Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de enero de 2024

Piscis

Si te la pasas escuchando a todos menos a ti misma, no te quejes después. Tú sabes que has tenido tus chascos por seguir opiniones ajenas. Escuchar está bien, pero hoy es el día de confiar en tu propio radar. Deja que la intuición hable antes de sacar conclusiones, ¡te va a ir mucho mejor a diario! Y hablando de confianza, en los tratos y negocios confía en ese instinto que llevas dentro. Si hoy te toca cerrar un trato o firmar algo, ¡adelante, Piscis! Las decisiones adecuadas ya están dando vueltas en tu cabeza. No temas dar el paso, podrías estar a punto de asegurarte beneficios futuros. ¿Montar una tienda? ¿Firmar una sociedad? Las oportunidades están ahí, solo necesitas confiar en ti misma y en tu potencial. ¡Hoy es el día de tomar las riendas, y asegurarte un futuro brillante! No hagas caso de chismes en el trabajo. Aprende a descifrar tus sueños y a no bajar la guardia en proyectos. No busques a alguien con quien irte de borrachera, busca a quien se preocupe por ti y con hechos te muestre que le importas. Si tienes pareja escenas de celos y desconfianza ocasionarán conflicto. Aguas con gastar a lo tonto, no estás para perder tu dinero en cuestiones que no necesitas, requieres invertir un poco más en ese negocio que tienes en mente. Pero necesitas tu poner de tu parte, sino es reciproco está destinado al fracaso. Ten mucho cuidado con cuestiones que tienen que ver con trámites, préstamos o cambios pues podrías meterte en una deuda bastante grande.

Acuario

La clave hoy es la confianza. Créetela de verdad, porque si entras al trabajo pensando que eres la número uno, eso se va a notar. Tú sabes que eres capaz de brillar, así que ¡hoy es el día de hacerlo! Nada de medias tintas, ponte esa corona invisible y arrasa con todo. Si alguien cercano mete la pata, no te calles. Abre los ojos, háblale claro y verás que te lo agradecerá. ¡Hoy es día de liderar con confianza y honestidad! En el amor, Acuario, ¿estás libre y sin compromisos? Pues hoy es el día de explorar esas posibilidades a tu alrededor. No te encierres, que el mundo está lleno de oportunidades. Y si ya tienes pareja, pero sientes que algo no cuadra, ¡habla! La comunicación es clave. Si algo no va bien, hoy es el día de abrir el corazón y dejar claro lo que necesitas. ¡Vamos, que el día está lleno de oportunidades para brillar y amar con autenticidad! Posibilidades de realizar un viaje en el cual te la pasarás genial. Estas en una etapa bien fuerte pues ya no sabes qué esperar de la vida, te has decepcionado de muchas personas y te resulta difícil volver a confiar y creer en el amor y tienes toda la razón. Si tienes pareja no te detengas más y da el siguiente paso, necesitas cambiar la rutina o de lo contrario en cualquier momento todo se irá bien lejos. Cuídate mucho de lo que comentas pues te podrían meter en problemas bien grandes por andar con la quijada suelta. Cuídate a quien le aflojas pues podrías enamorarte de la persona equivocada y confundir ganas de sexo con amor.

Capricornio

¡La energía anda un poco de capa caída últimamente! Si te despiertas con cara de lunes todos los días, dale un giro. Hazte un favor y procura descansar bien por las noches. Además, ¿qué te parece mover un poco el esqueleto antes de entrar al trabajo? Veinte minutos de ejercicio pueden ser el elixir para recuperar esa chispa matutina y devolverte la energía. ¡Hoy es el día de darle un soplo de vida a esas mañanas grises!

