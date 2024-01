Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de enero de 2024

Piscis

Deja de menospreciarte, que te estás saboteando a ti misma. Si crees que no estás a la altura de ciertos trabajos, estás perdiendo oportunidades a lo loco. Hoy, seguro te encuentras en medio de un dilema laboral. Antes de lanzarte, piensa bien qué es lo que realmente quieres. ¡Ni un paso atrás! Confía en tu talento, que hoy te puede llegar una propuesta para un proyecto que va a llenar tus bolsillos. Y en el amor, amiga, todo está de tu lado. Deja de dudar y ten más confianza. Si estabas esperando que alguien notara lo genial que eres, pues felicidades, ¡lo has logrado! El universo conspira a tu favor, así que despliega esas alas y lánzate al romance sin miedo. Recuerda, Piscis, tú vales mucho más de lo que a veces crees. ¡Que este día te traiga nuevas oportunidades y mucho amor! Deja ya de estar pensando en cosas que no son o quizás nunca sucedan, pon los pies en la tierra y dedícate a tu presente o de lo contrario solo dejarás pasar la vida. Cambios en el amor se visualizan, la llegada de una persona de piel blanca que te hará cambiar de opinión. Ten mucho cuidado en lo que deseas pues el universo podría ponértelo frente a ti. Ya no te culpes por errores que no cometiste y no son tuyos, date la oportunidad de meditar y de perdonarte cualquier falla que hayas cometido, se te da mucho el flagelarte y hacerte daño.

Acuario

Tranquila con el trabajo, que está más estable que una roca. Pero ojo, no te duermas en los laureles, porque se están asomando oportunidades de oro para tu progreso. Mueve el esqueleto, que, si sientes que te cuesta, es solo la posición de los astros jugándote una mala pasada. La buena noticia es que eso se va a resolver pronto, así que dale con todo.

Ahora, el bolsillo anda un poco en modo sobrevivencia, ¿verdad? Si ves que las cuentas están más justas que nunca, no te frustres. Es momento de apretarse el cinturón o buscar algún extra. ¡Vender lo que ya no usas es una excelente idea! Desempolva esas cosas que tienes olvidadas y sácales provecho. Y en el lado social, parece que alguien quiere invitarte a tomar algo después del curro. ¿La aceptas? ¡Por supuesto! Puede ser una persona bien interesante. Pero relax, no te comprometas de una vez. Observa, conoce y saca tus propias conclusiones. ¡Que los astros te guíen hacia un día de descubrimientos y buen rollo! La vida es muy corta y ésta te llenará de oportunidades en muchas áreas, sin embargo, deberás de ser muy inteligente pues habrá personas muy envidiosas, ten cuidado con problemas respiratorios pues estarán a la orden del día. Ponte ya las pilas y no caigas más en pendej*adas que solo te dejen como él o la débil, tienes todo pa tener a quien se te de tu regalada gana pero te atontas mucho al esperar que las personas sean como tú. Es probable que se den pleitos o discusiones en la familia, que eso no te altere, no des opiniones si desconoces lo que pasa.

Capricornio

Hoy te levantaste con el ánimo bajo, y eso está afectando tu creatividad. Si estás en un rol donde la imaginación es la reina, como diseño, publicidad, ventas o marketing, tienes que ponerle remedio ya mismo. No te quedes ahí mirando la pantalla en blanco, busca inspiración en otros lados. Métete en la red, lee libros, échale un ojo a revistas. Y ojo, ese tiempo que parece de ocio, es oro para tu creatividad. Sal a la calle, observa a la gente, date una vuelta por una exposición, ¡te aseguro que te vendrá de perlas! En el trabajo, hoy es el día de evitar las críticas. Ni te metas en conversaciones donde estén tirando para abajo a alguien. En el terreno sentimental, tengo noticias para ti, hay alguien esperando que des el primer paso. Sí, esa personita quiere más que amistad contigo, así que no te hagas el desentendido. ¡Dale, que el día tiene buenas sorpresas para ti si le pones actitud positiva! No vivas en eso ni dependas de esas actitudes, tu sigue tu vida y si sale alguien más en el camino date la oportunidad, recuerda que no estas para perder el tiempo ni puedes estar esperanzado o esperanzada a que a esa persona se le inche para que dé el primer paso. Ponte las pilas pues solo así lograrás concretar tus metas y esfuerzos, es posible que andes algo pensativo sobre cierta persona que días te muestra interés hacia ti y otros días se aleja. Puedes darlo tú y si te rechaza al menos ya nos seguirás ahí perdiendo el tiempo.

