Jennifer López sobre la reacción de Brie Larson al conocerla en los Globos de Oro: “Significó mucho para mí”

Tras la divertida y conmovedora reacción de Brie Larson al conocer a Jennifer López en los Globos de Oro, que se celebraron el domingo, JLo habló sobre lo que pensó al ver la emoción de la actriz de Capitana Marvel al saludarla.

Esta semana, en una entrevista con Zane Lowe en Apple Music 1, la actriz contó que la reacción de Larson la sorprendió y conmovió mucho. “Ahora se me llenan los ojos de lágrimas porque es muy, muy conmovedor, porque lo haces, le das tu corazón y tu alma a esto cuando eres un artista”, dijo.

El domingo, Larson y JLo coincidieron en la alfombra roja de los Globos de Oro. Al ver a la cantante, la actriz de Marvel se emocionó tanto que se le salieron las lágrimas y le confesó que ella la inspiró a comenzar una carrera en la actuación.

Sobre las palabras de Larson, Jennifer López aseguró que comprendía y se identificaba con la emoción que sintió la actriz, porque ella tenía celebridades a las que admiraba. “Recuerdo que cuando era niña veía West Side Story y veía a Rita Moreno y sabía lo que eso significaba para mí”, explicó la estrella de The Mother.

“Cuando estaba mirando a Brie noté lo emocionada que estaba y sus ojos decían como:’He querido decirte esto durante tanto tiempo’… Me vi a mí misma de niña, pensar que hice que alguien sintiera eso fue realmente abrumador”, agregó.

JLo aseguró que nunca imaginó que viviría un momento así en su vida. “Fue muy bonito tener una experiencia como esa. Creo que nunca imaginé que tendría una experiencia como esa con alguien que tiene tanto talento y que veo sus películas y que, en cierto modo, es incluso contemporánea conmigo. … Fue algo muy amable lo que hizo y significó mucho para mí, probablemente incluso más que para ella”, dijo.

¿Cuál fue la reacción de Brie Larson al ver a JLo?

El domingo, Brie Larson saltó, gritó y hasta lloró de la emoción cuando vio a JLo en la alfombra roja de la edición 81 de los Globos de Oro.

Todo comenzó cuando Larson, nominada como protagonista y productora por la miniserie Lecciones en química, estaba conversando con un periodista de Entertainment Tonight y volteó un momento y vio a Jennifer Lopez acercarse. En ese momento, comenzó una de las escenas más divertidas de la velada.

“Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Voy a llorar (…) No puedo. Voy a llorar. Voy a llorar. No puedo”, decía Larson mientras el periodista de Entertainment Tonight intentaba calmarla.

Al ver a JLo acercarse la emoción se apoderó de la Larson, quien no pudo volver a centrarse en la conversación que estaba teniendo. Pasó de ser una de las actrices nominadas a una fan emocionada.

Notablemente emocionada y con lágrimas en los ojos, la protagonista de Capitana Marvel se armó de valor y le expresó su admiración a JLo cuando se acercó. “Hola, ¿cómo estás? Soy una gran admiradora”, le dijo Larson a la cantante de “On The Floor”.

La actriz ganadora del Oscar por trabajo en La Habitación (2015) le confesó a JLo que ella la inspiró a comenzar una carrera en la actuación. “Vi a Selena y eso me hizo querer ser actriz. Y tú siempre has significado mucho para mí. Ha sido un sueño para mí. Muchas gracias. Tu ética de trabajo es muy importante, gracias”, dijo Larson.

Lejos de incomodarla, Jennifer Lopez se mostró conmovida y halagada por las palabras de Larson. “Me vas a hacer llorar”, respondió la cantante.

La emoción de Larson fue tal que incluso se acercó a su mamá para decirle que había hablado con Jennifer Lopez. “Mamá, es JLo”, dijo emocionada.