En el trabajo, te están tirando flores. Resulta que eres la reina de las decisiones acertadas y tus superiores lo saben. ¿Promoción a la vista? ¡Todo apunta a que sí! Hoy es el momento de brillar y demostrar esa visión de futuro que todos reconocen en ti. No te guardes tus ideas, que el ascenso podría estar a la vuelta de la esquina. En el amor, veo que te gusta el rollo desenfadado, ¡y está bien! Pero, hoy es hora de enfrentar el miedo a madurar. Esos amores sin compromiso están geniales, pero tal vez ya es momento de considerar algo más serio. Abre tu corazón a nuevas posibilidades y ¡quién sabe! El amor podría sorprenderte cuando menos lo esperas. ¡Adelante, que hoy es el día de renovar energías, brillar en el trabajo y replantear el juego del amor! Podrías estar algo aturdido por la salud de un familiar o por una situación que tiene que ver con tu trabajo o amigos, dale tiempo al tiempo y confía en Dios que todo va seguir su cauce. Boda o fiesta de un familiar se comenzará a planear en las próximas fechas. Si te sientes cansado o agotado trata de reposar lo suficiente pues en poco tiempo hay posibilidades de desarrollar alguna enfermedad de los nervios. De quejarte por tu cuerpo si algo no te gusta échale ganas para estar como quieres, con quejarte no lograrás nada.

Sagitario

¡Estás en una encrucijada laboral! Si llevas tiempo pensando en cambiar de empleo, es momento de frenar un poco. En lugar de lanzarte de cabeza, trabaja en lo más importante: tú misma. Necesitas más confianza, y eso no se logra con una oferta de trabajo nueva. ¡Espera a tener seguridad y dinero en el bolsillo! Incluso podrías plantearte la idea de montar tu propio negocio, ¡con tu habilidad social y ganas de darlo todo, el éxito está asegurado! En el terreno amoroso, hoy podría haber revelaciones. Descubrir una realidad sobre alguien que estás conociendo puede doler, pero es mejor ahora que más tarde. Ánimo, no te quedes atrapada en una relación que no suma. Pero ojo, que hay alguien más dando vueltas en tu camino. Una oportunidad fabulosa podría estar esperándote en todos los aspectos de la vida. ¡No cierres las puertas, que la vida te tiene preparadas sorpresas increíbles! Si te busca quien en el pasado ya te afectó ten cuidado pues sus intensiones no son buenas, volverá poco a poco a querer entrar en tu corazón debido a su fracaso amoroso. Aprende a labrar tu felicidad y que nadie constituya un motivo para que te detengas en tu camino. Empezarás un ciclo lleno de oportunidades para mejorar en tu carácter, a veces reaccionas mal con amistades pero eso se debe a las traiciones que has llevado anteriormente. Dejas mucho que desear en las cuestiones de amor pues este algo decepcionado de él. Recuerda que de los errores se aprende. Probabilidades de viaje a una playa o ciudad colonial. Familiares te necesitarán más que nunca. No pienses tanto en el futuro y concentra tu tiempo en vivir tu día.

Escorpión

¡Tu mente está en modo corazón desde ayer! Todo lo que piensas y sientes parece girar en torno al amor. Pero ojo, no dejes que esa nube de emociones afecte tu chamba. Presta atención para no mandarte algún moco en el trabajo, ¡que nadie quiere un informe lleno de corazones y suspiros! Ese alguien vale la pena, ¿verdad? Parece que tus inseguridades están jugando al escondite con tus emociones. Hoy es el día de dejar de esquivar el asunto. Si realmente te interesa, no dejes que las dudas dilaten el tiempo. ¡Toma la iniciativa, Escorpio! Pero espera, que no es la única opción en el menú del amor. Sabes que hay otra persona esperando en la fila, pero le has dado el asiento de honor a tus miedos. ¡Hora de cambiar el juego! Sal, abre la puerta al mundo y actúa para conseguir lo que realmente quieres. Hazlo hoy, Escorpio, y prepárate para un cambio total en tu vida amorosa. ¡Suerte, valiente! Amor con amor se paga y olvido con olvido, quita de tu vida y mente a esas personas que no hacen nada por estar a tu lado, no tienes necesidad de dar más de la cuenta por quien solo te ofrece migajas. Debes aprender de errores y traiciones para no volver a caer en lo mismo, no te permitas volver a sufrir por nadie, haz un poco más duro tu corazón pues solo así nadie afectará la existencia. No temas a nuevos proyectos pues te va ir de lo mejor. Vienen oportunidades en el amor, recuerda que perro huevero ni quemándole el hocico se le quita la maña.