Sagitario

¡Oye, Sagitario! Hoy tu intuición está que arde, te está dando el toque de que se vienen cambios positivos en tu vida. Así que ábrete a las oportunidades diarias. Hay mucho campo por correr, así que no te quedes ahí quieto. Además, date un descanso esta tarde, ve al cine, a un museo, o a donde sea que haya arte. Eso va a nutrir tu espíritu y te sentirás en la gloria. Ah, y prestale atención a tus amigos cercanos y a tu chico, que anda medio bajón últimamente. Una salida romántica o una cenita en casa le vendrían de perlas, pero ojo, que hoy es martes. Nada de trasnochar demasiado, ¿entendido? Aunque sí te conviene distraerte un poquito al final del día, que te va a subir el ánimo. Es que empezar la semana con la moral baja no es lo tuyo, ¿verdad? No confíes tan pronto en quien llega a tu vida o solo te expondrás a que solo te ultrajen la caricia, no aflojes tan rápido pues se pierde el encanto de la conquista y el cortejo y así jamás lograrás consolidar una relación. Tu buen carácter será la arma perfecta para lograr lo que has traído en mente, no te limites en nada de hoy en adelante y aprende a disfrutar cada cosa que la vida te pone a tu paso, tu valentía y fuerza de voluntad te llevarán por un camino bastante bueno en el cual aprenderás a dominar tus sentimientos, se les será difícil volver a engañarte pues has aprendido un ching**os de los golpes y traiciones de tu pasado.

Escorpio

¡La chamba está que arde! Pero ojo, asegúrate de que el esfuerzo que metes a diario se traduzca en ganancias justas. No te quedes callada, reclama lo que mereces. Con tu ingenio, seguro encuentras la vuelta para salir airosa en cualquier situación de trabajo. Y si estás pensando en otras formas de hacer billete, dale para adelante. Aunque estés en una buena racha, nunca está de más ser previsora, sobre todo porque se asoman gastos imprevistos. Ten confianza, que resuelves esto y cualquier cambio que se te cruce en el camino. Hablando de plata, mantén los ojos abiertos. Aunque las cosas vayan bien, siempre es buena idea explorar nuevas formas de hacer dinero. Prepárate para algún gasto inesperado que se viene. Confía en tus habilidades para adaptarte a lo que sea. Si no bajas la guardia, sales airosa de cualquier conflicto financiero. Y en el amor, prepara el corazón porque hoy tu pareja tiene noticias que los afectan a ambos, y son buenas. No esperaban que se resolviera, así que esto podría darle un giro positivo a su relación. Escucha con atención y disfruta de las buenas nuevas. ¡Todo parece estar alineándose a tu favor! No seas tan duro o dura con quienes te rodean o te costará mucho trabajo disculparte si te hacen mala cara. Hay un negocio que has traído en mente y que nomás no se ha logrado consolidar, estas en una etapa muy perra en la cual si te pones las pilas harás algo bueno que te dejará grandes ganancias. Siempre bien culer**o con quien quiere fregarte, siempre con la actitud al 100 no te dejas de nadie y no ha existido la persona que logra manipularte o hacerte sentir mal. Ten cuidado con cambios de humor pues podrías lastimar con tus palabras a un familiar. Un viaje que has traído en mente se cancela debido a falta de presupuesto y de interés por parte de otras personas.

Libra

¡Agárrate que vienen novedades! Parece que te van a tirar una propuesta laboral que podría cambiar el juego, tal vez dentro de la misma chamba. Al principio puede parecer un lío, pero en realidad es un regalito que te da chance de aprender y ampliar tu visión en este rollo. Si piensan en promocionarte y mostrarte todos los departamentos, échale onda y acepta sin pensarlo dos veces. ¡Se avecinan nuevos conocimientos! Ojo con las cuentas bancarias. Hoy podría caerte un cargo sorpresa e incluso indebido. Si andas un poco corto de cash, vende algo que no necesites. Esa colección de cosas acumuladas podría salvar el día. Maneja bien tu plata y evita sorpresas desagradables. Y en el amor, atención, que tu pareja tiene algo importante que soltar. No te distraigas, escucha sin interrupciones. Lo que te cuente hoy puede ser clave para el futuro de ustedes dos. Dale ese espacio y tiempo que necesita. ¡A estar al tanto de todo! Cuídate un ching**os de traiciones de amistades y ten cuidado con jefes o compañeros de trabajo pues podrían ponerte trabas para que logres tus metas y tus objetivos. Es importante que te dejes de pendej**adas y le pongas más ganas a tus metas y sueños, vienen situaciones muy complejas, no gastes más de lo que tienes o solo dejarás deudas pendientes de las cuales te serán difíciles de salir. Ya no te dejes de nadie y quien te busque te va encontrar, si permites insultos y pasadas de lanza en tu contra te van agarrar de tu títere, es mejor dejar las cosas en claro desde un principio.

