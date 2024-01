Ryan García responde al desafío de Isaac Cruz: “¿Qué es un pitbull para un león?”

Ryan García no esperó mucho tiempo para responder al desafío que le hiciera Isaac ‘Pitbull’ Cruz para subir al ring en el mes de abril y donde señaló a Guadalupe Valencia, asesor de King Ry, como el culpable de que la pelea no se concrete.

En sus historias de Instagram, García consideró al Pitbull Cruz como otro oponente más que quiere enfrentarlo y también insinuó que es superior al pugilista mexicano. “Lupe (Valencia), otro se pone en la fila para pelear”, escribió en una de ellas. “¿Qué es un pitbull para un león?”, publicó en otra.

Ryan Garcia responding to Isaac 'Pitbull' Cruz's call-outs today… pic.twitter.com/QOP2g357rF — Michael Benson (@MichaelBensonn) January 11, 2024

Cabe destacar que el Pitbull Cruz, a través de un video, expresó su intención de enfrentar a King Ry en su primer enfrentamiento en 2024 tras descartar definitivamente la idea de llevar a cabo la revancha contra Gervonta Davis.

“La intención de grabar este video es para aclarar que para mi próximo enfrentamiento para el mes de abril, me gustaría enfrentar a Ryan García. Recalcar que, tanto Ryan como yo queremos la pelea, nuestros managers están de acuerdo y nuestros promotores también están de acuerdo. También están todos de acuerdo que se lleve a cabo esta gran pelea. La única razón para que no se dé esta pelea y que no se cierren las negociaciones, se debe a Lupe Valencia, que no está de acuerdo para que se lleve a cabo”, afirmó.

Tras perder ante Gervonta Davis el pasado mes de abril, Ryan García retó a Pitbull Cruz para hacer su debut en las 140 libras, pero a pesar de que el mexicano se mostró interesado en el enfrentamiento después aceptó el duelo con Giovanni Cabrera, por lo que el californiano terminó enfrentando a Óscar Duarte.

Tras salir victoriosos de sus combates, el mexicano intentó cerrar la revancha con Tank Davis y no tuvo éxito, mientras que King Ry retó a Rolando Romero y luego a Devin Haney con la intención de buscar el cinturón, pero cambió de opinión y ahora Rolly es su principal objetivo.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz quiere pelear a continuación Ryan García y demostrar que es el mejor. Foto: Cooper Neill/Getty Images.

A pesar del deseo del Pitbull Cruz, Ryan García está muy interesado en el duelo con Rolly Romero y lo ha hecho saber a través de sus redes sociales. Cabe destacar que el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) se encuentra lesionado y tiene que hacer una pelea mandatoria con Ismael Barroso, por lo que el combate entre el californiano y el mexicano podría ser una opción.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, logró un importante triunfo ante Giovanni Cabrera el pasado mes de julio y tiene en la mira puesta en la revancha con Tank Davis. El pugilista mexicano posee un récord como profesional de 25 victorias (17 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

Por su parte, Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