Libra

Después de un tiempo medio gris, estás resurgiendo con tu energía característica. Hoy puede que te toque lidiar con algo que te sacuda un poco, algo que te haga cuestionar tu seguridad. Pero tranquila, ¡tú puedes con eso y más! Enfrenta esa tarea con todo lo que tienes, ya verás que superarás cualquier complicación. Dale, Libra, que eres más fuerte de lo que a veces crees. La sensación de vacío que te andaba rondando, ¿te has dado cuenta de que se está desvaneciendo? Es hora de volver a vibrar al ritmo que te gusta. Pero, ojo, esos miedos que te quedan por ahí rondando, hoy es el día de deshacerte de ellos. Si sigues cargando con esas sombras, podrías perder la oportunidad de sumar a tu vida a alguien que traerá un bienestar increíble. Borra esos temores y dale la bienvenida a lo nuevo, ¡mereces vivir a tope! En el terreno emocional, hay algo especial esperándote. Si bien ya te estás levantando del bajón, hoy es el día de liberarte por completo de esos miedos que podrían alejar a personas que traerán alegría a tu vida. ¡Anímate, que la vida te sonríe y las oportunidades no esperan por nadie! De un momento a la fecha has cambiado demasiado, el buen corazón y nobleza que te caracterizaba cada día se vuelve más escaso en ti, debes aprender que no todas las personas son malas ni merecen tus reproches y tu humor que algunas veces ni te aguantas. Busca a las personas que te transmitan paz y aléjate de quien te incomode, recuerda que nadie va a trabajar en tu felicidad más que tú mismo. Si esa persona que te pretende no está dispuesta a dedicarte el tiempo y las atenciones que necesitas estás perdiendo el tiempo. Amor a distancia empezará a debilitarse por tercera persona en cuestión. Muchos cambios en tu vida, necesitas comenzar a visualizar hacia dónde te diriges pa que no pierdas el piso.

Virgo

Buenas noticias en el trabajo, Virgo, tu nave está navegando por aguas tranquilas, pero ojo, no bajes la guardia. Evita esos errores tontos que podrían hacer que te pierdas el barco. Hoy, más que nunca, concéntrate al máximo y asegúrate de que todo esté en orden. Tu estabilidad depende de ello, ¡así que dale con todo! En el terreno de las relaciones, Virgo, esa antena tuya no miente. Sabes que hay gente por ahí con segundas intenciones, así que no te hagas la vista gorda. Sé astuta, encara la realidad y no le tengas miedo a ver las cosas tal como son. A veces, enfrentar lo negativo te hace más fuerte. No dejes que te la cuelen, Virgo, ¡tú eres más lista de lo que piensas! Y hablando de cosas bonitas, hoy puede que te caiga un regalo inesperado. Alguien ha estado pensando en ti con profundidad. Si tu corazón está en modo solitario, no lo ignores. Este podría ser el comienzo de algo especial. Considera ese gesto como una invitación al baile de las emociones. ¡Anímate, Virgo, que la vida te tiene reservadas sorpresas y podría ser el inicio de una historia encantadora! No te dejes manipular por nadie, algunas veces te traiciona la mente y acabas por hacer lo que los demás piensan o quieren. Si tienes pareja busca la manera de crear buenos momentos y no solo estarle picando el buche para crear conflictos. Tu fuerza, determinación y valentía son quienes te han llevado a lograr lo que te propones, no permitas que tus sueños se vean opacados por pensamientos pesimistas de amistades, familia o pareja, cada que te diga alguien que no se puede demuéstrales lo contrario. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de caducidad, así que no dejes pasar una más o podrías arrepentirte.