Virgo

Si hoy te levantas con la intriga de un sueño que no logras recordar del todo, no te agobies. Resulta que nuestra mente es un rollo complicado, y a veces nos manda mensajes en sueños que son como susurros del subconsciente. Así que aquí va el tip: ten siempre una libretita y un lápiz en la mesita de noche, porque esos sueños traen info valiosa, ¡y se esfuman más rápido que un hielo en verano! Hablemos de bucear en tu propio interior. A veces, le tienes miedo a pensar en ciertas cosas, pero aquí va el consejo: ahí es donde está la magia. Explorar tus pensamientos y deseos escondidos puede ser la clave para tu felicidad. Sin miedo, amiga, que tu mente sabe lo que hace. Y hablando de sueños, ¡pierde ese miedo a explorar a diario! Anota esos sueños intrigantes, porque pueden ser mensajes importantes que te da la vida. La mente es una cosa sabia, y cuando la dejas hablar en sueños, a veces suelta secretos que ni tú mismo sabías. Así que,¡a romper esquemas y a explorar lo que hay dentro de ti! Es importante que medites lo que has hecho en tu vida, tienes todo para que consolides una relación pero tu desconfianza no te hace llegar a ningún lado. Déjate de chinga**deras y atiende tu vida, no es momento de tomar represarías en contra de nadie, la vida se encargará de hacerte justicia y poner en su lugar a las personas que te han dañado o puesto piedras en tu camino. Oportunidad de crecimiento en tu trabajo con un cambio de puesto o la propuesta de un nuevo empleo que te dará mejores ingresos, no sueltes ningún trabajo hasta no tener asegurado el otro.

Leo

Te enfrentarás a varios asuntos clave que requieren decisiones firmes. Es necesario tener claro cuál es el camino correcto en medio de este batallón de temas que reclaman tu atención. Afróntalos con valentía y determinación. Sorpresa, alguien a quien considerabas tu amistad anda soltando críticas a diestra y siniestra sobre ti. No te desanimes, es mejor descubrir ahora quién no merece tu confianza. Valora a quienes realmente están contigo, y sigue adelante sin cargar con malas vibras innecesarias. Has concebido una idea brillante que podría ser increíblemente productiva. Pero, ojo, guárdala en la caja fuerte por ahora. No la compartas con el mundo, solo con tu pareja. Madura bien ese proyecto antes de soltarlo, confía en tu talento excepcional. Hoy, la semilla que plantas podría florecer más allá de tus expectativas. Cuida mucho lo que sale de tu boca pues podrías cometer indiscreciones que te dejarán en mal con la persona que te gusta o te agrada. Cuídate mucho de traiciones, andas levantando muchas envidias y muchas amistades de las que te rodean no te ven con buenos ojos. Estarás madurando mucho, sin duda alguna ya no eres el mismo o la misma de antes, es importante que ya sientes cabeza y te dejes de mama**das, la vida es bella pero tú te la complicas mucho en otras chinga**deras. Tienes la oportunidad de agarrar un cuerpazo muy perro pero le aflojas mucho y no sigues las dietas ni te aplicas en el gym o la zumba.

Cancer

Tranquila con las preocupaciones amorosas. Sé que cualquier problemita te altera, pero el amor tiene sus subidas y bajadas, como la vida misma. Lo importante es que lo bueno supere lo malo. ¡Pero ojo! Estás cerca de un cambio grande en tu vida, y parece que será superpositivo. Empiezas a ver la luz al final del túnel. Además, hoy podrías descubrir por qué se rompió una relación pasada. Este descubrimiento te vendrá de perlas para no repetir errores y entender qué onda con la otra persona. La vida amorosa será espléndida, pero, relax, no es el momento justo ahora. Vas a tener que practicar la paciencia, pero te aseguro que valdrá la pena. ¡Dale, Cáncer, que el amor tiene grandes cosas reservadas para ti! El amor se ha vuelto algo que ya no es necesario en tu vida pues sabes que es mejor vivir con lo que viene siendo la soledad más que nada que con una persona que no te sirve ni para ir a ching**ars a su madre. No te permitas caer ni fracasar por nadie, tienes vida y con eso podrás lograr todo lo que te propongas, el problema es que te dejas caer por cualquier chinga**deras. Es momento que analices lo que has hecho de tu vida y hacia donde te diriges pues andas bien perdido o perdida, ponte metas y consolídalas y que ninguna persona te limite en lo que quieres, buscas y deseas.

