia y a recibir esas merecidas recompensas.

Si no tienes el valor de ir por tus sueños, metas y aspiraciones no podrás concreta la felicidad en tu vida. Es importante que pienses en el futuro pero también en el pasado para no cometer los mismos errores. Cambia de actitud con quienes solo te brindan reproches y malos tratos no merecen tu veneración. No permitas que situaciones complejas de tu día te lo arruinen, aprende a ver la vida de otra manera y ser más positivo o positiva en tus actos. Cambios en lo laboral y familiar se aproximan, se ve un buen escenario, no temas a enfrentar la vida y disfrutar cada segundo que respiras. Cambios importantes se aproximan pues madurarás mucho, una amistad necesitará más que nunca de ti. No vivas del pasado no tiene nada que ofrecerte.

Escorpio

¡Las estrellas están alineadas para ti, así que prepárate para un montón de decisiones y cambios! Has estado pensando en darle un giro total a tu vida, ¿verdad? Aunque te pongas la armadura de duro, sabemos que hay miedos rondando por ahí. Estás en ese punto donde dudas de tus decisiones, pero por favor, no te retires antes de probarlo. Dale una oportunidad al riesgo, porque quizás ahí encuentres la felicidad. No temas arriesgar, ya habrá tiempo para volver a lo de siempre.

En el terreno amoroso, toca ser realista. No te dejes llevar por sentimientos nostálgicos y racionaliza. Poner límites es clave para no repetir historias que sabes que no llevarán a buen puerto. A veces es mejor quedarse como amigos que intentar revivir algo que ya tuvo su momento. La Luna Nueva en Capricornio llega para poner orden en tu vida, ¡aprovéchala! Es hora de trabajar en esos propósitos de año nuevo. Anímate a apuntarte al gimnasio o hacer más ejercicio, pero también date tiempo para desconectar y hacer limpieza en redes sociales. Aprende a crear amor donde hay indiferencia ya estas en una etapa en que lo podrás lograr fácilmente. En la medida que busques encontraras. No te dejes gobernar por actitudes negativas, hay muchas personas que no desean verte bien y buscarán los medios para perjudicarte. Ya no pienses tanto en lo que ya no pudo ser, centra tus energías en tus metas y sueños y en lograr el balance que necesitas entre lo que quieres y como conseguirlo. En el trabajo viene estrés, y te darás cuenta del amor que te tienen muchas personas que te rodean. Si la relación con tu pareja se ha notado turbia es porque han dejado de ser quienes eran cuando iniciaron. Noticias de última hora en el terreno familiar te darán felicidad. Si tienes una relación cuida más las cuestiones que tienen que ver con celos absurdos y sobre protección, sueles cansar a tu pareja con tanta pregunta e investigación; si dudas de su amor no vale la pena seguir ahí.

Libra

¡Esta semana trae consigo un cóctel de emociones y oportunidades que no te puedes perder! Primero, las dudas y las batallas internas están haciendo su show, ¿verdad? No te sientas sola, todos tenemos esos momentos. Necesitas soltar esas inseguridades y hablar con esa persona que ronda tu mente. Desahogarte será liberador, y descubrirás que muchas paranoias solo existían en tu cabeza. Las noticias laborales están a punto de llegar. No dejes que el síndrome del impostor te detenga, porque vales más de lo que piensas. Estas oportunidades son para ti, así que avanza sin miedo. La Luna Nueva en Capricornio será como un antes y un después en tu vida. Es hora de enfrentar miedos y aceptar que la perfección no existe. Si estás en una relación, es momento de hablar sobre esas cosas que te han molestado. La Luna te dará la energía positiva para resolver esos conflictos. A soltar esas inseguridades y a abrazar las oportunidades que vienen. Extrañarás a personas de tu pasado que fueron muy importantes para ti. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de caducidad así que no esperes mucho tiempo para aceptar lo que vida te pone a tu paso. Cuídate de traiciones por parte de amistades pues podrían presentarse en estos días. Cada que necesites un consejo busca a esa amistad que siempre ha estado ahí, podrías preguntarle a la persona incorrecta y cometer grandes errores. Dolores estomacales y cansancio por estrés. Cambiará mucho tu personalidad debido a ciertos acontecimientos que se presentarán y te harán madurar demasiado. Amor a distancia se pondrá a prueba. Si tienes pareja busquen la manera de pasar más tiempo juntos, eso hará más fuerte la relación sueles alejarte mucho.