Leo

Tranquilo, Leo, estás en tu rollo en el trabajo, pero hoy puede que te cruces con un colega y haya un pequeño choque de ideas. Nada del otro mundo, más bien como una tormenta en un vaso de agua. Resuélvelo con clase, que eso solo hará que tus tareas diarias salgan mejor. Recuerda, las diferencias son como esos apuntes en un libro; al final, te ayudan a entender la historia. Hablemos de ambiciones. ¿Te has planteado darles un empujón a tus proyectos? Este es el momento perfecto para apuntarte a un curso de esos que te dejan con la boca abierta. Lucha por lo que quieres y verás cómo cada esfuerzo diario se convierte en el camino hacia el éxito. No te conformes con lo básico; ve a por esa formación que realmente marque la diferencia. Y en el amor, si tu corazón anda buscando compañía, parece que hay alguien a tu alrededor que está completamente colado por ti. ¿Lo has notado? Hoy es el día, si esa persona tiene potencial romántico, házselo saber. ¡No te quedes con las ganas de explorar ese nuevo capítulo en el libro del amor! Es como empezar una buena película, ¡no querrás perderte el inicio de una historia increíble! ¡Vamos, que hoy es día de arreglar, crecer y enamorar! Podrías andar en un tono bien bipolar en estos días y sufrir cierta desconfianza de todo quien te rodea. Infecciones en garganta o estomago estarán a la orden del día. Es posible que por la noche sientas algo de cansancio y tristeza pues hay sucesos que no han sucedido y los añoras más que nunca. Una situación que tiene que ver con un ex amor o amigo te incomodará mucho, ya que te valgan esas cuestiones no tienen porque quitarte el sueño. Un viejo amor te va hacer recordar momentos en que fuiste muy feliz en tu pasado sin embargo no estás en condiciones de regresar a lo mismo. Ten cuidado con caídas en estos días pues podrías darte en la torre.

Cáncer

Hoy, prepárate para un día de aprendizaje intenso. Si eres nuevo en el trabajo, no te asustes si metes la pata; todos lo hacemos al principio. Los errores son como los condimentos en la cocina de la vida laboral, y hoy aprenderás a usarlos sabiamente. Además, podría llegar alguien con experiencia a echarte un cable y revelarte algunos secretos del oficio que ni te imaginabas. Aprovecha, que la sabiduría ajena es como ese atajo que te ahorra tiempo en la carretera. En el terreno mental, tu cerebro está echando humo con un proyecto que parece más grande que Godzilla, pero no te preocupes, si le metes la energía necesaria, podrías convertir esa fantasía en algo muy real. No subestimes tu capacidad para hacer que las cosas sucedan. Enfócate en ese proyecto como si fueras un chef obsesionado con su mejor receta. Hoy, el ingrediente clave es tu dedicación.

Y en el juego del amor, si llevas tiempo con alguien y te propone dar un paso más en la relación, no te quedes en la indecisión. ¡Acepta la propuesta! Congenias de maravilla con esa persona, y esa unión promete ser tan satisfactoria como una pizza perfectamente horneada. Deja de darle vueltas al asunto y lánzate. A veces, la mejor parte de la historia está en el siguiente capítulo. ¡Adelante, que hoy es un día de decisiones y de hacer que las cosas sucedan! Días grises llenos de nostalgia pues recordarás a personas de tu pasado que no pudieron seguir en tu vida. Viene una perdida material en puerta y la salida de dos personas de tu vida. Comprenderás que a pesar de tantas cuestiones por la que has pasado has sido feliz en algún momento de tu vida. Te llegará una noticia o sorpresa que te va hacer el día. Si sientes necesidad de buscar a una persona de tu pasado no temas en hacerlo, pero que sea para cerrar cuestiones que quedaron inconclusas.

Géminis

Basta de compararte con todo el mundo. Eres como una mezcla única de pizza con piña, ¡y eso está bien! Desde hoy, deja de sentirte inferior porque, créeme, no hay nadie como tú. Es hora de confiar en tus habilidades y en lo que haces. La comparación diaria no te lleva a ningún lugar positivo, así que deséchala como un meme antiguo y abraza tu singularidad ¿Qué tal si sacas a relucir esa habilidad tuya para comunicarte? No sólo en el trabajo, sino también en tus círculos sociales y en el amor. Deja de esconder tus pensamientos y sentimientos. ¡Vamos, que esa lengua afilada tuya puede ser tu superpoder! Habla sin miedo y verás cómo abres puertas a diario. No te limites solo al terreno laboral; tu vida social y amorosa también necesitan un poco de esa chispa comunicativa. Y sí, sé que todos tenemos puntos débiles, pero eso no te hace menos genial, atrévete a trabajar en esos aspectos, a mostrar lo que te da un poco de vértigo. Revela esa parte de ti que guardas bajo llave. Al final del día, enfrentar lo que te asusta te hará más fuerte. Así que, adelante ¡desata esa versión auténtica y única que llevas dentro! En la cuestión de los dineros debes de ser bien cuidadoso pues últimamente gastas en tonterías que no necesitas ni te dejan nada. Ya no pienses tanto en el futuro que nadie sabe si estarás en el vive cada día como si fuera el último y disfruta lo que viene siendo la caricia. Y llega el momento en que entenderás el por qué de las cosas, es momento de que aprendas de los errores que te hicieron caer, no temas arriesgar una vez más, eso sí, mantén siempre la guardia puesta para evitar que te vuelvan hacer daño.



