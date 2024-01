AMLO asegura que México invierte 4 mil millones de dólares para atender el problema migratorio

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegura que, de manera solidaria con su vecino del norte, cada año México destina 4 mil millones de dólares para ayudar a enfrentar el arribo y tránsito de inmigrantes que aspiran cruzar hacia Estados Unidos.

Desde Palacio Nacional, el político de 70 años señaló que su gobierno no acepta ningún tipo de imposición que provenga del extranjero y que el hecho de apoyar a Joe Biden en el intento por frenar a la inmigración hacia Estados Unidos obedece más a la cooperación que existe desde hace años entre ambos países.

“Nosotros no aceptamos ningún condicionamiento, es nuestra libertad como país independiente, soberano, nosotros no podemos ser moneda de cambio de nadie, de ningún país extranjero”, indicó.

AMLO además mencionó que los miembros del partido republicano en el Congreso no pueden culpar a México de no apoyarlos, pues cada año su administración ha destinado un monto millonario para tratar de contener el cruce de inmigrantes desde su frontera sur.

“¿Cómo nos van a culpar a nosotros del fenómeno migratorio? ¿Qué culpa tenemos si estamos ayudando y cooperando muchísimo? ¿Saben cuánto destinamos cada año atender el fenómeno migratorio en México? 4 mil millones de dólares”, expresó ante los representantes de los medios informativos que todas las mañanas asisten a las conferencias donde analiza el panorama de México.

El fenómeno migratorio se incrementó una vez que terminó la pandemia. (Crédito: John Moore / Getty Images)

En este sentido, el mandatario mexicano destacó que durante su administración ha logrado establecer una buena relación con los dos últimos presidentes que han gobernado a Estados Unidos.

“No me preocupa porque el presidente Biden, incluso el presidente Trump fue respetuoso de la soberanía de México, los dos. Entonces, hay quienes, en el Congreso, en los partidos, pueden estar pidiendo sanciones a México, pero no prospera, y además sería injusto y no lo aceptaríamos, no hay nada, son muy buenas las relaciones que tenemos”, subrayó.

López Obrador también evidenció cómo a los políticos republicanos que han endurecido su posición hacia los inmigrantes les ha ido mal y, mediante el apoyo de una gráfica, mostró la caída en la popularidad de Ron DeSantis, aspirante a la candidatura republicana y uno de los detractores de los indocumentados que cruzan hacia Estados Unidos.

“Miren el comportamiento, de DeSantis, estaba arriba, pero en vez de subir, cuando empieza con sus políticas inhumanas y modificaciones a las leyes para afectar a migrantes, miren lo que les pasa”, señaló.

Y para cerrar el tema, pronóstico que algo similar podría ocurrirle al Greg Abbott de Texas.

“El gobernador de Texas debe estar ya cayendo, políticamente hablando, electoralmente hablando, por todas las medidas que está tomando”, concluyó.