Virgo

¡Esta semana se viene con energía renovada y decisiones claras! Sientes que es momento de elevar la calidad de vida, y la Luna Nueva en Capricornio va a ser tu aliada para trazar ese nuevo camino. Si estás pensando en volver al gimnasio o adoptar hábitos más saludables, ¡es el momento perfecto! Vas a tener que trabajar para mantenerlos, pero con tu determinación, no hay duda de que lo lograrás. En el amor, suelta ese encierro emocional. Compartir tus sentimientos es clave. No esperes que los demás lean tu mente; si necesitas algo, ¡pídelo! Esta semana, si tenías en mente darle otra oportunidad a alguien del pasado, o a un proyecto, las cosas se aclararán. El pasado es historia, aprendizaje puro. Con Mercurio directo, tendrás la claridad para saber hacia dónde ir y qué respuesta dar. ¡Feliz semana! A tomar las riendas de tu vida y a brillar con esa claridad que te caracteriza. ¡Vamos con todo! Algunas ocasiones eres demasiado directo o directa con las personas y sueles dañarlas mucho inconscientemente; cuida más tu carácter y tu manera de expresarte de las personas no seas tan explosivo. No creas en palabras sino en hechos de las personas. En los dineros vienen muchos cambios positivos los cuales te ayudarán a resolver algunas deudas. Cambia lo que no te guste de tus actitudes y busca encontrar el balance, ten presente que la felicidad solo tú la haces eterna así que trabaja en conservarla. La llegada de cambios en tu estado de ánimo podría ocasionar problemas con las personas que te rodean.

Leo

¡La semana trae un montón de emociones, así que prepárate para un viaje por tu mundo interior! Por un lado, estás emocionado por lo que está por venir, pero también llevas contigo una mezcla de nostalgia y sensibilidad por las decisiones tomadas en el 2023. No te agobies tanto pensando en cuándo sucederán las cosas, dale tiempo al tiempo. Hablemos de esa espinita en el corazón. Permítete sentir, llorar si es necesario, y sobre todo, apóyate en tus amigos. No dejes que el miedo a perder tu esencia te paralice. Eres único y auténtico, y eso nadie te lo puede quitar. La Luna Nueva en Capricornio te pide que te abras a nuevas experiencias. ¿Por qué dejar que un pasado te robe la alegría? Todo lo que venga de ahora en adelante es parte de tu camino hacia el amor propio y la felicidad. Esta semana, haz un cambio de perspectiva. Dale más valor a los detalles y al amor que te rodea que a las cosas materiales. Después de las fiestas, lo que realmente importa es el cariño de los tuyos. ¡Feliz semana, Leo! A brillar con esa luz propia y disfrutar de lo que realmente cuenta. Si tienes pareja la llegada de una persona de piel blanca podría poner en dudas la relación. Si tu relación va en declive es por la falta de comunicación y confianza con tu pareja, sino te pones las pilas mejor ve buscando otra persona. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Recuerda que si la persona que te gusta y te mueve tu mundo no muestra interés por ti estas en el lugar equivocado, no pierdas tu tiempo con alguien con quien no está dispuesto o dispuesta a apostar por ti. Si esa persona te interesa muéstrale tu interés pues está naciendo un sentimiento entre ambos que podría consolidarse más pronto de lo que te imaginas. Recuerdan que no eres mamila de nacimiento, las personas que te han rodeado han sido quienes han moldeado tu carácter y forma de ser, no te dejes caer por nadie y siempre di lo que sientes.

Cancer

¡Prepárate para una semana llena de charlas intensas que van a cambiar tu perspectiva por completo! Tendrás esas conversaciones profundas con amigos que tanto te quieren, y sus consejos te van a abrir los ojos a otros puntos de vista. A veces, necesitamos ese empujón para no obsesionarnos con nuestras propias expectativas. Deja de centrarte tanto en las críticas, si son constructivas, úsalas para mejorar. Pero no te obsesiones con las que solo quieren hundirte. Acepta que no siempre vas a gustarle a todo el mundo, ¡y está bien! Eres real, con tus defectos y virtudes. No dejes que el miedo a decepcionar te bloquee. En el amor, si la relación ha estado en pausa, la Luna Nueva en Capricornio viene a darle un reset. Habla con tu pareja sobre el compromiso y el futuro. Puede que haya discusiones, pero eso fortalece. Y si estás soltero, no te amargues si tu crush no te pela. Abre tu mente y deja ir a quienes no están dispuestos a darte oportunidades. ¡Feliz semana! A soltar las preocupaciones y a abrazar nuevas posibilidades. ¡Vamos! Cada nuevo comienzo significa una nueva oportunidad de cambios, podrías entrar en una etapa en la cual no sabrás a dónde dirigirte, piensa bien qué es lo que quieres y necesitas y da el siguiente paso para no cometer errores ni equivocaciones. Te vienen oportunidades de un viaje y la llegada de cambios en cuestiones que tienen que ver con el área de los negocios y la economía. Si tienes pareja y esta no confía y duda de ti no tienes caso que sigas ahí nomas aguantando desplantes y desconfianzas. Aléjate de relaciones prohibidas no naciste para eso. Algunas ocasiones muestras mucho interés por una persona pero de la noche a la mañana te decepcionas, sueles ser algo perfeccionista y te olvidas de los pequeños detalles.