Tauro

Si ya te metiste en el rollo de cambiar de trabajo, dale con todo desde hoy. Nada de indecisiones. Mira todas las opciones que te rodean y no te muevas ni un paso hasta que lo veas claro. Esto no es un crucero de indecisión, es el momento de explorar tu futuro profesional con determinación.

Ahora, sé que te va más el trabajo que una maratón de Netflix, pero no te encierres tanto. Puede que hayas decidido hacer el protagonista en la peli de tu carrera, pero el amor no espera a que termines la grabación. Si alguien te gusta, no te hagas el misterioso. Explícale que estás enfocada en el trabajo, pero no te cierres a nuevas oportunidades amorosas. Eso sí, ojo con los cazadores de mariposas, no te dejes llevar por quienes solo van de flor en flor. Ahí sí, mejor guardas tu tiempo para algo más productivo. ¡No necesitas dramas! En el terreno del corazón, toma decisiones con la misma calma con la que eliges qué pizza pedir. Si ya te lanzaste al cambio de empresa, no te asustes si el amor también se cuela en el guion. Dale la bienvenida, pero mantén un ojo abierto. No dejes que nadie juegue contigo como si fueras una carta de Pokémon. Aprovecha las oportunidades, pero no te enredes en historias de una noche. Ahora tu corazón es una joya, y merece ser tratado como tal. ¡Adelante, que la vida es un combo de trabajo y amor, y tú tienes el poder de equilibrar ambos! Ten cuidado con una persona de tez a perlada, cambiará mucho tu forma de ver la vida. Días de mucha reflexión, te darás cuenta con quien si vale la pena seguir y con quien de plano ya no. Viene un nuevo amor por parte de una amistad o mediante una red social, posibilidades de cambio de trabajo o de mejorar ingresos. Cambios en tu sentido de humor, ten cuidado con lo que dices pues podrías herir mucho a personas que son muy importantes para ti. No descuides mucho la relación con tu familia pues podrías crear conflictos y rencores entre ustedes.

Aries

Para sentirte en las nubes, es hora de cambiar la rutina. Te das cuenta de que ves la vida con un lente un poco raro últimamente. Tu chispa creativa está más apagada que una vela en un túnel. ¡Nada de pánico! Sal a la calle, busca cosas nuevas, y toma ese café en ese lugar que siempre has pasado de largo. No es pérdida de tiempo, es como invertir en tu propia felicidad. Cambia el chip, y deja que la inspiración te encuentre mientras exploras.

Es el momento de recorrer nuevos territorios para alimentar tu cerebro con ideas frescas. ¿Perder el tiempo? ¡Ni de cerca! Explora, descubre, y verás cómo tu mente se enciende de nuevo. No esperes a que la inspiración te encuentre, sal a buscarla como si fueras a buscar el mejor taco de la ciudad. Este no es el día para dar vueltas sin sentido; es el día para girar hacia nuevas oportunidades.

En el terreno del corazón, si llevas tiempo con alguien, es el momento de ponerle una etiqueta a esa relación. ¿Recuerdas esa propuesta seria que te hicieron? No te hagas el distraído. Acepta el desafío y haz avanzar las cosas. Si la relación ha sido como una buena canción, tal vez es hora de hacerla un poco más formal. No temas comprometerte; a veces, la verdadera felicidad está en darle un nombre claro a lo que sientes. Cambios importantes que te harán madurar. Deja esas cosas que no te dejan avanzar en el pasado y céntrate en tus proyectos. Te vienen días llenos de luz y nuevas cosas que hacer, personas del pasado retornan pero ya con nada nuevo que ofrecerte, no te quejes tanto de la vida y aprende a disfrutar las altas y las bajas. Posibilidades de cambios en trabajo, familia y con amistades. Un sueño te revelará grandes cosas.