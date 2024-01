Andre Ward quiere que Canelo Álvarez pelee con Terence Crawford o David Benavídez a continuación

Andre Ward, excampeón y comentarista de boxeo, quiere que Saúl ‘Canelo’ Álvarez enfrente a David Benavídez o Terence Crawford a continuación si quiere demostrar que es el mejor peleador del mundo y mantener su estatus.

En declaraciones a ProBox TV, Ward explicó que, aunque el legado de Canelo Álvarez ya está establecido, tiene que aceptar desafíos con peleadores de primer nivel como Benavídez o Crawford a menos que el mexicano acepte que no puede lidiar con ellos.

“Su legado ya está establecido, pero ¿cuál será la excusa? Si tienes el estatus que tiene (Álvarez) y hay alguien en tu vecindario -en tu categoría de peso- tienes que lidiar con él, a menos que puedas decir: ‘Ya pasé mi mejor momento, no estoy buscando ese tipo de peleas’. Bien, entonces di eso”, dijo.

David Benavídez es uno de los posibles oponentes para Canelo Álvarez para su regreso en mayo. Foto: David Becker/Getty Images.

“Si ese no es el caso, no puedes decir: ‘Soy el mejor peleador del mundo. Debería ser el número uno libra por libra’. Hay muchachos ahí fuera. Ese es el problema de permanecer aquí por mucho tiempo: siempre habrá otra generación de muchachos. Incluso si no quiere pelear con Benavídez, hay un tipo más pequeño con quien me gustaría verlo pelear: Terence Crawford. Puedes aceptar cualquiera de esas peleas, pero si no peleas con ninguno de esos tipos, eso es un problema”, agregó.

Cabe destacar que luego de su dominante victoria por nocaut sobre Demetrius Andrade, David Benavídez desafió nuevamente a Canelo Álvarez, pero -según Salvador Rodríguez de ESPN- el mexicano podría enfrentar a Jaime Munguía- retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)-, Jermall Charlo o Terence Crawford el cinco de mayo y al Monstruo Mexicano en septiembre. Poco después, el tapatío desmintió esta información y afirmó que estará revisando sus opciones para elegir al mejor oponente.

En cambio, Crawford expresó su deseo de subir tres categorías para enfrentar al mexicano por su título indiscutible de peso supermediano luego de vencer a Errol Spence Jr. y, aunque en primera instancia fue rechazado por el tapatío, después dejó abierta la posibilidad de que el duelo pudiera suceder. Tras la victoria ante Jermell Charlo, Canelo Álvarez cambió de opinión nuevamente y aseguró que Bud no está en sus planes para su próxima pelea el cinco de mayo.

Terence Crawford ha estado pidiendo la oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez desde que venció a Spence Jr. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora quiere que el siguiente sea con el campeón azteca. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