Géminis

¡Prepárate para una semana con movimientos cósmicos interesantes! Hay una situación ajena que te tiene incómodo, pero aquí está el truco: ¡no puedes controlarla! Esta semana, toca aguantar, cerrar la boca y seguir tu camino. Aunque duela, no te metas en la vida de los demás, incluso si quieres mucho a esas personas. Ya diste suficientes consejos, y parece que quieren aprender a golpes. ¡Déjalos que tomen sus decisiones y luego que no vengan con dramas! La Luna Nueva en Capricornio te está diciendo: ¡reinvéntate! Cambia de look, arriésgate un poco y date un capricho. Es hora de dejar atrás lo que no merece más tu tiempo. Con Mercurio directo, la cosa mejora. Despídete de la fatiga y los virus. Esta semana, la energía vuelve a tope, ¡nada te detendrá! Así que, ¡a brillar con todo! ¡Feliz semana llena de energía y nuevos comienzos! Ten mucho cuidado con lo que deseas pues estás en una etapa que las cuestiones negativas podrían hacerse realidad. Nuevos amores se visualizan sobre todo una persona de piel blanca. Ya no es momento de retroceder al pasado, es momento que visualices tu futuro y hacia donde quieres llegar pues en la próxima semana te caerán nuevas oportunidades laborales y económicas. No confundas tus sentimientos pues podrías sentir algo por una amistad que te está tratando muy bien y que te ha mostrado cariño en estos días con sus atenciones. En el amor podrías estar muy decepcionada o decepcionado, sin embargo cuando dejes de buscar llegará la persona adecuada a cambiar tu mundo y sanar viejas heridas, aprende a volver a confiar y dar oportunidad a quienes insisten en tenerte en su vida.

Tauro

¡Agárrate fuerte porque esta semana las estrellas tienen un mensaje claro para ti! Aunque tengas el corazón en proceso de curación, tranquilo, porque sabes que no has hecho nada malo. Es hora de cortar lazos con quienes no valoran tu esencia. Vas a necesitar fuerza, pero tranquilo, eso te sobra.

La Luna Nueva en Capricornio viene a ponerte las pilas. ¡Es momento de empezar de cero! Deja atrás lo que no te gusta de tu rutina y retoma esos hobbies que te apasionan de verdad. En lo emocional, date la oportunidad de cuidarte a ti mismo. ¡Se avecina una nueva etapa en tu vida, ya sea en el trabajo o en lo personal! Sé fiel a tu esencia y deja atrás esos excesos de las vacaciones. Necesitas descanso y tiempo para ser tú mismo. No tengas miedo de decir no a planes que no te suman. Es hora de brillar y hacer lo que realmente te llena de energía. ¡Vamos con todo! Es importante que tomes en cuenta cada una de las caídas por las que has pasado, sueles encariñarte con la piedra y eres muy de estar ahí donde no te quieren y tratan mal; sal de la rutina del día a día y atrévete hacer cosas nuevas que te beneficien y dejen algo de provecho. Enfermedades en la familia y cambios en estado de ánimo andarás muy bipolar que no te sabrás aguantar. Deja de querer ayudar a medio mundo y enfócate en tu vida, no sigas tratando de resolver problemas que no te corresponden, has descuidado muchísimo a tu felicidad y te has prestado a cuestiones que no son sanas ni te dejan nada de provecho. Proponte lograr tus metas y sueños, no rindas cuentas a quien no te las pide ni andes de arrastrado o arrastrada por quien no te toma en cuenta.

Aries

¡Oye prepárate para una semana que va a estar al rojo vivo! La Luna Nueva en Capricornio está llegando, y eso significa que es hora de arrancar motores y lanzarte de cabeza a tus proyectos. No te sorprendas si tu jefe te tira una oferta inesperada con un extra de billetitos al final de mes. ¡Atrévete y toma la iniciativa, que esta semana es tuya!

Sobre tu energía, parece que te estás arrastrando un poco. Cambia esos hábitos, porque tu cuerpo te está mandando señales. Ajusta tu rutina y verás cómo recuperas esa vitalidad que tanto te caracteriza.

En el terreno de los sentimientos, estás más claro que el agua, ¿verdad? Pero ojo, no te cierres en banda. Sé un poco más flexible, que nunca se sabe qué sorpresitas te tiene guardadas la vida. Así que, ¡feliz semana, Aries! No te pongas límites y deja que las estrellas te guíen hacia nuevas oportunidades. ¡Vamos con todo! Ten cuidado con el corazón no lo pongas en bandeja de plata a quien solo sabe comer en plástico. En lo que respecta a los dineros mejorarás rotundamente en las próximas semanas con la llegada de un pago que te debían o aumento laboral, exige no esperes que nada te caiga de los cielos. Ten cuidado con lo que sales de tu boca pues podrías dañar inconscientemente a una persona. Vienen cambios en cuestiones del trabajo. Momentos importantes comenzarán aparecer en tu vida, la llegada de nuevas personas y cambios en tu círculo de amistad se hará presente. Es momento hacer más duro tu corazón para evitar ser dañado o dañada, confía en quien confía en ti y ama a quien te ama.