Géminis

La clave está en la toma de decisiones y en actuar de inmediato. No hay tiempo que perder, así que es super importante tener claro tus objetivos diarios. Recuerda, la vida no espera a nadie, y dejar pasar oportunidades puede hacer que te cueste alcanzar tus metas. ¡Actúa ahora!

Tu talento no se puede negar, Géminis, así que anímate a avanzar paso a paso hacia tus aspiraciones personales. Tienes lo necesario para alcanzar lo que desees, siempre y cuando te metas de lleno en el asunto. No subestimes tu potencial; cada pequeño avance cuenta en tu desarrollo personal.

Si llevas tiempo en una relación, es el momento de dar un paso adelante. Comprométete, piensa en vivir juntos o incluso considera el matrimonio. Tu relación marcha bien, solo necesitas hacer algunos cambios pequeños para mejorarla. Habla con tu pareja sobre esos pequeños toques que los llevaran a ser más unidos. ¡Hazlo, Géminis, que el amor está llamando a tu puerta! La vida te muestra muchas oportunidades de crecimiento en muchas áreas laborales pero sobre todo en el amors, así es, es momento que te bañes porque está por llegar quien te va hacer aflojar la caricia. Hay momentos en que te pones triste por no lograr consolidar metas o porque las personas no te responden como quisieras. Si bien es cierto que en tu pasado te fue de la fregada también es cierto que te llenarás de nuevas oportunidades y tendrás de dónde escoger. Déjate de huevonerías y ponte ya las pilas, el amor no lo vas encontrar ya construido sino que tendrás que buscar a la persona adecuada con quien sembrarlo y hacer que renazca.

Tauro

Estás sumando puntos en el trabajo, ¡bien por ti! Pero tranquilo, aún no llegaste a la meta. Hoy toca mentalizarse para seguir luchando, recuerda que descansarás cuando alcances tus objetivos. Buenas noticias en el frente económico. Estás entrando en un periodo más tranquilo, así que deja de hacer tantos sacrificios y preocúpate menos por la plata. ¿Recuerdas esa idea de negocio o inversión que tenías aparcada? Es hora de rescatarla y revisar las oportunidades que la vida te ofrece. ¡Aprovecha, ahora te lo puedes permitir! En el terreno sentimental, puede que hoy recibas una invitación. No esperes planes a largo plazo, pero sí una experiencia agradable con alguien simpático. ¡Dale para adelante, que las estrellas te sonríen! Podrías entrar en conflicto con una amistad debido a que andará ladrando cosas de ti; no hagas caso y que no te afecten dichos chismes. Ya no temas a cambios, arriésgate que es la única manera en que lograrás cambiar todo lo ordinario de tu vida. Recuerda que las personas de tu familia constituyen la parte fundamental de tu vida, no te enojes o molestes con ellos pues son quienes siempre te sacarán de tus apuros. No te dejes menospreciar por nadie, date cuenta de lo que vales y date tu lugar siempre en todo lo que hagas. Vienen cambios muy buenos pues un amor de tierras lejanas estará pensando mucho en ti, le mueves mucho el tapete.

Aries

¡Animo Aries, y a creer en ti misma! Este horóscopo te dice que te deshagas de esas dudas sin sentido sobre tus capacidades. Desde hoy, confía más en lo que tú sabes y menos en lo que te dicen los demás. ¿Ves esa oportunidad que has estado dejando pasar? ¡Agárrala! Todavía estás a tiempo de alcanzar eso que has estado deseando. No te retrases más en tomar la decisión. Estás en una etapa súper creativa, así que exprime esa mente ingeniosa tuya. Pero no te quedes solo en eso, busca gente que te apoye y entienda tus ideas. Sal, socializa y amplía tu círculo, verás cómo eso le da un empujón a tu creatividad. Y en el amor, dale un toque de pasión. Tu pareja está encantada con tu chispa creativa, así que no descuides esa parte íntima. Recuerda, en el amor también es importante avivar la llama. Cambios en tu estado de ánimo podrías ir a buscar a quien se fue en tu pasado, si crees que existe la oportunidad de que ahora si se consolide eso que no se pudo, dale pa delante y que te valga. Podrías estar descuidando tus sueños por cumplir los de alguien más, no te atontes que siempre primero debes de ser tú, después tú y al final tú. No te metas en conversaciones ajenas pues puedes decir cosas que afecten a terceras personas y meterte en problemas. Te viene un dinero extra que te ayudará mucho en unas deudas.