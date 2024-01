Trump enfila su ira contra Nikki Haley, quien avanza en la carrera por la candidatura republicana

El expresidente Donald Trump y su equipo de campaña se están enfocando en criticar a su rival presidencial republicana Nikki Haley para frenar su avance, antes de que se emitan los primeros votos en las primarias de las elecciones de 2024.

Cuando una encuesta reciente de intención de voto en New Hampshire realizada por CNN está mostrando importantes ganancias para Haley, Trump publicó un artículo en su cuenta Truth Social de un medio de derecha que afirmaba que Haley, su rival republicana, no es elegible para ser presidenta porque sus padres no eran ciudadanos estadounidenses cuando ella nació.

Haley nació en Carolina del Sur y ha vivido en Estados Unidos toda su vida. Sus padres eran inmigrantes que se convirtieron en ciudadanos después de su nacimiento en 1972.

Pero tal como lo hizo con Barak Obama, Kamala Harris y Ted Cruz cuando eran sus principales oponentes políticos, Trump impulsa la idea racista de que debido a que Haley tiene padres inmigrantes (sus padres son de la India), ella no debe ser una verdadera estadounidense y, por lo tanto, está descalificada para postularse para presidente.

La misma táctica usada contra Obama

Trump difundió agresivamente teorías de conspiración descabelladas sobre que Obama nació en Kenia en lugar de Hawaii, donde en realidad nació el expresidente Obama, durante años.

Trump exigió rutinariamente que Obama publicara su certificado de nacimiento completo para demostrar dónde nació, y cuando Obama lo hizo, Trump cuestionó su autenticidad.

“Las acusaciones de nacimiento contra Nikki Haley son totalmente infundadas como cuestión legal y constitucional”, escribió en un correo electrónico citado por NBC News el profesor emérito de la Facultad de Derecho de Harvard, Laurence Tribe.

“No puedo imaginar lo que Trump espera ganar con esas afirmaciones a menos que sea jugar la carta racial contra la exgobernadora y embajadora de la ONU por ser una mujer de color, y aprovechar las fuentes del prejuicio antiinmigrante recordando a todos que Haley sus padres no eran ciudadanos cuando ella nació en Estados Unidos”, dijo Tribe.

La 14ª Enmienda establece claramente que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos” son ciudadanos. Fue promulgada después de la Guerra Civil para conferir ciudadanía a los estadounidenses afroamericanos que anteriormente habían sido esclavos.

Para ser elegible para la presidencia, una persona debe ser un “ciudadano nacido” en Estados Unidos y tener al menos 35 años y haber residido en el país durante al menos 14 años.

Trump ha argumentado que se debería quitar la “ciudadanía por nacimiento” a los hijos de inmigrantes indocumentados.

